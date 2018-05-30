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    Главная / Торги / Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(0056/18/4.3/0021409/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(0056/18/4.3/0021409/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545458Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545458

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021409/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(0056/18/4.3/0021409/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 21409-ДЯмбург.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545458Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545458Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545458Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545458Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных средств, для обеспечения стационарных отделений и поликлиник для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    8 461 695,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индовазин гель 45 гр./Индометацин+троксерутин/Балканфарма. Болгария"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Индометацин мазь 10% 40г №1/Индометацин/Софарма АО-Болгприя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Индометацин супп. ректал. 100мг №11/Индометацин/Берлин Хеми. Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Йода спирт.раствор 5%-10.0/Йод/Московская ФФ. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Йокс аэрозоль 30 мл/Повидон-йод+ аллантоин/Тэва. Чехия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "ИРС-19 спрей назал. фл. 20 мл № 1/Лизатов бактерий смесь [streptococcus pneumoniae. type i+streptococcus pneumoniae. type ii+streptococcus pneumoniae. type iii+streptococcus pneumoniae. type v+streptococcus pneumoniae. type viii+streptococcus pneumon"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Кагоцел таб. 12мг №10/-/ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" - Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Кавинтон таб. 5 мг № 50 /Винпоцетин/Гедеон Рихтер. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Калетра таб. 200 мг + 50 мг № 120/ лопинавир+ритонавир /Эбботт ГмбХ и Ко.КГ - Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Калия хлорид амп. 4% 10 мл № 10/Калия хлорид/Славянская аптека. Россия"

    Кол-во: 370

    "Позиция 11"

    "Кальция глюконат-Виал 10% 10 мл N10 амп./Кальция глюконат/Сишуи Ксирканг Фармасьютикал Ко.Лтд - Китай"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Каметон аэрозоль 30г/Камфора+хлоробутанол+эвкалипта прутовидного листьев масло+[левоментол]/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Камфорный спирт 10% 40 мл/Камфора/Йодные Технологии. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Капотен 25мг №40/Каптоприл/АО "АКРИХИН"-Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "Капсикам мазь 30г №1/-/Акционерное Общество "Гриндекс" - Латвия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Кардиаск 100мг таб №30/Ацетилсалициловая кислота/Канонфарма. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Кардикет 20мг №20/Изосорбида динитрат/ЮСБ Фарма ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Катеджель с лидокаином гель 12.5г № 1/Лидокаин+хлоргексидин/Фармацойтише Фабрик Монтавит-Австрия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Дексаметазон р-р д/ин. 4 мг - 1 мл № 25/Дексаметазон/Эллара. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Детралекс тб п/о 500мг № 30/Диосмин+ гесперидин/Сервье/ Сердикс. Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Диара капс. 2 мг №10/Лоперамид/Оболенское. Россия"

    Кол-во: 220

    "Позиция 22"

    "Дигоксин р-р д/ин. 0.025% - 1 мл № 10/Дигоксин/МХФП. Россия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Диклофенак 25мг/мл амп. 3 мл № 6/Диклофенак/Хемофарм. Сербия"

    Кол-во: 350

    "Позиция 24"

    "Диклофенак гель 40г/Диклофенак/Хемофарм. Сербия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 25"

    "Диклофенак табл. 100 мг №20/Диклофенак/Хемофарм. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Димедрол 1% - 1.0 № 10/Дифенгидрамин/РУП "Белмедпрепараты". - Республика Беларусь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Димексид д/приг. р-ра 100мл. №1/Диметилсульфоксид/ООО "Йодные Технологии и Маркетинг"-Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Диоксидин 1% 10 мл № 10/Гидроксиметилхиноксалиндиоксид/Новосибхимфарм. Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 29"

    "Дип Рилиф гель 50г./Ибупрофен+[левоментол]/Ментолатум Компани Лимитед"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Диприван 1% амп. 20.0 № 5/Пропофол/Корден Фарма-Италия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 31"

    "Дипроспан амп. 1 мл № 5 /Бетаметазон/Шеринг-Плау-Франция"

    Кол-во: 140

    "Позиция 32"

    "Дисоль 400мл №1/Натрия ацетат+натрия хлорид/Биохимик ОАО Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "Дицинон амп. 250мг 2мл N50/Этамзилат/Лек д.д. - Словения"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Дицинон таб. 250мг № 100/Этамзилат/Лек д.д. - Словения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Ринонорм спрей назал.0.1% фл. 15мл/Ксилометазолин/Сандоз Прайвэт. Индия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 36"

    "Доксициклина Г/хл. 0.1 Капс. Х10/Доксициклин/ОАО "Синтез" - Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Донормил 15мг Таб. Х30/Доксиламин/"Бристол-Майерс Сквибб - Франция"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Дофамин 4% 5мл амп. №10/Допамин/Брынцалов. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Дроперидол 0.25% 5мл №5/Дроперидол/ФГУП "Московский эндокринный завод" - Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Дюфалак сироп 667 мг/мл фл. 500мл №1/Лактулоза/Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. - Нидерланды"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Квамател пор д/и 20мг с р-лем № 5/Фамотидин/Гедеон Рихтер. Венгрия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Коринфар таб. п/о 10 мг № 50/Нифедипин/ АВД.фарма ГмбХ и Ко.КГ - Германия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Креон 10000 150мг № 20/Панкреатин/Эбботт. Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Кружка Эсмарха N2/-/Альфапластик Объединение ОАО-Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Ксарелто таб. п/пл/о 20 мг № 14/Ривароксабан/Байер Фарма АГ - Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Ксимелин капли 0.1% 10 мл/Ксилометазолин/Такеда. Германия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 47"

    "Лавакол порошок 14г №15/Макрогол/ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика" - Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 48"

