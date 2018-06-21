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    Главная / Торги / Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

    Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547354

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028347/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    048_18_4.3_0028347_СМСП_Документация.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-21-08

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубцова Елена Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547354Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 22:0019.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547354Подведение итогов не позднее Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547354Подведение итогов не позднее Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

    Начальная цена

    14 638 956,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.122

    Шкафы архивные металлические

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    31.01.12.130

    Шкафы офисные деревянные

    31.01.12.131

    Шкафы для одежды деревянные

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    31.02.10.190

    Мебель кухонная прочая

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    31.01.12.150

    Тумбы офисные деревянные

    31.09.13.190

    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

    31.01.12.110

    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

    31.01.11.190

    Мебель офисная металлическая прочая

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    23.12.13.110

    Зеркала стеклянные

    22.22.11.000

    Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    31.02.10.130

    Полки кухонные

    31.09.12.121

    Кровати деревянные для взрослых

    31.03.12.110

    Матрасы пружинные

    31.09.11.130

    Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения

    31.02.10.120

    Шкафы кухонные

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    31.09.12.119

    Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, прочие

    31.01.11.123

    Шкафы картотечные металлические

    31.01.12.160

    Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подставка передвижная под системный блок на опорных роликах ЛАБ-PRO ПСБ 20.50.7 Длина, мм: 200 Глубина, мм: 500 Высота, мм: 70"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Кровать общебольничная металлическая одинарная К.107.01-01 габаритные размеры длина 2030мм, ширина 840мм, высота 790мм, высота до поверхности лежания 350мм, размер спального места 840х1900мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 3"

    "Транспортно заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стол электромонтажника СЭ-02-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Стеллаж для технической документации АРМ-2486 цвет алюминиевого каркаса -серый, цвет ДСП -белый. Габаритные размеры 78х34х202 см. 5 полок со сдвижными дверками, 4 колеса, два из них с блокировкой. 4 винтовые ножки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Шкаф медицинский металлический комбинированный с распашными дверками, с полками БТ-89, габариты 800х580х2000мм, цвет серый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шкаф для одежды ЛАБ-PRO ШО 80.50.195 корпус из меламина, фасад-софтформинг (2 отделения: в левом-полка для обуви, штанга для вешалок; в правом-полка для головных уборов, штанга для вешалок; замок в правой двери) Длина, мм: 800 Глубина, мм: 500 Высота"

    Кол-во: 54

    "Позиция 8"

