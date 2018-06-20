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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547109

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033356/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Об_изм_даты_ПИ_ЗП_26.06.2018.xml

    ДоЗП СМСП 038 изм.дат.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-64

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солоп Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547109Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547109Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547109Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Начальная цена

    8 891 330,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.49.19.000

    Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло туалетное Fa 100 г"

    Кол-во: 744

    "Позиция 2"

    "Мыло жидкое Кремона Жемчужное канистра 5л белое перламутровое ГОСТ Р 52345-2005"

    Кол-во: 414

    "Позиция 3"

    "Средство моющее для сантехники Санокс 500мл"

    Кол-во: 1458

    "Позиция 4"

    "Средство для мытья посуды фейри 500мл"

    Кол-во: 620

    "Позиция 5"

    "Средство моющее универсальное Формула прогресса, канистра 5л, артикул 87747"

    Кол-во: 483

    "Позиция 6"

    "Ведро оцинкованное 10л ГОСТ 20558-82"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Штора для ваннои золушка 180х200 см полиэстер, водоотталкивающая. Виниловая штора сделана из высококачественного уплотненного 100% полиэстера"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Порошок стиральный для ручной стирки МИФ Морозная свежесть 400г"

    Кол-во: 374

    "Позиция 9"

    "Фляга алюминиевая 40л ГОСТ 17151-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Средство для удаления жира Шуманит 500мл ГОСТ 51696-2000"

    Кол-во: 129

    "Позиция 11"

    "Полироль для мебели Пронто, 250 мл"

    Кол-во: 186

    "Позиция 12"

    "Салфетка хозяйственная универсальная микрофибра 30х30 арт 132694"

    Кол-во: 585

    "Позиция 13"

    "Мешки для мусора 60литров 30штук в упаковке, сверхпрочные ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 1258

    "Позиция 14"

    "Освежитель воздуха Chirton, баллон 300 мл, артикул 48607"

    Кол-во: 3194

    "Позиция 15"

    "Швабра Профессиональная большая Smart с 2-мя насадками (сухая, влажная) алюминиевая, телескопическая ручка от 90 до 180см, платформа 56х51х9см"

    Кол-во: 39

    "Позиция 16"

    "Мешки для мусора 60 л 30шт в упаковке"

    Кол-во: 2344

    "Позиция 17"

    "Порошок стиральный для машиной автоматической стирки Tide Automat 9кг"

    Кол-во: 205

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее Доместос гель 500мл"

    Кол-во: 4307

    "Позиция 19"

    "Средство моющее для ковров Ваниш 500мл"

    Кол-во: 86

    "Позиция 20"

    "Средство для мытья пола Мистер Пропер,лимон, 500мл"

    Кол-во: 1043

    "Позиция 21"

    "Средство моющее для стекол с ношатырным спиртом Мистер Мускул зеленый 500мл"

    Кол-во: 672

    "Позиция 22"

    "Средство чистящее Комет-гель 500г"

    Кол-во: 360

    "Позиция 23"

    "Средство отбеливающее-гель Белизна 1000г ТУ СТО 62584767-01-2010"

    Кол-во: 1397

    "Позиция 24"

    "Средство для мытья посуды Fairy чайное дерево и мята 1 л"

    Кол-во: 684

    "Позиция 25"

    "Полотенца бумажные с Z-укладкой двухслойные перфорированные с тиснением 190 листов размером 213х234мм 20пач/уп белые Lotus Professional 93331 Z"

    Кол-во: 3128

    "Позиция 26"

    "МАСЛО ЭФИРНОЕ ГРЕЙПФРУТ, 10 мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "НАБОР ДЛЯ САУНЫ: ШАПКА,ХАЛАТ, ВЫРЕЖКИ,ПОЛОТЕНЦЕ,ПОДСТИЛКА,ВЕНИК,МАСЛА АРОМАТИЧЕСКИЕ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Резиновый коврик «Ринго-мат», Материал: резина; Высота: 22 мм; Цвет: черный. Размер 100х150 см."

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "ШАМПУНЬ PANTENE PRO-V ПИТАНИЕ И БЛЕСК ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 400МЛ"

    Кол-во: 54

    "Позиция 30"

    ""КАПЛЯ"СРЕДСТВО Д/ЧИСТКИ СТЕКОЛ 500гр"

    Кол-во: 201

    "Позиция 31"

    "ТАБЛЕТКА ДЛЯ УНИТАЗА (2шт/упк)"

    Кол-во: 553

    "Позиция 32"

    "ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЛИРОВАННЫЙ, 0,5л, настенное крепление"

    Кол-во: 22

    "Позиция 33"

    "КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ "ЛЕНОР" 2л"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ЖИДКИЙ "БОС" 1Л"

    Кол-во: 222

    "Позиция 35"

    "ОТБЕЛИВАТЕЛЬ "БОС ПЛЮС" 450 г"

