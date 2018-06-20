Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

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Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор салфеток для стирателя маркерных досок, артикул 142337" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Набор настольный с наполнением (16 предметов),торговая марка Attache производитель Россия" Кол-во: 177

"Позиция 3" "Набор настольный с наполнением черный, вращающийся, 12 предметов, торговая марка Sponsor, производитель Россия" Кол-во: 149

"Позиция 4" "Набор маркеров-текстовыделителей 4цвета, производитель Россия" Кол-во: 579

"Позиция 5" "Набор маркеров для маркерных досок, 4 шт/упак артикул 150850" Кол-во: 41

"Позиция 6" "Набор кистей, 6 штук, пони, №1, 2, 3, 4, 5 Набор кистей из волоса пони. " Кол-во: 20

"Позиция 7" "Набор из 3х лотков для бумаг горизонтальный на металлических стержнях, торговая марка Стамм, производитель Россия" Кол-во: 217

"Позиция 8" "Мелки школьные "Алгем"100шт/уп. ТУ производителя,торговая марка отсутствует, производитель Россия" Кол-во: 101

"Позиция 9" "Маркеры для CD черный 0,5мм, артикул 150512" Кол-во: 45

"Позиция 10" "Маркер-выделитель текста желтый, скошенный наконечник чернила на водной основе толщина линии 1,5мм, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 1195

"Позиция 11" "Маркер перманентный черный, круглый наконечник, чернила на спиртовой основе, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 734

"Позиция 12" "Магниты для досок 40мм 6 штук в упаковке, Россия" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Магниты для досок 30мм 8 штук в упаковке, Россия" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Лупа канцелярская черная, увеличение в 3 раза, d=100 мм, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 130

"Позиция 15" "Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG «SMART-MAXI» (БРАУБЕРГ «Смарт-Макси»), ширина 255 мм, 3 отделения, сетчатый, сборный, черный 5 256,00" Кол-во: 25

"Позиция 16" "Линейка измерительная пластиковая 300мм, прямоугольного сечения, торговая марка Стамм, производитель Россия" Кол-во: 674

"Позиция 17" "Линейка 40см, флуоресцентная, пластиковая, СТАММ, Артикул производителя ЛН51" Кол-во: 60

"Позиция 18" "Ластик (двухсторонний, для чернил и туши), торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 1809

"Позиция 19" "Крышка переплётная 305*220 мм, материал переплётный картон толщина 1,25 мм, для архивной обработки документов, 100 шт./упак." Кол-во: 10

"Позиция 20" "Корректирующая ручка для точечных и мелких исправлений 9 мл, не царапает поверхность," Кол-во: 227

"Позиция 21" "Корректирующая лента BRAUBERG "Red Power", 5мм*6м, упаковка с европодвесом, 220641, производитель Россия" Кол-во: 938

"Позиция 22" "Корректирующая жидкость на водной основе быстросохнущая, высокая степень белизны, пластиковая бутылочка с кисточкой, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 1061

"Позиция 23" "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый DL (110х220) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента), торговая марка Эмика, производитель Россия" Кол-во: 15530

"Позиция 24" "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый C5 (162х229) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента), торговая марка Эмика, производитель Россия" Кол-во: 11205

"Позиция 25" "Набор фломастеров Стамм Алиса 10 цветовСтрана происхождения: Россия Количество цветов: 10 Длина корпуса: 145 мм Толщина линии письма: 1 мм" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Папка пластиковая, формат А4 черная на 30 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 445

"Позиция 27" "Папка пластиковая, формат А4 черная на 20 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 386

"Позиция 28" "Папка на подпись А4,искуственная кожа, простроченные края, красный цвет, торговая марка отсутствует, производитель Россия" Кол-во: 108

"Позиция 29" "Папка на молнии пластик, прозрачный, А 5, 245*190мм, 0,15мм торговая марка Бюрократ , производитель Россия" Кол-во: 113

