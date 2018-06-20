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Номер извещения
31806546282
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025474/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-15-22
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 10:0020.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806546282Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546282Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Начальная цена
11 956 874,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
32.91.12.140
32.99.15.140
32.99.13.123
32.99.14.110
32.99.16.110
17.23.13.192
20.30.23.110
17.23.12.110
22.19.20.112
17.23.13.120
22.29.21.000
20.52.10.190
17.23.13.190
32.99.15.110
17.23.13.191
17.22.11.130
22.19.20
32.99.16.120
13.94.12.190
25.99.23.000
17.12.14.160
17.23.13.195
17.23.13.194
17.23.14.110
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32.99.12.110
25.99.29.190
32.99.59.000
17.21.15.130
17.23.13.130
17.23.13.193
32.99.16.140
20.59.52.110
22.29.25.000
17.12.14.119
13.94
17.12
17.21
17.22
17.23
20.30
20.52
20.59
22.19
22.29
25.93
25.99
32.91
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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