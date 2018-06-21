Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка мебели различного назначения для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (048/18/4.3/0028347/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Подставка передвижная под системный блок на опорных роликах ЛАБ-PRO ПСБ 20.50.7 Длина, мм: 200 Глубина, мм: 500 Высота, мм: 70" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Кровать общебольничная металлическая одинарная К.107.01-01 габаритные размеры длина 2030мм, ширина 840мм, высота 790мм, высота до поверхности лежания 350мм, размер спального места 840х1900мм" Кол-во: 26

"Позиция 3" "Транспортно заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Стол электромонтажника СЭ-02-02" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Стеллаж для технической документации АРМ-2486 цвет алюминиевого каркаса -серый, цвет ДСП -белый. Габаритные размеры 78х34х202 см. 5 полок со сдвижными дверками, 4 колеса, два из них с блокировкой. 4 винтовые ножки" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Шкаф медицинский металлический комбинированный с распашными дверками, с полками БТ-89, габариты 800х580х2000мм, цвет серый" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Шкаф для одежды ЛАБ-PRO ШО 80.50.195 корпус из меламина, фасад-софтформинг (2 отделения: в левом-полка для обуви, штанга для вешалок; в правом-полка для головных уборов, штанга для вешалок; замок в правой двери) Длина, мм: 800 Глубина, мм: 500 Высота" Кол-во: 54

"Позиция 8" "Шкаф для документов ЛАБ-PRO ШД 80.50.195 корпус из меламина, фасад-софтформинг (2 верхние двери-стекло в рамах софтформинга; 2 нижние двери-софтформинг, правая с замком; 5 полок в каждом отделении) Длина, мм: 800 Глубина, мм: 500 Высота, мм: 1950" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Тумба подкатная с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.47.64 LA 27 Фасад-меламин софтформинг. Столешница LAMINAT 27 мм, замок в нижнем ящике. Ширина, мм: 400 Глубина, мм:470" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Тумба подкатная к лабораторным столам с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.67 Корпус-меламин. Фасад-софтформинг. Окантована АБС-кромкой, 3 мм. Ящики полного выдвижения. Центральный замок на 3 ящика Ширина, мм:400 Глубина, мм:500 Высота, мм:670" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Тумба подкатная к лабораторным стола с дверкой ЛАБ-PRO ТПД 40.50.67 Корпус-меламин. Фасад-софтформинг. Окантована АБС-кромкой, 3 мм. Ширина, мм:400 Глубина, мм:500 Высота, мм:670" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Тумба навесная к пристенным и островным столам с дверкой ЛАБ-PRO ТД 40.40.60 крепится на заднюю стенку каркаса. Корпус-меламин. Фасад-софтформинг. Окантована АБС-кромкой, 3 мм. Ящики полного выдвижения. Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 400 Высота, мм: 60" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Тумба медицинская металлическая с распашными дверками и полками, модель БТ-25. Габариты 800х600х900, цвет серый, столешница из нержавеющей стали" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Стол руководителя ЛАБ-PRO ККСР 150.64.75 LA 27 металлический каркас на регулируемых опорах, столешница-LAMINAT; два отверстия для проводов с заглушками. Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 640 Высота, мм: 750" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Стол передвижной ЛАБ-PRO СП 60.50.75 из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи,габариты (ДхГхВ) 600х500х750 мм" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Стол письменный из ламинированного ДСП 1200х700х750мм серии Этюд Т20.2 бук Бавария" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Стол письменный из ламинированного ДСП 1200х670х750мм серии Формула ФР-101 бук" Кол-во: 6

"Позиция 18" "Стол обеденный серия Визит артикул Т-Соб цвет бук размеры 1200х600х750мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 19" "арт. Т20.7, 1400*700*750, цвет Орех, тумба выкатная арт. 2500 573х404х454" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Стол лабораторный цвет фасада синий, столешница обшита текстолитом, модель СЛ-03-03 (ВхШхГ) 2000х700х1220 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6