    "Лазикс р-р д/ин. амп. 10 мг/мл 2 мл № 10/Фуросемид/Санофи Индия Лимитед - Индия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 49"

    "Лактофильтрум табл. 500 мг № 60/Лактулоза+лигнин гидролизный/ОАО "АВВА РУС" - Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Левомеколь мазь 40 г/Хлорамфеникол+ метилурацил/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "Левомицетин таб. 0.5 № 10/Хлорамфеникол/Оболенское. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Левомицетин капли гл. фл/кап 0.25% 5мл/Хлорамфеникол/Лекко. Россия"

    Кол-во: 110

    "Позиция 53"

    "Левосин мазь 40г/Диоксометилтетрагидропиримидин+сульфадиметоксин+тримекаин+хлорамфеникол/ОАО "Нижфарм"-Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Левофлоксацин р-р д/инф. 5мг/мл 100 мл/Левофлоксацин/РУП "Белмедпрепараты". - Республика Беларусь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Леккер Бриллиантовый зелен. 1% 5 мл/ бриллиантовый зеленый/Леккер-Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Леккер Йод 5 % р-р спирт. 5 мл/Йод/Леккер-Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Либексин 100мг таб. № 20/Преноксдиазин/Хиноин-Венгрия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 58"

    "Лидокаин р-р д/ин амп. 10% 2мл № 10/Лидокаин/Обновление Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 59"

    "Лидокаин аэр. 10% 38г/Лидокаин/Эгис. Венгрия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 60"

    "Лидокаин гл. капли 2% р-р 1.5 мл тюб.-капельн.N5/Лидокаин/ФГУП "Московский эндокринный завод" - Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Лидокаин р-р д/и 2% амп 2мл №10/Лидокаин/Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 700

    "Позиция 62"

    "Лизобакт таб.д/расс. № 30/Лизоцим+пиридоксин/Босналек. Босния и Герцеговина"

    Кол-во: 150

    "Позиция 63"

    "Лимонтар 0.25 Таб. Х30/Янтарная кислота+[лимонная кислота]/Биотики Мнпк Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Кетанов таб. п/о 10мг №100/Кеторолак/Ранбакси Лабораториз Лимитед - Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Кетонал крем 5% туба 30 гр./Кетопрофен/Салютас Фарма ГмбХ-германия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 66"

    "Кетонал р-р 100мг 2 мл № 10/Кетопрофен/Лек. Словения"

    Кол-во: 400

    "Позиция 67"

    "Кетонал тб ретард 150мг № 20/Кетопрофен/Лек. Словения"

    Кол-во: 70

    "Позиция 68"

    "Кеторолак р-р в/м в/в 30 мг/мл 1мл.амп.№ 10/Кеторолак/Эльфа Лаб.. Индия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 69"

    "Кларитин тб. 10мг №10/Лоратадин/Шеринг-Плуг Лабо. Бельгия"

    Кол-во: 350

    "Позиция 70"

    "Клацид 500мг №14/Кларитромицин/Эбботт /Эббви. Италия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 71"

    "Клексан р-р д/ин шприц 2000 МЕ/0.2мл №10/Эноксапарин натрия/Санофи Винтроп. Франция"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Клексан р-р д/ин шприц4000 МЕ/0.4мл №10/Эноксапарин натрия/Санофи Винтроп. Франция"

    Кол-во: 40

    "Позиция 73"

    "Кленил аэроз. 250/мкг/доза 200 доз/Беклометазон/Кьези/Италия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Клотримазол крем 1% 20г /Клотримазол/Хиперион. Румыния"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Клотримазол 100мг Таб. Х6/Клотримазол/ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. - Польша"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Комбилипен 2мл р-р д/в/м введ. амп. х10/-/Фармстандарт-Уфавитамины-Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 77"

    "Комбифлокс таб.п/пл/о 500мг+200мг №20/Орнидазол+офлоксацин/Микро Лабс. Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Компливит №60/Поливитамины+минералы/Фармстандарт-Уфимский витаминный завод ОАО-россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Контрактубекс гель для наружн. применения 20.0/-/Mерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА-Германия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 80"

    "Кораксан 5мг таб. п/о х56/Ивабрадин/Лаборатории Сервье-ООО "Сердикс" - Россия."

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Кораксан 7.5мг таб. п/о х56/Ивабрадин/Лаборатории Сервье-ООО "Сердикс" - Россия."

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Корвалол 50мл/Мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+этилбромизовалерианат/ОАО "Татхимфармпрепараты" Россия"

    Кол-во: 180

    "Позиция 83"

    "Коргликард 0.06% р-р 1мл амп. № 10/Ландыша листьев гликозид/Опытный завод ГНЦЛС ООО-Украина"

    Кол-во: 25

    "Позиция 84"

    "Кордарон 150 мг 3 мл № 6/Амиодарон/Санофи Винтроп. Франция"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Кордиамин раствор д/ин. амп.25% 1мл №10/Никетамид/Новосибхимфарм. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Дексаметазон капли глазные 0.1% фл. 10мл/Дексаметазон/Ромфарм Компани. Румыния"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Анальгин 50% амп.2мл №10/Метамизол /Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 200

    "Позиция 88"

    "Анаприлин табл.40мг №56/Пропранолол/Обновление. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Анузол свечи № 10/Белладонны листьев экстракт+трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс+цинка сульфат/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "Арбидол капс.100 мг №10/Умифеновир/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 91"