    "Шкаф для документов ЛАБ-PRO ШД 80.50.195 корпус из меламина, фасад-софтформинг (2 верхние двери-стекло в рамах софтформинга; 2 нижние двери-софтформинг, правая с замком; 5 полок в каждом отделении) Длина, мм: 800 Глубина, мм: 500 Высота, мм: 1950"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.47.64 LA 27 Фасад-меламин софтформинг. Столешница LAMINAT 27 мм, замок в нижнем ящике. Ширина, мм: 400 Глубина, мм:470"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Тумба подкатная к лабораторным столам с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.67 Корпус-меламин. Фасад-софтформинг. Окантована АБС-кромкой, 3 мм. Ящики полного выдвижения. Центральный замок на 3 ящика Ширина, мм:400 Глубина, мм:500 Высота, мм:670"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Тумба подкатная к лабораторным стола с дверкой ЛАБ-PRO ТПД 40.50.67 Корпус-меламин. Фасад-софтформинг. Окантована АБС-кромкой, 3 мм. Ширина, мм:400 Глубина, мм:500 Высота, мм:670"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Тумба навесная к пристенным и островным столам с дверкой ЛАБ-PRO ТД 40.40.60 крепится на заднюю стенку каркаса. Корпус-меламин. Фасад-софтформинг. Окантована АБС-кромкой, 3 мм. Ящики полного выдвижения. Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 400 Высота, мм: 60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Тумба медицинская металлическая с распашными дверками и полками, модель БТ-25. Габариты 800х600х900, цвет серый, столешница из нержавеющей стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Стол руководителя ЛАБ-PRO ККСР 150.64.75 LA 27 металлический каркас на регулируемых опорах, столешница-LAMINAT; два отверстия для проводов с заглушками. Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 640 Высота, мм: 750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Стол передвижной ЛАБ-PRO СП 60.50.75 из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи,габариты (ДхГхВ) 600х500х750 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Стол письменный из ламинированного ДСП 1200х700х750мм серии Этюд Т20.2 бук Бавария"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Стол письменный из ламинированного ДСП 1200х670х750мм серии Формула ФР-101 бук"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Стол обеденный серия Визит артикул Т-Соб цвет бук размеры 1200х600х750мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "арт. Т20.7, 1400*700*750, цвет Орех, тумба выкатная арт. 2500 573х404х454"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стол лабораторный цвет фасада синий, столешница обшита текстолитом, модель СЛ-03-03 (ВхШхГ) 2000х700х1220 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Шкаф напольный двухдверный с мойкой, серия Модульные кухни, арт. 906977, 800*600*854мм, цвет 528 Ясень Анкор/290 Белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шкаф напольный двухдверный, серия Модульные кухни, арт. 906977, 800*600*854мм, цвет 528 Ясень Анкор/290 Белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Стол медицинский для медицинской сестры СМС-01 ЕЛАТ (мод.1), размер 1400х765х1245 выполнен из ламинированной ДСП с ударопрочной, влагоустойчивой ПВХ-кромки и установлен на металлические ножки ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Стол компьютерный серии Этюд арт. Т20.7, 1400*700*750, цвет Бук Бавария, тумба выкатная арт. 2500 573х404х454"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Стол журнальный из ламинированного ДСП 1100х640х521мм серии Атрибут 1519 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стол журнальный арт. К40 серии Фокус цвет 112 Орех Шале размер 513х960х630 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стол для заседаний из ламинированного ДСП серии Фокус арт. К33 цвет Орех Шале размер 738х2404х1102 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стол для заседаний из ламинированного ДСП 753х2100х1005мм серии Атрибут 1518 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Стойка для стеллажа металлическая усиленная размером 2500х35х35мм СТ-012 2500 У"

    Кол-во: 32

    "Позиция 30"

    "Стеллаж складской МК-1-2,0(4) 2000х1512х590"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Стеллаж полочный с 2 рамами 3500х850 с 4 ярусами хранения 850х2100 металлический размером 3500х2100х850мм СТ-051 ТУ 5615-003-31045953-2000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Стеллаж полочный с 2 рамами 2500х650 с 4 ярусами хранения 650х1500 металлический размером 2500х1500х650мм СТ-051 ТУ 5615-003-31045953-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Стеллаж полочный с 2 рамами 2000х600 с 5 ярусами хранения 600х1200 металлический размером 2000х1200х600мм СТ-023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Стеллаж полочный односекционный металлический, 2 рамы 2279х600, 5полок 600х1000, 1 раскосная система, размер стеллажа 2279х1066х600 цвет серый RAL7038 СТ-031 ТУ 5615-003-31045953-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Стеллаж MS STANDART металлический архивный габариты (ВхШхГ) 2000х1000х500мм цвет RAL7035"

    Кол-во: 32

    "Позиция 36"

    "Стеллаж медицинский Ш83 5 уровней эконом 730х380х1960 цвет орех Экко ГОСТ Р 50444-92"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Стеллаж MS STRONG архивный металлический размерами 2000Х1000Х500 мм, 5 полок"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Стеллаж Практик MS-3 2210-6 2200х1000х300мм 6 полок, материал металл, покрытие порошковое полимерное, цвет серый полуматовый, нагрузка на полку 100кг, нагрузка на стеллаж 500кг"

    Кол-во: 11

    "Позиция 39"

