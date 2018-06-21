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Номер извещения
31806547198
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033828/ТГЧайковск
Наименование закупки
Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-61-17
Факс
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Адрес электронной почты
sokolovas@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547198Дата и время вскрытия заявок Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
24.07.2018 15:3024.07.2018 15:3024.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547198Подведение итогов не позднее Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201824.07.2018 15:3024.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547198Подведение итогов не позднее Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подстанции БКТП для объекта КС «Стоянка теплая на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС» для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
7 195 381,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
27.11.42.000
49.41.19.100
27.11.13
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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