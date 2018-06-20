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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций

    Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546213Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806546213

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021330/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0021330 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 30.05.2018.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546213Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 10:0020.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806546213Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546213Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546213Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и запасных частей для ремонта автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций

    Начальная цена

    8 162 852,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шток КУ 1-ой ступени к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Вкладыш ВН2 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Пластина 3ST 2411114243 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Пластина 4ST 2411114235 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Пластина 2ST 2411111234 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Пластина 1ST 2411111134 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Пружина 3ST 2411114184 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Пружина 2ST 2411114184 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Пружина 1ST 2411111484 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Пружина 4ST 2411111184 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Прокладка 2411145522 компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Прокладка 2411163702 компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Прокладка 24111809015 компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Прокладка 2411186982 компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Клапан всасывающий с пластинами в форме кольца с точечными пружинами посадочным диаметром 50мм ИСТ 8271432-5:1996"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Клапан 2-ой ступени ОСТ 26-12-2030-83 диаметром 70мм к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Клапан всасывающий с пластинами в форме кольца с точечными пружинами посадочным диаметром 110мм ИСТ 8271432-5:1996"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Комплект ЗИП к КУ чертеж 70-4,0М1 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Комплект ЗИП к КУ чертеж 50-10,0М2 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Комплект ЗИП к КУ чертеж 110-2,5МК к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Комплект ЗИП к КУ чертеж 110-2,5МК 2411142202 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Комплект ЗИП к КУ чертеж 70-4,0М1 2411142219 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Пружина нагнетание,всасывание 2411142201 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Комплектный ЗИП Ду10 Pу250 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Комплектный ЗИП Ду10 Pу400 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "ТЗР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шток 2 СТ 1040100003 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Крейцкопфный подшипник 04.01.2002 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Кольцо 1051103326 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 32

    "Позиция 30"

    "Палец 03.02. к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Подшипник 230114001 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Гильза 4 СТ 1040000005 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Гильза 3 СТ 1040000004 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Гильза 2 СТ 1640000005 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Гильза 1 СТ 1660000004 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Поршень 4 СТ 100100003 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Поршень 3 СТ 1660100002 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Поршень 2 СТ 1040100000 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Поршень 1 СТ 1660100000 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Гильза СТ 3-4  1040000004 к компрессорной установки АГНКС "

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Подшипник КУ2320 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Подшипник качения КУ70320 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Уплотнение штока КУ 2 СТ к компрессорной установки АГНКС 500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Клапан предохранительный 1-4 СТ 1001224 к компрессорной установки АГНКС 500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Клапан нагнетательный с пластинами в форме кольца с точечными пружинами посадочным диаметром 50мм ИСТ 8271432-5:1996"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Клапан нагнетательный с пластинами в форме кольца с точечными пружинами посадочным диаметром 70мм ИСТ 8271432-5:1996"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Клапан нагнетательный с пластинами в форме кольца с точечными пружинами посадочным диаметром 110мм ИСТ 8271432-5:1996"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Фильтр системы смазки 317492500 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Кольцо уплотнительное 3-4СТ 317496601 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Уплотнение штока КУ 1 СТ к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Уплотнение штока 3-4 СТ к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Комплект ЗИП 03/250/050/121 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Комплект ЗИП 10/250/050/123/4 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    "Шток-поршень КУ 3-4 ступени к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Шток КУ поршня к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Шток 1 СТ 1660100003 к компрессорной установки АГНКС"

    Кол-во: 2

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    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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