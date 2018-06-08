Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

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Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 8

"Позиция 2" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 18

"Позиция 3" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 12

"Позиция 4" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 60

"Позиция 8" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 70

"Позиция 9" "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Тонер-картридж XEROX 006R03296" Кол-во: 40

"Позиция 11" "Тонер-картридж 106R02268 XEROX" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Тонер-картридж 106R02267 XEROX" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Тонер-картридж 106R02266 XEROX" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Тонер-картридж 106R02265 XEROX" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Тонер-картридж Xerox 003R99724" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Тонер-картридж Xerox 003R99723" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Тонер-картридж Xerox 003R99722" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Тонер-картридж Xerox 003R99721" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Тонер пурпурный 006R01451 DC 250/7655/76" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Тонер желтый 006R01450 DC 250/7655/7665" Кол-во: 8

"Позиция 21" "Картридж Xerox 108R00909 2500 стр." Кол-во: 150

"Позиция 22" "Тонер-картридж Xerox 106R01487" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Картридж 106R01412" Кол-во: 7

"Позиция 24" "Картридж 106R01513 желтый" Кол-во: 7

"Позиция 25" "Картридж 106R01512 красный" Кол-во: 7

"Позиция 26" "Картридж 106R01511 голубой" Кол-во: 7

"Позиция 27" "Картридж 106R01514 черный" Кол-во: 7

"Позиция 28" "Картридж Xerox 106R01444" Кол-во: 7

"Позиция 29" "Картридж Xerox 106R01443" Кол-во: 7

"Позиция 30" "Картридж Xerox 106R01445" Кол-во: 7

"Позиция 31" "Картридж Xerox 106R01446" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Тонер-картридж Xerox 006R01519" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Тонер-картридж Xerox 006R01520" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Тонер-картридж Xerox 006R01518" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Тонер-картридж Xerox 006R01517" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Картридж 006R01551 черный" Кол-во: 19

"Позиция 37" "Тонер Xerox 006R01374 черный" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Тонер-картридж XEROX 006R01160" Кол-во: 20

"Позиция 39" "Тонер картридж Waste 108R00865" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Тонер-диспенсер 604K84550" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Принт картридж Xerox 013R00591" Кол-во: 20

"Позиция 42" "Головка HP81 светло-пурпурный C4955A" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Головка HP81 светло-голубой C4954A" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Головка HP81 желтый C4953A" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Головка HP81 пурпурный C4952A" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Головка HP81 голубой C4951A" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Головка HP81 черный C4950A" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Картридж CZ136A HP 711" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Картридж CZ135A HP 711" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Картридж CZ134A HP 711" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Картридж CZ133A HP 711" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Картридж HP 83A CF283A черный" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Картридж XEROX 003R99622" Кол-во: 15

"Позиция 54" "Тонер-картридж Xerox 003R99628" Кол-во: 100

"Позиция 55" "Тонер-картридж Xerox 003R99777" Кол-во: 40

"Позиция 56" "Тонер-картридж Xerox- CF325X" Кол-во: 25

"Позиция 57" "Картридж XEROX 006R03219" Кол-во: 25

"Позиция 58" "Картридж XEROX 003R99739" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Тонер-картридж Xerox -Q5952A" Кол-во: 6

"Позиция 60" "Тонер-картридж Xerox -Q5951A" Кол-во: 6

"Позиция 61" "Тонер-картридж Xerox -Q5950A" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Картридж Xerox 003R9980" Кол-во: 15

"Позиция 63" "Тонер-картридж Xerox 106R02157" Кол-во: 600

"Позиция 64" "Тонер-картридж Xerox 106R02156" Кол-во: 80

"Позиция 65" "Тонер-картридж Xerox -CE255A" Кол-во: 70

"Позиция 66" "Тонер-картридж Xerox -CE413A" Кол-во: 40

"Позиция 67" "Тонер-картридж XEROX 006R03297" Кол-во: 40