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    Главная / Торги / Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 21:5919.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546171Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806546171

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028918/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 28918.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-24-92

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    announce@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимкин Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Инструменты ручные с механизированным приводом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 21:59 GMT +319.06.2018 21:5919.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546171Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806546171Дата и время вскрытия заявок Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 08:3003.07.2018 08:3003.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546171Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 08:3003.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546171Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроинструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    11 851 621,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доставка товара"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Перфоратор электрический аккумуляторный Bosch GBH 36 V-LI с потребляемой мощностью 600Вт максимальной частотой вращения холостого хо да 960об/мин максимальной частотой ударов 4260мин-1 энергией единичного удара 3Дж максимальным диаметром сверления др"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bosch GSB 18 VE-2 двухскоростная 18В 2,6Ач 0-500/0-1800 об/мин патрон 13мм"

    Кол-во: 108

    "Позиция 4"

    "Точило с подсветкой ИНТЕРСКОЛ Т-125/120, круг 125х16х12,7 мм, мощность 120 Вт, обороты 2950 об/мин, подсветка рабочей зоны, вес брут то 5.355 кг ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Перфоратор Bosch GBH 2-20 D"

    Кол-во: 22

    "Позиция 6"

    "Машина углошлифовальная Bosch GWS 24-230 H"

    Кол-во: 103

    "Позиция 7"

    "Машина углошлифовальная Bosch GWS 17-150 CI"

    Кол-во: 22

    "Позиция 8"

    "Машина углошлифовальная Bosch GWS 17-125 CI"

    Кол-во: 86

    "Позиция 9"

    "Машина углошлифовальная Bosch GWS 13-125 CI"

    Кол-во: 19

    "Позиция 10"

    "Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Рубанок Интерскол Р-110/1100М потребляемая мощность 1100 Вт, 16000 об/мин, глубина строгания до 3 мм, ширина 110 мм, масса 4,8 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Пила дисковая ДП-235/2050ЭМ, потребляемая мощность 2000Вт, размеры пильного диска 235х30х2,5, глубина реза 85 ГОСТ Р МЭК 60745-1-200 9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Перфоратор Интерскол П-50/1200Э, потребляемая мощность 1200Вт, максимальный диаметр бурения: буром 52мм; коронкой 125мм, частота вра щения 210-325об/мин, частота ударов 1600-2700уд/мин, энергия удара 14Дж."

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Пила цепная бензомоторная Интерскол ПЦБ-16/40Л, длина шины 40см (16"), 1,5кВт, емкость топливного бака 390мл ТУ 485111-001-13386627- 2008"

    Кол-во: 49

    "Позиция 15"

    "Пила ножовочная Интерскол НП-120/1010Э потребляемая мощность 1010Вт, глубина пропила в дереве 250мм, бесключевой замок пилки, число двойных ходов в минуту (250-3000)1/мин, длина хода 28мм, вес 3,8кг ТУ 4145-007-98644054-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch GWS 1400, потребляемая мощность 1400Вт, частота вращения диска до 11000 об/мин, диаметр диска до 1 25мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Лобзик Bosch GST 90 E ручной электрический мощность 650Вт, 500- 3100об/мин, вес 2,3 кг., толщина пропила дерево/металл -90/10 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Пила лобзиковая электрическая Bosch GST 850 BE 600Вт глубиной пропила металла 20мм дерева 85мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch GWS 850 CE, каталожный номер 0.601.378.790, мощность 850Вт, диаметр диска 125мм, посадочный диамет р 22,2мм, число оборотов 2800-1000об/мин."

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Шлифмашинка угловая BOSCH GWS 22-230 H"

    Кол-во: 131

    "Позиция 21"

    "Шлифмашина угловая Bosch GWS 9-115"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Дрель ударная Bosch GSB 13 RE (0601217100)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Дрель ударная GSB 19-2 RE (060117B500) Bosch"

    Кол-во: 9

    "Позиция 24"

    "Дрель безударная GBM 13-2 RE (0601169567) Bosch"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Машина шлифовальная Bosch GWS 24 - 180 H (0601883103)"

    Кол-во: 109

    "Позиция 26"

    "Шлифмашина угловая GWS 11-125 (0601792000) Bosch"

    Кол-во: 235

    "Позиция 27"

    "Молоток отбойный пневматический мо-2а"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Машина шлифовальная угловая электрическая Bosch GWS 22-180 H потребляемая мощность 2200Вт максимальный диаметр диска 180мм максималь ная частота вращения диска 8500об/мин"

    Кол-во: 47

    "Позиция 29"

    "Ножницы по металлу BOSCH GSC 2,8 0.601.506.108 мощность 500Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Дрель электрическая сетевая ударная Bosch GSB 19-2 RE двухскоростная с потребляемой мощностью 850Вт максимальной частотой вращения х олостого хода 3000об/мин максимальной частотой ударов 51000мин-1 максимальным крутящим моментом 36Нм максимальным диа"

    Кол-во: 19

    "Позиция 31"

    "Дрель ударная Bosch GSB 16 RE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Машина шлифовальная угловая электрическая Bosch GWS 20-230 H 2000Вт диаметр круга 230мм 6500об/мин"

    Кол-во: 13

    "Позиция 33"

    "Краскораспылитель ручной пневматический СО-71В производительность 0,7л/мин объем 0,35л давление 5кгс/см2"

    Кол-во: 105

    "Позиция 34"

    "Машина шлиф.Bosch GWS 9-125 "

    Кол-во: 11

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