    "Ардуан лиоф. д/приг. р-ра д/в/в введ. 4мг/в комп. с р-лем № 25/Пипекурония бромид/ОАО "Гедеон Рихтер " - Венгрия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Аркоксиа таб п/о 0.09 №7/Эторикоксиб/Мерк Шарп. Нидерланды"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Арутимол капли глазные 0.5% фл 5мл/Тимолол/Лаборатория Шовен-Франция"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Аскорбиновая к-та 5% амп. 2.0 № 10/Аскорбиновая кислота/Эском. Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 95"

    "Аскорбиновая кислота 0.05 драже № 200/Аскорбиновая кислота/Закрытое акционерное общество "Алтайвитамины""

    Кол-во: 150

    "Позиция 96"

    "Аскорутин таб. 50мг + 50мг №50/Аскорбиновая кислота+рутозид/ОАО "Марбиофарм". Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Аспаркам таб. № 50/Калия и магния аспарагинат/Медисорб. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Атровент аэр. 20мкг/доза200доз-10мл/Ипратропия бромид/Берингер Ингельхайм-Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Атропина сульфат 0.1% 1мл №10 амп./Атропин/Дальхимфарм. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Ацетилсалициловая кислота таб. 0.5 № 10/Ацетилсалициловая кислота/Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 350

    "Позиция 101"

    "Ацикловир-Акри 0.2г таб. х20/Ацикловир/ОАО «АКРИХИН» - Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Ацикловир мазь 5% 5г/Ацикловир/Акрихин. Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 103"

    "Ацикловир мазь глазная 3% 5г туба №1/Ацикловир/Синтез. Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "АЦЦ Лонг табл. шип. 600 мг. №10/Ацетилцистеин/Гермес /Салютас. Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Бар-ВИПС порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 98.942 г: пак. 240 г № 40/Бария сульфат/Випс-Мед Фирма ООО - Россия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Бактисубтил капс 35мг №20/-/Сотекс. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "Беллатаминал №30 таб./Белладонны алкалоиды+фенобарбитал+эрготамин/ЗАО "Фармцентр "ВИЛАР" - Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Берлитион 600ЕД 25мг/мл 24мл амп. № 5/Тиоктовая кислота/Берлин-Хеми АГ - Германия."

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "5-нок 50мг таб. п/о №50/Нитроксолин/Лек. Словения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "Абактал для в/в введ.80мг амп.5мл №10/Пефлоксацин/Лек. Словения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Абактал таб. п/о 400 мг №10/Пефлоксацин/Лек. Словения"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Авелокс 1.6мг/мл 250мл контейнер №4 /Моксифлоксацин/Байер Фарма. Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "Авелокс таб. 400 мг № 5/Моксифлоксацин/Байер Фарма. Германия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 114"

    "Авиа-море таблетки для рассасывания № 20/-/ООО "Научно-производственная фирма "Материа Медика Холдинг"-Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 115"

    "Актовегин р-р амп.40мг/мл 2мл №25/-/ООО "Такеда Фармасьютикалс"-россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Аллопуринол таб. 100мг №50/Аллопуринол/ОАО "ОРГАНИКА"-Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 117"

    "Аллохол таб п/о № 50/активированный уголь+желчь+крапивы двудомной листья+чеснока посевного луковицы/ОАО "Дальхимфарм" - Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Алфлутоп р-р д/ин. 1 мл № 10/-/Biotechnos SA-Румыния"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Альбумин р-р д/инф. 10 % фл. 100 мл/альбумин человека/ФГУП «НПО «Микроген» - Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Амбробене 15 мг амп. 2 мл №5/Амброксол/Меркле. Германия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 121"

    "Амиодарон-СЗ таб. 200 мг № 60/Амиодарон/ЗАО "Северная звезда" - Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Амикацин для пригот.р-ра 0.5г №50/Амикацин/Синтез. Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Аминазин 2.5% амп. 2 мл № 10/Хлорпромазин/Новосибхимфарм. Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 124"

    "Аминокапроновая кислота фл.5% 100мл №1/Аминокапроновая кислота/Эском. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 125"

    "Аминоплазмаль Е раствор д/инф 10% 500мл №10/Аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [минералы/Б.Браун Мельзунген АГ - Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Амитриптилин Никомед таб. п/п/о 25 мг N 50/Амитриптилин/"Такеда Фарма АС". Эстония"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "Аммиака раствор 10% фл.40мл/Аммиак/Йодные Технологии. Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 128"

    "Амоксиклав порошок д/раств.1г+200мг фл № 1/Амоксициллин+ клавулановая кислота/Лек /Сандоз. Австрия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 129"

    "Амоксициллин 500мг капс. х16/Амоксициллин/Хемофарм А.Д.-Сербия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 130"

    "Анальгин 0.5 №10 таб./Метамизол/ОАО "Дальхимфарм" - Россия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 131"

    "Беротек 0.1% р-р для ингаляций 20мл/Фенотерол/Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Гентамицин р-р д/ин. 40мг/мл 2мл №10/Гентамицин/Белмедпрепараты. Беларусь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 133"

    "Гепабене капс. Х30/Дымянки лекарственной травы экстракт+расторопши пятнистой плодов экстракт/Меркле ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Гепарин 5000МЕ/мл 5мл №5/Гепарин натрия/РУП "Белмедпрепараты" - Республика Беларусь."

