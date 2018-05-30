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    Главная / Торги / Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0039380/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0039380/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547678Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547678

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039380/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0039380/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 39380.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 22.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547678Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547678Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547678Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547678Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».

    Начальная цена

    53 208 252,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Классификатор ОКПД2

    28.11.33.000

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вставка "Хейли-койл" 926P235"

    Кол-во: 17

    "Позиция 2"

    "Вставка "Хейли-койл" 926P229"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Вставка "Хейли-койл" 114A8447P013, 926P335"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Прокладка спирально-навитая 6.541.000-04"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Прокладка спирально-навитая 6.541.000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Болт 02.0905.027.00.00-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Гайка шестигранная 02.0701.019.00.00-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Самоконтрирующая гайка 02.0705.026.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Болт 02.0705.001.15.00-06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Прокладка 226A1049P032"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Болт 02.1401.004.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Уплотнение внутренней стенки 02.0705.035.00.00-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Уплотнение наружного бандажа 02.0705.035.00.00-03"

    Кол-во: 32

    "Позиция 14"

    "Уплотнение 02.0705.035.00.00-04"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Уплотнение 02.0705.053.00.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Уплотнение полосовое 02.0705.060.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Уплотнение полосовое 02.0705.061.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Болт 02.0705.074.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Уплотнение 02.1401.018.10.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Уплотнение 02.1401.023.00.00-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Уплотнение 02.1401.023.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Болт 02.1604.024.00.00-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Болт 14P39056"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Болт 02.1604.011.00.00"

    Кол-во: 13

    "Позиция 25"

    "Болт 02.1604.025.00.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Болт 02.1604.026.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Болт 02.1604.029.00.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Уплотнение наружной стенки 02.0705.035.00.00-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Ремень клиновой В-5000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Ремень клиновой В-5000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Фильтр смазочного масла ПГФ-1-450"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Уплотнение (сальник 30х47х10) 081.0223.204"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Фильтроэлемент Реготмас 631-1-06"

    Кол-во: 22

    "Позиция 34"

    "Полосовая набивка 158A3820P002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фильтр-элемент гидравлики RFO37049"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Фильтр муфты 114A3786P009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Фильтр смазочного масла ПГФ-1-450"

    Кол-во: 18

    "Позиция 38"

    "Фильтр ВЗК М-171"

    Кол-во: 84

    "Позиция 39"

    "Уплотнитель, свеча зажигания 02.0701.012.00.00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Уплотнительное кольцо КНА 119107001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Уплотнительное кольцо КНА 121207001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Уплотнительное кольцо внутреннего корпуса КНD 1133.00.701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кольцо О-образное 1332х6,6 черт. ПФ-1451"

    Кол-во: 24

    "Позиция 44"

    "Кольцо О-образное 1372х6,6 черт. ПФ-1452"

    Кол-во: 24

    "Позиция 45"

    "Кольцо пакета диафрагм 1195х6,6 черт. ПФ-1450"

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "Кольцо уплотнительное корпуса масляного уплотнения 240х3,3 черт. ПФ-1442"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное корпуса масляного уплотнения 240х3,6 черт. ПФ-1444"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Уплотнение крышки 1215х6,6 черт. ПФ-1448"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Уплотнение крышки 320х6,6 черт. ПФ-1443"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Фильтроэлемент Реготмас 631-1-06"

    Кол-во: 132

    "Позиция 51"

    "Фильтроэлемент TDR-S-85-H-SS3-F"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Фильтр ЕАЛР 061146.010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Фильтр-элемент гидравлики RFO37049"

    Кол-во: 14

    "Позиция 54"

    "Фильтроэлемент 11345 В для фильтра серии AF811-14"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Фильтроэлемент 8Д2.996.697-06"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Фильтр промежуточных валов черт. № 114А3786Р009"

    Кол-во: 36

    "Позиция 57"

    "Ремень клиновой В-5000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Ремень клиновой В-5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Болт 02.0905.027.00.00-01"

    Кол-во: 54

    "Позиция 60"

