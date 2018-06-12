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    Главная / Торги / Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.06.2018 21:5912.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547250

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031202/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 31202.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-24-92

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    announce@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимкин Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.06.2018 21:59 GMT +312.06.2018 21:5912.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547250Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 08:3019.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547250Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547250Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    4 204 245,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аммиак водный ЧДА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Натрий сернистокислый кислый (243973-1KG)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Глицерин, ЧДА"

    Кол-во: 228

    "Позиция 4"

    "Аммоний хлористый, ХЧ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 5"

    "Аммоний уксуснокислый ХЧ ГОСТ 3117-78;"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Силикагель индикаторный ТЕХН"

    Кол-во: 21

    "Позиция 7"

    "Цинк гранулированный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Натрий азотистокислый, ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Кислота салициловая ИМП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Бутанол-2, ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Реактив Несслера, ЧДА"

    Кол-во: 38

    "Позиция 12"

    "Образец контрольный ПВК 1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Олово (II) хлористое 2-водное, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Индикатор метиловый оранжевый, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Индикатор метиленовый голубой, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 131

    "Позиция 17"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХП-10 1000 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кислота азотная 65%, ХЧ"

    Кол-во: 37

    "Позиция 19"

    "Стандарт-титр буф. растворов (pH 12,43)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Калий натрий виннокислый 4-водный, ЧДА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 21"

    "Стандарт-титр магний сернокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Крахмал растворимый, ЧДА"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "Калий иодноватокислый, ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Кислота соляная 35,0…38,00% ОСЧ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Хромазурол S, 50% 25г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Барий гидроокись 8/в, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Стандарт-титр трилон Б 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 22

    "Позиция 28"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 9,0 см 100шт"

    Кол-во: 69

    "Позиция 29"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 11,0 см 100 шт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Натрий хлорноватистокислый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "НАТРИЙ САЛИЦИЛОВОКИСЛЫЙ,ЧДА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Фильтр обеззоленный желтая лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 35

    "Позиция 35"

    "Этилендиамин дигидрохлорид"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Стандарт-титр аммоний хлористый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Аммоний сернокислый, ХЧ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "Натрий надсернокислый, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Натрий углекислый кислый, ЧДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Калий железосинеродистый, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 43"

    "Натрий углекислый безводный, ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Дифенилкарбазид, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Кислота фенилантраниловая, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Трилон Б, ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Железо (III) хлористое 6-водное Ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Калий иодистый, ХЧ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 50"

    "Кислота серная 93,6…95,6%, ХЧ"

    Кол-во: 372

    "Позиция 51"

    "Кислота борная ХЧ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 52"

    "КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ,ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Карбамид(мочевина) ЧДА 0,7кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Этиленгликоль, ЧДА"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Калий надсернокислый для анализа"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "Фильтр обеззоленный желтая лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-водная ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 49

    "Позиция 59"

    "Ртуть (II) сернокислая, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Калий хлористый, ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Индикатор ксиленоловый оранжевый, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Индикатор бромтимоловый синий, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Калий сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Натрий тетраборнокислый,10-водный, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "АММОНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Паста водочувствительная Владыкина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "КАЛИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ,Ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Тиомочевина, ХЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "АММОНИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ,ЧДА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-20 100 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН, 2-го разряда, тип 3 (pH 4,01) 6 ампул"

    Кол-во: 63

    "Позиция 72"

    "АММОНИЙ РОДАНИСТЫЙ, ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Аммиак водный 25%, ОСЧ 23-5"

    Кол-во: 19

    "Позиция 74"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН, 2-го разряда, тип 2 (pH 3,56) 6 ампул"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Кислота сульфаминовая, ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 123

    "Позиция 77"

    "Цинк сернокислый 7-водный ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Алюминий сернокислый, 18-водный, ЧДА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Фильтр мембранный Millipore dпор=0,45мкм, размер фильтра 47мм Nylon (AFO-0504) . Упаковка -100 шт."