    Кол-во: 40

    "Позиция 135"

    "Гепариновая мазь 25 г туба/Гепарин натрия/РУП "Белмедпрепараты". - Республика Беларусь"

    Кол-во: 150

    "Позиция 136"

    "Гептрал лиоф. д/приг. р-р д/ин. фл. 400 мг № 5 в комп. с р-лем/Адеметионин/Эбботт Лэбораториз ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Гидрокортизон глазн мазь туба 0.5% 5.0г/Гидрокортизон/Татхимфармпрепараты. Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 138"

    "Гидрокортизоновая мазь 1%10г/Гидрокортизон/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 139"

    "Гидрокортизон-Рихтер сусп.25 мг/мл фл.5мл №1/Гидрокортизон/Гедеон Рихтер-Венгрия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 140"

    "Гипотиазид таб. 25 мг № 20/Гидрохлоротиазид/Хиноин. Венгрия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 141"

    "Глиатилин амп 1000мг 4мл №3/Холина альфосцерат/Италфармако С.п.А. - Италия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 142"

    "Глицин таб. 0.1 № 50/Глицин/Биотики. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Глюкоза р-р/инф. 10 % 250 мл. №1/Декстроза/ОАО "Фирма Медполимер" - Россия"

    Кол-во: 800

    "Позиция 144"

    "Глюкоза р-р/инф. 20 % 500 мл. №1/Декстроза/Медполимер. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 145"

    "Глюкоза р-р/инф. 5% 250 мл/Декстроза/Медполимер. Россия"

    Кол-во: 700

    "Позиция 146"

    "Глюкоза р-р/инф. 5% 500мл №1/Декстроза/Медполимер. Россия"

    Кол-во: 900

    "Позиция 147"

    "Глюкоза 40% 10мл №10 амп./Декстроза/ОАО"ДАЛЬХИМФАРМ" - Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Гордокс р-р 10000 амп 10 мл №25 /Апротинин/Гедеон Рихтер-Венгрия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Грандаксин 0.05 Таб. Х20/Тофизопам/Egis-Венгрия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 150"

    "Гриппофлю от простуды и гриппа №10/Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин+аскорбиновая кислота/Марбиофарм. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 151"

    "Губка гемостатическая 90x90 мм № 1/Борная кислота+нитрофурал+[коллаген]/Белкозин. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 152"

    "Гутталакс капли 15 мл/Натрия пикосульфат/Институто де Анжели. Италия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 153"

    "Де-нол 120мг Таб. Х112/Висмута трикалия дицитрат/Yamanouchi Нидерланды"

    Кол-во: 60

    "Позиция 154"

    "Беротек аэр. дозир. 100 мкг/доза фл. 10 мл № 1/Фенотерол/Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Беталок 1мг/1мл 5мл №5 амп./Метопролол/Сенекси-Франция"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Бетагистин 8мг таб.№ 30/Бетагистин/Эбботт. Франция"

    Кол-во: 100

    "Позиция 157"

    "Бифиформ капс. №30/Бифидобактерии+ энтеробактерии/Ферросан-Дания"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Бриллиантовый зеленый р-р спирт. 1 % 10 мл/Бриллиантовый зеленый/Московская ФФ. Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 159"

    "Бромгексин 8мг доаже. Х25/Бромгексин/Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ. Германия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 160"

    "Бронхолитин сироп 125г/Глауцин+эфедрин+[базилика обыкновенного масло]/Sopharma AD-Болгария"

    Кол-во: 150

    "Позиция 161"

    "Бронхорус табл 30мг №20/Амброксол/Синтез. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 162"

    "Бутадион 5% 20гр мазь/Фенилбутазон/ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 163"

    "Валерианы настойка 25.0/Валерианы лекарственной корневища с корнями/Флора Кавказа. Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 164"

    "Валидол 0.06 № 10/Левоментола раствор в ментил изовалерате/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 165"

    "Валокордин 20мл/Мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+хмеля соплодий масло+этилбромизовалерианат/Кревель. Германия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 166"

    "Ванкомицин 1г пор.д/инъекц.р-ра фл.х1/Ванкомицин/Красфарма. Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 167"

    "Верапамил 0.25% 2мл амп. Х10/Верапамил/Алкалоид АО - Республика Македония"

    Кол-во: 15

    "Позиция 168"

    "Верапамил 40мг таб. х30/Верапамил/Алкалоид АО - Республика Македония"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Верошпирон таб 25мг № 20/Спиронолактон/Гедеон Рихтер. Венгрия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 170"

    "Викасол 1% 1мл №10 амп./Менадиона натрия бисульфит/ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» - Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Вобэнзим табл.п/о кш/раст. №800/-/Мукос Эмульсионс. Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Вода для инъекций 5мл №10/Вода/Дальхимфарм. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 173"

    "Волювен 6% 500мл №10/Гидроксиэтилкрахмал раствор для /Fresenius Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Гексорал аэроз.0.2% фл.40мл /Гексэтидин/Фамар Орлеан. Франция"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Гелофузин р-р д/ин 500мл №10/Желатин/Braun Melsungen-Германия"

    Кол-во: 105

    "Позиция 176"

    "Супрастин 2 % р-р д/ин 1 мл № 5 /Хлоропирамин/Эгис. Венгрия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 177"

    "Супрастин таб. 25 мг № 20/Хлоропирамин/Эгис. Венгрия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 178"

    "Тавегил таб. 1 мг № 20/Клемастин/Фамар Италия С.п.А."

    Кол-во: 80

    "Позиция 179"

    "Тавегил р-р д/и 1 мг/мл амп 2мл №5 /Клемастин/Никомед / Такеда. Австрия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 180"

    "Тауфон капли глазные. фл.-капельница 4% 10 мл № 1/Таурин/Московский эндокринный завод Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Твинста табл. 5мг+40 мг №28/Амлодипин+телмисартан/Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 182"

    "Темпалгин таб. п/о № 100/Метамизол натрия+триацетонамин-4-толуолсульфонат/Софарма. Болгария"

    Кол-во: 50

    "Позиция 183"

    "Теотард ретард 200мг №40 капс./Теофиллин/КРКА. д.д.. Ново место - Словения- ЗАО "Вектор-Медика" - Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 184"

    "Тержинан ваг.таб. Х10/-/Софартекс-Франция"

    Кол-во: 40

    "Позиция 185"

    "Термометр ртутный медицинский в футляре TVY 120/-/Amrus Enterprises-США"

    Кол-во: 192

    "Позиция 186"

    "Тетрациклиновая мазь глазная туба 1% 5 г/Тетрациклин/ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 187"

    "Тетрациклин 0.1 N20 табл п/об/Тетрациклин/РУП "Белмедпрепараты" - Республика Беларусь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Тиамина хлорид 5% 1мл №10 амп./Тиамин/ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" - Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 189"

    "Тизин Ксило спрей 0.1% 10мл/Ксилометазолин/Фамар Орлеан - Франция."

