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    Главная / Торги / Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году № 049/18/4.3/0031184/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС

    Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году № 049/18/4.3/0031184/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547437

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031184/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году № 049/18/4.3/0031184/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    049_18_4.3_0031184_Документация.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-26-36

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилюк Валерия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547437Дата и время вскрытия заявок Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 22:0019.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547437Подведение итогов не позднее Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547437Подведение итогов не позднее Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков, плакатов, для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Начальная цена

    11 628 052,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак безопасности предупреждающий/W37/Осторожно.Газоопасные работы/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 109

    "Позиция 2"

    "Знак безопасности указательный/D04 (U-01)/Заземлено/ПВХ/Типоразмер III"

    Кол-во: 194

    "Позиция 3"

    "Знак безопасности указательный/D04 (U-01)/Заземлено/самоклеющаяся пленка/Типоразмер III"

    Кол-во: 6553

    "Позиция 4"

    "Знак безопасности эвакуационный E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз пленка самоклеющаяся с фотолюминесцентным покрытием ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 38

    "Позиция 5"

    "Знак безопасности эвакуационный/E14/Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Знак безопасности/Т07/Не открывать! Работают люди/ПВХ/Типоразмер III"

    Кол-во: 99

    "Позиция 7"

    "Знак безопасности/Т08/Посторонним вход воспрещен/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 37

    "Позиция 8"

    "Знак дорожный запрещающий/3.1/Въезд запрещен/Светоотражающий/Типоразмер II"

    Кол-во: 41

    "Позиция 9"

    "Знак дорожный запрещающий/3.13/Ограничение высоты 4,0м/Типоразмер II ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Знак дорожный запрещающий/3.13/Ограничение высоты 4,2м/Светоотражающий/Типоразмер III"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Веха пластиковая ВО-1, H 1200 мм D 40 мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 12"

    "Веха сигнальная оградительная с инфопанелью GASTUR-6007 (Световозвращающий элемент, Цвет: красно-белый, Высота: 650 мм., Диаметр: 110 мм., Материал основы: резина, Вес: 12 кг., материал вехи: некорродирующийся термопласт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Знак /Осторожно!Газ/металлический/индивидуальная надпись на табличке/треугольник 450мм и табличка 250х500мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 271

    "Позиция 14"

    "Знак /Шипы/белого цвета вершинной вверх с каймой красного цвета в который вписана буква Ш черного цвета/треугольник 200 мм/ширина каймы 1/10 стороны.ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 470

    "Позиция 15"

    "Знак Ду 200 пластик, фотолюминесцентный, Осторожно. Сварка ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Знак Цифра 0 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 377

    "Позиция 17"

    "Знак Цифра 1 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Знак Цифра 2 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 323

    "Позиция 19"

    "Знак Цифра 3 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 274

    "Позиция 20"

    "Знак Цифра 4 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 353

    "Позиция 21"

    "Знак Цифра 5 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 393

    "Позиция 22"

    "Знак Цифра 6 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 383

    "Позиция 23"

    "Знак Цифра 7 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 324

    "Позиция 24"

    "Знак Цифра 8 для знака закрепления трассы газопровода на местности самоклеющаяся пленка цвет черный 400х120мм ВРД 39-1.10-006-2000"

    Кол-во: 388

    "Позиция 25"

    "Знак аварийной остановки //металл/Типоразмер 500 (треугольник 500х500х500мм) и складная стойка для знака ГОСТ Р 41.27-2001"

    Кол-во: 111

    "Позиция 26"

    "Знак безопасности для газопроводов/GP01/Осторожно!Газопровод/ВРД 39-1.10-006-2000/металлический/Типоразмер VII(треугольник 300х300х300мм)"

    Кол-во: 244

    "Позиция 27"

    "Знак безопасности для газопроводов/GP04/Вход воспрещен/ВРД 39-1.10-006-2000/металлический с полимерным покрытием с обеих сторон/Типоразмер 560мм(два круга ф560мм)"

    Кол-во: 115

    "Позиция 28"

    "Знак безопасности запрещающий P01 Запрещается курить пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Знак безопасности запрещающий P01 Запрещается курить пленка самоклеющаяся круг 150 мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Знак безопасности запрещающий P12 Запрещается загромождать проходы и(или) складировать металлический круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 110

    "Позиция 31"

    "Знак безопасности запрещающий/P01/Запрещается курить/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII фотолюминесцентный"

    Кол-во: 68

    "Позиция 32"

    "Знак безопасности запрещающий/P02/Запрещается пользоваться открытым огнем и курить/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 497

    "Позиция 33"

    "Знак безопасности запрещающий/P03/Проход запрещен/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 176