"Позиция 30" "Папка на молнии пластик, прозрачный, А 4, торговая марка STAFF 333*230мм, 0,12мм, производитель Россия" Кол-во: 408

"Позиция 31" "Папка на 4-х кольцах, плотный пластик, , торговая марка БЮРОКРАТ 27мм, черная, внутр. карман, до 150 листов, 0,7мм, производитель Россия" Кол-во: 333

"Позиция 32" "Папка на 2-х кольцах 35 мм формат А4, плотный пластик, внутренний карман, наклейка на корешке, цвет синий торговая марка BRAUBERG Contract, 35мм, черная, до 180 листов, 0,9мм, производитель Россия" Кол-во: 1092

"Позиция 33" "Папка на 2 кольцах BRAUBERG (БРАУБЕРГ), диагональ, 25 мм, темно-синяя, до 120 листов, 0,8 мм" Кол-во: 625

"Позиция 34" "Папка для бумаг формата А4 на резинках, пластиковая синяя, торговая марка Бюрократ, производитель Россия" Кол-во: 854

"Позиция 35" "Папка для бумаг на завязках Дело, высококачественный мелованный картон, плотность 320г/м2, торговая марка Бюрократ, производитель Россия" Кол-во: 1635

"Позиция 36" "Папка Дело картонная (без скоросшивателя) Бюрократ, пл. 300 г/м2, до 200л., производитель Россия" Кол-во: 685

"Позиция 37" "Папка архивная три клапана на завязках, 100 мм, Россия, плотностью 80г/м2, торговая марка Бюрократ, производитель Россия" Кол-во: 244

"Позиция 38" "Папка архивная с резинками 75 мм, картон 325x250х70,торговая марка Бюрократ, A4 производитель Россия" Кол-во: 445

"Позиция 39" "Папка архивная на резинке 45 мм, картон 315х230х45,торговая марка Бюрократ, производитель Россия" Кол-во: 364

"Позиция 40" "Папка архивная на 2-х завязках, микрогофрокартон, корешок 75 мм , торговая марка Бюрократ, производитель Россия" Кол-во: 467

"Позиция 41" "Папка адресная, балакрон Поздравляем, торговая марка отсутствует, производитель Россия" Кол-во: 100

"Позиция 42" "Папка пластиковая, формат А4 черная на 10 файлов-вкладышей с боковой перфорацией BRAUBERG (БРАУБЕРГ) бюджет, синяя, 0,5 мм, производитель Россия" Кол-во: 470

"Позиция 43" "Обложки д/переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, А4, пластик 200 мкм, прозрачные, 530829" Кол-во: 70

"Позиция 44" "Обложки д/переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, (тисн.под кожу), А4, картон 230г/м2, белые, 530838" Кол-во: 60

"Позиция 45" "Ножницы канцелярские остроконечные 21 см,сталь, ручки пластиковые с резиновыми вставками, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 431

"Позиция 46" "Ножницы канцелярские остроконечные 16 см, ручки пластиковые с резиновыми вставками, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 342

"Позиция 47" "Нож канцелярский со стальным выдвижным многосекционным лезвием 9 мм, эргономическая ручка, торговая марка STAFF эконом, фиксатор, цв.корп. ассорти, упак. с европодвесом, 230484 производитель Россия" Кол-во: 616

"Позиция 48" "Нож канцелярский со стальным выдвижным многосекционным лезвием 18 мм, эргономическая ручка с противоскользящими резиновыми накладками, торговая марка Erich Krause, производитель Россия" Кол-во: 564

"Позиция 49" "Нить для прошивки документов полиамидная, 1мм, 2380м, торговая марка Brauberg, производитель Россия" Кол-во: 84

"Позиция 50" "Настольная перекидная система на 20 листов (40 страниц А4) арт. 14300/20 основа — прозрачное акриловое стекло 4мм, рамки — цветной полистирол, вставки в рамки — прозрачный антибликовый ПЭТ 0,5 мм. с вертикальной загрузкой. КИМ-производитель" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Набор цветных гелевых ручек 6 цветов" Кол-во: 12