    "Болт с шестигранной головкой 1,625-11х3,75 02.0701.016.00.00"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "Стопор 02.0701.017.00.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Уплотнение 02.0701.019.10.00"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Втулка 02.0701.021.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Прокладка 02.0701.022.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Болт с 6-гр.гол. 02.0903.060.00.00-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Прокладка 02.0701.024.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Вставка "Хейли-койл" 114A8447P012, 926P235"

    Кол-во: 17

    "Позиция 68"

    "Стопорное кольцо 02.0701.010.02.01.01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Втулка 02.0705.015.00.00"

    Кол-во: 64

    "Позиция 70"

    "Прокладка наружного бандажа 02.0705.016.00.00"

    Кол-во: 95

    "Позиция 71"

    "Прокладка внутреннего бандажа 02.0705.017.00.00"

    Кол-во: 300

    "Позиция 72"

    "Втулка 02.0705.018.00.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 73"

    "Шайба пружинная 02.0705.019.00.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 74"

    "Втулка 02.0705.020.00.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 75"

    "Шайба разрезная 02.0705.021.00.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 76"

    "Болт с шестигранной головкой 02.0903.060.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Уплотнение наружного бандажа 02.0705.035.00.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 78"

    "Пружина RMQ 09338/4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Кольцо уплотнительное SSQ 67294/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Кольцо уплотнительное RMR 19647"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Втулка 12.7072.000.СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Втулка 12.7081.000.СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Втулка 12.7071.000.СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Пружина 1.4300.4.7080.005"

    Кол-во: 16

    "Позиция 85"

    "Пружина распорная 04.440.035"

    Кол-во: 16

    "Позиция 86"

    "Пружина 02.0503.008.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Пружина расцепителя 02.0504.020.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Уплотнение 02.0504.022.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Винт 22P25020"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "Болт 14P29020"

    Кол-во: 66

    "Позиция 91"

    "Прокладка 02.0701.011.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Уплотнитель, свеча зажигания 02.0701.012.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Реле промышленное электромагнитное Реле R2-2012-23-1024-WT (24V DC), механический индикатор срабатывания, для монтажа для колодок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Фильтр бумажный С400.090-01"

    Кол-во: 96

    "Позиция 95"

    "Фильтро-элемент 631-1-23"

    Кол-во: 54

    "Позиция 96"

    "Патрон фильтрующий ГП-538.02.010"

    Кол-во: 36

    "Позиция 97"

    "Фильтр бумажный ФБ10-100 ТУ 05747991.09-97 С400.090"

    Кол-во: 48

    "Позиция 98"

    "Фильтроэлемент Реготмас 631-1-06"

    Кол-во: 9

    "Позиция 99"

    "Патрон фильтрующий 6.1515.000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Фильтр воздушный 74.2170.000 (ФВ1.00.00.00Г)"

    Кол-во: 144

    "Позиция 101"

    "Элемент фильтрующий ФТГ5-90х125-905"

    Кол-во: 16

    "Позиция 102"

    "Фильтрующий элемент Нарва 6А"

    Кол-во: 84

    "Позиция 103"

    "Фильтроэлемент НАРВА-64-01"

    Кол-во: 334

    "Позиция 104"

    "Фильтроэлемент 631-1-19 (ЭФМ-043Т)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 105"

    "Элемент фильтрующий 463-1-06"

    Кол-во: 9

    "Позиция 106"

    "Фильтр воздушный ФВ 1000000Я"

    Кол-во: 240

    "Позиция 107"

    "Фильтр ФВКас 1-450-690-48-G4 ФВКас 1-450-690-48-G4"

    Кол-во: 72

    "Позиция 108"

    "Фильтр МФ.Г.136-02 (10-84/256) Р1 3130 PS10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 109"

    "Фильтр МФ.Г.185 (10-84/373) Р1 3145 PS10"

    Кол-во: 36

    "Позиция 110"

    "Фильтр очистки буферного газа (грубой очистки) ФЭС-П 10,0-323/D34"

    Кол-во: 18

    "Позиция 111"

    "Фильтр очистки буферного газа (тонкой очистки) ФЭН-П 3,0-136/D34"

    Кол-во: 36

    "Позиция 112"

    "Фильтр очистки топливного газа (тонкой очистки) ФЭС-Пр-10,0-254"

    Кол-во: 36

    "Позиция 113"

