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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806546282

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025474/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0025474 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 30.05.2018.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Канаты, веревки, шпагат и сети

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Закупки и тендеры Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Закупки и тендеры Клеи

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 10:0020.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806546282Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546282Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546282Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    11 956 874,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    32.91.12.140

    Кисти художественные, кисточки для письма

    32.99.15.140

    Мелки для письма и рисования, мелки для портных

    32.99.13.123

    Фломастеры

    32.99.14.110

    Наборы пишущих принадлежностей

    32.99.16.110

    Доски грифельные

    17.23.13.192

    Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

    20.30.23.110

    Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок

    17.23.12.110

    Конверты, письма-секретки

    22.19.20.112

    Изделия из резиновых смесей

    17.23.13.120

    Книги бухгалтерские из бумаги или картона

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    20.52.10.190

    Клеи прочие

    17.23.13.190

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

    32.99.15.110

    Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

    17.23.13.191

    Блокноты, записные книжки и книги для записей

    17.22.11.130

    Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    22.19.20

    Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    32.99.16.120

    Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

    13.94.12.190

    Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки

    25.99.23.000

    Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    17.23.13.195

    Тетради общие

    17.23.13.194

    Тетради школьные ученические

    17.23.14.110

    Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

    32.99.12.120

    Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

    32.99.12.110

    Ручки шариковые

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    17.21.15.130

    Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги

    17.23.13.130

    Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

    17.23.13.193

    Папки и обложки из бумаги или картона

    32.99.16.140

    Подушки штемпельные

    20.59.52.110

    Пасты для лепки

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    13.94

    Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

    17.12

    Производство бумаги и картона

    17.21

    Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    20.52

    Производство клеев

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    32.91

    Производство метел и щеток

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор салфеток для стирателя маркерных досок, артикул 142337"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Набор настольный с наполнением (16 предметов),торговая марка Attache производитель Россия"

    Кол-во: 177

    "Позиция 3"

    "Набор настольный с наполнением черный, вращающийся, 12 предметов, торговая марка Sponsor, производитель Россия"

    Кол-во: 149

    "Позиция 4"

    "Набор маркеров-текстовыделителей 4цвета, производитель Россия"

    Кол-во: 579

    "Позиция 5"

    "Набор маркеров для маркерных досок, 4 шт/упак артикул 150850"

    Кол-во: 41

    "Позиция 6"

    "Набор кистей, 6 штук, пони, №1, 2, 3, 4, 5 Набор кистей из волоса пони. "

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Набор из 3х лотков для бумаг горизонтальный на металлических стержнях, торговая марка Стамм, производитель Россия"

    Кол-во: 217

    "Позиция 8"

    "Мелки школьные "Алгем"100шт/уп. ТУ производителя,торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 101

    "Позиция 9"

    "Маркеры для CD черный 0,5мм, артикул 150512"

    Кол-во: 45

    "Позиция 10"

    "Маркер-выделитель текста желтый, скошенный наконечник чернила на водной основе толщина линии 1,5мм, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 1195

    "Позиция 11"

    "Маркер перманентный черный, круглый наконечник, чернила на спиртовой основе, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 734

    "Позиция 12"

    "Магниты для досок 40мм 6 штук в упаковке, Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Магниты для досок 30мм 8 штук в упаковке, Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Лупа канцелярская черная, увеличение в 3 раза, d=100 мм, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 15"

    "Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG «SMART-MAXI» (БРАУБЕРГ «Смарт-Макси»), ширина 255 мм, 3 отделения, сетчатый, сборный, черный 5 256,00"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Линейка измерительная пластиковая 300мм, прямоугольного сечения, торговая марка Стамм, производитель Россия"

    Кол-во: 674

    "Позиция 17"

    "Линейка 40см, флуоресцентная, пластиковая, СТАММ, Артикул производителя ЛН51"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Ластик (двухсторонний, для чернил и туши), торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 1809

    "Позиция 19"

    "Крышка переплётная 305*220 мм, материал переплётный картон толщина 1,25 мм, для архивной обработки документов, 100 шт./упак."

