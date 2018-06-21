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    Главная / Торги / Поставка печатной продукции

    Поставка печатной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукцииПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806546900

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039866/ТГЧайковск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-61-17

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolovas@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукцииПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806546900Дата и время вскрытия заявок Поставка печатной продукцииПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 15:3002.07.2018 15:3002.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546900Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукцииПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 15:3002.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546900Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукцииПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции

    Начальная цена

    845 468,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Классификатор ОКПД2

    32.99.53.190

    Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плакат Блок отключающих устройств, 350х450мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Плакат Редуцирующая. Категория взрывоопасности помещения, 350х450мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Плакат Операторная. Категория взрывоопасности помещения, 330х520мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Плакат Котельная. Категория взрывоопасности помещения, 350х450мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Знак Опасность поражения электрическим током, треугольник 100мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 151

    "Позиция 6"

    "Знак Опасность поражения электрическим током, треугольник 150мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 7"

    "Знак Опасность поражения электрическим током, треугольник 100мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 280

    "Позиция 8"

    "Знак Опасность поражения электрическим током, треугольник 50мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 295

    "Позиция 9"

    "Знак Заземление, 200х200мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Знак Заземление 50х50мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Знак Заземление 20х20мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 880

    "Позиция 12"

    "Знак Заземление 25х25мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 880

    "Позиция 13"

    "Знак Не подходить!Охраняемая зона, 850х300мм, металл 0,8мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Знак Доступ посторонним запрещен, 300х300мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Знак Стой! Напряжение, 300х150мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 62

    "Позиция 16"

    "Плакат "Не включать!Работа на линии" 300х150, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 165

    "Позиция 17"

    "Плакат Влезать здесь, 250х250мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Знак дорожный "Проезд запрещен", металл d 700мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Знак Указатель напряжения 12В, 20х40мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Знак Указатель напряжения 380В, 20х40мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 172

    "Позиция 21"

    "Знак Указатель напряжения 36В, 20х40мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Знак Указатель напряжения 220В, 20х40мм, пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 265

    "Позиция 23"

    "Ограждение флажковое (50 м)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 24"

    "Знак Копать запрещается. Охранная зона кабеля, 300х400, металл 0,8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Знак Кабель телефон, 150х300. металл 0,8мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Комплект знаков ограждения КЗО-1М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Знак Закрепление газопровода, 450х600мм, металл 0,8мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 28"

    "Знак Закрепление газопровода, 450х600мм, металл 0,8мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 29"

    "Знак комбинированный Газ Опасно Открытый огонь не разводить Не курить Вход посторонним запрещен, 400х600мм, металл 0,8мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 30"

    "Знак Внимание Работа на линии Не включать, 200х100 мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 61

    "Позиция 31"

    "Знак Высокое напряжение опасно для жизни, 200х400 мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 81

    "Позиция 32"

    "Знак Осторожно!Высокое напряжение, 150х300мм, пластик ПВХ 2мм, треугольник"

    Кол-во: 404

    "Позиция 33"

    "Знак Охранная зона ЛЭП, 300х200мм металл 0,8мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 34"

    "Знак Копать запрещается. Охранная зона кабеля, 300х400, металл 0,8мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 35"

    "Комбинированный знак Информационная табличка+Комбминированный знак, 450х600мм, металл 0,8мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Табличка Мастерская, 300х200мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Знак Осторожно. Газ, треугольник 450мм, металл 0,8 мм"

    Кол-во: 83

    "Позиция 38"

    "Знак комбинированный Осторожно! Газ! 500х250мм, металл 0,8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Знак Запрещается пользоваться открытым огнем, 600х500мм, металл 0,8 мм"

    Кол-во: 125

    "Позиция 40"

    "Знак Копать запрещается. Охранная зона кабеля, 300х400, металл 0,8мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Плакат Технический Блок-бокс, 330х520мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Плакат Блок одоризации, 350х450мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Плакат Периметр ГРС, 530х1060мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Плакат Вход на территорию ГРС, 630х400мм, пластик ПВХ 2мм"

    Кол-во: 11

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