    "Скамья гардеробная 1500 ЛДСП, 450х350х1500мм, каркас металлический, цвет синий ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Столик журнальный Амадей, размер(ШхВхГ) 1000х455х600мм, массив дуба со стеклом М102 АРС мод.1 цвет Венге ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Столешница прямая WTOP180 серии Рицца, Цвет Дуб Мельба 102, размеры: ширина - 40см, гладкость - 60см, толщина - 180см ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Столешница прямая WTOP12064 серии Рицца, цвет Дуб Мельба 102 Размер: длина - 120см, ширина - 64см, толщина - 3,8см ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Стол-тумба с дверцами-купе СТК-12/6Н габариты 1200х600х870мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Стол-приставка серии Этюд модель Т20.4 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х700х700мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Стол угловой серии Этюд модель Т20.34 правый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х1600х1400мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "Стол угловой серии Этюд модель Т20.34 левый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х1600х1400мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Стол рабочий угловой правый серии Стимул арт.1451 цвет Дуб Онтарио размер 744х1600х1400мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Стол рабочий серии Профит арт.1586 740х1200х700мм цвет Дуб светлый ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Стол рабочий с тумбой правый серии Стимул арт.1455 744х1800х1000мм цвет Дуб светлый ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Стол рабочий Атрибут 1515 орех ноче милано(1600х866х753)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Стол рабочий из ламинированного ДСП 1900х900х750мм серии Prestige 112 итальянский орех"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Стол приставной из ламинированного ДСП 790х980х753мм серии Атрибут 1850 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Стол приставной из ламинированного ДСП 1600х700х720мм серии Этюд Т20.6 бук Бавария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Стол приставной арт. К25 серии Фокус цвет Орех Шале размер 698х1202х802 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Стол приставка для телефонов серии Этюд Р20.7 720х1000х500мм цвет бук Бавария ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Стол письменный эргономичный правый из ламинированного ДСП размером 900х1600х750мм серии Этюд Т20.11 бук Бавария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Стол письменный серии Этюд модель Т20.7 цвет бук бавария размеры (ВхШхГ) 750х1400х700мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Стол письменный серии Этюд модель Т20.2 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 750х1200х700мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Стол письменный серии Этюд модель Т20.12 правый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х1400х900мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Стол письменный серии Формула арт.2205 цвет Дуб Онтарио 740х1200х800 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Стол письменный серии Формула арт. 2201 цвет 230 Вяз Савана 740х1200х800мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Стол письменный левый 2213 серии Формула 740х1600х1400мм цвет Песочная мозаика ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Кресло с тканевой обивкой Forex, цвет черный ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты механизмом газлифт с кожаными подлокотниками с пятилучевой металлической опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 760х680х1220мм с обивкой из черной кожи Chairman CH"

    Кол-во: 13

    "Позиция 65"

    "Кресло руководителя Министр Хром кожзаменитель с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками бежевое"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Кресло руководителя Министр Хром кожа с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками черное"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Кресло руководителя Бюрократ СН-825S/Black+GR вставки-серый, сидение-черный искусственная кожа, пластик-серебро ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 28

    "Позиция 68"

    "Кресло руководителя Бюрократ CH-994/Blue синяя экокожа, высокая спинка, газлифт, крестовина хром., подлокотники с пластиковыми накладками"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "Кресло руководителя College H-8766L-1 chocolade, экокожа, подлокотники кожа/хром, крестовина хром, (ШхГхВ) 71х74х111-121, цвет темно-коричневый ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 15

    "Позиция 70"

    "Кресло руководителя CHAIRMAN 668 обивка экокожа цвет черный ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 18

    "Позиция 71"

    "Кресло руководителя CH-868 AXSN/Black черная иск.кожа ГОСТ19917-93"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Chairman 795 Черная кожа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Кресло посетителя Chairman CH 418 V черное"

    Кол-во: 37

    "Позиция 74"

    "Кресло оператора Chairman СН 686, ткань V398-85/V398-87(спинка серая/сидение черное), с тканевыми подлокотниками с пятилучевой металлической хромированной опорой на поворотных роликах ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Кресло для персонала СН 651"

    Кол-во: 120

    "Позиция 76"