"Позиция 21" "Шкаф напольный двухдверный с мойкой, серия Модульные кухни, арт. 906977, 800*600*854мм, цвет 528 Ясень Анкор/290 Белый" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Шкаф напольный двухдверный, серия Модульные кухни, арт. 906977, 800*600*854мм, цвет 528 Ясень Анкор/290 Белый" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Стол медицинский для медицинской сестры СМС-01 ЕЛАТ (мод.1), размер 1400х765х1245 выполнен из ламинированной ДСП с ударопрочной, влагоустойчивой ПВХ-кромки и установлен на металлические ножки ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Стол компьютерный серии Этюд арт. Т20.7, 1400*700*750, цвет Бук Бавария, тумба выкатная арт. 2500 573х404х454" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Стол журнальный из ламинированного ДСП 1100х640х521мм серии Атрибут 1519 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Стол журнальный арт. К40 серии Фокус цвет 112 Орех Шале размер 513х960х630 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Стол для заседаний из ламинированного ДСП серии Фокус арт. К33 цвет Орех Шале размер 738х2404х1102 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Стол для заседаний из ламинированного ДСП 753х2100х1005мм серии Атрибут 1518 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Стойка для стеллажа металлическая усиленная размером 2500х35х35мм СТ-012 2500 У" Кол-во: 32

"Позиция 30" "Стеллаж складской МК-1-2,0(4) 2000х1512х590" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Стеллаж полочный с 2 рамами 3500х850 с 4 ярусами хранения 850х2100 металлический размером 3500х2100х850мм СТ-051 ТУ 5615-003-31045953-2000" Кол-во: 24

"Позиция 32" "Стеллаж полочный с 2 рамами 2500х650 с 4 ярусами хранения 650х1500 металлический размером 2500х1500х650мм СТ-051 ТУ 5615-003-31045953-2000" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Стеллаж полочный с 2 рамами 2000х600 с 5 ярусами хранения 600х1200 металлический размером 2000х1200х600мм СТ-023" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Стеллаж полочный односекционный металлический, 2 рамы 2279х600, 5полок 600х1000, 1 раскосная система, размер стеллажа 2279х1066х600 цвет серый RAL7038 СТ-031 ТУ 5615-003-31045953-2000" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Стеллаж MS STANDART металлический архивный габариты (ВхШхГ) 2000х1000х500мм цвет RAL7035" Кол-во: 32

"Позиция 36" "Стеллаж медицинский Ш83 5 уровней эконом 730х380х1960 цвет орех Экко ГОСТ Р 50444-92" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Стеллаж MS STRONG архивный металлический размерами 2000Х1000Х500 мм, 5 полок" Кол-во: 7

"Позиция 38" "Стеллаж Практик MS-3 2210-6 2200х1000х300мм 6 полок, материал металл, покрытие порошковое полимерное, цвет серый полуматовый, нагрузка на полку 100кг, нагрузка на стеллаж 500кг" Кол-во: 11

"Позиция 39" "Скамья гардеробная 1500 ЛДСП, 450х350х1500мм, каркас металлический, цвет синий ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Столик журнальный Амадей, размер(ШхВхГ) 1000х455х600мм, массив дуба со стеклом М102 АРС мод.1 цвет Венге ГОСТ 19917-93" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Столешница прямая WTOP180 серии Рицца, Цвет Дуб Мельба 102, размеры: ширина - 40см, гладкость - 60см, толщина - 180см ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Столешница прямая WTOP12064 серии Рицца, цвет Дуб Мельба 102 Размер: длина - 120см, ширина - 64см, толщина - 3,8см ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Стол-тумба с дверцами-купе СТК-12/6Н габариты 1200х600х870мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Стол-приставка серии Этюд модель Т20.4 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х700х700мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 7

"Позиция 45" "Стол угловой серии Этюд модель Т20.34 правый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х1600х1400мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 7

"Позиция 46" "Стол угловой серии Этюд модель Т20.34 левый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х1600х1400мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Стол рабочий угловой правый серии Стимул арт.1451 цвет Дуб Онтарио размер 744х1600х1400мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Стол рабочий серии Профит арт.1586 740х1200х700мм цвет Дуб светлый ГОСТ 16371-93" Кол-во: 8