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Корректирующая ручка для точечных и мелких исправлений 9 мл, не царапает поверхность,"

    Кол-во: 227

    "Позиция 21"

    "Корректирующая лента BRAUBERG "Red Power", 5мм*6м, упаковка с европодвесом, 220641, производитель Россия"

    Кол-во: 938

    "Позиция 22"

    "Корректирующая жидкость на водной основе быстросохнущая, высокая степень белизны, пластиковая бутылочка с кисточкой, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 1061

    "Позиция 23"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый DL (110х220) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента), торговая марка Эмика, производитель Россия"

    Кол-во: 15530

    "Позиция 24"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый C5 (162х229) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента), торговая марка Эмика, производитель Россия"

    Кол-во: 11205

    "Позиция 25"

    "Набор фломастеров Стамм Алиса 10 цветовСтрана происхождения: Россия Количество цветов: 10 Длина корпуса: 145 мм Толщина линии письма: 1 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Папка пластиковая, формат А4 черная на 30 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 445

    "Позиция 27"

    "Папка пластиковая, формат А4 черная на 20 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 386

    "Позиция 28"

    "Папка на подпись А4,искуственная кожа, простроченные края, красный цвет, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 108

    "Позиция 29"

    "Папка на молнии пластик, прозрачный, А 5, 245*190мм, 0,15мм торговая марка Бюрократ , производитель Россия"

    Кол-во: 113

    "Позиция 30"

    "Папка на молнии пластик, прозрачный, А 4, торговая марка STAFF 333*230мм, 0,12мм, производитель Россия"

    Кол-во: 408

    "Позиция 31"

    "Папка на 4-х кольцах, плотный пластик, , торговая марка БЮРОКРАТ 27мм, черная, внутр. карман, до 150 листов, 0,7мм, производитель Россия"

    Кол-во: 333

    "Позиция 32"

    "Папка на 2-х кольцах 35 мм формат А4, плотный пластик, внутренний карман, наклейка на корешке, цвет синий торговая марка BRAUBERG Contract, 35мм, черная, до 180 листов, 0,9мм, производитель Россия"

    Кол-во: 1092

    "Позиция 33"

    "Папка на 2 кольцах BRAUBERG (БРАУБЕРГ), диагональ, 25 мм, темно-синяя, до 120 листов, 0,8 мм"

    Кол-во: 625

    "Позиция 34"

    "Папка для бумаг формата А4 на резинках, пластиковая синяя, торговая марка Бюрократ, производитель Россия"

    Кол-во: 854

    "Позиция 35"

    "Папка для бумаг на завязках Дело, высококачественный мелованный картон, плотность 320г/м2, торговая марка Бюрократ, производитель Россия"

    Кол-во: 1635

    "Позиция 36"

    "Папка Дело картонная (без скоросшивателя) Бюрократ, пл. 300 г/м2, до 200л., производитель Россия"

    Кол-во: 685

    "Позиция 37"

    "Папка архивная три клапана на завязках, 100 мм, Россия, плотностью 80г/м2, торговая марка Бюрократ, производитель Россия"

    Кол-во: 244

    "Позиция 38"

    "Папка архивная с резинками 75 мм, картон 325x250х70,торговая марка Бюрократ, A4 производитель Россия"

    Кол-во: 445

    "Позиция 39"

    "Папка архивная на резинке 45 мм, картон 315х230х45,торговая марка Бюрократ, производитель Россия"

    Кол-во: 364

    "Позиция 40"

    "Папка архивная на 2-х завязках, микрогофрокартон, корешок 75 мм , торговая марка Бюрократ, производитель Россия"

    Кол-во: 467

    "Позиция 41"

    "Папка адресная, балакрон Поздравляем, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Папка пластиковая, формат А4 черная на 10 файлов-вкладышей с боковой перфорацией BRAUBERG (БРАУБЕРГ) бюджет, синяя, 0,5 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 470

    "Позиция 43"

