Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году № 049/18/4.3/0031184/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС

Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Знак безопасности предупреждающий/W37/Осторожно.Газоопасные работы/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 109

"Позиция 2" "Знак безопасности указательный/D04 (U-01)/Заземлено/ПВХ/Типоразмер III" Кол-во: 194

"Позиция 3" "Знак безопасности указательный/D04 (U-01)/Заземлено/самоклеющаяся пленка/Типоразмер III" Кол-во: 6553

"Позиция 4" "Знак безопасности эвакуационный E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз пленка самоклеющаяся с фотолюминесцентным покрытием ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 38

"Позиция 5" "Знак безопасности эвакуационный/E14/Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Знак безопасности/Т07/Не открывать! Работают люди/ПВХ/Типоразмер III" Кол-во: 99

"Позиция 7" "Знак безопасности/Т08/Посторонним вход воспрещен/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 37

"Позиция 8" "Знак дорожный запрещающий/3.1/Въезд запрещен/Светоотражающий/Типоразмер II" Кол-во: 41

"Позиция 9" "Знак дорожный запрещающий/3.13/Ограничение высоты 4,0м/Типоразмер II ГОСТ Р 52290-2004" Кол-во: 16

"Позиция 10" "Знак дорожный запрещающий/3.13/Ограничение высоты 4,2м/Светоотражающий/Типоразмер III" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Веха пластиковая ВО-1, H 1200 мм D 40 мм" Кол-во: 32

"Позиция 12" "Веха сигнальная оградительная с инфопанелью GASTUR-6007 (Световозвращающий элемент, Цвет: красно-белый, Высота: 650 мм., Диаметр: 110 мм., Материал основы: резина, Вес: 12 кг., материал вехи: некорродирующийся термопласт)" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Знак /Осторожно!Газ/металлический/индивидуальная надпись на табличке/треугольник 450мм и табличка 250х500мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 271

"Позиция 14" "Знак /Шипы/белого цвета вершинной вверх с каймой красного цвета в который вписана буква Ш черного цвета/треугольник 200 мм/ширина каймы 1/10 стороны.ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 470

"Позиция 15" "Знак Ду 200 пластик, фотолюминесцентный, Осторожно. Сварка ГОСТ 12.4.026-2001" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Знак Цифра 0 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 377

"Позиция 17" "Знак Цифра 1 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 500

"Позиция 18" "Знак Цифра 2 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 323

"Позиция 19" "Знак Цифра 3 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 274

"Позиция 20" "Знак Цифра 4 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 353

"Позиция 21" "Знак Цифра 5 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 393

"Позиция 22" "Знак Цифра 6 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 383

"Позиция 23" "Знак Цифра 7 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 324

"Позиция 24" "Знак Цифра 8 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000" Кол-во: 388

"Позиция 25" "Знак аварийной остановки //металл/Типоразмер 500 (треугольник 500х500х500мм) и складная стойка для знака ГОСТ Р 41.27-2001" Кол-во: 111

"Позиция 26" "Знак безопасности для газопроводов/GP01/Осторожно!Газопровод/ВРД 39-1.10-006-2000/металлический/Типоразмер VII(треугольник 300х300х300мм)" Кол-во: 244

"Позиция 27" "Знак безопасности для газопроводов/GP04/Вход воспрещен/ВРД 39-1.10-006-2000/металлический с полимерным покрытием с обеих сторон/Типоразмер 560мм(два круга ф560мм)" Кол-во: 115

"Позиция 28" "Знак безопасности запрещающий P01 Запрещается курить пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 300

"Позиция 29" "Знак безопасности запрещающий P01 Запрещается курить пленка самоклеющаяся круг 150 мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 50

"Позиция 30" "Знак безопасности запрещающий P12 Запрещается загромождать проходы и(или) складировать металлический круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 110

"Позиция 31" "Знак безопасности запрещающий/P01/Запрещается курить/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII фотолюминесцентный" Кол-во: 68

"Позиция 32" "Знак безопасности запрещающий/P02/Запрещается пользоваться открытым огнем и курить/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 497

"Позиция 33" "Знак безопасности запрещающий/P03/Проход запрещен/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 176

"Позиция 34" "Знак безопасности запрещающий/P06/Доступ посторонним запрещен/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 275

"Позиция 35" "Знак безопасности запрещающий/P06/Доступ посторонним запрещен/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 280