    "Фильтр суфлирования масла CART-2 OLE"

    Кол-во: 36

    "Позиция 114"

    "Фильтр ячейковый гофрированный ФЯГ450х690х48 EU3"

    Кол-во: 72

    "Позиция 115"

    "Фильтр Atlas Copco DD 850+F (защитный для удаления жидкости) DD 850+F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Фильтр Atlas Copco RD 850+F (защитный для удаления пыли, жидкости и аэрозолей) RD 850+F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Фильтр Atlas Copco QD 850+F (защитный для удаления паров масла) QD 850+F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 024-030-36-2-2 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 024-030-36-2-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Мембрана резиновая РДНК-50-00-11 ТУ 005-1166-87 РДНК-50-00-11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Прокладка двигателя 90038030 агрегата ГПА-Ц-16С, ГПА-16МГ 90038030"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Прокладка Т71038041 ГПУ-16 Т71038041"

    Кол-во: 80

    "Позиция 122"

    "Ремень клиновой приводной хладостойкого исполнения А-1800 А-1800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Прокладка Т71038041"

    Кол-во: 352

    "Позиция 124"

    "Сальник 40х60х12"

    Кол-во: 11

    "Позиция 125"

    "Прокладка 02.0701.011.00.00"

    Кол-во: 74

    "Позиция 126"

    "Прокладка 02.0701.022.00.00"

    Кол-во: 72

    "Позиция 127"

    "Прокладка 02.0701.019.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Прокладка 02.0701.024.00.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 129"

    "Втулка 02.0701.021.00.00"

    Кол-во: 28

    "Позиция 130"

    "Прокладка спирально-навитая 6.541.000-04"

    Кол-во: 84

    "Позиция 131"

    "Одиночный комплект ЗИП к РПД-3/120-1 ЗИП РПД-3/120-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 132"

    "МЕМБРАНА РПД-2М 3Р7.010.087"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Кольцо уплотнительное 122,5х3,3 04.132.200-03 04.132.200-03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Кольцо резиновое 04.132.200-04 (141,5*3,3)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Кольцо резиновое 04.132.200-05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Кольцо уплотнительное (29,2х3,3) 04.132.200-06"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "кольцо рез. 04.132.200-07"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "кольцо рез. 04.132.200-08 (364*6,2)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Кольцо уплотнительное 04.132.200-09 (166,5*3,3)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "кольцо рез. 04.132.200А-01 (137*5)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "кольцо рез. 04.132.200А-04"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "кольцо рез. 04.132.200А-05(201,5*5,8)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "шнур рез. МБС 4С D16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 144"

    "Кольцо уплотнительное 04.132.200А-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 145"

    "Кольцо уплотнительное 132А.02"

    Кол-во: 12

    "Позиция 146"

    "Кольцо уплотнительное (ф209х4) 04.132.200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "Ремкомплект уплотнений Н-398-27лГПА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Фильтр элемент смазки 114А3786Р3 114А3786Р3"

    Кол-во: 126

    "Позиция 149"

    "Патрон фильтра промвала1010.000.054 114А3786009"

    Кол-во: 42

    "Позиция 150"

    "Патрон фильтра(фильтр гидравлики) ОS8488Р002"

    Кол-во: 28

    "Позиция 151"

    "Винт CDD 401006 поз №F2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Болт 12.7070.002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Кольцо уплотнительное 12.6170.015-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Кольцо уплотнительное 12.6170.015-11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "Кольцо уплотнительное 12.7000.020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Кольцо уплотнительное 12.7000.020-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Палец ст.40ХН12МА Ф10мм М8х45 25.7650.007"

    Кол-во: 24

    "Позиция 158"

    "Палец ст.40ХН12МА Ф14мм М12х48 25.7650.006"

    Кол-во: 24

    "Позиция 159"

    "фильтр-патрон d=105, L=1850мм ГПР-475.00.00"

    Кол-во: 300

    "Позиция 160"

    "Проволока B7A23A"

    Кол-во: 36

    "Позиция 161"

