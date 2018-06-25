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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025430/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025430/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545452

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025430/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025430/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 25430.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения - 2 от 22.06..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 09:1025.06.2018 09:1025.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545452Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545452Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545452Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Начальная цена

    3 213 906,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.110

    Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект запасных частей к УСБ80-10,0 ХЛ2: УСБ00.007-08 кольцо уплотнительное - 6 шт; УСБ00.008-08 кольцо уплотнительное — 1 шт; УСБ00.014-08 прокладка -18 шт; УСБ00.016-08 уплотнение - 6 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект запасных частей к УСБ 100-16,0 XЛ2: УСБ00.007-14 кольцо уплотнительное - 6 шт; УСБ00.008-14 кольцо уплотнительное -1 шт; УСБ00.014-14 прокладка -18 шт; УСБ00.018-14 уплотнение - 6 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Комплект запасных частей к УСБ400-10,0 XЛ2: УСБ00.007-33 кольцо уплотнительное - 6 шт; УСБ00.008-33 кольцо уплотнительное - 1 шт; УСБ00.014-33 прокладка - 18 шт; УСБ.00.016-33 уплотнение - 6 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Диафрагма к УСБМ-150-6,4 УХЛ2 196х58х6,0 ТУ 4318-076-00158758-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект №7 (шкив, вал, 2 подшипника, ротор, крышка) ВФКУ 4.940.310.01Р НАРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Насос приводной 50 л АЗТ.5.883.430.00 колонки топливораздаточной НАРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран раздаточный РКТ 20, 03-7592.00 (ОГ-2320) 374х45х135"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Комплект ремонтный №3 ВФКУ 4.940.310.02Р (вал ротора с лопатками) насоса приводного АЗТ 5.883.430.00-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Фильтр в сборе АЗТ 5.886.560.00 на ТРК Нара-27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Лопатка (насоса) АЗТ 7.060.430.02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект №7 (шкив, вал, 2 подшипника, ротор, крышка) ВФКУ 4.940.310.01Р НАРА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кран раздаточный РКТ 20, 03-7592.00 (ОГ-2320) 374х45х135"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "S04A Прокладка EPDM к аппарату теплообменному "Ридан" НН №04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "S04A Пластина AISI 316 0,5 TL 1234 к аппарату теплообменному "Ридан" НН №04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "S07A Прокладка EPDM к аппарату теплообменному "Ридан" НН №07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "S07A Пластина AISI 316 0,5 TL 1234 к аппарату теплообменному "Ридан" НН №07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "S14A Прокладка EPDM к аппарату теплообменному "Ридан" НН №14"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "S14A Пластина AISI 316 0,5 TL 1234 к аппарату теплообменному "Ридан" НН №14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Зонт квадратный 01 для воздуховода 350х350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Переход из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 362х362-300х300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Переход из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 362х362-250х250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,5 мм, сечением 250х250"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм, сечением 300х300"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Тройник из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 500х500-500х400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Отвод из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 300х300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Переход из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 500х500-300х300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Вентилятор накладной осевой ВЕНТС 100 ДТ диаметр 100 мм, с таймером, 220 В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Вентилятор канальный ВКК-160, 230 В, 660 м3/ч, 159х340х229, 1150 Вт "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Сменная кассета Д560х750-2 для агрегата пылеулавливающего АПРК-1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Колодка фрикционная в сборе с накладкой 08.02.84.00-031сб. ЗИП для маслоочистительной установки ПСМ 2-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Кольцо уплотнительное малое 08.02.07.05-017. ЗИП для маслоочистительной установки ПСМ 2-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Кольцо уплотнительное большое 08.02.07.03-013. ЗИП для маслоочистительной установки ПСМ 2-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Втулка подпятника нижняя 08.02.10.02-014. ЗИП для маслоочиститель-ной установки ПСМ 2-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пружина подпятника 08.02.00.07-010. ЗИП для маслоочистительной установки ПСМ 2-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Водонагреватель проточный ЭВАН B1-12 , артикул 13160, 650х255х180, 12 кВт, 380 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Прокладка EPDM HT, к теплообменнику пластинчатому ТП 04-21 Зав. №0020111"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Пластина 1,4404 (0,4 мм), к теплообменнику пластинчатому ТП 04-21 Зав №0020111"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Стол металлический СМ-03-03 максимальная нагрузка 100 кг. Габариты, мм-1250х400х855."

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Тележка для баллонов ТРМ-08 для одного баллона. Габариты, мм-300х420х1450, г/п 120 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Тележка складская 4-х колесная ТРМ-01 грузоподъемность 600кг, габариты 1350х800х980мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Опора виброизолирующая ОВ-31 резинометаллическая равночастотная с регулирующим винтом рабочая нагрузка 2500-45000Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Тележка платформенная ТП 5 материал настила -металлический лист, каркас -профильная труба, размер платформы 1200х700 мм ГОСТ 29320-92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Верстак слесарный однотумбовый ВС-1 с защитным экраном, габариты 1250×﻿800×﻿1370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-219"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Тележка для перевозки баллонов КП-2 г/п 250 кг, колеса 250x80 + 1х160 мм пневмо, платформа 660х80 мм, габариты 1360х710х80 мм фиксация баллона оцинкованная цепь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Захват для бочек ETM “CATHOOK-1”"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Насадка резиновая газоприёмная с пружининным зажимом и отверстием для отбора проб (+220 С) REC-150-160."

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Насадка резиновая газоприёмная с пружининным зажимом и отверстием для отбора проб (+220 С) REC-125-160."

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Шарнир заливного стояка в сборе 886.02.00.00.00-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Шарнир шариковый 858.02.10.00.00 для системы АСН-5М Дельта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Шарнир роликовый 858.02.02.00.00-04 для системы АСН-5М Дельта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Шарнир роликовый 858.02.02.00.00-06 для системы АСН-5М Дельта"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Пульт дистанционного управления топливораздаточной колонки Сапсан-2.1 СПСН.468323.002 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Измеритель объема топлива Шельф Марки А. Предназначен для измерения объема топлива бензина керосина дизтоплива вязкостью от 0,55 до 40сСт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Лопатка ротора насоса ТРК к топливораздаточной колонке Север-1 модель С211 (модификация 1КЭД-50-0,25,2)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 56"

    "Пульт дистанционного управления Весна-ТЭЦ топливнораздаточной колонки 1-32 каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Блок управления "Топаз-106К2-2МР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Устройство индикации "Топаз-156М СДИ" (16-разрядное светодиодное табло)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Пульт дистанционного управления "Топаз-103М1" (интерфейсный RS-485)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Клапан электромагнитный ВФКУ 5.890.601.00 НАРА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Датчик расхода топли АЗТ 5.105.252.01-04 для ТРК НАРА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Контроллер управления топливораздаточной колонкой "Сапсан-2.3""

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Фильтр в сборе АЗТ 5.886.560.00 на ТРК Нара-27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Комплект запасных частей к УСБ300-16,0 ХЛ2: УСБ00.007-29 кольцо уплотнительное - 6 шт; УСБ00.008-29 кольцо уплотнительное -1 шт; УСБ00.014-29 прокладка -18 шт; УСБ00.018-29 уплотнение - 6 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Комплект запасных частей к УСБ 100-6,4 XЛ2: УСБ00.007-11 кольцо уплотнительное-6 шт; УСБ00.008-11 кольцо уплотнительное -1 шт; УСБ00.014-11 крокладка -18 шт; УСБ00.016-11 кплотнение - 6 шт"

    Кол-во: 1

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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