"Позиция 36" "Знак безопасности запрещающий/P18/Запрещается пользоваться мобильным(сотовым) телефоном или переносной рацией/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V" Кол-во: 370

"Позиция 37" "Знак безопасности медицинского и санитарного назначения/EC01/Аптечка первой медицинской помощи/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 220

"Позиция 38" "Знак безопасности медицинского и санитарного назначения/EC01/Аптечка первой медицинской помощи/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеющаяся пленка/Типоразмер V" Кол-во: 32

"Позиция 39" "Знак безопасности пожарный F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги ПВХ фотолюминесцентный 250мм ГОСТ Р. 12.4.026-2001" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Знак безопасности предписывающий M01 Работать в защитных очках пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 78

"Позиция 41" "Знак безопасности предписывающий M03 Работать в защитных наушниках пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 139

"Позиция 42" "Знак безопасности предписывающий M09 Работать в предохранительном(страховочном) поясе пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 66

"Позиция 43" "Знак безопасности предписывающий M15 Курить здесь пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 25

"Позиция 44" "Знак/Проезд запрещен - кабель связи/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металл/300х400мм" Кол-во: 140

"Позиция 45" "Комплект плакатов Умей действовать при пожаре бумага ламинированная формат 300х410мм 10 листов" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Комплект сигнальных ограждений GASTUR-6002-1200/4RED Состав: Веха сигнальная оградительная 6002 (Световозвращающий элемент, Цвет: красно-белый, Высота: 1200 мм., Диаметр: 110 мм., Материал основы: резина., Вес: 12,5 кг.) (Материал вехи: некорродирующ" Кол-во: 26

"Позиция 47" "Конус оградительный высота 320мм" Кол-во: 20

"Позиция 48" "Конус оградительный сигнальный светоотражающий для категории С D E 2 полосы мягкий высота 1020мм код 161005 ТУ 5216-003-18193" Кол-во: 46

"Позиция 49" "Конус ветроуказателя сменный ВВП240 240 ВВП240 Lk240 Dвх60 Dвых30 ТУ 4311-001-72977491-2010" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Лента сигнальная ЛСС-50 300мкм 50ммх250п/м Не копать! Ниже кабель!" Кол-во: 9

"Позиция 51" "Лента сигнальная Электро ЛСЭ-150 Осторожно кабель для идентификации электрического кабеля ширина ленты 150мм толщина 300мкм намотка в ролике 100м цвет фона красный надпись черная на русском и английском языках" Кол-во: 59

"Позиция 52" "Лента сигнальная, оградительная, черно-желтая 70ммх250м (144-0014-00) ТУ 2245-021-04696843-96" Кол-во: 179

"Позиция 53" "Ограждение аварийное Барьер пластиковое, цвет оранжевый А 90 высотой 1 метр, длиной 50 метров, размер ячейки 45х90мм, плотность 150 грамм/м2 ГОСТ 23407-08" Кол-во: 37

"Позиция 54" "Плакат запрещающий/Z03/Не включать-работают люди/ПВХ/Типоразмер III" Кол-во: 228

"Позиция 55" "Плакат запрещающий/Z03/Не включать-работают люди/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 145

"Позиция 56" "Плакат по охране труда Пожарная безопасность Соуэло, ПВХ, формат А2 (2 листа)" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Плакат предписывающий/№11/Работать здесь/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/Типоразмер VI" Кол-во: 95

"Позиция 58" "Плакат предупреждающий(знак)/№5/Осторожно электрическое напряжение/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/Типоразмер VII с желтым фоном" Кол-во: 370

"Позиция 59" "Плакат предупреждающий/S01/испытание Опасно для жизни/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 22

"Позиция 60" "Плакат предупреждающий/S03/Стой-напряжение/металлический/Типоразмер 210х280мм" Кол-во: 55

"Позиция 61" "Плакат предупреждающий/S04/Стой!Опасно для жизни/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Плакат предупреждающий/S09/Высокое напряжение, опасно для жизни/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 230

"Позиция 63" "Плакат предупреждающий/S10/Не влезай-убъет/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 14

"Позиция 64" "Плакат предупреждающий/S11/Охранная зона кабеля/металлический/300х400мм" Кол-во: 1482

"Позиция 65" "Плакат предупреждающий/S12/Охранная зона линии электропередачи/металлический/индивидуальная надпись/250х270мм" Кол-во: 536

"Позиция 66" "Плакат предупреждающий/№7/Стой!Напряжение/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 69

