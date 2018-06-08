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    Главная / Торги / Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025431/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025431/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545662

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025431/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025431/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 25431.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545662Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545662Подведение итогов не позднее Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545662Подведение итогов не позднее Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей и расходных материалов к компьютерной технике для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Начальная цена

    16 547 278,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    46.18.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52

    Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Поставка расходных материалов для типографии ООО "Газпром добыча Ямбург" на 2018 год"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Тонер-картридж XEROX 006R03296"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Тонер-картридж 106R02268 XEROX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Тонер-картридж 106R02267 XEROX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Тонер-картридж 106R02266 XEROX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Тонер-картридж 106R02265 XEROX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Тонер-картридж Xerox 003R99724"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Тонер-картридж Xerox 003R99723"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Тонер-картридж Xerox 003R99722"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Тонер-картридж Xerox 003R99721"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Тонер пурпурный 006R01451 DC 250/7655/76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Тонер желтый 006R01450 DC 250/7655/7665"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Картридж Xerox 108R00909 2500 стр."

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Тонер-картридж Xerox 106R01487"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Картридж 106R01412"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Картридж 106R01513 желтый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Картридж 106R01512 красный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Картридж 106R01511 голубой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "Картридж 106R01514 черный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Картридж Xerox 106R01444"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Картридж Xerox 106R01443"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Картридж Xerox 106R01445"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Картридж Xerox 106R01446"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01519"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01520"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01518"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01517"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Картридж 006R01551 черный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 37"

    "Тонер Xerox 006R01374 черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Тонер-картридж XEROX 006R01160"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Тонер картридж Waste 108R00865"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Тонер-диспенсер 604K84550"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Принт картридж Xerox 013R00591"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Головка HP81 светло-пурпурный C4955A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Головка HP81 светло-голубой C4954A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Головка HP81 желтый C4953A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Головка HP81 пурпурный C4952A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Головка HP81 голубой C4951A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Головка HP81 черный C4950A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Картридж CZ136A HP 711"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Картридж CZ135A HP 711"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Картридж CZ134A HP 711"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Картридж CZ133A HP 711"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Картридж HP 83A CF283A черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Картридж XEROX 003R99622"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Тонер-картридж Xerox 003R99628"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Тонер-картридж Xerox 003R99777"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Тонер-картридж Xerox- CF325X"

    Кол-во: 25

    "Позиция 57"

    "Картридж XEROX 006R03219"

    Кол-во: 25

    "Позиция 58"

    "Картридж XEROX 003R99739"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Тонер-картридж Xerox -Q5952A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Тонер-картридж Xerox -Q5951A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Тонер-картридж Xerox -Q5950A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Картридж Xerox 003R9980"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Тонер-картридж Xerox 106R02157"

    Кол-во: 600

    "Позиция 64"

    "Тонер-картридж Xerox 106R02156"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Тонер-картридж Xerox -CE255A"

    Кол-во: 70

    "Позиция 66"

    "Тонер-картридж Xerox -CE413A"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Тонер-картридж XEROX 006R03297"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Тонер-картридж XEROX 006R03295"

    Кол-во: 40

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    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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