    Кол-во: 90

    "Позиция 190"

    "Тракриум в/в 10мг/мл 5мл №5/Атракурия безилат/ГлаксоСмитКляйн Инк - Италия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Трентал р-р д/инф. амп. 20 мг/мл 5 мл № 5/Пентоксифиллин/Санофи Индия Лимитед - Индия"

    Кол-во: 160

    "Позиция 192"

    "Трентал таб. п/о 100 мг № 60/Пентоксифиллин/Санофи. Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Триампур-композитум №50/Гидрохлоротиазид+ триамтерен/АВД / Плива. Хорватия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 194"

    "Тримектал МВ . 35 мг № 60/Триметазидин/ЗАО "Вертекс" - Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 195"

    "Линекс капс.№16/-/Лек. Словения"

    Кол-во: 100

    "Позиция 196"

    "Линимент бальзамический по Вишневскому 30.0/Деготь+трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс/Алтайвитамины. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 197"

    "Линкомицин 30% р-р 1мл амп. Х10/Линкомицин/ОАО "Дальхимфарм" - Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 198"

    "Лиотон 1000 гель 1тыс ЕД 50г/Гепарин натрия/Менарини. Италия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 199"

    "Липофундин МСТ/ЛСТ 10% 500 мл №10/Жировые эмульсии для парентерального питания/Б. Браун-Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Листенон 2 % амп. 5.0 №5/Суксаметоний хлорид/Такеда. Германия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 201"

    "Маалокс 15мл №30 пак./Алгелдрат+магния гидроксид/Санофи-Авентис- Италия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Маалокс таб. жеват. № 20/Алгелдрат+магния гидроксид/Санофи-Авентис- Италия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 203"

    "Магния сульфат 25% амп 10 мл № 10 /Магния сульфат/Дальхимфарм. Россия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 204"

    "Максипим пор.д/ин.р-р 1000мг флх1/Цефепим/Корден Фарма Латина-Италия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 205"

    "Маннит р-р/инф. 15% 200 мл №1/Маннитол/Эском. Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 206"

    "Маркаин Спинал Хэви р-р д/ин амп. 0.5 % 4 мл № 5/Бупивакаин/АстраЗенека АБ - Швеция"

    Кол-во: 15

    "Позиция 207"

    "Масло касторовое фл 30.0/Масло клещевинное/Тульская ФФ. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 208"

    "Мезатон 1% 1мл амп. № 10/Фенилэфрин/ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» - Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Мезим форте таб. п/о № 20/Панкреатин/Берлин Хеми/Берлин-Фарма ЗАО"

    Кол-во: 650

    "Позиция 210"

    "Мексидол р-р д/ин амп 5% 2мл №50/Этилметилгидроксипиридин/Эллара/ Фармасофт/ Армавирская БФ. Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 211"

    "Мексидол таб. п/о 125 мг № 50/Этилметилгидроксипиридин/ЗиО-Здоровье. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Мерказолил таб 5мг фл № 50x1 /Тиамазол/Здоровье. Украина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Метипред 250мг д/ин.фл. № 1/Метилпреднизолон/Орион Корпорейшн - Финляндия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 214"

    "Метипред 4мг Х30 таб./Метилпреднизолон/Орион Корпорейшн - Финляндия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Метрогил Дента гель 20.0/Метронидазол + хлоргексидин/Юник. Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 216"

    "Метрогил р-р д/инфуз 500 мг 100 мл/Метронидазол/Юник. Индия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 217"

    "Нимотоп р-р д/инф 0.2мг/мл 50мл № 5/Нимодипин/Байер Фарма АГ - Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 218"

    "Отипакс ушные капли 15мл/Лидокаин+феназон/Biocodex-Франция"

    Кол-во: 50

    "Позиция 219"

    "Отривин 0.1% 10.0 спрей/ ксилометазолин/Новартис. Швейцария"

    Кол-во: 80

    "Позиция 220"

    "Палин 200мг №20/Пипемидиновая кислота/Лек/ Сотекс.Словения"

    Кол-во: 70

    "Позиция 221"

    "Пантенол спрей 130 г. аэр./Декспантенол/Аэрофарм ГмбХ-Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 222"

    "Парацетамол 0.5 г тб.№10/Парацетамол/ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 223"

    "Пенталгин таб.п/пл/об. №12/-/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 224"

    "Пентамин 5% 1мл № 10/Азаметония бромид/ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"-Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 225"

    "Перекись водорода р-р 3 % 100 мл/Перекись водорода/ООО "Йодные Технологии и Маркетинг" - Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 226"

    "Пипетка глазная в футляре № 100/-/Московское ПО Металл-Россия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Пиридоксина г/хл р-р д/ин. амп. 5 % 1 мл № 10/Пиридоксин/ОАО "Ереванская химико-фармацевтическая фирма" - Армения"

    Кол-во: 30

    "Позиция 228"