"Позиция 67" "Плакат указательный/№13/Заземлено/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/240х130мм переносной" Кол-во: 205

"Позиция 68" "Стенд 'Охрана труда', Пластик ПВХ 4 мм, белый пластиковый багет, 1200х1000 мм 5 плоских карманов А-4 формата под приказы и информацию, два кармана А-5 под нормативную литературу,Два глубоких кармана А-4 формата под инструкции и перекидная система А-4" Кол-во: 87

"Позиция 69" "Стенд Газоопасные работы КМЗ-065 (композит 3 мм, немецкий окантовочный профиль Нэльсон серебро, комплект креплений, демо-система А4 5 карманов, 2 накопителя А4) ТУ 2293-004-83279301-2014" Кол-во: 6

"Позиция 70" "Стенд Огневые работы КМЗ-064 (композит 3 мм, немецкий окантовочный профиль Нэльсон серебро, комплект креплений, демо-система А4 5 карманов, 2 накопителя А4) ТУ 2293-004-83279301-2014" Кол-во: 6

"Позиция 71" "Стенд Пожарная безопасность ST-03 1000х750 код товара 200422" Кол-во: 26

"Позиция 72" "Стенд Работа на высоте КМЗ-062 (композит 3 мм, немецкий окантовочный профиль Нэльсон серебро, комплект креплений, демо-система А4 5 карманов, 2 накопителя А4) ТУ 2293-004-83279301-2014" Кол-во: 5

"Позиция 73" "Стенд Уголок гражданской защиты ST-25 1000х1000 код товара 200444" Кол-во: 17

"Позиция 74" "Столбик опознавательный для подземных линий связи со светоотражающими полосами,площадка для таблички, надпись кабель/НЕ копать H-2000мм кат.№ МАЯК.000.000.12" Кол-во: 1163

"Позиция 75" "Транспортно-заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Знак дорожный запрещающий/3.2/Движение запрещено/Светоотражающий/Типоразмер II" Кол-во: 91

"Позиция 77" "Знак дорожный запрещающий/3.27/Остановка запрещена/Светоотражающий/Типоразмер II" Кол-во: 79

"Позиция 78" "Знак дорожный запрещающий/3.28/Стоянка запрещена/Светоотражающий/Типоразмер II" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Знак дорожный информационный/6.4/Место стоянки/Светоотражающий/Типоразмер II" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Знак дорожный предупреждающий/1.25/Дорожные работы/Светоотражающий/Типоразмер II" Кол-во: 17

"Позиция 81" "Знак напольный противоскользящий (MBMD004600) Осторожно, скользкий пол формат-треугольник со стороной 600 мм сверхпрочный клей на акриловой основе артикул 279753" Кол-во: 40

"Позиция 82" "Знак пожарной безопасности/F15/Ответственный за противопожарное состояние помещения/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 300

"Позиция 83" "Знак/Закрепление границ зон обслуживания/металлический/индивидуальная надпись/350х700мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 31

"Позиция 84" "Знак переносной штендер двухсторонний газоопасные работы 595х1125 Арт.ИН34 140" Кол-во: 111

"Позиция 85" "Знак переносной штендер двухсторонний огневые работы 595х1125 Арт.ИН34 141" Кол-во: 114

"Позиция 86" "Знак пожарной безопасности F09 Пожарный гидрант металлический со светоотражающим покрытием квадрат 300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 30

"Позиция 87" "Знак пожарной безопасности F10 Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики пластик с фотолюминесцентным покрытием ПВХ квадрат 200х200мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 505

"Позиция 88" "Знак пожарной безопасности/F02/Пожарный кран/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V фотолюминесцентный" Кол-во: 213

"Позиция 89" "Знак пожарной безопасности/F04/Огнетушитель/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V фотолюминесцентный" Кол-во: 210

"Позиция 90" "Знак пожарной безопасности/F04/Огнетушитель/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеящейся пленка/Типоразмер V фотолюминесцентный" Кол-во: 359

"Позиция 91" "Знак пожарной безопасности/F11/Звуковой оповещатель пожарной тревоги/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V" Кол-во: 110

"Позиция 92" "Знак предупреждающий AF042 Внимание! Скользкий пол, с удобной подставкой выполнен из высококачественного пластика, удобен в применении, цвет желтый ,высота 61см, ширина 30см" Кол-во: 19