"Позиция 52" "Дырокол, толщина прокола до 40 листов, с линейкой, металлический корпус, диаметр отверстия 5,5мм, толщина пробивания бумаги 4мм, производитель Россия" Кол-во: 200

"Позиция 53" "Дырокол мощный, на 70 листов, металлический корпус, диаметр отверстия 5,5мм толщина пробивания бумаги 6,3мм,) производитель Россия" Кол-во: 79

"Позиция 54" "Доска магнитно-маркерная Attache, алюминиевая рама, 90х120, артикул 205978" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Доска магнитно-маркерная Attache, алюминиевая рама, 100х150, артикул 205979" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Диспенсер для скрепок магнитный, пластик, торговая марка СТАММ, производитель Россия" Кол-во: 429

"Позиция 57" "Держатель для маркеров Комус 160*75*42 мм, артикул 219375" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Губка для маркерной доски с магнитом, артикул 142336" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Грифель для автоматического карандаша 0,5мм, НВ" Кол-во: 791

"Позиция 60" "Вертикальный накопитель Стамм пластиковый серый ширина 90 мм (сборный)" Кол-во: 55

"Позиция 61" "Бумага чертёжная А1, (594х841мм) марка А 200г/м2 ГОЗНАК, торговая марка отсутствует , производитель Россия" Кол-во: 31

"Позиция 62" "Бумага чертёжная А0, ГОЗНАК, ватман, торговая марка отсутствует, производитель Россия" Кол-во: 110

"Позиция 63" "Бумага для факса 210х30х12, рулонная, длина 30м,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 356

"Позиция 64" "Бумага для струйных плоттеров Славич М1 формата A1, рулон 0.61х45.7м, плотность 80 г/кв.м, код товара F1233101, диаметр втулки 50.8мм. Артикул: М18061045.7 ТУ 5431-074-39183755-2003" Кол-во: 29

"Позиция 65" "Бумага для лазерных инженерных систем 914х175х76, А0+, белизна 164 CIE, торговая марка Автоним, производитель Россия" Кол-во: 7

"Позиция 66" "Бумага глянцевая для струйной печати, формат A4 плотность 300г/м2, 50 л/упак, торговая марка Lomond" Кол-во: 72

"Позиция 67" "Блокнот на спирали, А5, клетка, 80 листов, торговая марка проффпресс, производитель Россия" Кол-во: 1021

"Позиция 68" "Блок-кубик с клейким краем 76х76 неон, 400 листов, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 659

"Позиция 69" "Блок бумаги для флипчарта Комус, 80г/м2, 20 листов, клетка, артикул 273509" Кол-во: 10

"Позиция 70" "Блок бумаги для флипчарта Комус, 80г/м2, 20 листов, белый, артикул 273508" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Блок бумаги для заметок 90х90х90мм, цвет белый, 80г/м3, торговая марка BRAUBERG , производитель Россия" Кол-во: 733

"Позиция 72" "Блок бумаги для заметок 90х90х90мм, в подставке, торговая марка ОФИСМАГ, производитель Россия" Кол-во: 650

"Позиция 73" "Блок бумаги для заметок 38х51мм цвет светло-желтый 100листов, с клеевым краем, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 750

"Позиция 74" "Блок бумаги 76х76мм, 100 листов, цвет желтый с клеевым краем, торговая марка STAFF, производитель Россия" Кол-во: 1707

"Позиция 75" "Бейджик Attache 90x55 мм с металлическим зажимом и булавкой (50 штук в упаковке)" Кол-во: 50

"Позиция 76" "Антистеплер, цвета в ассортименте для скоб №10 №24, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 448

