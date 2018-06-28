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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электротехническая продукция

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электротехническая продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 08:0028.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545051

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038779/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Электротехническая продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 12:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Электротехническая продукция - на размещение.rar

    Методика 18_4.3_0038779_ДНадым.DOC

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма_44_154727.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудковская Альбина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 08:00 GMT +328.06.2018 08:0028.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 08:0028.06.2018 08:0028.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545051Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 13:0020.07.2018 13:0020.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545051Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 13:0020.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545051Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Электротехническая продукция.

    Начальная цена

    2 095 934,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    41 918,69 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    41 918,69

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    27.40.15.150

    Лампы светодиодные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный взрывозащищенный ИП 101-18 A2R1 исп. 01 ИБ (МАК-ДМ исп. 01 ИБ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Извещатель адресный пожарный ручной ИПР 513-11 (ИПР 513-11)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Зарядное устройство к СГВ-2 с автоматическим отключением (АИЗУ-3НК)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ НКСТ.425231.005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ НКСТ.425231.005"

    Кол-во: 46

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ НКСТ.425231.005"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Лампа специальная ультрафиолетовая бактерицидная CNA UV-C Lamp T8 115W G13 CNA UV-C Lamp T8 115W G13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лампа специальная ультрафиолетовая бактерицидная CNA UV-C Lamp T8 115W G13 CNA UV-C Lamp T8 115W G13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Лампа специальная ультрафиолетовая бактерицидная CNA UV-C Lamp T8 115W G13 CNA UV-C Lamp T8 115W G13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Лампа специальная ультрафиолетовая бактерицидная CNA UV-C Lamp T8 115W G13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Светильник с рассеивателем НБО 18-60, IP20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ.ЛД-36"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ,ЛД-18"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Фонарь ФПС4/6 с зарядным устройством"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Лампа светодиодная ЛМС66 E27 тепло-белый (60W)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Светильник BS-531/3-4х1 INEXI SNEL LED - JUNIOR / ЮНИОР IP42 корпус 3 арт. a6523 универсальный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Стартер 80С-220 80С-220"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Лампа фотометрическая Clima Plus, 1х1 шт (9993-25)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Выключатель 2-кл. ОП Этюд 10А бел. ВА10-002В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Выключатель 1-кл. ОП Прима 10А бел. DIY VA1U-112-BI (ВА1У-112-би)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Датчик пожарный многоточечный ДПТ термо- и химостойкий ДПТ МЕКЮ.686171.001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Лампа галогеновая 12V/30W G4, для щелевой лампы SL-P-00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Лампа для операционного светильника ЭМАЛЕД 300П LE CWUW S2W, Osram Opto Semiconductors, 4В, 4500 К, Размер: 5.9 x 4.83 x 1.23 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО12*60-1 Е27"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ДНАТ-400, Е40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Транспортные затраты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Светильник (фонарь) головной аккумуляторный СГВ-2 1ExdllВТ5Х"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Извещатель пожарный ручной Ех ИП535-1В-Н/Г-Б-рис.5 (R1=5.6кОМ) взрывозащищенный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Извещатель пожарный ручной Ех ИП535-1В-Н/Г-Б-рис.5 (R1=5.6кОМ) взрывозащищенный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Ех ИП535-1В-Н/Г-Б-р ис.5 (R1=5.6кОМ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Светильник потолочный PRB/S 258 IP20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Светильник светодиодный СС 110 222-1-Н-072 (R2009) IP65"

    Кол-во: 11

    "Позиция 35"

    "Розетка двойная ПРИМА наружная с заземлением со шторками белая (RA16-757-B)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18 встраиваемый (EB52)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Устройство пускорегулирующе ЭПРА ЛЛ 2К36/220 (АПП 2К36/220)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Светильник OWP ECO LED 595 матовый 5000K 36w встраиваемый/накладной опаловый (1372000040)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Светильник светодиодный ДБО-18Вт IP40 4250К (GRR18-02-C-02)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Светильник светодиодный с рассеивателем RKL LED 3000Лм 38w 4000К накладной IP40круглый опал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Светильник люминесцентный ARS/S 4x18 HF накладной зеркальная решетка ЭПРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Светильник НСО-17-150-300 (Шар) опаловый штанга L-220мм (1005250855)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Светильник люминесцентный ALS OPL 2x36 HF накладной опаловый IP54 c ЭПРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Светильник люминесцентный ALS OPL 2x36 HF накладной опаловый IP54 c ЭПРА"

    Кол-во: 33

    "Позиция 46"

    "Светильник люминесцентный OPL/S 4x18 HF накладной опаловый ЭПРА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Светильник OWP/R 4x18 HF IP54/IP20 встраиваемый матовый рассеиватель ПММА ЭПРА "

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Светильник люминесцентный ALS OPL 2x58 HF накладной опаловый IP54 c ЭПРА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Светильник LZ 2x36 ES1 HF с ЭПРА и аварийным блоком новый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Светильник LZ 2x36 ES1 HF с ЭПРА и аварийным блоком новый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Лампа накаливания A55 240V 75W E27 frosted (3320492)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 52"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/765 G13 дневная (Смоленск)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Лампа люминесцентная кольцевая ЛЛ 32вт 32/840 С G10q EN белая (581143)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Лампа галогенная КГМ 50вт 12в GY6.35 64440 S капсульная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП101-18-A2R1 исп.01 "МАК-ДМ" исп.01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Извещатель пожарный взрывозащищенный ИП 101-18 A2R1 исп. 01 ИБ (МАК-ДМ исп. 01 ИБ)"

    Кол-во: 6

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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