    "Обложки д/переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, А4, пластик 200 мкм, прозрачные, 530829"

    Кол-во: 70

    "Позиция 44"

    "Обложки д/переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, (тисн.под кожу), А4, картон 230г/м2, белые, 530838"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Ножницы канцелярские остроконечные 21 см,сталь, ручки пластиковые с резиновыми вставками, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 431

    "Позиция 46"

    "Ножницы канцелярские остроконечные 16 см, ручки пластиковые с резиновыми вставками, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 342

    "Позиция 47"

    "Нож канцелярский со стальным выдвижным многосекционным лезвием 9 мм, эргономическая ручка, торговая марка STAFF эконом, фиксатор, цв.корп. ассорти, упак. с европодвесом, 230484 производитель Россия"

    Кол-во: 616

    "Позиция 48"

    "Нож канцелярский со стальным выдвижным многосекционным лезвием 18 мм, эргономическая ручка с противоскользящими резиновыми накладками, торговая марка Erich Krause, производитель Россия"

    Кол-во: 564

    "Позиция 49"

    "Нить для прошивки документов полиамидная, 1мм, 2380м, торговая марка Brauberg, производитель Россия"

    Кол-во: 84

    "Позиция 50"

    "Настольная перекидная система на 20 листов (40 страниц А4) арт. 14300/20 основа — прозрачное акриловое стекло 4мм, рамки — цветной полистирол, вставки в рамки — прозрачный антибликовый ПЭТ 0,5 мм. с вертикальной загрузкой. КИМ-производитель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Набор цветных гелевых ручек 6 цветов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Дырокол, толщина прокола до 40 листов, с линейкой, металлический корпус, диаметр отверстия 5,5мм, толщина пробивания бумаги 4мм, производитель Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Дырокол мощный, на 70 листов, металлический корпус, диаметр отверстия 5,5мм толщина пробивания бумаги 6,3мм,) производитель Россия"

    Кол-во: 79

    "Позиция 54"

    "Доска магнитно-маркерная Attache, алюминиевая рама, 90х120, артикул 205978"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Доска магнитно-маркерная Attache, алюминиевая рама, 100х150, артикул 205979"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Диспенсер для скрепок магнитный, пластик, торговая марка СТАММ, производитель Россия"

    Кол-во: 429

    "Позиция 57"

    "Держатель для маркеров Комус 160*75*42 мм, артикул 219375"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Губка для маркерной доски с магнитом, артикул 142336"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Грифель для автоматического карандаша 0,5мм, НВ"

    Кол-во: 791

    "Позиция 60"

    "Вертикальный накопитель Стамм пластиковый серый ширина 90 мм (сборный)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 61"

    "Бумага чертёжная А1, (594х841мм) марка А 200г/м2  ГОЗНАК, торговая марка отсутствует , производитель Россия"

    Кол-во: 31

    "Позиция 62"

    "Бумага чертёжная А0,  ГОЗНАК, ватман, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 110

    "Позиция 63"

    "Бумага для факса 210х30х12, рулонная, длина 30м,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 356

    "Позиция 64"

    "Бумага для струйных плоттеров Славич М1 формата A1, рулон 0.61х45.7м, плотность 80 г/кв.м, код товара F1233101, диаметр втулки 50.8мм. Артикул: М18061045.7 ТУ 5431-074-39183755-2003"

    Кол-во: 29

    "Позиция 65"

    "Бумага для лазерных инженерных систем 914х175х76, А0+, белизна 164 CIE, торговая марка Автоним, производитель Россия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Бумага глянцевая для струйной печати, формат A4 плотность 300г/м2, 50 л/упак, торговая марка Lomond"

    Кол-во: 72

    "Позиция 67"

    "Блокнот на спирали, А5, клетка, 80 листов, торговая марка проффпресс, производитель Россия"

    Кол-во: 1021

    "Позиция 68"

    "Блок-кубик с клейким краем 76х76 неон, 400 листов, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 659

    "Позиция 69"