    Кол-во: 116

    "Позиция 36"

    "Отбеливатель жидкий БЕЛИЗНА-М-гель-концентрат 1 л"

    Кол-во: 110

    "Позиция 37"

    "ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОВРОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 500 мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ CIF КРЕМ 500мл"

    Кол-во: 670

    "Позиция 39"

    "Ч/С МИСТЕР МУСКУЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА, 500 мл"

    Кол-во: 653

    "Позиция 40"

    "СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ "АДРИЛАН" 950 мл"

    Кол-во: 480

    "Позиция 41"

    "СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ "КОМЕТ-ГЕЛЬ" 500 МЛ"

    Кол-во: 2297

    "Позиция 42"

    "МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО "ПЕМОЛЮКС-ГЕЛЬ СОДА ЭФФЕКТ" 500мл"

    Кол-во: 204

    "Позиция 43"

    "СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ТРУБ ТИРЕТ-ГЕЛЬ, 500мл"

    Кол-во: 284

    "Позиция 44"

    "ТАБЛЕТКА CLARO EKO "7 ФУНКЦИЙ В 1" ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ 32 ШТ/УП"

    Кол-во: 104

    "Позиция 45"

    "СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ Cillit АНТИРЖАВЧИНА 450 МЛ"

    Кол-во: 965

    "Позиция 46"

    "ЧИСТИН ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК 400 ГР"

    Кол-во: 120

    "Позиция 47"

    "ЩЕТКА СМЕТКА"

    Кол-во: 23

    "Позиция 48"

    "САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ (3 ШТ/упк)"

    Кол-во: 208

    "Позиция 49"

    "ГУБКА МЕЛАМИНОВАЯ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 50"

    "ТРЯПКА ИЗ МИКРОФИБРЫ Р-Р 50*70 СМ, ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ"

    Кол-во: 352

    "Позиция 51"

    "САЛФЕТКИ БЫТОВЫЕ 35*35 (3 ШТ/упк)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "МЕШКИ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ БИО-105 (100шт/упк)"

    Кол-во: 596

    "Позиция 53"

    "МЕШОК ДЛЯ МУСОРА 120л 10 ШТ/УПАК"

    Кол-во: 954

    "Позиция 54"

    "МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 30 л 30 ШТ/УП"

    Кол-во: 1030

    "Позиция 55"

    "МЕШОК ДЛЯ МУСОРА ОСОБО ПРОЧНЫЙ 35Л 30 ШТ/УПАК С РУЧКАМИ,ПЛОТНОСТЬ 45 МИКР"

    Кол-во: 1348

    "Позиция 56"

    "МЕШОК ДЛЯ МУСОРА ОСОБО ПРОЧНЫЙ 120Л 10 ШТ/УПАК"

    Кол-во: 734

    "Позиция 57"

    "ВЕШАЛКИ ПЛЕЧИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ, р-р 46-48"

    Кол-во: 313

    "Позиция 58"

    "Вешалка для верхней одежды Стандарт 2/5 (настенная, металл, пластиковая фурнитура, размеры 600х110х280мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Вешалка напольная, многосекциональная,мет. на колесиках, цвет черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ МЕРИДА В БОЛЬШИХ РУЛОНАХ,2 СЛОЯ,ГОФРИРОВАННАЯ,ПЕРФОРИРОВАННАЯ,ДИАМЕТР РУЛОНА 19СМ,ДИАМЕТР ВТУЛКИ 6СМ"

    Кол-во: 573

    "Позиция 61"

    "Порошок стиральный Миф-автомат 400 г"

    Кол-во: 19

    "Позиция 62"

    "САЛФЕТКА БУМАЖНАЯ БЕЛЫЕ С ТИСНЕНИЕМ 3-СЛОЙНЫЕ 100ШТ/УП"

    Кол-во: 3256

    "Позиция 63"

    "БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 56 МЕТРОВ"

    Кол-во: 22193

    "Позиция 64"

    "БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ЗЕВА 2-СЛОЙНАЯ, БЕЛАЯ 4 РУЛ/УПАК"

    Кол-во: 12626

    "Позиция 65"

    "МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%"

    Кол-во: 140

    "Позиция 66"

    "МАСЛО МЯТЫ, 10 мл"

    Кол-во: 120

    "Позиция 67"

    "МАСЛО ЭВКАЛИПТА, 10 мл"

    Кол-во: 120

    "Позиция 68"

    "ВЕНИК БАННЫЙ ЭВКАЛИПТОВЫЙ, высший сорт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "МАСЛО ЭФИРНОЕ КЕДР 10МЛ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "КАНИСТРА АЛЮМИНИВАЯ 20 Л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ, напольная, длина сушки 18м, ширина 72см, складная, стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "МЫЛО CAMAY 85г"

