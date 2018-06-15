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Номер извещения
31806547651
Уникальный номер закупки
18/4.3/0021347/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/18/4.3/0021347/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 09:00 GMT +315.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 09:1015.06.2018 09:1015.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547651Дата и время вскрытия заявок Поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547651Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.
Начальная цена
17 418 791,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
10.82.22.130
58.11.13.000
32.99.51.112
18.12.19.140
22.22.11.000
10.82.22.110
10.82.23.150
10.82.23.170
46.36.2
46.49.31
46.49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10100
Кол-во: 30300
Кол-во: 10100
Кол-во: 2530
Кол-во: 2530
Кол-во: 2830
Кол-во: 2830
Кол-во: 2910
Кол-во: 2910
Кол-во: 2910
Кол-во: 10100
Кол-во: 10100
Кол-во: 1830
Кол-во: 1830
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Кол-во: 10100
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