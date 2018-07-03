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Номер извещения
31806545057
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038759/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электробытовые товары на вновь вводимые объекты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудковская Альбина Андреевна
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
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Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электробытовые товары на вновь вводимые объекты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 08:00 GMT +303.07.2018 08:0003.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545057Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электробытовые товары на вновь вводимые объекты629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 08:0003.07.2018 08:0003.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545057Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электробытовые товары на вновь вводимые объекты629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:0031.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545057Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электробытовые товары на вновь вводимые объекты629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электробытовые товары на вновь вводимые объекты
Начальная цена
2 641 688,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
52 833,77 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
27.51.2
27.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 62
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 62
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 3
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Кол-во: 49
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