    "Плаквенил 200мг таб х60/Гидроксихлорохин/Санофи-Синтелабо Лтд - Великобритания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Полинадим капли глазн. 1 мг+250 мкг/1 мл фл. 10 мл /Дифенгидрамин + нафазолин/Синтез. Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 230"

    "Полиоксидоний лиоф. 0.006 фл. № 5 /Азоксимер/Петровакс. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 231"

    "Преднизолон амп.30 мг/1мл №3/Преднизолон/Аджио. Индия"

    Кол-во: 550

    "Позиция 232"

    "Прозерин 0.05% амп. 1 мл № 10/Неостигмина метилсульфат/Новосибхимфарм. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Пуролаза 50мл №1/Проурокиназа/Российский кардиологический НПК-Россия"

    Кол-во: 9

    "Позиция 234"

    "Пустырника настойка фл 25мл/Пустырника трава/Обновление. Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 235"

    "Реамберин 1.5% р-р/инф 400.0/Меглюмина натрия сукцинат/Полисан. Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 236"

    "Регидрон пор. дозир. пак. 18.9г № 20/Декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат/Орион / Мерк. Испания"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "Ремаксол р-р/инф 400мл/-/Полисан. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 238"

    "Ремантадин 0.05 Таб. Х20/Римантадин/Биохимик ОАО-Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 239"

    "Реоглюман р-р/инф 400.0/Декстран [ср.мол.масса 30000-50000]+маннитол+натрия хлорид/Биохимик. Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 240"

    "Нистатин 500тыс.ед.№ 100 таб./Нистатин/РУП "Белмедпрепараты" - Республика Беларусь."

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Нитроглицерин 0.5мг Таб. Х40/Нитроглицерин/Фармамед ООО-Россия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 242"

    "Нитроглицерин р-р д/ин. 0.1 % амп.10мл № 10/Нитроглицерин/ФГУП «НПО «Микроген» - Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "Нитроспрей субл. 0.4 мг/доза 10мл 200 доз/Нитроглицерин/ОАО "Фармстандарт-Лексредства" - Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 244"

    "Новокаин 0.5% флакон 200мл/Прокаин/Эском. Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 245"

    "Новокаин р-р д/ин. амп. 0.5% 5мл № 10/Прокаин/ОАО «Биохимик» - Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 246"

    "Новокаин 20мг/мл 2мл №10/Прокаин/Биохимик. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 247"

    "Ноотропил таб. 1200мг №20/Пирацетам/ЮСБ С.А. Фарма Сектор - Бельгия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 248"

    "Ноотропил . 20% 5 мл амп № 12/Пирацетам/ЮСБ С.А. Фарма Сектор - Бельгия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 249"

    "Норадреналин р-р д/в/в 2 мг/мл амп. 8 мл № 10/Норэпинефрин/Лаборатория Агетан - Франция"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Нормакс капли 0.3% 5 мл/ норфлоксацин/Ипка. Индия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 251"

    "Отинум 20% 10мл ушн. капли/Холин салицилат/Ай Си Эн Польфа. Польша"

    Кол-во: 90

    "Позиция 252"

    "Омнипак р-р/д/ин/300мг йода 50мг №10/ йогексал/ДжиИ Хелскеа Ирландия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Омез 20мг капс. № 30/Омепразол/Д-р Редди Индия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 254"

    "Олазоль аэр. 80г/Бензокаин+борная кислота+облепихи крушиновидной плодов масло+хлорамфеникол/Алтайвитамины ЗАО-Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 255"

    "Оксолиновая мазь 0.25% 10г/Оксолин/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 256"

    "Окситоцин 5 МЕ/мл 1мл № 5/Окситоцин/Эллара. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 257"

    "Но-шпа таб. 40 мг № 100/Дротаверин/Хиноин. Венгрия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 258"

    "Но-шпа таб. 40мг №24/Дротаверин/Хиноин. Венгрия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 259"

    "Но-шпа 40мг 2мл №25 амп./Дротаверин/ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических Продуктов ЗАО - Венгрия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 260"

    "Облепиховое масло для внутр. применения 50 мл/Облепихи масло/ЗАО "Алтайвитамины"-Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 261"

    "Сирдалуд 2 мг № 30/Тизанидин/Новартис. Турция"

    Кол-во: 50

    "Позиция 262"

    "Никофлекс 50г мазь/-/Реанал Венгрия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "Трихопол 250мг № 20/Метронидазол/Польфарма. Польша"

    Кол-во: 150

    "Позиция 264"

    "Троксевазин гель 2% - 40 г/Троксерутин/Балканфарма. Болгария"

    Кол-во: 200

    "Позиция 265"

    "Рибоксин 2 % 10 мл амп.№10/Инозин/Биосинтез ОАО-Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 266"

    "Сальбутамол аэр. 12мл 100мкг/доза 90 доз/Сальбутамол/Алтайвитамины-Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 267"

    "Сандостатин 0.1 мг/мл амп. 1 мл № 5/Октреотид/Новартис Фарма АГ - Швейцария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Севоран жид. д/ингаляции фл. 250 мл № 1/Севофлуран/Эбботт Лэбораториз Лимитед - Великобритания"

    Кол-во: 30

    "Позиция 269"

    "Седальгин Плюс табл №10/Метамизол натрия + кофеин + тиамин/Балканфарма-Болгария"

    Кол-во: 250

    "Позиция 270"

    "Серетид аэр.д/инг.25мкг+50мгк/д 120доз №1/Салметерол+флутиказон/Глаксо Вэллком Продакшен-Франция"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Синтомицина линимент 10% туба 25г/Хлорамфеникол/Тульская ФФ. Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 272"

    "Солкосерил дентал адгезивная паста 5г/-/Легаси. Швейцария"

    Кол-во: 40

    "Позиция 273"