    Кол-во: 168

    "Позиция 73"

    "ШВАБРА Д/ПОЛА С РУЧКОЙ"

    Кол-во: 46

    "Позиция 74"

    "НАБОР ДЛЯ ПОЛА (ВЕДРО+ШВАБРА+ОТЖИМ: ведро 12л с насадкой для отжима, швабра 42см, насадка для швабры)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 75"

    "ШВАБРА В КОМПЛЕКТЕ МОП Х/Б МИКРОФИБРА 40*10СМ+ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ+РУКОЯТКА"

    Кол-во: 26

    "Позиция 76"

    "ВАНТУЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "КАШПО ДЛЯ ЦВЕТОВ С ПОДДОНОМ 350мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ "СПАСИБО" ДВУХВЕДЕРНАЯ С ОТЖИМОМ 2х25л, отжим металлический, рукоятка перекидная, габариты: 65х38х52см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ "ЛИМПИОН" двухведерная 2х25л, с усиленной базой, с отжимом, держателем для мусора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Лента сигнальная для ограждения "Опасная зона",шир.50 мм,длина 250 м"

    Кол-во: 35

    "Позиция 81"

    "ВЕНИК ДУБОВЫЙ С ТРАВАМИ, высший сорт, в упаковке"

    Кол-во: 400

    "Позиция 82"

    "СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА АППАРАТОМ Rational ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "ГОРШОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ЦВ. КОРИЧНЕВЫЙ 7Л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "ГОРШОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ЦВ. КОРИЧНЕВЫЙ 5Л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "ГОРШОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ЦВ. КОРИЧНЕВЫЙ 10Л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Контейнер для ТБО(ТПО) с крышкой металлической 0,75 куб.м,габариты 1080*8300*870мм,покрытие-грунтовка,материал корпуса Ст г/г 2,0мм, крышка-Ст г/к 1,5мм, ручка-пруток 10мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 87"

    "НАБОР ЗУБНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ В П/П (зубная щетка, зубная паста)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 50 МЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "ТАПОЧКИ КОМНАТНЫЕ ОТКРЫТЫЙ НОСОК МУЖСКИЕ Р-Р 43-45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "ТАПОЧКИ КОМНАТНЫЕ ОТКРЫТЫЙ НОСОК ЖЕНСКИЕ Р-Р 37-38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "САЛФЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (3шт/упк)"

    Кол-во: 440

    "Позиция 92"

    "ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН С РУКОЯТКОЙ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С ЧЕРЕНКОМ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 94"

    "ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 5 ШТ/УПАК"

    Кол-во: 1128

    "Позиция 95"

    "ЩЕТКА УВЛАЖНИТЕЛЬ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ для мытья стекол с телескопической ручкой, поролоном и водосгоном, длина ручки 130 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "ВЕДРО ЭМАЛИРОВАННОЕ С КРЫШКОЙ, 12 л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 15Л"

    Кол-во: 94

    "Позиция 98"

    "КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА пластиковая с поворотной крышкой, 15 л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 99"

    "ВЕДРО ПЛАСТМАСОВОЕ 12Л С КРЫШКОЙ"

    Кол-во: 95

    "Позиция 100"

    "КОРЗИНА Д/БУМАГ 6Л СЕТЧАТАЯ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 101"

    "КОРЗИНА С ПЕДАЛЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАННАЯ 5Л"

    Кол-во: 19

    "Позиция 102"

    "ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ 6 ЛИТРОВ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 103"

    "Ведро-контейнер для мусора IDEA(желтый,синий,красный цвет), с крышкой, 90 л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "СТАКАН ОДНОРАЗОВЫЙ 100МЛ"

    Кол-во: 280

    "Позиция 105"

    "СТАКАН ОДНОРАЗОВЫЙ 500МЛ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 106"

    "СТАКАН ОДНОРАЗОВЫЙ 200 МЛ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 107"

    "ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ 50Л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "СКАТЕРТЬ ОДНОРАЗОВАЯ 120х200 см, бумажная с полимерным покрытием, цвет белый"

    Кол-во: 21

    "Позиция 109"

    "ЩЕТКА+СОВОК НА ДЛИННОЙ РУЧКЕ "ТРЕУГОЛЬНИК""

    Кол-во: 95

    "Позиция 110"

    "Веник Сорго"

    Кол-во: 604

    "Позиция 111"

    "Средство для посудомоечных машин Calgonit 500гр"

    Кол-во: 42

    "Позиция 112"

    "ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА,ЩЕТКА САНИТАРНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ПОДСТАВКОЙ"

    Кол-во: 135

    "Позиция 113"

    "ЕРШИК С ХРОМОВОЙ РУЧКОЙ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 114"

    "Термос 3л с узкой горловиной для жидкости"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ с рукавом, размер рабочей поверхности 112х31 см"

    Кол-во: 4

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