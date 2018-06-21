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Номер извещения
31806547354
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028347/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
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Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547354Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 22:0019.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547354Подведение итогов не позднее Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547354Подведение итогов не позднее Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС) 169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)
Начальная цена
14 638 956,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
31.01.11.122
31.09.11.190
31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.11.150
31.02.10.190
31.01.12.190
31.01.12.150
31.09.13.190
31.01.12.110
31.01.11.190
31.01.11.129
23.12.13.110
22.22.11.000
49.41.11.000
31.02.10.130
31.09.12.121
31.03.12.110
31.09.11.130
31.02.10.120
31.09.11.120
31.09.12.119
31.01.11.123
31.01.12.160
31.01.11.130
46.65
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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