    "Кресло Рольф 68х680х880мм обивка из искусственной кожи песочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Кресло Лагуна, экокожа, цвет коричневый, (ВхШхГ) 94х105х92 ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Кресло Chairman CH 727, обивка ткань черная"

    Кол-во: 39

    "Позиция 79"

    "Картотека металлическая Практик А-44 внешний размер 1305мм-408мм-480мм, внутренний - 25 Для хранения папок стандарта А4 или Корона, ящики выдвигаются на всю длину, на телескопических направляющих, центральный ключевой замок, вместимость ГОСТ 16371-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "серия Авеню, арт. 2933, 420Х23Х1200 цвет бук Бавария"

    Кол-во: 53

    "Позиция 81"

    "Диван офисный Бизон 2-хместный обивка кожзаменитель, 1550(д)х930(ш)х880(в) мм, цвет черный 35301 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 17

    "Позиция 82"

    "Диван 2-х местный Лагуна, экокожа, цвет коричневый, (ВхШхГ) 94х155х92 ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Вешалка напольная М13 1090х740х1790, 2 пары крючков, с колесами, металлик ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Бортик пристеночный PLINTH300 серии Рицца, цвет - Дуб Мельба 102, артикул 902 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "База с одной дверью B1DR7560, серии Рицца, Цвет Дуб Мельба 102 Размер: ширина - 60см, высота - 75см, глубина - 58см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "База с одной дверью B1DL7560 серии Рицца, цвет Дуб Мельба 102, размер: ширина - 60см, высота - 75см, глубина - 58см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Сейф-шкаф архивный ШАМ-11/400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Сейф мебельный AIKO SH-23 EL*, размеры внешние, мм (ВхШхГ): 230x300x277 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 226x296x217 Вес, кг: 10 Объём, л: 15"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Полка настольная серии Этюд О30.5 бук Бавария 405х1600х296 мм из ламинированного ДСП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Полка настольная из ламинированного ДСП 1400х296х405мм серии Этюд О30.6 бук Бавария"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Полка для стеллажа максимально допустимой нагрузкой до 60кг металлическая размером 30х600х700мм СТ-012 серый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Полка для стеллажа максимально допустимой нагрузкой до 60кг металлическая размером 30х600х1000мм СТ-012 серый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Полка для стеллажа максимально допустимой нагрузкой до 60кг металлическая размером 30х500х700мм СТ-012 серый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Полка-купе с сушкой ПНС0904М, с дверьми-купе с сушкой. Габариты, мм-900х400х600, Simeco"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Подставка под системный блок 1815 104х500х250 цвет дуб Онтарио ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 9

    "Позиция 96"

    "Подставка для ног ПДН-02 размер 430х300мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 135

    "Позиция 97"

    "Переход-приставка серии Этюд модель Р20.13 левый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 25х700х600мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Переход-приставка без опоры серии Этюд модель Р20.10 цвет бук Бавария (ВхШхГ) 25х700х700мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Панель боковая средняя для шкафа(комплект 2шт) серии Фокус арт. 2545 цвет 112 Орех Шале размеры 1219х38х440 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Опора-нога диаметром 51мм длиной 715мм Этюд 400327 серебро"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Матрац ортопедический Аскона 220х160х25см с независимым пружинным блоком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Матрац Орматек Optima MIX VS500, размер 90х200 см, артикул С-4354"

    Кол-во: 23

    "Позиция 103"

    "Крышка левая (для тумбы К06) арт. К12 серии Фокус цвет 112 Орех Шале размеры 38х1862х602 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Кромка меламиновая 0,4х16мм с клеевым расплавом рулон 200м черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Кромка меламиновая 0,4х16мм с клеевым расплавом рулон 200м цвет Вишня"

    Кол-во: 31

    "Позиция 106"

    "Кромка мебельная ПВХ 0,4х22 мм, цвет-вишня REHAU"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 107"

    "Кромка ПВХ с врезным кантом применяется для облагораживания и защиты кромок мебельных щитов длина 4100мм ширина 16мм толщина 2мм противоударная цвет Вишня арт.4214"