"Позиция 49" "Стол рабочий с тумбой правый серии Стимул арт.1455 744х1800х1000мм цвет Дуб светлый ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Стол рабочий Атрибут 1515 орех ноче милано(1600х866х753)" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Стол рабочий из ламинированного ДСП 1900х900х750мм серии Prestige 112 итальянский орех" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Стол приставной из ламинированного ДСП 790х980х753мм серии Атрибут 1850 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Стол приставной из ламинированного ДСП 1600х700х720мм серии Этюд Т20.6 бук Бавария" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Стол приставной арт. К25 серии Фокус цвет Орех Шале размер 698х1202х802 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Стол приставка для телефонов серии Этюд Р20.7 720х1000х500мм цвет бук Бавария ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Стол письменный эргономичный правый из ламинированного ДСП размером 900х1600х750мм серии Этюд Т20.11 бук Бавария" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Стол письменный серии Этюд модель Т20.7 цвет бук бавария размеры (ВхШхГ) 750х1400х700мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6

"Позиция 58" "Стол письменный серии Этюд модель Т20.2 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 750х1200х700мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Стол письменный серии Этюд модель Т20.12 правый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 750х1400х900мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Стол письменный серии Формула арт.2205 цвет Дуб Онтарио 740х1200х800 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Стол письменный серии Формула арт. 2201 цвет 230 Вяз Савана 740х1200х800мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 5

"Позиция 62" "Стол письменный левый 2213 серии Формула 740х1600х1400мм цвет Песочная мозаика ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Кресло с тканевой обивкой Forex, цвет черный ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты механизмом газлифт с кожаными подлокотниками с пятилучевой металлической опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 760х680х1220мм с обивкой из черной кожи Chairman CH" Кол-во: 13

"Позиция 65" "Кресло руководителя Министр Хром кожзаменитель с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками бежевое" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Кресло руководителя Министр Хром кожа с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками черное" Кол-во: 7

"Позиция 67" "Кресло руководителя Бюрократ СН-825S/Black+GR вставки-серый, сидение-черный искусственная кожа, пластик-серебро ГОСТ 19917-93" Кол-во: 28

"Позиция 68" "Кресло руководителя Бюрократ CH-994/Blue синяя экокожа, высокая спинка, газлифт, крестовина хром., подлокотники с пластиковыми накладками" Кол-во: 7

"Позиция 69" "Кресло руководителя College H-8766L-1 chocolade, экокожа, подлокотники кожа/хром, крестовина хром, (ШхГхВ) 71х74х111-121, цвет темно-коричневый ГОСТ 16371-93" Кол-во: 15

"Позиция 70" "Кресло руководителя CHAIRMAN 668 обивка экокожа цвет черный ГОСТ 19917-93" Кол-во: 18

"Позиция 71" "Кресло руководителя CH-868 AXSN/Black черная иск.кожа ГОСТ19917-93" Кол-во: 30

"Позиция 72" "Chairman 795 Черная кожа" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Кресло посетителя Chairman CH 418 V черное" Кол-во: 37

"Позиция 74" "Кресло оператора Chairman СН 686, ткань V398-85/V398-87(спинка серая/сидение черное), с тканевыми подлокотниками с пятилучевой металлической хромированной опорой на поворотных роликах ГОСТ 19917-93" Кол-во: 40

"Позиция 75" "Кресло для персонала СН 651" Кол-во: 120

"Позиция 76" "Кресло Рольф 68х680х880мм обивка из искусственной кожи песочный" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Кресло Лагуна, экокожа, цвет коричневый, (ВхШхГ) 94х105х92 ГОСТ 19917-93" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Кресло Chairman CH 727, обивка ткань черная" Кол-во: 39

"Позиция 79" "Картотека металлическая Практик А-44 внешний размер 1305мм-408мм-480мм, внутренний - 25 Для хранения папок стандарта А4 или Корона, ящики выдвигаются на всю длину, на телескопических направляющих, центральный ключевой замок, вместимость ГОСТ 16371-9" Кол-во: 1

"Позиция 80" "серия Авеню, арт. 2933, 420Х23Х1200 цвет бук Бавария" Кол-во: 53

"Позиция 81" "Диван офисный Бизон 2-хместный обивка кожзаменитель, 1550(д)х930(ш)х880(в) мм, цвет черный 35301 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 17