    "Уплотнение 02.1401.010.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 162"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Стекло смотровое тип Г 58х10мм кварцевое круглое, для промышленых установок, диапазон рабочих температур -40+1200С (для кислых сред), -100 +20С (для щелочных сред). Г 58х10мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Электрощетка графитная ЭГ-71 20х32х50 ТУ 16-538.389-83 ЭГ-71 20х32х50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 165"

    "Электрощетка графитная ЭГ-71 20х32х64 ТУ 16-538.389-83 ЭГ-71 20х32х64"

    Кол-во: 50

    "Позиция 166"

    "Элемент фильтрующий масляный Реготмас 463-1-19 463-1-19"

    Кол-во: 24

    "Позиция 167"

    "Усилитель сигнала А-15.637.43-01 формирующий А-15.637.43-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Кольцо уплотнительное АГС 380.00.00.013 для регулятора давления Лорд-100 АГС 387.00.00.000-1, условный проход 100мм, Рраб=7,4МПа. АГС 380.00.00.013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "Датчик факела ОД1.1 для электромеханической САР агрегата ГТК-10-4 ОД1.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Электромагнит постоянного тока ЭМТ-244А напряжение питания 27В, ток потребления не более 2А. 6Б3.254.005ТУ ЭМТ-244А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Датчик температурный П-109М2 входит в комплект техаптечки для сервисного обслуживания агрегата ГТУ-16П П-109М2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Фильтр воздушный ФВ 1.00.00.00Я"

    Кол-во: 27

    "Позиция 173"

    "Винт с внутренней 6 гр головкой СНс М20х1.5-80 CCD300054 поз№41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Винт с внутренней 6 гр головкой СНс М20х1.5-70 CCD300054 поз№42"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Винт с внутренней 6 гр головкой СНс М12-220 CCD300054 поз№43"

    Кол-во: 8

    "Позиция 176"

    "Винт с внутренней 6 гр головкой СНс М12-35 CCD300054 поз№44"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "Винт с внутренней 6 гр головкой СНс М8-50 CCD300054 поз№45"

    Кол-во: 18

    "Позиция 178"

    "Винт с внутренней 6 гр головкой СНс М8-20 CCD300054 поз№46"

    Кол-во: 34

    "Позиция 179"

    "Винт с внутренней 6 гранной головкой СНc М5-25, сталь CDD**50242 поз №1.14"

    Кол-во: 16

    "Позиция 180"

    "Винт с внутренней 6 гранной головкой СНc М6-25, сталь CDD**50242 поз №36"

    Кол-во: 24

    "Позиция 181"

    "Винт с внутренней 6 гранной головкой СНc М5-10, сталь CDD**50242 поз №33"

    Кол-во: 16

    "Позиция 182"

    "Винт с внутренней 6 гранной головкой СНc М5-16, сталь CDD**50242 поз №34"

    Кол-во: 16

    "Позиция 183"

    "Прокладка с кольцевым сечением Ø247,24мм δ=3,53 мм, витон CDD **50242 поз №18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Прокладка с кольцевым сечением Ø355,19мм δ=3,53мм CDD 3000054 поз №27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Прокладка с прямоугольным сечением CDD401189 поз.№28 ф. Термодин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Прокладка с кольцевым сечением CDD401189 поз.№30 ф. Термодин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Прокладка с кольцевым сечением CDD200160 поз.№9-10 ф. Термодин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Винт CDD 401189 поз №32 ф. Термодин"

    Кол-во: 16

    "Позиция 189"

    "Винт CDD 401189 поз №33 ф. Термодин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Винт CDD 401006 поз №F1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Винт АС02-0765"

    Кол-во: 384

    "Позиция 192"

    "Ремень зубчато-клиновой Super X-Power M=5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Ремень зубчатый АВО газа 4326 14MGT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 194"

    "Ремень зубчатый АВО газа 5320 14MGT"

    Кол-во: 30

    "Позиция 195"

    "Ремень клиновой QXPC2360"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Шайба контровочная "Мотор-Сич" 0000040519"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "Шайба контровочная "Мотор-Сич" 0000040478"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "Провод высоковольтный экранированный 1360900250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Проволока B7A23A"

    Кол-во: 144

    "Позиция 200"

