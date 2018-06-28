www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806547724
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038750/ГЦР
Наименование закупки
Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».(№0056/18/4.3/0038750/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547724Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547724Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей ГПА на объектах ремонта Дочерних Обществ ПАО «Газпром».
Начальная цена
28 225 371,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
28.11.33.000
28.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 70
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 77
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 32
Кол-во: 11
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1689
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 36
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 23
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 126
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 72
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 80
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 260
Кол-во: 186
Кол-во: 274
Кол-во: 30
Кол-во: 474
Кол-во: 175
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.