"Позиция 77" "Акварельные краски Юный художник 12 цветов (включая белый). Краски поставляются в пластиковом пенале с выемкой под кисточку. Размер набора красок: 21,5-9-0,8 см" Кол-во: 20

"Позиция 78" "Ежедневник недатированный, А5, 148*218 мм «фактурная кожа», 160 л., синий на 2018 г., торговая марка BRAUBERG, производитель Росси я" Кол-во: 479

"Позиция 79" "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый C4 (229х324) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента), торговая марка Эмика, производитель Россия" Кол-во: 12100

"Позиция 80" "Конверт А4 с отрывной полосой,торговая марка Эмика, производитель Россия" Кол-во: 3410

"Позиция 81" "Коврик для мыши Nova MicrOptic + Luxe (для оптической мыши)" Кол-во: 50

"Позиция 82" "Кнопки силовые 50шт/уп цветные, в картонной упаковке, из цветного пластика, острие изготовлено из стали, торговая марка STAFF, производитель Россия" Кол-во: 579

"Позиция 83" "Кнопки канцелярские металлические, никелированные, диаметр 10 мм, длина острия 7 мм, 100шт/уп торговая марка STAFF, производитель Россия" Кол-во: 257

"Позиция 84" "Книга учета в твердом переплете клетка 160л, торговая марка Альт, производитель Россия" Кол-во: 743

"Позиция 85" "Книга учета BRAUBERG 96л, А4 200*290мм, клетка, бумвинил, блок офсет, 130069/КУ-521" Кол-во: 1049

"Позиция 86" "Клейкие ленты 12мм х 33м канцелярские BRAUBERG , прозрачная, гарантир. длина, 223123" Кол-во: 958

"Позиция 87" "Клейкая лента (Скотч) упаковочная 0,45мк х 48мм х 66мм, торговая марка Universal, производитель Россия" Кол-во: 1710

"Позиция 88" "Клей ПВА с дозатором 85г, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 1099

"Позиция 89" "Клей карандаш 8 гр, для склеивания бумаги/картона, торговая марка Office Space эконом, производитель Россия" Кол-во: 324

"Позиция 90" "Клей карандаш 15г, для склеивания бумаги/картона, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 2377

"Позиция 91" "Кассовая чековая лента 80 х80 термо (54), торговая марка отсутствует, производитель Россия" Кол-во: 4002

"Позиция 92" "Кассовая чековая лента 57 х 30 тер А (156), торговая марка отсутствует, производитель Россия" Кол-во: 5500

"Позиция 93" "Карандаши акварельные 12 цв. "Сонет" 8141338 Наименование Карандаши акварельные 12 цв. "Сонет" 8141338" Кол-во: 20

"Позиция 94" "Карандаш чернографитный BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Black Wood", НВ, черный, черное дерево, c резинкой, заточенный, Артикул: 180629" Кол-во: 4906

"Позиция 95" "Карандаш автоматический 0,5мм, Торговая марка BRAUBERG "Comfort", корпус черный, рез. держ., ластик, 0,5мм, 180284, производитель Россия" Кол-во: 833

"Позиция 96" "Информационный стенд на 8 карманов А4 Infostend8 (92х80) основа: пластик ПВХ, карманы: оргстекло" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Закладки пластиковые клейкие 45х12мм 5 цветов по 20 штук,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 2576

"Позиция 98" "Зажимы для бумаг 51мм, металлические черные , 12шт./уп., .торговая марка STAFF эконом, на 230 л., черные, в карт.коробке, 224610 производитель Россия" Кол-во: 504

"Позиция 99" "Зажимы для бумаг 41мм, металлические черные , 12шт./уп.торговая марка STAFF эконом, на 200 л., черные, в карт.коробке, 224609 производитель Россия" Кол-во: 488

"Позиция 100" "Зажимы для бумаг 32мм, металлические черные , 12шт./уп., .торговая марка STAFF эконом, на 140л., черные, в карт.коробке, 224608 производитель Россия" Кол-во: 660