"Позиция 82" "Диван 2-х местный Лагуна, экокожа, цвет коричневый, (ВхШхГ) 94х155х92 ГОСТ 19917-93" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Вешалка напольная М13 1090х740х1790, 2 пары крючков, с колесами, металлик ГОСТ 16371-93" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Бортик пристеночный PLINTH300 серии Рицца, цвет - Дуб Мельба 102, артикул 902 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 85" "База с одной дверью B1DR7560, серии Рицца, Цвет Дуб Мельба 102 Размер: ширина - 60см, высота - 75см, глубина - 58см" Кол-во: 1

"Позиция 86" "База с одной дверью B1DL7560 серии Рицца, цвет Дуб Мельба 102, размер: ширина - 60см, высота - 75см, глубина - 58см" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Сейф-шкаф архивный ШАМ-11/400" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Сейф мебельный AIKO SH-23 EL*, размеры внешние, мм (ВхШхГ): 230x300x277 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 226x296x217 Вес, кг: 10 Объём, л: 15" Кол-во: 18

"Позиция 89" "Полка настольная серии Этюд О30.5 бук Бавария 405х1600х296 мм из ламинированного ДСП" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Полка настольная из ламинированного ДСП 1400х296х405мм серии Этюд О30.6 бук Бавария" Кол-во: 3

"Позиция 91" "Полка для стеллажа максимально допустимой нагрузкой до 60кг металлическая размером 30х600х700мм СТ-012 серый" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Полка для стеллажа максимально допустимой нагрузкой до 60кг металлическая размером 30х600х1000мм СТ-012 серый" Кол-во: 10

"Позиция 93" "Полка для стеллажа максимально допустимой нагрузкой до 60кг металлическая размером 30х500х700мм СТ-012 серый" Кол-во: 10

"Позиция 94" "Полка-купе с сушкой ПНС0904М, с дверьми-купе с сушкой. Габариты, мм-900х400х600, Simeco" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Подставка под системный блок 1815 104х500х250 цвет дуб Онтарио ГОСТ 16371-93" Кол-во: 9

"Позиция 96" "Подставка для ног ПДН-02 размер 430х300мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 135

"Позиция 97" "Переход-приставка серии Этюд модель Р20.13 левый цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 25х700х600мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Переход-приставка без опоры серии Этюд модель Р20.10 цвет бук Бавария (ВхШхГ) 25х700х700мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Панель боковая средняя для шкафа(комплект 2шт) серии Фокус арт. 2545 цвет 112 Орех Шале размеры 1219х38х440 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Опора-нога диаметром 51мм длиной 715мм Этюд 400327 серебро" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Матрац ортопедический Аскона 220х160х25см с независимым пружинным блоком" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Матрац Орматек Optima MIX VS500, размер 90х200 см, артикул С-4354" Кол-во: 23

"Позиция 103" "Крышка левая (для тумбы К06) арт. К12 серии Фокус цвет 112 Орех Шале размеры 38х1862х602 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Кромка меламиновая 0,4х16мм с клеевым расплавом рулон 200м черная" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Кромка меламиновая 0,4х16мм с клеевым расплавом рулон 200м цвет Вишня" Кол-во: 31

"Позиция 106" "Кромка мебельная ПВХ 0,4х22 мм, цвет-вишня REHAU" Кол-во: 3200

"Позиция 107" "Кромка ПВХ с врезным кантом применяется для облагораживания и защиты кромок мебельных щитов длина 4100мм ширина 16мм толщина 2мм противоударная цвет Вишня арт.4214" Кол-во: 50

"Позиция 108" "Кровать односпальная на металлокаркасе, арт 2938, 740х2046х850" Кол-во: 36

"Позиция 109" "Кровать односпальная на металлокаркасе, арт 2938, 740х2046х850" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Стул для дома и кафе СМ7/1-03 Нео материал кожзаменитель цвет ясень металлический каркас ГОСТ 19917-93" Кол-во: 62