    "Позиция 34"

    "Знак безопасности запрещающий/P06/Доступ посторонним запрещен/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 275

    "Позиция 35"

    "Знак безопасности запрещающий/P06/Доступ посторонним запрещен/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 280

    "Позиция 36"

    "Знак безопасности запрещающий/P18/Запрещается пользоваться мобильным(сотовым) телефоном или переносной рацией/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V"

    Кол-во: 370

    "Позиция 37"

    "Знак безопасности медицинского и санитарного назначения/EC01/Аптечка первой медицинской помощи/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 220

    "Позиция 38"

    "Знак безопасности медицинского и санитарного назначения/EC01/Аптечка первой медицинской помощи/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеющаяся пленка/Типоразмер V"

    Кол-во: 32

    "Позиция 39"

    "Знак безопасности пожарный F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги ПВХ фотолюминесцентный 250мм ГОСТ Р. 12.4.026-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Знак безопасности предписывающий M01 Работать в защитных очках пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 78

    "Позиция 41"

    "Знак безопасности предписывающий M03 Работать в защитных наушниках пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 139

    "Позиция 42"

    "Знак безопасности предписывающий M09 Работать в предохранительном(страховочном) поясе пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 66

    "Позиция 43"

    "Знак безопасности предписывающий M15 Курить здесь пластик ПВХ круг 300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 44"

    "Знак/Проезд запрещен - кабель связи/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металл/300х400мм"

    Кол-во: 140

    "Позиция 45"

    "Комплект плакатов Умей действовать при пожаре бумага ламинированная формат 300х410мм 10 листов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Комплект сигнальных ограждений GASTUR-6002-1200/4RED Состав: Веха сигнальная оградительная 6002 (Световозвращающий элемент, Цвет: красно-белый, Высота: 1200 мм., Диаметр: 110 мм., Материал основы: резина., Вес: 12,5 кг.) (Материал вехи: некорродирующ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 47"

    "Конус оградительный высота 320мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Конус оградительный сигнальный светоотражающий для категории С D E 2 полосы мягкий высота 1020мм код 161005 ТУ 5216-003-18193"

    Кол-во: 46

    "Позиция 49"

    "Конус ветроуказателя сменный ВВП240 240 ВВП240 Lk240 Dвх60 Dвых30 ТУ 4311-001-72977491-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Лента сигнальная ЛСС-50 300мкм 50ммх250п/м Не копать! Ниже кабель!"

    Кол-во: 9

    "Позиция 51"

    "Лента сигнальная Электро ЛСЭ-150 Осторожно кабель для идентификации электрического кабеля ширина ленты 150мм толщина 300мкм намотка в ролике 100м цвет фона красный надпись черная на русском и английском языках"

    Кол-во: 59

    "Позиция 52"

    "Лента сигнальная, оградительная, черно-желтая 70ммх250м (144-0014-00) ТУ 2245-021-04696843-96"

    Кол-во: 179

    "Позиция 53"

    "Ограждение аварийное Барьер пластиковое, цвет оранжевый А 90 высотой 1 метр, длиной 50 метров, размер ячейки 45х90мм, плотность 150 грамм/м2 ГОСТ 23407-08"

    Кол-во: 37

    "Позиция 54"

    "Плакат запрещающий/Z03/Не включать-работают люди/ПВХ/Типоразмер III"

    Кол-во: 228

    "Позиция 55"

    "Плакат запрещающий/Z03/Не включать-работают люди/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 145

    "Позиция 56"

    "Плакат по охране труда Пожарная безопасность Соуэло, ПВХ, формат А2 (2 листа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Плакат предписывающий/№11/Работать здесь/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/Типоразмер VI"

    Кол-во: 95

    "Позиция 58"

    "Плакат предупреждающий(знак)/№5/Осторожно электрическое напряжение/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/Типоразмер VII с желтым фоном"

    Кол-во: 370

    "Позиция 59"

    "Плакат предупреждающий/S01/испытание Опасно для жизни/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 22

    "Позиция 60"

    "Плакат предупреждающий/S03/Стой-напряжение/металлический/Типоразмер 210х280мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 61"

    "Плакат предупреждающий/S04/Стой!Опасно для жизни/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Плакат предупреждающий/S09/Высокое напряжение, опасно для жизни/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 230

    "Позиция 63"

    "Плакат предупреждающий/S10/Не влезай-убъет/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Плакат предупреждающий/S11/Охранная зона кабеля/металлический/300х400мм"

    Кол-во: 1482

    "Позиция 65"

    "Плакат предупреждающий/S12/Охранная зона линии электропередачи/металлический/индивидуальная надпись/250х270мм"