"Позиция 101" "Зажимы для бумаг 25мм, металлические черные , 12шт./уп., торговая марка STAFF эконом производитель Россия" Кол-во: 814

"Позиция 102" "Зажимы для бумаг 19мм, металлические черные, 12шт./уп.торговая марка STAFF эконом производитель Россия" Кол-во: 907

"Позиция 103" "Зажимы для бумаг 15мм, металлические черные , 12шт./уп., торговая марка STAFF эконом, на 45л., черные, в карт.коробке, 223969, производитель Россия" Кол-во: 882

"Позиция 104" "Ежедневник датированный 176л А5 на 2018г синий, Россия. Материал обложки – заменитель кожи, обложка продублирована поролоном, бумага – офсет, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 268

"Позиция 105" "Скрепки металлические, овальные 50 мм, 100шт, в картонной коробке, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 781

"Позиция 106" "Скрепки 28мм 100шт/упак., оцинкованные овальные, 100шт в упак., торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 861

"Позиция 107" "Скрепки 22мм 100шт/упак., металлические овальные, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 1132

"Позиция 108" "Скобы к степлеру 23/8, 1000шт/упак, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 222

"Позиция 109" "Скобы для степлера металлические оцинкованные 24/6, 1000 шт/упак, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 1182

"Позиция 110" "Скобы для степлера металлические оцинкованные 10, 1000 шт/упак.,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 1347

"Позиция 111" "Скобы для степлера металлические оцинкованные 23/13, 1000 шт/упак, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 76

"Позиция 112" "Скобы для степлера металлические оцинкованные 23/10, 1000 шт/упак,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 236

"Позиция 113" "Скобы для степлера №23/17кол-во 1000 шт/упак., торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 90

"Позиция 114" "Салфетки для чистки экранов мониторов влажные, туба 100шт, артикул 511518" Кол-во: 243

"Позиция 115" "Ручка шариковая черная Attache Corvet, артикул 447474" Кол-во: 400

"Позиция 116" "Ручка шариковая синяя, прозрачный пластик, торговая марка СТАММ "111 "Офис", корп. тонированный синий, толщина письма 0,7-1мм прои зводитель Россия" Кол-во: 2070

"Позиция 117" "Ручка шариковая масляная ERICH KRAUSE автоматическая «Grapho Plus», 0,5 мм, резиновый держатель, блистер, синяя производитель Россия" Кол-во: 1630

"Позиция 118" "Ручка шариковая красная Attache Corvet, артикул 447475" Кол-во: 280

"Позиция 119" "Ручка шариковая зеленая Attache Corvet, артикул 447476" Кол-во: 150

"Позиция 120" "Ручка шариковая автоматическая , синяя, с кнопочным механизмом, торговая марка ОФИСМАГ автомат. RBP032, корп. с резин.упором, толщ.письма 0,7мм, , производитель Россия" Кол-во: 2140

"Позиция 121" "Ручка шариковая эконом класса, 1мм, синяя, торговая марка BRAUBERG Line, производитель Россия" Кол-во: 8852

"Позиция 122" "Ручка роллер BRAUBERG "Control", корпус серебристый, толщ.письма 0,5мм, 141554, синяя" Кол-во: 1216

"Позиция 123" "Ручка роллер BRAUBERG "Control", корпус серебристый, толщ.письма 0,5мм, 141553, черная" Кол-во: 537

"Позиция 124" "Ручка гелиевая синяя, BRAUBERG "Number One", корпус прозрачный, толщ.письма 0,5мм, рез. держ, 141193," Кол-во: 2666

"Позиция 125" "Ручка гелевая черная толщина линии 0,5 мм , BRAUBERG "Number One", корпус прозрачный, рез. держ," Кол-во: 1523

"Позиция 126" "Резинка универсальная для перевязки купюр, диаметр 60мм, 100г, BRAUBERG" Кол-во: 27

