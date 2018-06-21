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Номер извещения
31806547437
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031184/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году № 049/18/4.3/0031184/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-26-36
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилюк Валерия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
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Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547437Дата и время вскрытия заявок Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 22:0019.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547437Подведение итогов не позднее Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
11 628 052,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
25.99.29.190
49.41.11.000
25.99
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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