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    Главная / Торги / Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025427/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025427/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547605

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025427/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025427/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 25427.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения - 2 от 22.06..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Товары спортивные

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547605Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 09:1025.06.2018 09:1025.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547605Дата и время вскрытия заявок Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547605Подведение итогов не позднее Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547605Подведение итогов не позднее Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного инвентаря и сувенирной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Начальная цена

    9 925 164,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.120

    Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)

    32.99.5

    Изделия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.30

    Производство спортивных товаров

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для путешествий, арт. 49711"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Мини набор инструментов, арт. 51907"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Рулетка, 2 м, арт. 51660"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Лупа с подсветкой, арт. 51825"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Термос с двумя кружками, арт. 51683"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Радио настольное, арт. N-m 144"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Сумка для ноутбука, арт. LN1984NX"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Набор дорожный, арт. 51520"

    Кол-во: 350

    "Позиция 9"

    "Набор для кофе, арт. LH30W"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Ручка перьевая, арт. 50776"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Набор: шариковая и роллерная ручка, арт.PDN01/PKN01"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 12"

    "Ручка шариковая, арт. 51985"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Стол бильярдный Маркиз для пирамиды, размер поля 12футов, материал дуб, цвет 37/3, толщина плиты 45мм (сланец), количество плит 5, ширина борта 100мм, сукно пирамида Iwan Simonis 760, лузы пирамида Маркиз 68мм ТУ РБ 99018103.00199"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Стойка баскетбольная Ижора со щитом с противовесом, щит 1050х1800 из закаленного стекла, передвигается и складывается, вынос фермы: горизонтальный и вертикальный 2,5 м, протекторы стойки фронтальные верхний и нижний, боковые правый и левый, протекто"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Тренажер Гиперэкстензия Е43 AeroFIT (разгибание спины)Размеры тренажера: 153.2х79х82.6 см Габариты упаковки: 1360х770х275 мм Вес нетто: 70 кг Вес брутто: 75 кг Гиперэкстензия изготовлена из высоколегированной нержавеющей стали (11-12 gauge), толщиной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Тренажер Машина Смита Е47 AeroFIT Высококачественные направляющие и подшипники линейного скольжения обеспечивают превосходное скольжение и бесперебойную работу в течение длительного времени.Низкая стартовая нагрузка благодаря контрбалансу.8 адаптеров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Тренажер AeroFIT Жим ногами под углом 45, нагружаемый дисками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Тренажер кроссовер Aerofit IFCC-10-US регулируемый, с вариативными рукоятками для подтягиваний, размеры: 366х104х212см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Тренажер дорожка беговая LifeFitness OST Activate Series"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Кросс-тренажер LifeFitness OCX Activate Series"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тренажер степпер LifeFitness ICLSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Велотренажер вертикальный LifeCycle GX Life Fitness. В основе тренажера -соответствие биомеханике человека и тщательное тестирование, обеспечивает эффективность тренировок. На дисплее данные о скорости, дистанции, темпе, потраченных калориях, продолж"

    Кол-во: 2

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