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Калий марганцовокислый, ХЧ"

    Кол-во: 650

    "Позиция 81"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 9,0 см 100 шт"

    Кол-во: 42

    "Позиция 82"

    "Калий азотнокислый, ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Натрий фтористый, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Азур I, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Толуол ЧДА"

    Кол-во: 21

    "Позиция 87"

    "Дифенилкарбазон, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Фильтр красная лента 5,5 100шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Комплект демеркуризационный, предназначен для сбора проливов ртути. В состав входит: груша медицинская для сбора капель ртути,перчатки резиновые, губки, баночка с крышкой для собранной капельной ртути; демеркуризационный препарат № 1(хлорамин) 50г., "

    Кол-во: 28

    "Позиция 90"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 91"

    "Кислота сульфаниловая, ЧДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 9,0 см 100 шт"

    Кол-во: 78

    "Позиция 93"

    "Кислота L-глутаминовая"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 5,5 см 100 шт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "Калий роданистый ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-47088"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Натрий сернокислый безводный, ХЧ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 97"

    "Фильтр обеззоленный Желтая лента/11,0 см (100 шт) в упк"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Кислота азотная 70% ОСЧ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 99"

    "Натрий нитропруссидный 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Гель для УЗК I-SKAN-N низкотемпературный (-35+100) 5кг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 101"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Кислота серная 93,6…95,6%, ОСЧ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 103"

    "СТ калий хромовокислый 0,1Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Квасцы алюмокалиевые, ЧДА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Спирт поливиниловый (ПВС) марки 16/1 технический"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Гидроксиламин солянокислый, ЧДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Вата гигроскопическая 0,250 кг"

    Кол-во: 14

    "Позиция 110"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 47

    "Позиция 111"

    "Фенолфталеин, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Иод, ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН, 2-го разряда, тип 4 (pH 6,86) 6 ампул"

    Кол-во: 57

    "Позиция 114"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН, 2-го разряда, тип 1 (pH 1,65) 6 ампул"

    Кол-во: 24

    "Позиция 115"

    "Тест на ХПК 0...150 мг/л, кюветы Lovibond 25 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Алюминий окись для хроматографии, Ч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Гидрохинон ФОТО Высший сорт, ГОСТ 19627-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Гидразин сернокислый, ЧДА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Натрий гидроокись, ХЧ"

    Кол-во: 130

    "Позиция 120"

    "Кальций хлористый б-водный, гранулы, ЧДА"

    Кол-во: 16

    "Позиция 121"

    "Серебро сернокислое, ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Калий фосфорнокислый однозамещенный, ЧДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 31

    "Позиция 124"

    "Кальций хлористый безводный, гранулы, Ч"

    Кол-во: 7

    "Позиция 125"

    "Стандарт-титр кислота серная 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 7

    "Позиция 126"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-10 100 шт"

    Кол-во: 18

    "Позиция 127"

    "Фильтр обеззоленный красная лента 11,0 см 100 шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Сульфарсазен, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 87

    "Позиция 130"

    "Калий фосфорнокислый однозамещенный ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 15,0 см 100шт"

    Кол-во: 137

    "Позиция 132"

    "N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид, Ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Кислота соляная 35,0…38,00% ХЧ"

    Кол-во: 57

    "Позиция 134"

    "Спирт изоамиловый, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Магний хлористый 6-водный ЧДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Стандарт-титр буферных растворов рН, 2-го разряда, тип 5 (рН 9,18) 6 ампул"

    Кол-во: 47

    "Позиция 137"

    "Кислота янтарная, ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Алюминий окись ЧДА"

    Кол-во: 29

    "Позиция 139"

    "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Алюминон, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "Калий двухромовокислый, ХЧ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 142"

    "Калий марганцовокислый, ХЧ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 143"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 144"

    "Кислота аскорбиновая ИМП"

    Кол-во: 14

    "Позиция 145"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 11,0 см 100шт"

    Кол-во: 57

    "Позиция 146"

    "Барий хлористый 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "1-Нафтиламин солянокислый 0,1кг 7-14130"

    Кол-во: 0

    "Позиция 148"

    "Известь натронная техническая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Диметилсульфоксид, ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Аммоний роданистый ХЧ ГОСТ 27067-86;"

    Кол-во: 0

    "Позиция 151"

    "Хлороформ, ХЧ"

