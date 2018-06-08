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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. (№0056/18/4.3/0024664/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. (№0056/18/4.3/0024664/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547630

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024664/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. (№0056/18/4.3/0024664/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 24664.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547630Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547630Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547630Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

    Начальная цена

    5 652 093,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "12172623122 Калибратор ЛПВП/ЛПНП и APOA/APOB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "11355279216 Калибратор белков для автоматических систем, 5х1 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "05117003190 Контроль универсальный I (20х5 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "05117216190 Контроль универсальный II (20х5 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "12172828322 Ревматоидный фактор стандарт,5х1 мл, COBAS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "03005496122 Контроль Ревматоидный фактор, 3х1 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "03121305122 Калибратор белок в моче"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "03121313122 Контроль для белков мочи. Норма."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "03121291122 Контроль для белков мочи. Патология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "04555040001 реакционные кюветы для с 311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "70.762 Наконечник 100-1000 мкл тип В бесцветный"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 12"

    "9401022 Наконечник 100-1000 мкл (Thermo)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 13"

    "9402052 Наконечник 1-5 мл"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "70.765 Наконечник 300 мкл (Лабсистемс/Биохит)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 15"

    "9401362Наконечник 5-300мкл (1000шт) в уп.(Thermo)"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 16"

    "11447475187 Тест-полоски (25 штук) для определения уровня глюкозы при помощи прибора "Аккутренд Плюс""

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "11418262012 Тест-полоски для определения холестерина к "Аккутренд ДжиСи""

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "11284878190 Контр.р-р глюкозы для Аккутренд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "11418289190 Контрольный раствор холестерина, 1*1,5мл Accutrend Cholesterol Control"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "06905790001 (83400116) Универсальный дилюент,20л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "98417216 Лизирующий реагент Stromatolyser 4DS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "98417615 Лизирующий реагент Stromatolyser 4DL, 5л (98417615)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Лизирующий реагент 5л. Stromatolyser FB (94404613)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Sulfolyser Лизирующий реагент, 5л. (90411414)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "06906451001 Депротеинизатор кат.№834-0162-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "06908071001 Флуоресцентный краситель для подсчета ретикулоцитов (98416211)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "18.1321 Система взятия капиллярной крови Microvette CB 200 ЭДТА"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 28"

    "85.1018 Ланцеты атравматические safty super 1,5 mmх1,6 мм"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 29"

    "10759350190 Калибратор для автоматизированных систем 12х3мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "04880285190 Раствор гидроксида натрия NaOH-D/Basic Wash 2x1,8л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "04880307190 Раствор для промывки кювет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "05422485190 Экотергент cobas c 311"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "04489365190 Реагент для определения Индекса,2750 тест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "03333752190(10%) Щелочная фосфатаза, метод IFCC, 200 тест-уп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "20764957322 АЛТ жидкий реактив, COBAS Integra"

    Кол-во: 11

    "Позиция 36"

    "20764949322 АСТ жидкий реактив, COBAS Integra"

    Кол-во: 11

    "Позиция 37"

    "03183742122 Амилаза жидкий реактив, COBAS Integra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "03183688122 Альбумин, COBAS Integra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "03002721122 Гамма-ГТ жидкий реактив, COBAS Integra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "05795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина BILT3/Bilirubin Total Gen.3)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "05589061190 Билирубин прямой Bil-D Gen.2 350 тестов"

    Кол-во: 17

    "Позиция 42"

    "03263991190 Креатинин энзимат, COBAS Integra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "03039773190 Холестерин жидкий реактив, COBAS Integra"

    Кол-во: 18

    "Позиция 44"

    "04399803190 Холестерин ЛПВП Gen 3, COBAS Integra"

    Кол-во: 9

    "Позиция 45"

    "03038866322 Холестерин ЛПНП , COBAS Integra"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "04404483190(20763020322) Глюкоза жидкий реактив, COBAS Integra"

    Кол-во: 9

    "Позиция 47"

    "03183696122 Н-р реагентов для опр. железа , Cobas"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "04885317190 Набор для определения ферритина на анализаторах Cobas c"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "03183734190 (20737615322) Общий белок ,COBAS Integra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "20767107322 Триглицериды жидкий реактив , COBAS Integr"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "04460715190(20763039322) Мочевина, COBAS Integra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "03183807190 Мочевая кислота, COBAS Integra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "04469658190 Набор для определения Микро альбуминурия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "20764574322 Ревматоидный фактор,COBAS Integra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "04956842190 С-реактивный белок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "10394246001 Пробирки для образцов (1,5мл), 5000 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Сыворотка контрольная положительная, 1 мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "05336163190 Гликированный гемоглобин ген.3, 150 тестов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "04528182190 Лизирующий реагент HbA1c"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "04528417190 Калибратор CFAS HbA1c"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "05479207190 Гликозилированный гемоглобин контроль норма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "05912504190 Гликозилированный гемоглобин контроль патология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "04.1901.001 S-Monovette 2,6 мл ЭДТА с этикеткой"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 64"