"Позиция 93" "Знак электробезопасности/Т02/Влезать здесь/самоклеющаяся пленка/Типоразмер VI" Кол-во: 100

"Позиция 94" "Знак электробезопасности/Т03/Работать здесь/ПВХ/Типоразмер VI" Кол-во: 100

"Позиция 95" "Знак электробезопасности/Т05/Не включать! Работают люди/ПВХ/Типоразмер III" Кол-во: 199

"Позиция 96" "Знак электробезопасности/Т06/Не включать! Работа на линии/ПВХ/Типоразмер III" Кол-во: 179

"Позиция 97" "Знак электробезопасности/Т06/Не включать! Работа на линии/самоклеющаяся пленка/Типоразмер III" Кол-во: 50

"Позиция 98" "Знак электробезопасности/Т11/Указатель напряжения 220В/самоклеющаяся пленка/Типоразмер II" Кол-во: 100

"Позиция 99" "Знак электробезопасности/Т14/Не влезай, убьет!/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 70

"Позиция 100" "Знак электробезопасности/Т21/Работа под напряжением.Повторно не включать/ПВХ/Типоразмер III" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Знак/Газ!Вход запрещен/металлический/круг 560мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 947

"Позиция 102" "Знак/Газ. Огнеопасно//металл/Типоразмер 700 (треугольник W01 700х700х700мм и табличка 200х700мм) ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Знак/Газопровод. Переезд запрещен/металлический/круг 700мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 160

"Позиция 104" "Знак/Закрепление трассы газопровода на местности/металлический/индивидуальная надпись/600х450мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 1964

"Позиция 105" "Знак/Запрещается пользоваться открытым огнем и курить/металлический/круг 560мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 785

"Позиция 106" "Знак/Остановка запрещена/металлический/световозвращающий/индивидуальная надпись на табличке/круг 700мм и табличка 350х700мм, СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 68

"Позиция 107" "Знак/Осторожно!Газопровод/металлический/треугольник 710мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010" Кол-во: 1005

"Позиция 108" "Знак переносной штендер двухсторонний опасные работы 595х1125 2 кармана для сменной информации Арт.ИН34 142" Кол-во: 39

"Позиция 109" "Знак безопасности предписывающий/M08/Работать в защитном щитке/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 50

"Позиция 110" "Знак безопасности предписывающий/M14/Отключить перед работой/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Лента оградительная красно-белая 75мм х 250м" Кол-во: 1688

"Позиция 112" "Знак безопасности предписывающий/M02/Работать в защитной каске(шлеме)/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 194

"Позиция 113" "Знак безопасности предписывающий/M03/Работать в защитных наушниках/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 5

"Позиция 114" "Знак безопасности предписывающий/M04/Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Знак безопасности предписывающий/M06/Работать в защитных перчатках/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 72

"Позиция 116" "Знак безопасности предписывающий/M07/Работать в защитной одежде/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 9

"Позиция 117" "Знак безопасности предписывающий/M19/Работать с инструментом, не дающим искры/ПВХ/Типоразмер IV" Кол-во: 82

"Позиция 118" "Знак безопасности предписывающий/M19/Работать с инструментом, не дающим искры/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 152

"Позиция 119" "Знак безопасности предупреждающий W02 Взрывоопасно металлический треугольник 300х300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 109

"Позиция 120" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током металлический треугольник 150х150х150мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 129

"Позиция 121" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током пленка самоклеющаяся треугольник 150х150х150 ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 1100

"Позиция 122" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током пленка самоклеющаяся треугольник 25х25х25мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 2250

"Позиция 123" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током пленка самоклеющаяся треугольник 50х50х50мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 2710

"Позиция 124" "Знак безопасности предупреждающий W26 Осторожно.Горячая поверхность пластик ПВХ треугольник 300х300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 20

"Позиция 125" "Знак безопасности предупреждающий W28 Осторожно.Скользко пластик ПВХ треугольник 300х300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 158

"Позиция 126" "Знак безопасности предупреждающий/W03/Опасно.Ядовитые вещества/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 80

"Позиция 127" "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII" Кол-во: 250

"Позиция 128" "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 603

"Позиция 129" "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеющаяся пленка/Типоразмер II" Кол-во: 2060

"Позиция 130" "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеющаяся пленка/Типоразмер VII" Кол-во: 400

"Позиция 131" "Знак безопасности предупреждающий/W36/Осторожно.Газ/металлический/Типоразмер VII" Кол-во: 335