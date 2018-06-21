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Номер извещения
31806547143
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023301/ТГЧайковск
Наименование закупки
Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-61-17
Факс
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Адрес электронной почты
sokolovas@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
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Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547143Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547143Дата и время вскрытия заявок Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:3004.07.2018 15:3004.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547143Подведение итогов не позднее Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 15:3004.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547143Подведение итогов не позднее Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов для производственно-эксплуатацинных нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Начальная цена
4 390 704,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
49.41.19.900
28.13.14.190
28.13
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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