    "Солкосерил гель 10% 20г/-/Легаси. Швейцария"

    Кол-во: 40

    "Позиция 274"

    "Солкосерил 5% мазь 20г/-/Легаси. Швейцария"

    Кол-во: 100

    "Позиция 275"

    "Софрадекс капли 5мл/Фрамицетин+грамицидин+дексаметазон/Санофи. Индия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 276"

    "Спазган таб. № 100/Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид/Вокхард. индия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 277"

    "Спазмалгон р-р амп. 5мл № 10/Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид/Софарма АО. Болгария"

    Кол-во: 50

    "Позиция 278"

    "Спазмалгон таб № 20/Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид/Балканфарма /Здравле. Сербия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 279"

    "Стрепсилс медово-лимонный №24/Амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт/Рекитт Бенкизер. СК-Великобритания"

    Кол-во: 150

    "Позиция 280"

    "Строфантин Г амп 0.25мг 1мл №10/Оуабаин/Здоровье. Украина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Сульфасалазин 500мг Таб. Х50/Сульфасалазин/КРКА. д.д.. Ново место - Словения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Сульфацил натрия 20% 1.5 мл №2/Сульфацетамид/МЭЗ. Россия"

    Кол-во: 350

    "Позиция 283"

    "Сульфокамфокаин. амп 10% 2 мл №10/Сульфокамфорная кислота/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 284"

    "Сумамед лиоф. д/ин. 500мг № 5/Азитромицин/Плива-Хорватия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Сумамед таб.п/о 500мг №3/Азитромицин/Плива. Хорватия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 286"

    "Уголь активированный таб. 0.25 г №10/Активированный уголь/Обновление. Россия"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 287"

    "Хондроксид гель д/нар.прим. 5% 30 гр./Хондроитина сульфат/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 288"

    "Целебрекс 200мг капс. х10/Целекоксиб/Пфайзер ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 289"

    "Целестодерм в крем 0.1% туба 30г/Бетаметазон/Шеринг-Плуг. Бельгия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 290"

    "Цераксон 500 мг/4мл №5 амп р-р в/в в/м/Цитиколин/Феррер Интернасьональ С.А. - Испания"

    Кол-во: 40

    "Позиция 291"

    "Цефотаксим 1.0 г/Цефотаксим/Биохимик. Россия"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 292"

    "Цефтриаксон пор. д/ин. фл. 1г/Цефтриаксон/ОАО «Синтез» - Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 293"

    "Цианокобаламин р-р д/ин 500мкг 1мл №10/Цианокобаламин/Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 160

    "Позиция 294"

    "Циклоферон 12.5% 2мл Амп. Х5/Меглюмина акридонацетат/ООО "НТФФ "ПОЛИСАН" - Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 295"

    "Ципролет капли глазн. 0.3% 5 мл/Ципрофлоксацин/Др Реддис. Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 296"

    "Ципролет р-р/инф. 200мг 100мл/Ципрофлоксацин/Др Реддис. Индия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 297"

    "Ципролет таб 500мг № 10/Ципрофлоксацин/Др Реддис. Индия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 298"

    "Цитофлавин р-р для в/в введ амп.10мл №10/Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота/Полисан. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 299"

    "Энап Р р-р 1.25мг/мл амп.1мл №5/Эналаприл/КРКА. Словения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 300"

    "Энап таб. 10мг № 20/Эналаприл/КРКА. д.д.. Ново место - Словения"

    Кол-во: 50

    "Позиция 301"

    "Энтеросгель 225г/Полиметилсилоксана полигидрат/Силма. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 302"

    "Эреспал табл. п/п/о 80 мг №30/Фенспирид/Сердикс. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 303"

    "Эсмерон 10 мг/мл фл. 5 мл № 10/Рокурония бромид/Н.В. Органон-Нидерланды"

    Кол-во: 15

    "Позиция 304"

    "Эспумизан капс. 40 мг № 50/Симетикон/Берлин-Хеми/ Менарини. Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 305"

    "Эссенциале Н р-р д/и амп. 5 мл № 5/Фосфолипиды/Санофи-Авентис -Испания"

    Кол-во: 200

    "Позиция 306"

    "Эссенциале форте капс 300мг №30/Фосфолипиды/A.Nattermann and Cie GmbH-Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 307"

    "Эутирокс тб.50 мкг №100/Левотироксин натрия/Мерк КГаА-Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 308"

    "Эуфиллин 2.4% 10мл №10 амп./Аминофиллин/Дальхимфарм ОАО Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 309"

    "Ультравист-370 д/ин.370мг йод/мл 50мл №10/Йопромид/Байер Фарма-Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Ультракаин Д-С д/ин 40мг+0.005/мл картридж 1.7мл № 100/Артикаин+эпинефрин/Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ. Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 311"

    "Ультракаин Д-С форте д/ин 40мг+0.01/мл картрижд 1.7мл № 100/Артикаин+эпинефрин/Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ. Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 312"

    "Урографин. амп 76% 20 мл №10/Натрия амидотризоат/Берлимед /Сотекс. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 313"

    "Уролесан капли фл/кап.25 мл/Душицы обыкновенной травы экстракт+клещевины обыкновенной семян масло+моркови дикой семян экстракт+мяты перечной листьев масло+пихты масло+хмеля соплодий экстракт/Галичфарм. Украина"

    Кол-во: 5

    "Позиция 314"

    "Урсосан 250мг Капс. Х 100/Урсодезоксихолевая кислота/ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о. - Чешская Республика"

    Кол-во: 20

    "Позиция 315"

    "Фарингосепт табл д/рассас 10мг №20/Ацетиламинонитропропоксибензол/Ранбакси. Индия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 316"