    "01.1601.001 S-Monovette 7.5мл ,сыворотка ,с этикеткой"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 65"

    "06.1690.001 S-Sedivette 3,5 мл для определения СОЭ"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 66"

    "85.1162 Monovette- игла 21 G x 1 1/2", 0,8 х 38 мм, зеленая"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 67"

    "85.1160 Monovette-игла 20 G x 1 1/2", 0,9 х 38 мм, желтая"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 68"

    "14.1112 Адаптер с мембраной для иглы S-Monovette и люэровского шприца"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "14.1205 Мультиадаптер для S-Мonovette к иглам типа Luer"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "05.1071.001 S-Monovette 5 мл цитрат, с этикеткой"

    Кол-во: 500

    "Позиция 71"

    "95.1007 Турникет (жгут для взятия крови) с логотипом SARSTEDT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "95.1007.001 Турникет (жгут для взятия крови) без латекса с логотипом SARSTEDT"

    Кол-во: 100

    "Позиция 73"

    "Плазма контрольная (пул здоровых доноров), Плазма Н код КМ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "04696522190 контрольный материал для "Коагучек""

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "11379194263 Тест-полоски "Контрол Тест М" для контроля оптической системы lkz cobas u 411"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "04537211001 материал контрольный многоуровненвый "ликвичек КонтрольОбщий" 2*6*12мл дляcobas u 411"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "3110923035 Калибратор гемоглобина для cobas 221"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "ГМ -3 "Диагем К""

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "55.539 Пробирка 11,5мл 100*15.7 мм,РР"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 80"

    "Стандартные эритроциты системы АВО, резус-фактор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "14156 адаптер для пробирок 8*15/10мл герметичного типа ( центрифуга "MPW-351")"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "368468 адаптер для пробирок 12*10мл ( центрифуга "Allegra X-30")"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "18.1325 Microvette CB 200 (50шт./500шт.кор.)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 84"

    "86.1176 Пастеровские пипетки 2 мл., тип F. 154 мм, 35-45 мкл."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 85"

    "Сыворотка контрольная отрицательная, 1мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "U0XE2TAL4 CBC-XE "N" Гематологический контроль"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "ГМ-2 Диагем - Т с калибратором на 1000 опр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Краситель-фиксатор форменных элементов крови по Лейшману "Диахим-ГемиСтейн-Л""

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "11379208077 Тест-полоски "Комбур 10 тест М" (100 тест-полосок)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 90"

    "03 666 751 Термобумага для принтера для Урисис 1100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "397 Ликвичек Контроль "Биохимия мочи", Уровень 1, 12х10 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "398 Ликвичек Моча Биохим.контроль, уровень2, 12х10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Набор для определения белка в моче "Пирагололовый красный" (1л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "62.9924.272 пробирка 10 мл 100*16 мм,РР, градуировка"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 95"

    "03260917184 Промывочный раствор Эс 1, 2 контейнера"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "03260925184 Контейнер с реагентами Эс 2, 1 контейнер"

    Кол-во: 13

    "Позиция 97"

    "03321266001 Контрольный материал Комбитрол ТС+ , уровень2 (30х1,7 мл)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "03111598180 Натриевый микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "03111628180 Калиевый микроэлектрод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Покровные стекла для камеры Горяева"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Набор реагентов "Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП), раствор для диагностических целей""

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Тест- система для электрофореза белков "Белки сыворотки - 24" для SAS-1 кат№ 200100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "14005304 Масло иммерсионное, 100 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Набор для определения группы крови человека по системе ABO и резус-фактора RhD- "ЭЛДОН": ELDON HOME KIT 2521-25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "HIM712 Трехкомпонентный Кардио тест "Иммунтех", (10 шт./уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "04625315019 Тест-полоски "Коагучек ИксЭс тест", (2*24 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "03111644180 Кальциевый микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "03111571180 Хлорный микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "03111679180 рСО2-микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "03111695180 pO2-микроэлектрод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "03110923035 ТHb - калибратор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "03111873180 Референсный микроэлектрод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "03111717180 рН-микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "04489357190 Дилюент 9% NaCl"

    Кол-во: 1

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