    Кол-во: 50

    "Позиция 108"

    "Кровать односпальная на металлокаркасе, арт 2938, 740х2046х850"

    Кол-во: 36

    "Позиция 109"

    "Кровать односпальная на металлокаркасе, арт 2938, 740х2046х850"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Стул для дома и кафе СМ7/1-03 Нео материал кожзаменитель цвет ясень металлический каркас ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 62

    "Позиция 111"

    "Панель боковая декоративная WP302 серии Лацио, размер: 2х30х31,5, цвет белый 105 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Полка с дверью с подъемом наверх WK3060 серии Лацио, размер: 60х30х31,5, цвет белый 306 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Полка с двумя дверями со стеклом W2DS7560 серии Лацио, размер: 60х75х31,5, цвет белый 306 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Панель боковая декоративная BP892 серии Лацио, размер: 2х89х59,5, цвет белый 105 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "База под мойку с двумя дверями BM2D7560 серии Лацио, размер: 60х75х58, цвет Мокко 401 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "База с одним ящиком и двумя дверями B2D1DW7560 серии Лацио, размер: 75х60х58, цвет мокко 401 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "База с двумя дверями B2D7560 серии Лацио размер: 60х75х58, цвет Мокко 401 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "База с тремя ящиками B3DW7560 серии Лацио, размер: 60х75х58, цвет Мокко 401 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Шкаф-колонка полузакрытый серии Этюд модель С15.17 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х400х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Шкаф-колонка полузакрытый С14.11 Этюд 1588х400х384 бук Бавария ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Шкаф-колонка закрытый серии Этюд модель С15.18 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х400х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Шкаф полузакрытый серии Этюд модель С15.4 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Шкаф полузакрытый серии Фокус арт. К2576 цвет 112 Орех Шале размеры 1180х800х440 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Шкаф офисный архивный Практик СВ-22 (4 полки) 1900х1000х500 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Шкаф открытый С14.1 Этюд 1588х800х384 бук Бавария ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Шкаф навесной кухонный серия Визит цвет бук размеры 800х300х720мм артикул НШ.80.72.2 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Шкаф навесной двухдверный, серия Модульные кухни, арт. 906978, 800*290*676мм, цвет Бук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Шкаф медицинский металлический комбинированный с распашными дверками, с полками БТ-89, габариты 800х580х2000мм, цвет серый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Шкаф медицинский для документов ШМД-01 ЕЛАТ мод.2 800х420х1880 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Шкаф колонка закрытый серии Этюд модель С15.14 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 1942х400х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 9

    "Позиция 131"