"Позиция 127" "Разделитель листов с индексом, BRAUBERG, А-Я," Кол-во: 50

"Позиция 128" "Разделитель листов с индексом, BRAUBERG, 1-31," Кол-во: 120

"Позиция 129" "Разделитель листов с индексом, BRAUBERG, 1-12," Кол-во: 80

"Позиция 130" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 51 мм, для сшивания 411-450 листов, белые, Артикул: 530935" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Скрепки никелированные треугольные, 25 мм, 100шт, в картонной коробке, торговая марка ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА в карт. коробке, 222043, производитель Россия" Кол-во: 885

"Позиция 132" "Штемпельная подушка COLOP 70*110 мм, синяя, Micro 2c" Кол-во: 65

"Позиция 133" "Штемпельная краска, с капельницей, синяя, 50 мл, торговая марка inФормат, производитель Россия" Кол-во: 207

"Позиция 134" "Штемпельна краска фиолетовая с дозатором 50мл, торговая марка inФормат, производитель Россия" Кол-во: 36

"Позиция 135" "Штамп самонаборной без рамки, 5 строк," Кол-во: 10

"Позиция 136" "Штамп автоматический стандартный "Proff", готовый к работе №11 "КОПИЯ ВЕРНА, подпись", 38х14 мм" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Шнур банковский для упаковки, вес 1.5кг, джутовый, артикул 96532" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Шило канцелярское, 14см, артикул 357563" Кол-во: 7

"Позиция 139" "Чековая лента 44х40х12, термохимическая, однослойная. Материал - бумага термохимическая, плотность бумажной основы 48 г/м. кв. Ширина рулона 44 мм, длина намотки 37 метров. Внутренний диаметр втулки 12 мм" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Цыганская игла, длина стержня 100 мм, Россия" Кол-во: 15

"Позиция 141" "Ценникодержатель карман подвесной ПВХ А4 (50 штук в упаковке)" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Фотобумага LOMOND д/струйной печати, A4, 170 г/м2,100 л., двухсторонняя, матовая 0102006" Кол-во: 46

"Позиция 143" "Файл-вкладыш А4, с универсальной боковой перфорацией 100шт/уп из полипропиленовой пленки,торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 2067

"Позиция 144" "Точилка механическая BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "RoboBlue", металлический механизм, чёрный/синий, Артикул: 222515" Кол-во: 80

"Позиция 145" "Точилка для карандашей металлическая клиновидная , торговая марка BRAUBERG "Style", производитель Россия" Кол-во: 635

"Позиция 146" "Тетрадь А4 96 л. клетка , торговая марка проффпресс, производитель Россия" Кол-во: 505

"Позиция 147" "Тетрадь 18л клетка , А5, бумага — офсет, торговая марка Проф-пресс производитель Россия" Кол-во: 508

"Позиция 148" "Термобумага для электрокардиогрофа ЭК ЗТ -01-«Р-Д» ширина бумаги 58мм" Кол-во: 40

"Позиция 149" "Текстовыделитель скошенный наконечник 1-5 мм розовый, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 524

"Позиция 150" "Текстовыделитель зеленый, торговая марка STAFF эконом, скошенный наконечник 1-5 мм, производитель Россия" Кол-во: 626

"Позиция 151" "Стержень 1 мм к ручке шариковой эконом класса, длинна 149 мм, синий, торговая марка BRAUBERG Line, производитель Россия" Кол-во: 1000

"Позиция 152" "Степлер настольный толщина сшиваемой бумаги 260 листов размер используемых скоб 23, 24, торговая марка Erich Krause, производитель Россия" Кол-во: 38

"Позиция 153" "Степлер канцелярский ручной для скоб 10, толщина сшиваемой бумаги 15, торговая марка Erich Krause, производитель Россия" Кол-во: 489

"Позиция 154" "Степлер STAFF эконом, №24/6, до 20 л, металлический корпус, металлический механизм, черный, 224627, производитель Россия" Кол-во: 440