    Кол-во: 536

    "Позиция 66"

    "Плакат предупреждающий/№7/Стой!Напряжение/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 69

    "Позиция 67"

    "Плакат указательный/№13/Заземлено/СО 153-34.03.603-2003/ПВХ/240х130мм переносной"

    Кол-во: 205

    "Позиция 68"

    "Стенд 'Охрана труда', Пластик ПВХ 4 мм, белый пластиковый багет, 1200х1000 мм 5 плоских карманов А-4 формата под приказы и информацию, два кармана А-5 под нормативную литературу,Два глубоких кармана А-4 формата под инструкции и перекидная система А-4"

    Кол-во: 87

    "Позиция 69"

    "Стенд Газоопасные работы КМЗ-065 (композит 3 мм, немецкий окантовочный профиль Нэльсон серебро, комплект креплений, демо-система А4 5 карманов, 2 накопителя А4) ТУ 2293-004-83279301-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Стенд Огневые работы КМЗ-064 (композит 3 мм, немецкий окантовочный профиль Нэльсон серебро, комплект креплений, демо-система А4 5 карманов, 2 накопителя А4) ТУ 2293-004-83279301-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Стенд Пожарная безопасность ST-03 1000х750 код товара 200422"

    Кол-во: 26

    "Позиция 72"

    "Стенд Работа на высоте КМЗ-062 (композит 3 мм, немецкий окантовочный профиль Нэльсон серебро, комплект креплений, демо-система А4 5 карманов, 2 накопителя А4) ТУ 2293-004-83279301-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Стенд Уголок гражданской защиты ST-25 1000х1000 код товара 200444"

    Кол-во: 17

    "Позиция 74"

    "Столбик опознавательный для подземных линий связи со светоотражающими полосами,площадка для таблички, надпись кабель/НЕ копать H-2000мм кат.№ МАЯК.000.000.12"

    Кол-во: 1163

    "Позиция 75"

    "Транспортно-заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Знак дорожный запрещающий/3.2/Движение запрещено/Светоотражающий/Типоразмер II"

    Кол-во: 91

    "Позиция 77"

    "Знак дорожный запрещающий/3.27/Остановка запрещена/Светоотражающий/Типоразмер II"

    Кол-во: 79

    "Позиция 78"

    "Знак дорожный запрещающий/3.28/Стоянка запрещена/Светоотражающий/Типоразмер II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Знак дорожный информационный/6.4/Место стоянки/Светоотражающий/Типоразмер II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Знак дорожный предупреждающий/1.25/Дорожные работы/Светоотражающий/Типоразмер II"

    Кол-во: 17

    "Позиция 81"

    "Знак напольный противоскользящий (MBMD004600) Осторожно, скользкий пол формат-треугольник со стороной 600 мм сверхпрочный клей на акриловой основе артикул 279753"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Знак пожарной безопасности/F15/Ответственный за противопожарное состояние помещения/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 300

    "Позиция 83"

    "Знак/Закрепление границ зон обслуживания/металлический/индивидуальная надпись/350х700мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 31

    "Позиция 84"

    "Знак переносной штендер двухсторонний газоопасные работы 595х1125 Арт.ИН34 140"

    Кол-во: 111

    "Позиция 85"

    "Знак переносной штендер двухсторонний огневые работы 595х1125 Арт.ИН34 141"

    Кол-во: 114

    "Позиция 86"

    "Знак пожарной безопасности F09 Пожарный гидрант металлический со светоотражающим покрытием квадрат 300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Знак пожарной безопасности F10 Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики пластик с фотолюминесцентным покрытием ПВХ квадрат 200х200мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 505

    "Позиция 88"

    "Знак пожарной безопасности/F02/Пожарный кран/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V фотолюминесцентный"

    Кол-во: 213

    "Позиция 89"

    "Знак пожарной безопасности/F04/Огнетушитель/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V фотолюминесцентный"

    Кол-во: 210

    "Позиция 90"

    "Знак пожарной безопасности/F04/Огнетушитель/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеящейся пленка/Типоразмер V фотолюминесцентный"

    Кол-во: 359

    "Позиция 91"

    "Знак пожарной безопасности/F11/Звуковой оповещатель пожарной тревоги/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер V"

    Кол-во: 110

    "Позиция 92"

    "Знак предупреждающий AF042 Внимание! Скользкий пол, с удобной подставкой выполнен из высококачественного пластика, удобен в применении, цвет желтый ,высота 61см, ширина 30см"

    Кол-во: 19

    "Позиция 93"