    "Шкаф книжный двухдверный из ламинированного ДСП 781х856х446мм серии Атрибут 1100 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Шкаф книжный высокий четырехдверный с 2 верхними стеклянными дверцами и 2 нижними из ламинированного ДСП 1997х856х446мм серии Атрибут 1112 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Шкаф картотечный закрытый с 4 выдвижными ящиками на телескопических направляющих с центральным замком металлический 600х485х1350мм ШК-4 светло-серый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Транспортно-заготовительные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Тумба-купе серии Профит арт.С1238 740х700х400мм цвет Дуб светлый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Сумка для транспортировки секций стенда ISOframe Wave IS-TC-01-MB 97х33х15 см на колёсиках до 6 секций Wave"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Секция (комплект стартовый) ISOframe Wave Midi IS-W-82-S 229х80см стенда Mark Brik"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Секция (комплект расширения) ISOframe Wave Midi IS-W-82-E 229х80 см стенда Mark Brik"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Подставка под системный блок 180x420x230 R-024 серия Версия цвет кедр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Зеркало прямоугольное MZF 1173/1 2200х1000х4 отверстие 4шт.крепеж ФК44 (хром)в комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Шкаф лабораторный ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195 Длина, мм: 800 Глубина, мм: 500, Высота, мм: 1950 корпус -ламинированная плита (серая) толщиной 16 мм с АБС кромкой 3 мм по лицевым граням фасады -софтформинг двуцветный (серый-джинс) толщиной 18 мм с закругленн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Шкаф для хранения кислот ЛАБ-PRO ШК 60.60.195 МЕ 2 двери (объемный стальной короб, окрашенный высокостойкой порошковой краской) 2 замка; фланец d 100 мм,в задних стенках предусмотрены отверстия для обеспечения движения воздуха к вытяжному фланцу 600х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Стол электромонтажника и радиомеханика СЭ-02-02 2000х650х1800мм каркас сварной столешница из ДСП 2 тумбы для инструмента верхний экран с 2-мя светильниками ТО 5629-002-25482603-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Полка настольная, серии Профит арт.1319, размер 365х600х330, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Тумба (выкатная с замком), серии Профит арт. 2501, размер 580х404х454, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Шкаф колонка полузакрытый, серии Профит арт.2562, размер 1944х400х384, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Шкаф полузакрыты, серии Профит арт.2565, размер 1944х800х384, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Шкаф для одежды серии Профит, арт. 2570, размер 1944х800х384, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Стол рабочий, серии Профит арт.2403, размер 740х800х600, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Тумба стационарная (с замком), серии Профит арт.2505, размер 744х600х600, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Стол рабочий серии Профит арт.2379, размер 740х1600х600, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Сушка двухуровневая с пластиковым поддоном в полку шириной (60) 401187 серии Рицца, цвет Дуб Мельба 102 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Профиль стыковочный 402579 торцевой серии Лацио ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Бортик пристеночный PLINTH300 серии Лацио, цвет мрамор арпа 905 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Панель стеновая панель PANEL305 серии Лацио, размер: 300х60х1, цвет мрамор арпа 905 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Столешница прямая WT0P300 серии Лацио, размер: 300х60х4, цвет 916 Нордик ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Цоколь Н 10 TOEKICK400 серии Рицца, цвет - позитано, артикул 930 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Тумба стационарная серии Стимул модель 1212 размеры 719х428х442 цвет 160 Дуб Онтарио задняя стенка в цвет каркаса ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Тумба стационарная с замком серии Этюд модель Р20.18 цвет бук Бавария размер (ВхШхГ) 750х432х600мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 21

    "Позиция 160"

    "Тумба стационарная (с трубами опорами) Формула 1275 715х432х530 цвет дуб Онтарио"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Тумба с тремя выдвижными ящиками с замком из ламинированного ДСП 638х1180х500мм серии Атрибут 1227 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Тумба приставная серии Фокус арт. К06 цвет 112 Орех Шале размеры 700х866х560 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.47.64 LA 27 Фасад-меламин софтформинг. Столешница LAMINAT 27 мм, замок в нижнем ящике. Ширина, мм: 400 Глубина, мм:470 Высота, мм: 640 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Тумба под офисную технику серии Этюд модель С12.5 цвет бук Бавария размер (ВхШхГ) 750х700х600мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 165"

    "Тумба мобильная серии Профит 1270 700Х428Х548 дуб Онтарио ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Тумба мобильная с 3 выдвижными ящиками с замком из ламинированного ДСП 600х428х572мм серии Атрибут 1226 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Тумба выкатная серии Формула арт. 1274 цвет 230 Вяз Савана 610х432х530мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 168"

    "Тумба выкатная серии Фокус арт. К2502 цвет 112 Орех Шале размеры 606х432х530 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Тумба выкатная с замком серии Этюд арт. 2500 цвет бук Бавария размер (ВхШхГ) 600х432х573мм, ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 37

    "Позиция 170"

    "Топ для Гардероба серии Фокус арт. 2548 цвет 112 Орех Шале размеры 38х1600х440 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Стулья секционные 4-местные неразъемные серии Диалог с фанерными сиденьями размером 370х368мм на сварной металлической конструкции размером 1915х474х783мм весом 35,7кг черные Северсталь-Мебель С4.33.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Стул офисный Серна, СМ 7/22, каркас металлический черный, обивка заменитель кожи, размер 47х50х85 см, размер сиденья 43х39х45 см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 173"