    "Датчик RS-C520900013-900 0050H00204 д/Wartsila RS-C520900013-900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Датчик SE528 д/Wartsila SE528"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Датчик темп.0051C001701 д/Wartsila 0051C001701"

    Кол-во: 18

    "Позиция 203"

    "Преобразователь Type 422 4-20мА 53AC2400 0051C001701"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Датчик-реле давления KPI35 Danfoss д/Wartsila KPI35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Датчик TE517 темпер.выхл.газ.д/Wartsila TE517"

    Кол-во: 8

    "Позиция 206"

    "Соленоид 322H7506 V2001000 д/Wartsila 322H7506"

    Кол-во: 4

    "Позиция 207"

    "Уплотнение Chetra 990-042 д/Wartsila 990-042"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "Кольцо 500-510-58 ГОСТ 9833-73 500-510-58"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "ЗИП РПД-3/120-1 (ЗИП) РТИ ГПА ЗИП РПД-3/120-1 (ЗИП) РТИ ГПА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Кольцо резиновое 065-075-58-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "ЗИП для РПД-2М (рем.к-т) 6.2552.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Жгут №-2 ТК-2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 213"

    "Жгут №1 ТК-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "Жгут к датчику ДЧВ-2500 04.550.050"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Распылитель 04.350.002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 216"

    "Ремонтный комплект р/к СГП ЗИП к РПД-2М РТИ ГПА ЗИП к РПД-2М РТИ ГПА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Колодка упорная 42.7081.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "Колодка упорная 1.4300.4.7081.000"

    Кол-во: 21

    "Позиция 219"

    "Колодка упорная 1.4300.4.7082.000"

    Кол-во: 21

    "Позиция 220"

    "Кольцо уплотнительное 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73, 6.585.000-98"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Терморегулятор ТУ 26-02-696-76 РТП-32-50-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Мембрана РДНК-50-00-11 Мембрана резиновая РДНК-50-00-11 ТУ 005-1166-87"

    Кол-во: 15

    "Позиция 223"

    "Шайба-замок Шайба-замок АС07-557 ГПА-16МГ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Пиропатрон Пиропатрон ПП-3(7ПП-683)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 225"

    "Проволока ГОСТ 792-67 КО-0,8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 226"

    "Кольцо 378х8,6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 227"

    "Кольцо 340х8,6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 228"

    "Валик 759040046"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Шайба-замок АСО7-1032"

    Кол-во: 20

    "Позиция 230"

    "Патрон фильтрующий Поставка запасных частей ГПА"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 231"

    "ТЕРМОСТАТ ДЛЯ БЛОКА ОСУШКИ СЕРИИ ETH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное направляющей втулки впускного клапана в сборе 121-004 двигателя Wartsila 18V28SG"

    Кол-во: 72

    "Позиция 233"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное удлинителя свечи зажигания, каталожный номер Wartsila 124022"

    Кол-во: 72

    "Позиция 234"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное удлинителя свечи зажигания 124-024 Wartsila"

    Кол-во: 72

    "Позиция 235"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное нижней поверхности главного газового клапана Woodward SOGAV 105 Revision E, каталожный номер 1355-254, запасная часть для Wartsila"

    Кол-во: 72

    "Позиция 236"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное корпуса главного газового клапана 164-028 Wartsila"

    Кол-во: 36

    "Позиция 237"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное 164062 трубки электромагнитного клапана форкамеры двигателя №164062 Wartsila material no.0033714 53"

    Кол-во: 72

    "Позиция 238"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное 164074 для фильтра главного газового клапана Wartsila Material no.003371463"

    Кол-во: 18

    "Позиция 239"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное клапана термостата 196-251 Wartsila"

    Кол-во: 5

    "Позиция 240"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное газового фильтра 470-259 Wartsila"

    Кол-во: 16

    "Позиция 241"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное резиновое ротора центробежного фильтра 473-003 Wartsila"

    Кол-во: 20

    "Позиция 242"

    "Винт 02.0705.001.01.04"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "Уплотнение 02.0705.001.02.00"

    Кол-во: 30

    "Позиция 244"

    "Пробка 02.0705.111.ТР.00"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Штифт установочный 02.0705.112.ТР.00"

    Кол-во: 18

    "Позиция 246"