"Позиция 111" "Панель боковая декоративная WP302 серии Лацио, размер: 2х30х31,5, цвет белый 105 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Полка с дверью с подъемом наверх WK3060 серии Лацио, размер: 60х30х31,5, цвет белый 306 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Полка с двумя дверями со стеклом W2DS7560 серии Лацио, размер: 60х75х31,5, цвет белый 306 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Панель боковая декоративная BP892 серии Лацио, размер: 2х89х59,5, цвет белый 105 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 4

"Позиция 115" "База под мойку с двумя дверями BM2D7560 серии Лацио, размер: 60х75х58, цвет Мокко 401 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 116" "База с одним ящиком и двумя дверями B2D1DW7560 серии Лацио, размер: 75х60х58, цвет мокко 401 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 117" "База с двумя дверями B2D7560 серии Лацио размер: 60х75х58, цвет Мокко 401 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 118" "База с тремя ящиками B3DW7560 серии Лацио, размер: 60х75х58, цвет Мокко 401 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Шкаф-колонка полузакрытый серии Этюд модель С15.17 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х400х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Шкаф-колонка полузакрытый С14.11 Этюд 1588х400х384 бук Бавария ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Шкаф-колонка закрытый серии Этюд модель С15.18 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х400х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Шкаф полузакрытый серии Этюд модель С15.4 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Шкаф полузакрытый серии Фокус арт. К2576 цвет 112 Орех Шале размеры 1180х800х440 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 12

"Позиция 124" "Шкаф офисный архивный Практик СВ-22 (4 полки) 1900х1000х500 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Шкаф открытый С14.1 Этюд 1588х800х384 бук Бавария ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Шкаф навесной кухонный серия Визит цвет бук размеры 800х300х720мм артикул НШ.80.72.2 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Шкаф навесной двухдверный, серия Модульные кухни, арт. 906978, 800*290*676мм, цвет Бук" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Шкаф медицинский металлический комбинированный с распашными дверками, с полками БТ-89, габариты 800х580х2000мм, цвет серый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Шкаф медицинский для документов ШМД-01 ЕЛАТ мод.2 800х420х1880 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Шкаф колонка закрытый серии Этюд модель С15.14 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 1942х400х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 9

"Позиция 131" "Шкаф книжный двухдверный из ламинированного ДСП 781х856х446мм серии Атрибут 1100 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Шкаф книжный высокий четырехдверный с 2 верхними стеклянными дверцами и 2 нижними из ламинированного ДСП 1997х856х446мм серии Атрибут 1112 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Шкаф картотечный закрытый с 4 выдвижными ящиками на телескопических направляющих с центральным замком металлический 600х485х1350мм ШК-4 светло-серый" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Транспортно-заготовительные работы" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Тумба-купе серии Профит арт.С1238 740х700х400мм цвет Дуб светлый" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Сумка для транспортировки секций стенда ISOframe Wave IS-TC-01-MB 97х33х15 см на колёсиках до 6 секций Wave" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Секция (комплект стартовый) ISOframe Wave Midi IS-W-82-S 229х80см стенда Mark Brik" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Секция (комплект расширения) ISOframe Wave Midi IS-W-82-E 229х80 см стенда Mark Brik" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Подставка под системный блок 180x420x230 R-024 серия Версия цвет кедр" Кол-во: 10

"Позиция 140" "Зеркало прямоугольное MZF 1173/1 2200х1000х4 отверстие 4шт.крепеж ФК44 (хром)в комплект" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Шкаф лабораторный ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195 Длина, мм: 800 Глубина, мм: 500, Высота, мм: 1950 корпус -ламинированная плита (серая) толщиной 16 мм с АБС кромкой 3 мм по лицевым граням фасады -софтформинг двуцветный (серый-джинс) толщиной 18 мм с закругленн" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Шкаф для хранения кислот ЛАБ-PRO ШК 60.60.195 МЕ 2 двери (объемный стальной короб, окрашенный высокостойкой порошковой краской) 2 замка; фланец d 100 мм,в задних стенках предусмотрены отверстия для обеспечения движения воздуха к вытяжному фланцу 600х" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Стол электромонтажника и радиомеханика СЭ-02-02 2000х650х1800мм каркас сварной столешница из ДСП 2 тумбы для инструмента верхний экран с 2-мя светильниками ТО 5629-002-25482603-2008" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Полка настольная, серии Профит арт.1319, размер 365х600х330, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Тумба (выкатная с замком), серии Профит арт. 2501, размер 580х404х454, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Шкаф колонка полузакрытый, серии Профит арт.2562, размер 1944х400х384, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 3