    "Феназепам 0.1% 1 мл № 10/Феназепам/Валента / Новосибирский ХФЗ. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 317"

    "Феназепам таб. 1 мг № 50/Феназепам/Валента. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 318"

    "Фенотропил 100мг таб. х30/N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон/ОАО "Валента Фармацевтика" - Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 319"

    "Фенюльс Капс Х10/-/Ранбакси Лабораториз Лимитед - Индия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 320"

    "Фестал драже № 100/Гемицеллюлаза+желчи компоненты+панкреатин/Авентис / Санофи. Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 321"

    "Финалгель гель туба 35г/Пироксикам/Ц.П.М. Контракт Фарма. Германия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 322"

    "Финалгон 20г Мазь/Никобоксил+нонивамид/Глобофарм Фармацойтише Продуктьонс - унд Хандельсгезелльшафт мбХ - Австрия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 323"

    "Финлепсин 200мг №50/Карбамазепин/Тева . Польша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 324"

    "Флюкостат капс. 150мг №1 /Флуконазол/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 325"

    "Фурадонин таб п/о100мг №20/Нитрофурантоин/Ирбитский ХФЗ-Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 326"

    "Фуросемид таб 40 мг № 50/Фуросемид/Борисовский ЗМП-Беларусь"

    Кол-во: 15

    "Позиция 327"

    "Хартмана р-р д/инф. фл. пл. 500 мл № 10/Натрия лактата раствор сложный [калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид+натрия лактат]/Хемофарм А.Д. - Сербия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 328"

    "Химотрипсин лиоф. д/р-ра фл. 10 мг № 10/Химотрипсин/ООО "Самсон-Мед" Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Холисал гель стомат туба 10г/Холина салицилат+цеталкония хлорид/Ельфа. Польша"

    Кол-во: 20

    "Позиция 330"

    "Реополиглюкин р-р/инф 400 мл/Декстран [ср.мол.масса 35000-45000]/Биохимик. Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 331"

    "Мидокалм 50мг таб. п/о № 30/Толперизон/Gedeon R/Рус Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 332"

    "Мидримакс глазные капли 5мл №1/-/Сентисс. Индия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 333"

    "Милдронат капс 250 мг №40/ мельдоний/Акционерное Общество "Гриндекс" - Латвия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 334"

    "Милдронат 10% 5 мл №10/Мельдоний/Акционерное Общество "Гриндекс" - Латвия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 335"

    "Мовалис р-р в/м 15мг амп. 1.5мл № 3/Мелоксикам/Берингер Ингельхайм. Испания"

    Кол-во: 140

    "Позиция 336"

    "Мовалис таб.15 мг № 20/Мелоксикам/Берингер Ингельхайм-Германия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 337"

    "Мотилиум таб. 10 мг № 30 /Домперидон/Янссен Силаг. Франция"

    Кол-во: 100

    "Позиция 338"

    "Називин 0.05% 10мл/Оксиметазолин/Мерк КГаА-Гериания"

    Кол-во: 150

    "Позиция 339"

    "Налоксон р-р д/ин.амп 0.4мг/мл 1мл №10/Налоксон/МЭЗ. Россия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Напальчник латексный №100/-/АМТ ТРЕЙД. Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 341"

    "Наропин р-р д/и 7.5 мг/мл 10 мл № 5/Ропивакаин/АстраЗенека АБ - Швеция"

    Кол-во: 30

    "Позиция 342"

    "Натрия гидрокарбонат фл.5% 200мл /Натрия гидрокарбонат/Эском. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 343"

    "Натрия Тиосульфат 30% 10мл Амп. Х10 Б М/Натрия тиочульфат/ОАО "Новосибхимфарм" - Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 344"

    "Натрия хлорид 0.9% амп. 10 мл № 10/Натрия хлорид/Новосибхимфарм Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 345"

    "Натрия хлорид р-р 0.9% 250мл/Натрия хлорид/Мосфарм. Россия"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 346"

    "Натрия хлорид р-р д/инф. конт. 0.9 % 500 мл № 1/Натрия хлорид/ОАО "Фирма Медполимер" - Россия"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 347"

    "Нафтизин 0.1% 15мл/Нафазолин/Славянская аптека. Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 348"

    "Нексиум лиоф. для в/в 40 мг фл. 5мл № 10/Эзомепразол/Астра Зенека-Швеция"

    Кол-во: 5

    "Позиция 349"

    "Нексиум таб п/о 40мг №14/Эзомепразол/АстраЗенека. Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 350"

    "Низорал крем 2% 15 г/Кетоконазол/Янссен Фармацевтика-Бельгия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 351"

    "Нимотоп таб. 30 мг № 30/Нимодипин/Байер Фарма АГ - Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "Токоферола ацетат капс.100мг №10/Витамин е/Люми. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 353"

    "Дюфастон 10мг №20 таб п/об/Дидрогестерон/Эббот Биолоджикалз Б.В.-Нидерланды"

    Кол-во: 80

    "Позиция 354"

    "Изокет конц.приг. р-ра д/инф 0.1 % амп. 10 мл № 10/Изосорбида динитрат/Йенагексал Фарма ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 355"

    "Изопринозин 0.5г таб. х50/Инозин пранобекс/Teva/Biogal-Венгрия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 356"

    "Ингавирин капс. 90мг N 7/Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты/Валента Фармацевтика-Россия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 357"

    "Ферматрон +раствор шприц 1.5% 2мл. №1/-/Hyaltech-Великобритания"

    Кол-во: 12

    "Позиция 358"

    "Нурофен Экспресс НЕО табл. п/о 200мг №12/Ибупрофен/Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд-Великобритания"

    Кол-во: 100

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