    "Штифт герметизирующий 02.0705.116.00.00"

    Кол-во: 30

    "Позиция 247"

    "Вставка "Хейли-койл" 926AP329H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Вставка "Хейли-койл" 926AP333H"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Уплотнение 02.0706.003.00.00"

    Кол-во: 32

    "Позиция 250"

    "Штифт 02.0706.006.00.00"

    Кол-во: 16

    "Позиция 251"

    "Гайка 02.0706.027.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 252"

    "Шайба 02.0706.033.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "Гайка самоконтрящаяся 02.0706.054.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Болт 02.0805.003.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 255"

    "Винт 02.0812.014.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Вставка "Хейли-койл" 926P239"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Шайба 235А6949Р001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 258"

    "Маслоотражательное кольцо SMO01557006/054"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Прокладка SMO0675801/1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Уплотнительное кольцо штока SMO01557006/047"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Самостопорящаяся гайка 3/4"-10 255А9585Р008"

    Кол-во: 14

    "Позиция 262"

    "Винт с 6 гр головкой 1/2-13х82 170N29056"

    Кол-во: 6

    "Позиция 263"

    "Прокладка КFZ23923004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Стопорная шайба 30х50х1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 265"

    "Прокладка 02.0701.011.00.00"

    Кол-во: 114

    "Позиция 266"

    "Втулка 02.0701.021.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 267"

    "Фильтр воздушный ФВ 1.000.000 Я ТУ 51-544-92"

    Кол-во: 180

    "Позиция 268"

    "Фильтроэлемент ГП 538.02.010 или 6.1772.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 269"

    "Втулка уплотнения корпуса Ø110 12.7090.007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Гайка М110х2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Кольцо 12.7080.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Кольцо регулировочное 46.7080.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Шайба 46.1000.000 поз199"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Шайба 46.1000.000 поз194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Болт 02.1401.009.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "Шайба 02.1401.015.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 277"

    "Болт 02.1401.016.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Болт 01.0706.042.00.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 279"

    "Болт 01.0706.042.00.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 280"

    "Кольцо Кольцо уплотнительное резиновое гайки кожуха центробежного фильтра 473-030 Wartsila"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Комплект Комплект ремонтный главного газового электромагнитного клапана двигателя Wartsila каталожный номер 164089."

    Кол-во: 18

    "Позиция 282"

    "Комплект Комплект ремонтный форкамерного газового электромагнитного клапана Woodward 164-088 Wartsila"

    Кол-во: 18

    "Позиция 283"

    "Прокладка Прокладка свечного колодца 120-094 Wartsila"

    Кол-во: 144

    "Позиция 284"

    "Прокладка Прокладка уплотнительная 354001 фланцевого входа-выхода теплоносителя двигателя Wartsila"

    Кол-во: 54

    "Позиция 285"

    "Прокладка Прокладка уплотнительная филтра стартового воздуха B20023002 Wartsila"

    Кол-во: 8

    "Позиция 286"

    "Прокладка штуцера Прокладка штуцера входа-выхода газа в газовый фильтр B11009001 Wartsila"

    Кол-во: 8

    "Позиция 287"

    "Ремень клиновой XPZ2120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 288"

    "Фильтр 1.4300.4.0922.000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 289"

    "Фильтр воздушный ФВ 1000000Я"

    Кол-во: 179

    "Позиция 290"

    "фильтр-патрон d=105, L=1850мм ГПР-475.00.00"

    Кол-во: 700

    "Позиция 291"

    "Фильтроэлемент Реготмас 630-1-06"

    Кол-во: 50

    "Позиция 292"

    "Фильтроэлемент Реготмас 631-1-06"

    Кол-во: 126

    "Позиция 293"

    "Фильтроэлемент Реготмас 631-1-19"

    Кол-во: 30

    "Позиция 294"

    "Фильтроэлемент агр. БВМФ-84 8Д2.966.697-06"

    Кол-во: 12

    "Позиция 295"

    "Фильтроэлемент Реготмас 631-1-06"

    Кол-во: 500

    "Позиция 296"

    "Элемент фильтрующий ГПР 1943 12010х100 мм ТУ 3683-031-00220596-2006"