    "Блок бумаги для флипчарта Комус, 80г/м2, 20 листов, клетка, артикул 273509"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Блок бумаги для флипчарта Комус, 80г/м2, 20 листов, белый, артикул 273508"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Блок бумаги для заметок 90х90х90мм, цвет белый, 80г/м3, торговая марка BRAUBERG , производитель Россия"

    Кол-во: 733

    "Позиция 72"

    "Блок бумаги для заметок 90х90х90мм, в подставке, торговая марка ОФИСМАГ, производитель Россия"

    Кол-во: 650

    "Позиция 73"

    "Блок бумаги для заметок 38х51мм цвет светло-желтый 100листов, с клеевым краем, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 750

    "Позиция 74"

    "Блок бумаги 76х76мм, 100 листов, цвет желтый с клеевым краем, торговая марка STAFF, производитель Россия"

    Кол-во: 1707

    "Позиция 75"

    "Бейджик Attache 90x55 мм с металлическим зажимом и булавкой (50 штук в упаковке)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Антистеплер, цвета в ассортименте для скоб №10 №24, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 448

    "Позиция 77"

    "Акварельные краски Юный художник 12 цветов (включая белый). Краски поставляются в пластиковом пенале с выемкой под кисточку. Размер набора красок: 21,5-9-0,8 см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Ежедневник недатированный, А5, 148*218 мм «фактурная кожа», 160 л., синий на 2018 г., торговая марка BRAUBERG, производитель Росси я"

    Кол-во: 479

    "Позиция 79"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый C4 (229х324) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента), торговая марка Эмика, производитель Россия"

    Кол-во: 12100

    "Позиция 80"

    "Конверт А4 с отрывной полосой,торговая марка Эмика, производитель Россия"

    Кол-во: 3410

    "Позиция 81"

    "Коврик для мыши Nova MicrOptic + Luxe (для оптической мыши)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Кнопки силовые 50шт/уп цветные, в картонной упаковке, из цветного пластика, острие изготовлено из стали, торговая марка STAFF, производитель Россия"

    Кол-во: 579

    "Позиция 83"

    "Кнопки канцелярские металлические, никелированные, диаметр 10 мм, длина острия 7 мм, 100шт/уп торговая марка STAFF, производитель Россия"

    Кол-во: 257

    "Позиция 84"

    "Книга учета в твердом переплете клетка 160л, торговая марка Альт, производитель Россия"

    Кол-во: 743

    "Позиция 85"

    "Книга учета BRAUBERG 96л, А4 200*290мм, клетка, бумвинил, блок офсет, 130069/КУ-521"

    Кол-во: 1049

    "Позиция 86"

    "Клейкие ленты 12мм х 33м канцелярские BRAUBERG , прозрачная, гарантир. длина, 223123"

    Кол-во: 958

    "Позиция 87"

    "Клейкая лента (Скотч) упаковочная 0,45мк х 48мм х 66мм, торговая марка Universal, производитель Россия"

    Кол-во: 1710

    "Позиция 88"

    "Клей ПВА с дозатором 85г, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 1099

    "Позиция 89"

    "Клей карандаш 8 гр, для склеивания бумаги/картона, торговая марка Office Space эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 324

    "Позиция 90"

    "Клей карандаш 15г, для склеивания бумаги/картона, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 2377

    "Позиция 91"

    "Кассовая чековая лента 80 х80 термо (54), торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 4002

    "Позиция 92"

    "Кассовая чековая лента 57 х 30 тер А (156), торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 93"

    "Карандаши акварельные 12 цв. "Сонет" 8141338 Наименование Карандаши акварельные 12 цв. "Сонет" 8141338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Карандаш чернографитный BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Black Wood", НВ, черный, черное дерево, c резинкой, заточенный, Артикул: 180629"

    Кол-во: 4906

    "Позиция 95"

    "Карандаш автоматический 0,5мм, Торговая марка BRAUBERG "Comfort", корпус черный, рез. держ., ластик, 0,5мм, 180284, производитель Россия"