    "Шкаф двухдверный с открытой полкой из ламинированного ДСП размером 800х384х800мм серии Этюд С12.2 бук Бавария"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Шкаф гардеробный металлический, размер 1800х422х500, цвет комбинированный серый RAL7038/синий RAL5012(двери) ОД-415 ТУ 5615-002-31045953-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Шкаф архивный металлический БШ 2 габариты1900х1000х500мм цвет RAL 7035 светло-серый ГОСТ 22414-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Кромка мебельная ПВХ 0,4х22 мм, цвет-бук REHAU"

    Кол-во: 250

    "Позиция 177"

    "Цоколь TOEKICK400 серии Лацио, цвет 916 Нордик ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Шкаф архивный Практик АМ 1891 для хранения документации, размеры 915х458х1830 мм, ключевой замок, 3 полки, материал металл, цвет серый ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 179"

    "Шкаф архивный КД-152 металлический двухдверный серый, количество полок 4шт нагрузка на полку 50кг габариты 1000х500х1900мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Шкаф полузакрытый С41.3 1309х800х450 Формула бук 64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Стул офисный Самба черный ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 26

    "Позиция 182"

    "Стул офисный ИЗО металлический каркас -хром, обивка-кожзаменитель, цвет синий ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Стул офисный Аскона, материал: заменитель кожи или синтетическая ткань различных цветов, каркас: металлический трубчатый, черного цвета, размер 44х45х88 см"

    Кол-во: 34

    "Позиция 184"

    "Стул офисный KT2/112-Z11 кожзаменитель цвет ножек черный ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 15

    "Позиция 185"

    "Стул офисный ISO Chrome, хромированные ножки, обивка ткань, цвет черный, размер 82х47х54см"

    Кол-во: 147

    "Позиция 186"

    "Стул лабораторный на роликах (высота 540-670), В 1-04130"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Стул для посетителей ISO chrome каркас хром обивка-кожзаменитель цвет-черный (Z20) со спинкой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 188"

    "Шкаф закрытый со стеклом серии Фокус арт. К2580 цвет 112 Орех Шале размеры 1950х800х440 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.5 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.2 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 9

    "Позиция 191"

    "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.2 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Шкаф закрытый серии Этюд модель С14.4 цвет бук Бавария ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Шкаф закрытый серии Фокус арт. К2577 цвет 112 Орех Шале размеры 1180х800х440 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Шкаф для одежды серии Этюд модель С15.3.1 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х600мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Шкаф для одежды серии Этюд модель С15.3 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 19

    "Позиция 196"

    "Шкаф для одежды серии Фокус арт. К2583 цвет 112 Орех Шале размеры 1950х800х440 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 21

    "Позиция 197"

    "Шкаф для одежды серии Профит арт.Т1197 2331х800х596мм цвет Дуб Онтарио ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Шкаф для одежды двухдверный из ламинированного ДСП 1997х856х446мм серии Атрибут 1114 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 199"

    "Шкаф для одежды Формула 1178 1947х800х442 дуб Онтарио ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Шкаф для одежды Дин-Р 90х58х207 австрийский орех артикул 335 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Шкаф для книг Формула 1154 1179х800х442 дуб Онтарио ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Шкаф для документов низкий закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 900х450х750мм серии Дин-Р 309 австрийский орех"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Шкаф для документов закрытый четырехдверный с 2 верхними стеклянными дверцами из ламинированного ДСП 900х450х2070мм серии Prestige 229/2 дикая груша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Шкаф для документов закрытый двухдверный со стеклянными дверцами из ламинированного ДСП 950х450х750мм серии Prestige 227 дикая груша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Шкаф для бумаг низкий закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 900х450х750мм серии Teorema 226 черный дуб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Шкаф для баллонов ЛАБ-Pro-ШМБ 600х350х1650 мм, металлический"

    Кол-во: 1

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