    Кол-во: 400

    "Позиция 297"

    "Проволока ГОСТ 792-67 КО-0,8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 298"

    "Рукав дюритовый 40У-38-13"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Штифт призонный 04.854.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 300"

    "Прокладка на насос 888СТ 015.0010 015.0010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Кольцо уплотнительное 132.1.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Кольцо уплотнительное 132.2.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Пружина 04.440.035"

    Кол-во: 12

    "Позиция 304"

    "Кольцо уплотнительное 195-200-36-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 305"

    "Кольцо уплотнительное 04.132.200-07"

    Кол-во: 6

    "Позиция 306"

    "Пружина 082.003.009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 307"

    "Рукав дюритовый 40У38-13 L=300мм 23.6200.002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 308"

    "Рукав дюритовый 40У44-13 L=150мм 23.6200.003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 309"

    "Прокладка на нагнетающий масляный насос СТ 54.807-006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Прокладка на клапан обогрева аппарата входного направляющего ВНА 015.0407 015.0407"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Прокладка на коробку приводов свободной турбины 54.807.006 54.807.006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Прокладка на фланец АУП-10 12.101.070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Кольцо уплотнительное на сигнализатор стружки РС-2 015.5074"

    Кол-во: 6

    "Позиция 314"

    "Нагреватель электрический ТЭНБ-10Z 220-УХЛЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 315"

    "Винт АС2-387"

    Кол-во: 160

    "Позиция 316"

    "Втулка предохранительная Т59150232"

    Кол-во: 18

    "Позиция 317"

    "Гайка 38.7020.011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 318"

    "Шайба 20.02.Бст3 кп.019 ГОСТ 13463-77 20.02.Бст3 кп.019"

    Кол-во: 120

    "Позиция 319"

    "Шайба 28.7020.010-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 320"

    "Гайка 28.7020.011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 321"

    "Колодка опорная 42.7071.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 322"

    "Колодка опорная 42.7071.000-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Втулка 42.7072.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 324"

    "Втулка 42.7072.000-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 325"

    "Втулка 42.7083.000-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 326"

    "Крышка 42.7090.007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Кольцо уплотнительное 42.7092.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 328"

    "Кольцо 165-175-46 СТП 098-2002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 329"

    "Кольцо рез. ГОСТ9833 285-300-85-2-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 330"

    "Кольцо уплотнительное 42.7091.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 331"

    "Кольцо уплотнительное 030-035-33 ГОСТ 9833-73 04.132.200-06"

    Кол-во: 36

    "Позиция 332"

    "Кольцо рез. ГОСТ 9833 180-185-36-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 333"

    "Кольцо 230-235-36 СТП 098-2002 / СБ-26"

    Кол-во: 6

    "Позиция 334"

    "Кольцо 210-215-36 СТП 098-2002 / СБ-26"

    Кол-во: 20

    "Позиция 335"

    "Пружина 082.005.006"

    Кол-во: 16

    "Позиция 336"

    "Манжета ГОСТ 14896-74 1-55-45-6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 337"

    "Кольцо уплотнительное 235х6,2 РТИ ГПА 04.132.200-07"

    Кол-во: 37

    "Позиция 338"

    "Колодка упорная 42.7082.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 339"

    "Кольцо 065-075-58-2-2 63,5х5,8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 340"

    "Кольцо 1.9000-150.00-04-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 341"

    "Кольцо 1.9000-150.00-04-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 342"

    "Кольцо резиновое ГОСТ 9833 150-160-58-2-0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 343"

    "Кольцо 310-320-62-2-2 ГОСТ18829-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 344"

    "Кольцо 145-150-25-2-056 ОСТ 100980-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 345"

    "Прокладка 226A1049P030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 346"

    "Пробка отверстия под бароскоп 02.0705.066.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Пробка для отверстия под бороскоп 02.0705.067.ТР.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Пробка под бароскоп 02.0705.068.ТР.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Держатель пробки 02.0705.069.ТР.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Прокладка 02.0701.010.02.01.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Втулка (газовое уплотнение) 42.7090.002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 352"

    "Болт 02.0812.012.00.00"

    Кол-во: 8

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    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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