"Позиция 147" "Шкаф полузакрыты, серии Профит арт.2565, размер 1944х800х384, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Шкаф для одежды серии Профит, арт. 2570, размер 1944х800х384, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Стол рабочий, серии Профит арт.2403, размер 740х800х600, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Тумба стационарная (с замком), серии Профит арт.2505, размер 744х600х600, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Стол рабочий серии Профит арт.2379, размер 740х1600х600, цвет 430 Дуб Шамони светлый ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Сушка двухуровневая с пластиковым поддоном в полку шириной (60) 401187 серии Рицца, цвет Дуб Мельба 102 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 153" "Профиль стыковочный 402579 торцевой серии Лацио ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Бортик пристеночный PLINTH300 серии Лацио, цвет мрамор арпа 905 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Панель стеновая панель PANEL305 серии Лацио, размер: 300х60х1, цвет мрамор арпа 905 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Столешница прямая WT0P300 серии Лацио, размер: 300х60х4, цвет 916 Нордик ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Цоколь Н 10 TOEKICK400 серии Рицца, цвет - позитано, артикул 930 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Тумба стационарная серии Стимул модель 1212 размеры 719х428х442 цвет 160 Дуб Онтарио задняя стенка в цвет каркаса ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Тумба стационарная с замком серии Этюд модель Р20.18 цвет бук Бавария размер (ВхШхГ) 750х432х600мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 21

"Позиция 160" "Тумба стационарная (с трубами опорами) Формула 1275 715х432х530 цвет дуб Онтарио" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Тумба с тремя выдвижными ящиками с замком из ламинированного ДСП 638х1180х500мм серии Атрибут 1227 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 162" "Тумба приставная серии Фокус арт. К06 цвет 112 Орех Шале размеры 700х866х560 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Тумба подкатная с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.47.64 LA 27 Фасад-меламин софтформинг. Столешница LAMINAT 27 мм, замок в нижнем ящике. Ширина, мм: 400 Глубина, мм:470 Высота, мм: 640 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Тумба под офисную технику серии Этюд модель С12.5 цвет бук Бавария размер (ВхШхГ) 750х700х600мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 8

"Позиция 165" "Тумба мобильная серии Профит 1270 700Х428Х548 дуб Онтарио ГОСТ 16371-93" Кол-во: 8

"Позиция 166" "Тумба мобильная с 3 выдвижными ящиками с замком из ламинированного ДСП 600х428х572мм серии Атрибут 1226 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3

"Позиция 167" "Тумба выкатная серии Формула арт. 1274 цвет 230 Вяз Савана 610х432х530мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6

"Позиция 168" "Тумба выкатная серии Фокус арт. К2502 цвет 112 Орех Шале размеры 606х432х530 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Тумба выкатная с замком серии Этюд арт. 2500 цвет бук Бавария размер (ВхШхГ) 600х432х573мм, ГОСТ 16371-93" Кол-во: 37

"Позиция 170" "Топ для Гардероба серии Фокус арт. 2548 цвет 112 Орех Шале размеры 38х1600х440 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3

"Позиция 171" "Стулья секционные 4-местные неразъемные серии Диалог с фанерными сиденьями размером 370х368мм на сварной металлической конструкции размером 1915х474х783мм весом 35,7кг черные Северсталь-Мебель С4.33.02" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Стул офисный Серна, СМ 7/22, каркас металлический черный, обивка заменитель кожи, размер 47х50х85 см, размер сиденья 43х39х45 см" Кол-во: 60

"Позиция 173" "Шкаф двухдверный с открытой полкой из ламинированного ДСП размером 800х384х800мм серии Этюд С12.2 бук Бавария" Кол-во: 3