"Позиция 155" "Спрей-очиститель для маркерных досок, 250мл, BRAUBERG" Кол-во: 5

"Позиция 156" "Пластиковая пружина для переплета ОФИСМАГ, КОМПЛЕКТ 50шт, 32 мм (для сшивания 241-280л), черные, 530819" Кол-во: 19

"Позиция 157" "Пластиковая пружина для переплета диаметром 14мм длиной 300мм шагом 14,28мм (21 кольцо) для переплета 81-100 листов синяя 100шт/уп.," Кол-во: 22

"Позиция 158" "Пластиковая пружина для переплета диаметром 10мм длиной 300мм шагом 14,28мм (21 кольцо) для переплета 41-55 листов синяя 100шт/уп.," Кол-во: 38

"Позиция 159" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 51 мм (для сшивания 411-450л), черные, 530934" Кол-во: 24

"Позиция 160" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 45 мм (для сшивания 341-410л), черные, 530932" Кол-во: 19

"Позиция 161" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 38 мм (для сшивания 281-340л), черные, 530821" Кол-во: 18

"Позиция 162" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 25 мм (для сшивания 181-200л), черные, 530928" Кол-во: 19

"Позиция 163" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50шт, 22 мм (для сшивания 151-180л), черные, 530926" Кол-во: 15

"Позиция 164" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 6мм (для сшивания 10-20л) черные, FS-53453" Кол-во: 21

"Позиция 165" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 19 мм (для сшивания 121-150л), черные, 530924" Кол-во: 15

"Позиция 166" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 16 мм (для сшивания 101-120л), черные, 530921" Кол-во: 31

"Позиция 167" "Пластиковая пружина для переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 12 мм (для сшивания 56-80л), черные, 530912" Кол-во: 52

"Позиция 168" "Планшет (плотный картон с ПВХ покрытием), BRAUBERG, цвет синий," Кол-во: 85

"Позиция 169" "Папка-уголок из плотного полупрозрачного пластика, А4, цвет синий, 0,15мм, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 2506

"Позиция 170" "Папка-скоросшиватель формат A4 пластиковая с прозрачным верхом синяя, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 5775

"Позиция 171" "Папка-скоросшиватель Дело, папка картонная белая, плотный картон, механизм для подшивки документов, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 1515

"Позиция 172" "Папка-регистратор с арочным механизмом картон обтянутый пленкой, 70мм синяя , торговая марка STAFF ЭКОНОМ, производитель Россия" Кол-во: 2434

"Позиция 173" "Папка-регистратор с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом, 50мм синяя,торговая марка STAFF ЭКОНОМ, производитель Россия" Кол-во: 1931

"Позиция 174" "Папка-планшет с металлическим зажимом на пружине, из плотного картона с пластиковым покрытием, формат А4, торговая марка BRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 210

"Позиция 175" "Папка-конверт полупрозрачный пластик, клапан на кнопке, формат А4, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 1617

"Позиция 176" "Плёнка самоклеющая черная глянцевая, толщина 75мкм" Кол-во: 25

"Позиция 177" "Плёнка самоклеющая синяя глянцевая, толщина 75мкм" Кол-во: 17

"Позиция 178" "Плёнка самоклеющая красная глянцевая, толщина 75мкм" Кол-во: 40

"Позиция 179" "Плёнка самоклеющая желтая глянцевая, толщина 75мкм" Кол-во: 15

"Позиция 180" "Плёнка самоклеющая белая глянцевая, толщина 75мкм" Кол-во: 40

"Позиция 181" "Пленка для ламинирования А4 (216 х 303 мм), 100 мкм (100 шт/уп), BRAUBERG" Кол-во: 102

"Позиция 182" "Пластилин Юный художник (6 цветов) Размер упаковки 15,5 х 7,5 х 1,5" Кол-во: 20