    Кол-во: 189

    "Позиция 152"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 7,0 см 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Фильтр синяя лента 5,5 100шт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 154"

    "Квасцы железоаммонийные, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Аллоксангидрат, Ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 156"

    "Квасцы алюмоаммонийные, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Катионит КУ-2-8-чС"

    Кол-во: 9

    "Позиция 158"

    "Аскарит Ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 159"

    "Аммоний уксуснокислый, +98%"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Аммоний железо(II) сернокислый 6-водный ХЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Аммоний азотнокислый ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 9

    "Позиция 164"

    "Углерод четыреххлористый, ХЧ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 165"

    "ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 30%МЕД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Натрий углекислый кислый, ХЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Фенантролин 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Калий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 9

    "Позиция 170"

    "Калий железистосинеродистый 3-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 171"

    "Натрий сернистокислый безводный, ЧДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Кислота щавелевая 2-водная ХЧ"

    Кол-во: 58

    "Позиция 173"

    "Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 18

    "Позиция 174"

    "Кислота D-винная, ЧДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Калий гидроокись, ХЧ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "АЛЮМИНИЙ ОКСИД,Ч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Стандарт-титр кислота янтарная 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Индикатор метиловый красный, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 180"

    "Индигокармин ЧДА ТУ 6-09-07-545-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 181"

    "Углерод четыреххлористый, ХЧ ЭВС"

    Кол-во: 155

    "Позиция 182"

    "Гексан, ХЧ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 183"

    "Фенантролин солянокислый 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "Серебро азотнокислое, ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "ТИОМОЧЕВИНА,ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 186"

    "Индикатор акридиновый желтый Ж ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ЧДА"

    Кол-во: 13

    "Позиция 188"

    "Кальций хлористый безводный, гранулы ИМП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Олово (II) хлористое 2-водное Ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 190"

    "Стекловата для лаб.использования 0,5кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 191"

    "Натрий фосфорнокислый пиро 10-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 192"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Калий фтористый 2-водный, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Мурексид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 195"

    "Кобальт (II) сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 196"

    "Натрий углекислый безводный, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Бумага индикат. универс. PH 0…12 100 шт."

    Кол-во: 85

    "Позиция 198"

    "Натрий азид ИМП"

    Кол-во: 0

    "Позиция 199"

    "Натрий бромистый Ч 0,5 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Стандарт-титр соль Мора 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 17

    "Позиция 201"

    "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 24

    "Позиция 202"

    "Ацетон, ЧДА"

    Кол-во: 68

    "Позиция 203"

    "Эриохром черный Т, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 204"

    "НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ,ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Индикатор нитразиновый желтый, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-10 1000 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Натрий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 209"

    "Кальций хлористый 2-водный, Ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Калий хромовокислый, ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 211"

    "Калий сурьмяновиннокислый, ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Сульфаниламид для анализа"

    Кол-во: 0

    "Позиция 213"

    "Стандарт-титр натрий серноватисток. 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 31

    "Позиция 214"

    "Стандарт-титр кислота соляная 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Стандарт-титр буферных растворов рH, 2-го разряда, (комплект: тип 1-6) 6 ампул"

    Кол-во: 42

    "Позиция 216"

    "4-нитроанилин ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 217"

    "Кислота лимонная 1-водная ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Стандарт-титр калий двухромовокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 23

    "Позиция 219"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 7,0 см 100 шт"

    Кол-во: 23

    "Позиция 220"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 221"

    "Индикатор тимоловый синий, ЧДА (индикатор тимолблау)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 222"

    "Калий роданистый, ХЧ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 223"

    "Натрий фосфорнокислый однозам.2-вод,ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Калий марганцовокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 225"

    "Реактив Грисса, ЧДА"

    Кол-во: 11

    "Позиция 226"

    "Кислота уксусная ледяная, ХЧ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 227"

    "Петролейный эфир 40-70 Ч 0,7 кг"

    Кол-во: 14

    "Позиция 228"

    "Этоксиэтан ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный, Ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-20 100 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 231"

    "Кислота ортофосфорная ХЧ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 232"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 28

    "Позиция 233"

    "Железо (III) хлористое 6-водное ЧДА"

    Кол-во: 6

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