"Позиция 174" "Шкаф гардеробный металлический, размер 1800х422х500, цвет комбинированный серый RAL7038/синий RAL5012(двери) ОД-415 ТУ 5615-002-31045953-2000" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Шкаф архивный металлический БШ 2 габариты1900х1000х500мм цвет RAL 7035 светло-серый ГОСТ 22414-77" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Кромка мебельная ПВХ 0,4х22 мм, цвет-бук REHAU" Кол-во: 250

"Позиция 177" "Цоколь TOEKICK400 серии Лацио, цвет 916 Нордик ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Шкаф архивный Практик АМ 1891 для хранения документации, размеры 915х458х1830 мм, ключевой замок, 3 полки, материал металл, цвет серый ГОСТ 16371-93" Кол-во: 7

"Позиция 179" "Шкаф архивный КД-152 металлический двухдверный серый, количество полок 4шт нагрузка на полку 50кг габариты 1000х500х1900мм" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Шкаф полузакрытый С41.3 1309х800х450 Формула бук 64" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Стул офисный Самба черный ГОСТ 16371-93" Кол-во: 26

"Позиция 182" "Стул офисный ИЗО металлический каркас -хром, обивка-кожзаменитель, цвет синий ГОСТ 19917-93" Кол-во: 20

"Позиция 183" "Стул офисный Аскона, материал: заменитель кожи или синтетическая ткань различных цветов, каркас: металлический трубчатый, черного цвета, размер 44х45х88 см" Кол-во: 34

"Позиция 184" "Стул офисный KT2/112-Z11 кожзаменитель цвет ножек черный ГОСТ 19917-93" Кол-во: 15

"Позиция 185" "Стул офисный ISO Chrome, хромированные ножки, обивка ткань, цвет черный, размер 82х47х54см" Кол-во: 147

"Позиция 186" "Стул лабораторный на роликах (высота 540-670), В 1-04130" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Стул для посетителей ISO chrome каркас хром обивка-кожзаменитель цвет-черный (Z20) со спинкой" Кол-во: 22

"Позиция 188" "Шкаф закрытый со стеклом серии Фокус арт. К2580 цвет 112 Орех Шале размеры 1950х800х440 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3

"Позиция 189" "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.5 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.2 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 9

"Позиция 191" "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.2 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Шкаф закрытый серии Этюд модель С14.4 цвет бук Бавария ГОСТ 16371-93" Кол-во: 5

"Позиция 193" "Шкаф закрытый серии Фокус арт. К2577 цвет 112 Орех Шале размеры 1180х800х440 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3

"Позиция 194" "Шкаф для одежды серии Этюд модель С15.3.1 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х600мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Шкаф для одежды серии Этюд модель С15.3 цвет бук Бавария размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 19

"Позиция 196" "Шкаф для одежды серии Фокус арт. К2583 цвет 112 Орех Шале размеры 1950х800х440 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 21

"Позиция 197" "Шкаф для одежды серии Профит арт.Т1197 2331х800х596мм цвет Дуб Онтарио ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Шкаф для одежды двухдверный из ламинированного ДСП 1997х856х446мм серии Атрибут 1114 цвет 080 Ноче Милано ГОСТ 16371-93" Кол-во: 8

"Позиция 199" "Шкаф для одежды Формула 1178 1947х800х442 дуб Онтарио ГОСТ 16371-93" Кол-во: 3

"Позиция 200" "Шкаф для одежды Дин-Р 90х58х207 австрийский орех артикул 335 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Шкаф для книг Формула 1154 1179х800х442 дуб Онтарио ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Шкаф для документов низкий закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 900х450х750мм серии Дин-Р 309 австрийский орех" Кол-во: 2

"Позиция 203" "Шкаф для документов закрытый четырехдверный с 2 верхними стеклянными дверцами из ламинированного ДСП 900х450х2070мм серии Prestige 229/2 дикая груша" Кол-во: 2

"Позиция 204" "Шкаф для документов закрытый двухдверный со стеклянными дверцами из ламинированного ДСП 950х450х750мм серии Prestige 227 дикая груша" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Шкаф для бумаг низкий закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 900х450х750мм серии Teorema 226 черный дуб" Кол-во: 2