    Кол-во: 833

    "Позиция 96"

    "Информационный стенд на 8 карманов А4 Infostend8 (92х80) основа: пластик ПВХ, карманы: оргстекло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Закладки пластиковые клейкие 45х12мм 5 цветов по 20 штук,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 2576

    "Позиция 98"

    "Зажимы для бумаг 51мм, металлические черные , 12шт./уп., .торговая марка STAFF эконом, на 230 л., черные, в карт.коробке, 224610 производитель Россия"

    Кол-во: 504

    "Позиция 99"

    "Зажимы для бумаг 41мм, металлические черные , 12шт./уп.торговая марка STAFF эконом, на 200 л., черные, в карт.коробке, 224609 производитель Россия"

    Кол-во: 488

    "Позиция 100"

    "Зажимы для бумаг 32мм, металлические черные , 12шт./уп., .торговая марка STAFF эконом, на 140л., черные, в карт.коробке, 224608 производитель Россия"

    Кол-во: 660

    "Позиция 101"

    "Зажимы для бумаг 25мм, металлические черные , 12шт./уп., торговая марка STAFF эконом производитель Россия"

    Кол-во: 814

    "Позиция 102"

    "Зажимы для бумаг 19мм, металлические черные, 12шт./уп.торговая марка STAFF эконом производитель Россия"

    Кол-во: 907

    "Позиция 103"

    "Зажимы для бумаг 15мм, металлические черные , 12шт./уп., торговая марка STAFF эконом, на 45л., черные, в карт.коробке, 223969, производитель Россия"

    Кол-во: 882

    "Позиция 104"

    "Ежедневник датированный 176л А5 на 2018г синий, Россия. Материал обложки – заменитель кожи, обложка продублирована поролоном, бумага – офсет, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 268

    "Позиция 105"

    "Скрепки металлические, овальные 50 мм, 100шт, в картонной коробке, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 781

    "Позиция 106"

    "Скрепки 28мм 100шт/упак., оцинкованные овальные, 100шт в упак., торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 861

    "Позиция 107"

    "Скрепки 22мм 100шт/упак., металлические овальные, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 1132

    "Позиция 108"

    "Скобы к степлеру 23/8, 1000шт/упак, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 222

    "Позиция 109"

    "Скобы для степлера металлические оцинкованные 24/6, 1000 шт/упак, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 1182

    "Позиция 110"

    "Скобы для степлера металлические оцинкованные 10, 1000 шт/упак.,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 1347

    "Позиция 111"

    "Скобы для степлера металлические оцинкованные 23/13, 1000 шт/упак, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 76

    "Позиция 112"

    "Скобы для степлера металлические оцинкованные 23/10, 1000 шт/упак,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 236

    "Позиция 113"

    "Скобы для степлера №23/17кол-во 1000 шт/упак., торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 114"

    "Салфетки для чистки экранов мониторов влажные, туба 100шт, артикул 511518"

    Кол-во: 243

    "Позиция 115"

    "Ручка шариковая черная Attache Corvet, артикул 447474"

    Кол-во: 400

    "Позиция 116"

    "Ручка шариковая синяя, прозрачный пластик, торговая марка СТАММ "111 "Офис", корп. тонированный синий, толщина письма 0,7-1мм прои зводитель Россия"

    Кол-во: 2070

    "Позиция 117"

    "Ручка шариковая масляная ERICH KRAUSE автоматическая «Grapho Plus», 0,5 мм, резиновый держатель, блистер, синяя производитель Россия"

    Кол-во: 1630

    "Позиция 118"

    "Ручка шариковая красная Attache Corvet, артикул 447475"

    Кол-во: 280

    "Позиция 119"

    "Ручка шариковая зеленая Attache Corvet, артикул 447476"

    Кол-во: 150

    "Позиция 120"

    "Ручка шариковая автоматическая , синяя, с кнопочным механизмом, торговая марка ОФИСМАГ автомат. RBP032, корп. с резин.упором, толщ.письма 0,7мм, , производитель Россия"