"Позиция 183" "Пластиковая пружина для переплета 28мм, кол-во листов 151-180, 50шт/уп.BRAUBERG" Кол-во: 17

"Позиция 184" "Пластиковая пружина для переплета 20мм, кол-во листов 151-180, 50шт/уп.BRAUBERG" Кол-во: 16

"Позиция 185" "Бумага Снегурочка А3 (80г/м2, белизна146% CIE, 500 листов) Mondi(Сыктывкар)" Кол-во: 115

"Позиция 186" "Бумага А4 Снегурочка ( 80г/м2, белизна 146% CIE, 500 листов)" Кол-во: 20552

"Позиция 187" "Короб архивный, гофрокартон, сборно-разборный, 490х330х300, артикул 9703" Кол-во: 100

"Позиция 188" "Штамп самонаборной 4 строки GRM 4912" Кол-во: 13

"Позиция 189" "Штамп мини-датер S120bank, месяц цифрами" Кол-во: 5

"Позиция 190" "Папка-клип (с пластиковым клипом) до 30 листов, Attache зеленая, Артикул 327147" Кол-во: 200

"Позиция 191" "Папка с прижимом (с пластиковым карманом),Бюрократ, цвет синий," Кол-во: 210

"Позиция 192" "Папка портфель пласт. ATTACHE A4/06 40мм черный, Артикул: 112338" Кол-во: 20

"Позиция 193" "Папка подвесная "Комус" (размер с крючками350х242 мм; в упаковке 25 папок)" Кол-во: 30

"Позиция 194" "Папка пластиковая, формат А4 черная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 281

"Позиция 195" "Папка пластиковая, формат А4 черная на 40 файлов-вкладышей с боковой перфорацией, торговая марка STAFF эконом, производитель Россия" Кол-во: 318

"Позиция 196" "Пластиковая пружина для переплета , диаметр 8мм, 100шт\уп торговая маркаBRAUBERG, производитель Россия" Кол-во: 26

"Позиция 197" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 45 мм, для сшивания 341-410 листов, белые, Артикул: 530933" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 38 мм, для сшивания 281-340 листов, белые, Артикул: 530820" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 32 мм, для сшивания 241-280 листов, белые, Артикул: 530931" Кол-во: 3

"Позиция 200" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 28 мм, для сшивания 201-240 листов, белые, Артикул: 530817" Кол-во: 3

"Позиция 201" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 25 мм, для сшивания 181-200 листов, белые, Артикул: 530929" Кол-во: 3

"Позиция 202" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 50 шт., 22 мм, для сшивания 151-180 листов, белые, Артикул: 530927" Кол-во: 3

"Позиция 203" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 8 мм, для сшивания 21-40 листов, белые, Артикул: 530810" Кол-во: 4

"Позиция 204" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 19 мм, для сшивания 121-150 листов, белые, Артикул: 530925" Кол-во: 3

"Позиция 205" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 16 мм, для сшивания 101-120 листов, белые, Артикул: 530815" Кол-во: 3

"Позиция 206" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 14 мм, для сшивания 81-100 листов, белые, Артикул: 530918" Кол-во: 6

"Позиция 207" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 12 мм, для сшивания 56-80 листов, белые, Артикул: 530913" Кол-во: 6

"Позиция 208" "Пружины пластиковые для переплета BRAUBERG (БРАУБЕРГ), комплект 100 шт., 10 мм, для сшивания 41-55 листов, белые, Артикул: 530812" Кол-во: 5

"Позиция 209" "Подушка для смачивания пальцев Attache, гель, 25мл, артикул 220357" Кол-во: 45

"Позиция 210" "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 85*120мм, 125 мкм, 530901" Кол-во: 92

"Позиция 211" "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 80*111мм, 100 мкм" Кол-во: 50

"Позиция 212" "Пленки-заготовки д/ламинир-я BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, 65*95мм, 125 мкм" Кол-во: 20