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Номер извещения
31806547605
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025427/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025427/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 09:1025.06.2018 09:1025.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547605Дата и время вскрытия заявок Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547605Подведение итогов не позднее Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
9 925 164,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
22.19.73.120
32.99.5
32.30
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 350
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 2000
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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