    Кол-во: 2140

    "Позиция 121"

    "Ручка шариковая эконом класса, 1мм, синяя, торговая марка BRAUBERG Line, производитель Россия"

    Кол-во: 8852

    "Позиция 122"

    "Ручка роллер BRAUBERG "Control", корпус серебристый, толщ.письма 0,5мм, 141554, синяя"

    Кол-во: 1216

    "Позиция 123"

    "Ручка роллер BRAUBERG "Control", корпус серебристый, толщ.письма 0,5мм, 141553, черная"

    Кол-во: 537

    "Позиция 124"

    "Ручка гелиевая синяя, BRAUBERG "Number One", корпус прозрачный, толщ.письма 0,5мм, рез. держ, 141193,"

    Кол-во: 2666

    "Позиция 125"

    "Ручка гелевая черная толщина линии 0,5 мм , BRAUBERG "Number One", корпус прозрачный, рез. держ,"

    Кол-во: 1523

    "Позиция 126"

    "Резинка универсальная для перевязки купюр, диаметр 60мм, 100г, BRAUBERG"

    Кол-во: 27

    "Позиция 127"

    "Разделитель листов с индексом, BRAUBERG, А-Я,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Разделитель листов с индексом, BRAUBERG, 1-31,"

    Кол-во: 120

    "Позиция 129"

    "Разделитель листов с индексом, BRAUBERG, 1-12,"

    Кол-во: 80

    "Позиция 130"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 51 мм, для сшивания 411-450 листов, белые, Артикул: 530935"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Скрепки никелированные треугольные, 25 мм, 100шт, в картонной коробке, торговая марка ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА в карт. коробке, 222043, производитель Россия"

    Кол-во: 885

    "Позиция 132"

    "Штемпельная подушка COLOP 70*110 мм, синяя, Micro 2c"

    Кол-во: 65

    "Позиция 133"

    "Штемпельная краска, с капельницей, синяя, 50 мл, торговая марка inФормат, производитель Россия"

    Кол-во: 207

    "Позиция 134"

    "Штемпельна краска фиолетовая с дозатором 50мл, торговая марка inФормат, производитель Россия"

    Кол-во: 36

    "Позиция 135"

    "Штамп самонаборной без рамки, 5 строк,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Штамп автоматический стандартный "Proff", готовый к работе №11 "КОПИЯ ВЕРНА, подпись", 38х14 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Шнур банковский для упаковки, вес 1.5кг, джутовый, артикул 96532"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Шило канцелярское, 14см, артикул 357563"

    Кол-во: 7

    "Позиция 139"

    "Чековая лента 44х40х12, термохимическая, однослойная. Материал - бумага термохимическая, плотность бумажной основы 48 г/м. кв. Ширина рулона 44 мм, длина намотки 37 метров. Внутренний диаметр втулки 12 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Цыганская игла, длина стержня 100 мм, Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 141"

    "Ценникодержатель карман подвесной ПВХ А4 (50 штук в упаковке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Фотобумага LOMOND д/струйной печати, A4, 170 г/м2,100 л., двухсторонняя, матовая 0102006"

    Кол-во: 46

    "Позиция 143"

    "Файл-вкладыш А4, с универсальной боковой перфорацией 100шт/уп из полипропиленовой пленки,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 2067

    "Позиция 144"

    "Точилка механическая BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "RoboBlue", металлический механизм, чёрный/синий, Артикул: 222515"

    Кол-во: 80

    "Позиция 145"

    "Точилка для карандашей металлическая клиновидная , торговая марка BRAUBERG "Style", производитель Россия"

    Кол-во: 635

    "Позиция 146"

    "Тетрадь А4 96 л. клетка , торговая марка проффпресс, производитель Россия"

    Кол-во: 505

    "Позиция 147"

    "Тетрадь 18л клетка , А5, бумага — офсет, торговая марка Проф-пресс производитель Россия"

    Кол-во: 508

    "Позиция 148"

