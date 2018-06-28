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    Главная / Торги / Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0038750/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0038750/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547724

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038750/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0038750/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 38750.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 22.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547724Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547724Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547724Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».

    Начальная цена

    28 225 371,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Классификатор ОКПД2

    28.11.33.000

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка под фиксатор 7203206"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Замок АС07-1032"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Гайка АС4-456"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Шайба-замок АС7-294"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Проволока ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтрующий ТУ 112-057-87"

    Кол-во: 70

    "Позиция 7"

    "Мембрана РПД-2М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Фильтр топливного газа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Металлорукав 4-4-40-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Контровка 014.0390"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Рукав дюритовый 40У-42-13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Рукав дюритовый 40У-40-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Рукав дюритовый 40У-32-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Фильтр путевой Е59048092"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Фильтрующий элемент 5407873"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Комплект ремонтный РТИ для нагнетателя Н370-18-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Кольцо 552.01.25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Патрон фильтрующий ГПР 475.00.000 ПС"

    Кол-во: 77

    "Позиция 19"

    "Прокладка 870901320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Прокладка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Прокладка 03СР184.00.002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Прокладка ЮТЭС-12-12дюймов 600 тип Г (GA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Датчик температуры П-116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Диафрагма ДКС-10-65-Б/Б-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Проволока 0,5-ТС-1-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Прокладка ЮТЭС-12-20дюймов 600 тип Г (GA)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Прокладка ЮТЭС-12-28дюймов 600 тип Г (GA)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Уплотнение 03СР405.07.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Проволока ГОСТ 792-67"

    Кол-во: 32

    "Позиция 30"

    "Жгут 23.550.140"

    Кол-во: 11

    "Позиция 31"

    "Жгут 23.550.150"

    Кол-во: 11

    "Позиция 32"

    "Кольцо 150УТГП4.00.10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Кольцо 150УТГП4.00.11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Кольцо плавающее 160УТГП01.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Фильтр кассетный класса F8"

    Кол-во: 1689

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное АС06-1659"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Прокладка фильтра АС6-058-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Прокладка фильтра АС6-058-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Проволока ГОСТ18143-72 0,8-ТС-12Х18Н9Т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное АС06-1325"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "Вибропреобразователь АНС 260-01 БЫ2.781.260-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Прокладка Н60708149"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное AC06-1258"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Прокладка AC6-053"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Фильтроэлемент ФЭМ-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Хомут 110.34.00.04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Рукав дюритовый 40У-50-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Хомут 110.34.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Хомут 110.34.00.02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Хомут 110.34.00.05"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Кольцо уплотнительное 122,5х3,3 04.132.200-03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Кольцо уплотнительное 146,5х3,3 04.132.200-05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Рукав дюритовый 40У-25-13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Кольцо (РТИ) для фильтра"

    Кол-во: 36

    "Позиция 56"

    "ХОМУТ 110.34.04"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Хомут 110.34.05"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Хомут 110.34.00.03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "КОМПЛЕКТ РТИ Н-300-1,23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "ВТУЛКА 03.288.004 СБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТК-162 ГПА-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "МАНЖЕТА 1-60Х50-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Манжета 1,2-75*100-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "МЕМБРАНА VPR-2-16 А7507-Л4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "ПРОКЛАДКА СПИРАЛЬНО-НАВИТАЯ Спиратем-12-6" 600 тип Г (GA) чертеж 6.289.000-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "МЕМБРАНА РПД, А7507-Л3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "ПРОКЛАДКА СПИРАЛЬНО-НАВИТАЯ KFZ272590104; 6.289.000А-178"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "ШАЙБА КОНТРОВОЧНАЯ 12.02.05 ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Фильтроэлемент ЕГ 4627.02.000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 70"

    "Фильтроэлемент TDR-S-620-A- GF25 № чертежа: 045.63.185.99.REV.A"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Уплотнение Chetra 990-045 графитовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Датчик Petronic 5668625-001 0-600 OC"

    Кол-во: 23

    "Позиция 73"

    "Плата электр.VUC 30 5071122 д/Wartsila"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Датчик Sensorex Oy iTrans 781463 д/Warts"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Прокладка 124025 свечи зажиг.д/Wartsila"

    Кол-во: 126

    "Позиция 76"

    "Уплотнение вала вод.помпы 191212"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Преобразователь Fairchild TD7800-421"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Плата MCU 0050E010901 процес.д/Wartsila"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Плата MCU 5071126 пит.д/Wartsila"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Вставка 470256 газ.фильтра д/Wartsila"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Болт 164024 гл.газ.клапанов д/Wartsila"

    Кол-во: 72

    "Позиция 82"

    "Уплотнение Chetra 990-042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Проставка 164048 стальн.гофр.д/Wartsila"

    Кол-во: 18

    "Позиция 84"

    "Мегаваттметр MW 0-8MBT к.т.1.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "ПРОКЛАДКА В СБОРЕ 4"-150 6.289.000-42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Уплотнение 03СР285.00.022"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Уплотнение 03СР399.08.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Уплотнение 03СР332.00.013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Элемент фильтрующий PALL"

    Кол-во: 11

    "Позиция 91"

    "Провод высоковольтный экранированный ПВЗПО-15-350"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Кольцо уплотнительное АС06-1269"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Элемент фильтрующий двигателя главный 5307854"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Фильтр путевой (опоры) А7201888"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Кольцо уплотнительное ЗК.00392.00.00.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ПРОКЛАДКА ЮТЭС-123-40CHR(34) 600 тип Д (GIA) ТУ 3742-004-30270292-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "ПАТРОН ФИЛЬТРУЮЩ,ГПР 475,00,000-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Прокладка СНП GA 20" 600 (682*576*518)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "ПРОКЛАДКА В СБОРЕ 1"-300 6.289.000-44"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "ДАТЧИК МСТВ-2.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ РЕГОТМАС 631-1-23"

    Кол-во: 80

    "Позиция 102"

    "ШЛАНГ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ВС-12 04.500.110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "ФИЛЬТР ФВ1.00.00.00В"

    Кол-во: 18

    "Позиция 104"

    "ТАХОМЕТР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ТД5.2А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДЧВ 2.6-075-5000-О-С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "ФИЛЬТР РЕГОТМАС 460-1-06"

    Кол-во: 260

    "Позиция 107"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ РЕГОТМАС 631-1-06 631-1-06 (ЭФМ-043)"

    Кол-во: 186

    "Позиция 108"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ РЕГОТМАС 631-1-19 (ЭФМ-043Т) 631-1-19 (ЭФМ-043Т)"

    Кол-во: 274

    "Позиция 109"

    "ПАТРОН ФИЛЬТРУЮЩИЙ ГП 585.03.00.000."

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "ПАТРОН ФИЛЬТРУЮЩИЙ ГПР 475.00.000 ГПР475.00.000.00"

    Кол-во: 474

    "Позиция 111"

    "ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ РЕГОТМАС ТУ 112-057-87 463-1-19 ЭФМ-32Т/"

    Кол-во: 175

    "Позиция 112"

    "Комплект РТИ ЗИП к РПД-2М ЮИ-2119383"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ФВ1.00.000.Я"

    Кол-во: 60

    "Позиция 114"

    "СНП GA 4" 150 (174.45*148.8*127)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "ПАТРОН ФИЛЬТРА ПРОМВАЛА 114А3786Р009"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "Фильтр путевой Е59028095"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Преобразователь Type 422 4-20мА 53AC2400"

    Кол-во: 3

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