    "Знак электробезопасности/Т02/Влезать здесь/самоклеющаяся пленка/Типоразмер VI"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Знак электробезопасности/Т03/Работать здесь/ПВХ/Типоразмер VI"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Знак электробезопасности/Т05/Не включать! Работают люди/ПВХ/Типоразмер III"

    Кол-во: 199

    "Позиция 96"

    "Знак электробезопасности/Т06/Не включать! Работа на линии/ПВХ/Типоразмер III"

    Кол-во: 179

    "Позиция 97"

    "Знак электробезопасности/Т06/Не включать! Работа на линии/самоклеющаяся пленка/Типоразмер III"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Знак электробезопасности/Т11/Указатель напряжения 220В/самоклеющаяся пленка/Типоразмер II"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Знак электробезопасности/Т14/Не влезай, убьет!/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 70

    "Позиция 100"

    "Знак электробезопасности/Т21/Работа под напряжением.Повторно не включать/ПВХ/Типоразмер III"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Знак/Газ!Вход запрещен/металлический/круг 560мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 947

    "Позиция 102"

    "Знак/Газ. Огнеопасно//металл/Типоразмер 700 (треугольник W01 700х700х700мм и табличка 200х700мм) ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Знак/Газопровод. Переезд запрещен/металлический/круг 700мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 160

    "Позиция 104"

    "Знак/Закрепление трассы газопровода на местности/металлический/индивидуальная надпись/600х450мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 1964

    "Позиция 105"

    "Знак/Запрещается пользоваться открытым огнем и курить/металлический/круг 560мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 785

    "Позиция 106"

    "Знак/Остановка запрещена/металлический/световозвращающий/индивидуальная надпись на табличке/круг 700мм и табличка 350х700мм, СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 68

    "Позиция 107"

    "Знак/Осторожно!Газопровод/металлический/треугольник 710мм СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 1005

    "Позиция 108"

    "Знак переносной штендер двухсторонний опасные работы 595х1125 2 кармана для сменной информации Арт.ИН34 142"

    Кол-во: 39

    "Позиция 109"

    "Знак безопасности предписывающий/M08/Работать в защитном щитке/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Знак безопасности предписывающий/M14/Отключить перед работой/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Лента оградительная красно-белая 75мм х 250м"

    Кол-во: 1688

    "Позиция 112"

    "Знак безопасности предписывающий/M02/Работать в защитной каске(шлеме)/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 194

    "Позиция 113"

    "Знак безопасности предписывающий/M03/Работать в защитных наушниках/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Знак безопасности предписывающий/M04/Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Знак безопасности предписывающий/M06/Работать в защитных перчатках/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 72

    "Позиция 116"

    "Знак безопасности предписывающий/M07/Работать в защитной одежде/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 9

    "Позиция 117"

    "Знак безопасности предписывающий/M19/Работать с инструментом, не дающим искры/ПВХ/Типоразмер IV"

    Кол-во: 82

    "Позиция 118"

    "Знак безопасности предписывающий/M19/Работать с инструментом, не дающим искры/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 152

    "Позиция 119"

    "Знак безопасности предупреждающий W02 Взрывоопасно металлический треугольник 300х300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 109

    "Позиция 120"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током металлический треугольник 150х150х150мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 129

    "Позиция 121"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током пленка самоклеющаяся треугольник 150х150х150 ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 122"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током пленка самоклеющаяся треугольник 25х25х25мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 2250

    "Позиция 123"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током пленка самоклеющаяся треугольник 50х50х50мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 2710

    "Позиция 124"

    "Знак безопасности предупреждающий W26 Осторожно.Горячая поверхность пластик ПВХ треугольник 300х300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Знак безопасности предупреждающий W28 Осторожно.Скользко пластик ПВХ треугольник 300х300х300мм ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 158

    "Позиция 126"

    "Знак безопасности предупреждающий/W03/Опасно.Ядовитые вещества/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 80

    "Позиция 127"

    "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/ПВХ/Типоразмер VII"

    Кол-во: 250

    "Позиция 128"

    "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 603

    "Позиция 129"

    "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеющаяся пленка/Типоразмер II"

    Кол-во: 2060

    "Позиция 130"

    "Знак безопасности предупреждающий/W08/Опасность поражения электрическим током/ГОСТ Р 12.4.026-2001/самоклеющаяся пленка/Типоразмер VII"

    Кол-во: 400

    "Позиция 131"

    "Знак безопасности предупреждающий/W36/Осторожно.Газ/металлический/Типоразмер VII"

    Кол-во: 335

    "Позиция 132"

    "Знак безопасности предупреждающий/W36/Осторожно.Газ/металлический/Типоразмер XV"

    Кол-во: 53

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