    "Термобумага для электрокардиогрофа ЭК ЗТ -01-«Р-Д» ширина бумаги 58мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Текстовыделитель скошенный наконечник 1-5 мм розовый, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 524

    "Позиция 150"

    "Текстовыделитель зеленый, торговая марка STAFF эконом, скошенный наконечник 1-5 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 626

    "Позиция 151"

    "Стержень 1 мм к ручке шариковой эконом класса, длинна 149 мм, синий, торговая марка BRAUBERG Line, производитель Россия"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 152"

    "Степлер настольный толщина сшиваемой бумаги 260 листов размер используемых скоб 23, 24, торговая марка Erich Krause, производитель Россия"

    Кол-во: 38

    "Позиция 153"

    "Степлер канцелярский ручной для скоб 10, толщина сшиваемой бумаги 15, торговая марка Erich Krause, производитель Россия"

    Кол-во: 489

    "Позиция 154"

    "Степлер STAFF эконом, №24/6, до 20 л, металлический корпус, металлический механизм, черный, 224627, производитель Россия"

    Кол-во: 440

    "Позиция 155"

    "Спрей-очиститель для маркерных досок, 250мл, BRAUBERG"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Пластиковая пружина для переплета ОФИСМАГ, КОМПЛЕКТ 50шт, 32 мм (для сшивания 241-280л), черные, 530819"

    Кол-во: 19

    "Позиция 157"

    "Пластиковая пружина для переплета диаметром 14мм длиной 300мм шагом 14,28мм (21 кольцо) для переплета 81-100 листов синяя 100шт/уп.,"

    Кол-во: 22

    "Позиция 158"

    "Пластиковая пружина для переплета диаметром 10мм длиной 300мм шагом 14,28мм (21 кольцо) для переплета 41-55 листов синяя 100шт/уп.,"

    Кол-во: 38

    "Позиция 159"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 51 мм (для сшивания 411-450л), черные, 530934"

    Кол-во: 24

    "Позиция 160"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 45 мм (для сшивания 341-410л), черные, 530932"

    Кол-во: 19

    "Позиция 161"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 38 мм (для сшивания 281-340л), черные, 530821"

    Кол-во: 18

    "Позиция 162"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 25 мм (для сшивания 181-200л), черные, 530928"

    Кол-во: 19

    "Позиция 163"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 22 мм (для сшивания 151-180л), черные, 530926"

    Кол-во: 15

    "Позиция 164"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 6мм (для сшивания 10-20л) черные, FS-53453"

    Кол-во: 21

    "Позиция 165"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 19 мм (для сшивания 121-150л), черные, 530924"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 16 мм (для сшивания 101-120л), черные, 530921"

    Кол-во: 31

    "Позиция 167"

    "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 12 мм (для сшивания 56-80л), черные, 530912"

    Кол-во: 52

    "Позиция 168"

    "Планшет (плотный картон с ПВХ покрытием), BRAUBERG, цвет синий,"

    Кол-во: 85

    "Позиция 169"

    "Папка-уголок из плотного полупрозрачного пластика, А4, цвет синий, 0,15мм, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 2506

    "Позиция 170"

    "Папка-скоросшиватель формат A4 пластиковая с прозрачным верхом синяя, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 5775

    "Позиция 171"

    "Папка-скоросшиватель Дело, папка картонная белая, плотный картон, механизм для подшивки документов, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 1515

    "Позиция 172"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом картон обтянутый пленкой, 70мм синяя , торговая марка STAFF ЭКОНОМ, производитель Россия"

    Кол-во: 2434

    "Позиция 173"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом, 50мм синяя,торговая марка STAFF ЭКОНОМ, производитель Россия"

    Кол-во: 1931

    "Позиция 174"

    "Папка-планшет с металлическим зажимом на пружине, из плотного картона с пластиковым покрытием, формат А4, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 210

    "Позиция 175"

    "Папка-конверт полупрозрачный пластик, клапан на кнопке, формат А4, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 1617

    "Позиция 176"

    "Плёнка самоклеющая черная глянцевая, толщина 75мкм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 177"

    "Плёнка самоклеющая синяя глянцевая, толщина 75мкм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 178"

    "Плёнка самоклеющая красная глянцевая, толщина 75мкм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 179"

    "Плёнка самоклеющая желтая глянцевая, толщина 75мкм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 180"

    "Плёнка самоклеющая белая глянцевая, толщина 75мкм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 181"

    "Пленка для ламинирования А4 (216 х 303 мм), 100 мкм (100 шт/уп), BRAUBERG"

    Кол-во: 102

    "Позиция 182"

    "Пластилин Юный художник (6 цветов) Размер упаковки 15,5 х 7,5 х 1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Пластиковая пружина для переплета 28мм, кол-во листов 151-180, 50шт/уп.BRAUBERG"

    Кол-во: 17

    "Позиция 184"

    "Пластиковая пружина для переплета 20мм, кол-во листов 151-180, 50шт/уп.BRAUBERG"

    Кол-во: 16

    "Позиция 185"

    "Бумага Снегурочка А3 (80г/м2, белизна146% CIE, 500 листов) Mondi(Сыктывкар)"

    Кол-во: 115

    "Позиция 186"

    "Бумага А4 Снегурочка ( 80г/м2, белизна 146% CIE, 500 листов)"

    Кол-во: 20552

    "Позиция 187"

    "Короб архивный, гофрокартон, сборно-разборный, 490х330х300, артикул 9703"

    Кол-во: 100

    "Позиция 188"

    "Штамп самонаборной 4 строки GRM 4912"

    Кол-во: 13

    "Позиция 189"

    "Штамп мини-датер S120bank, месяц цифрами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Папка-клип (с пластиковым клипом) до 30 листов, Attache зеленая, Артикул 327147"

    Кол-во: 200

    "Позиция 191"

    "Папка с прижимом (с пластиковым карманом),Бюрократ, цвет синий,"

    Кол-во: 210

    "Позиция 192"

    "Папка портфель пласт. ATTACHE A4/06 40мм черный, Артикул: 112338"

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "Папка подвесная "Комус" (размер с крючками350х242 мм; в упаковке 25 папок)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 194"

    "Папка пластиковая, формат А4 черная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 281

    "Позиция 195"

    "Папка пластиковая, формат А4 черная на 40 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия"

    Кол-во: 318

    "Позиция 196"

    "Пластиковая пружина для переплета , диаметр 8мм, 100шт\уп торговая маркаBRAUBERG, производитель Россия"

    Кол-во: 26

    "Позиция 197"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 45 мм, для сшивания 341-410 листов, белые, Артикул: 530933"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 38 мм, для сшивания 281-340 листов, белые, Артикул: 530820"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 32 мм, для сшивания 241-280 листов, белые, Артикул: 530931"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 28 мм, для сшивания 201-240 листов, белые, Артикул: 530817"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 25 мм, для сшивания 181-200 листов, белые, Артикул: 530929"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 22 мм, для сшивания 151-180 листов, белые, Артикул: 530927"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 8 мм, для сшивания 21-40 листов, белые, Артикул: 530810"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 19 мм, для сшивания 121-150 листов, белые, Артикул: 530925"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 16 мм, для сшивания 101-120 листов, белые, Артикул: 530815"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 14 мм, для сшивания 81-100 листов, белые, Артикул: 530918"

    Кол-во: 6

    "Позиция 207"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 12 мм, для сшивания 56-80 листов, белые, Артикул: 530913"

    Кол-во: 6

    "Позиция 208"

    "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 10 мм, для сшивания 41-55 листов, белые, Артикул: 530812"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Подушка для смачивания пальцев Attache, гель, 25мл, артикул 220357"

    Кол-во: 45

    "Позиция 210"

    "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 85*120мм, 125 мкм, 530901"

    Кол-во: 92

    "Позиция 211"

    "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 80*111мм, 100 мкм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 65*95мм, 125 мкм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 154*216мм, 125 мкм"

    Кол-во: 5

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