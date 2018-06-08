Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набивка Юнивест Н 645 6х6 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Прокладка фланцевая цельнометалическая восьмиугольного сечения ГТ-6-M9-R-B 775/20/25/9/1,6 марка стали 08КП европейский аналог C.S. ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 480/16/22/8,0 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-400-100 ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Прокладка ГТ-6-M8-R-O 265/11/18/5,5 08КП ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 480/22/30/11 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-400-160 ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 205/13/20/6,5 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-150-160 ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Прокладка ГТ-6-M8-R-O 160/11/18/5,5 08КП ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 14

"Позиция 8" "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 130/11/18/5,5 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-80-160 ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 95/11/18/5,5 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-50-160 ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 50/8/14/4,0 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-25-160 ТУ 3700-003-30270292-2011" Кол-во: 20

"Позиция 11" "Ремень ЮНИТ B 1400 Lw/17х1360 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Шнур резиновый ЮТЭК круглого сечения, диаметром 12 мм, из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2531-015-30270292-2013" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Шнур резиновый ЮТЭК круглого сечения, диаметром 6 мм, из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2531-015-30270292-2013" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Ремень ЮНИТ C 3150 Lw/22х3100 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 9

"Позиция 15" "Ремень ЮНИТ C 2500 Lw/22х2450 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 9

"Позиция 16" "Пластина ЮТЭК толщиной 5мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 50

"Позиция 17" "Пластина ЮТЭК толщиной 3мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 60

"Позиция 18" "Рукав Teks LGP-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 60

"Позиция 19" "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х4 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х3 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х2 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х1,5 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х1 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Шнур Юнитерм 476 оплетенный алюминиевым и кремниевым волокном, армированный проволокой из алюминиевых и кремниевых волокон, с размером ф10 мм ТУ 1593-008-30270292-2011" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Набивка Юнивест Н 605 16х16 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Набивка Юнивест Н 6051 10х10 квадратного сечения, плетёная из высококачественной графитовой пряжи, армированной инконелевой проволокой ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Набивка Юнивест Н 6051 6х6 квадратного сечения, плетёная из высококачественной графитовой пряжи, армированной инконелевой проволокой ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Набивка Юнивест Н 645 12х12 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 7

"Позиция 29" "Набивка Юнивест Н 645 5х5 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Набивка Юнивест Н 605 10х10 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Набивка Юнивест Н 605 8х8 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Набивка Юнивест Н 605 6х6 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Лист Юнивест Л 260 из экспандированного графита, перфорированный фольгой из нержавеющей стали 3х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Прокладка спирально-навитая фланцевая ЮТЭС-12 тип Г (GA) давление 1,6МПа, условный проход 100мм, ф127хф147хф161х4,5мм ТУ 3742-004-30270292-2011" Кол-во: 16

"Позиция 35" "Прокладка спирально-навитая ЮТЭС-123-16" 600 тип Д (GIA), номинальный диаметр трубы 16" дюймов, класс давления 600 фунтов ТУ 3742-004-30270292-2011" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Прокладка спирально-навитая ЮТЭС-123-12" 600 тип Д (GIA), номинальный диаметр трубы 12" дюймов, класс давления 600 фунтов ТУ 3742-004-30270292-2011" Кол-во: 12

"Позиция 37" "Прокладка спирально-навитая фланцевая ЮТЭС-2 тип А (NF) давление 6,3МПа, условный проход 50мм, ф73хф87х3,2мм ТУ 3742-004-30270292-2011" Кол-во: 20

"Позиция 38" "Набивка Юнивест Н 6051 8х8 квадратного сечения, плетёная из высококачественной графитовой пряжи, армированной инконелевой проволокой ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Доставка МТР" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Рукав Teks Ox-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 395

"Позиция 41" "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 300

"Позиция 42" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1180мм, внешняя длина 1193мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Ремень ЮНИТ B 1400 Lw/17х1360 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 20

"Позиция 44" "Набивка Юнивест Н 614 4х4 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной стеклонитью ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Набивка Юнивест Н 645 10х10 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 4х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 2х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 20

"Позиция 48" "Рукав Teks FORP-DS-1,6 (до-55С) d=76/92 P=16 bar ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 50

"Позиция 49" "Пластина ЮТЭК толщиной 1мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 14

"Позиция 50" "Пластина с тканевой прокладкой ЮТЭК толщиной 4мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 21

"Позиция 51" "Пластина ЮТЭК толщиной 2мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 26

"Позиция 52" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 3350мм, внешняя длина 3368мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 3150мм, внешняя длина 3168мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 12

"Позиция 54" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 2120мм, внешняя длина 2138мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Ремень клиновой ЮНИТ SPA 1900 Lw/1918 La ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 16

"Позиция 56" "Ремень клиновой ЮНИТ SPA 1700 Lw/1718La ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 22

"Позиция 57" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1600мм, внешняя длина 1613мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 16

"Позиция 58" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 1500мм, внешняя длина 1518мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 18

"Позиция 59" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1500мм, внешняя длина 1513мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 16

"Позиция 60" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1400мм, внешняя длина 1413мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 18

"Позиция 61" "Ремень клиновой Юнит SPZ 1320 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 900мм, внешняя длина 918мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 12

"Позиция 63" "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 900мм, внешняя длина 913мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 14

"Позиция 64" "Ремень клиновой ЮНИТ SPZ 850 Lw/863La ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 40

"Позиция 65" "Картон изоляционный Юнитерм ВА-700 1000х1000х3 ТУ 1593-009-30270292-2011" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Шнур изоляционный Юнитерм 454 d=30 ТУ 1593-008-30270292-2011" Кол-во: 10

"Позиция 67" "Ткань изоляционная Юнитерм 302 1000х3,0мм ТУ 1593-008-30270292-2011" Кол-во: 12

"Позиция 68" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 3х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 9

"Позиция 69" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1,5х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 20

"Позиция 70" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 19

"Позиция 71" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 0,5х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 16

"Позиция 72" "Пластина Юнипласт Ф4 длина 500мм ширина 500мм толщина 3мм ТУ 2244-007-30270292-2011" Кол-во: 7

"Позиция 73" "Пластина Юнипласт Ф4 длина 500мм ширина 500мм толщина 2мм ТУ 2244-007-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 74" "Пластина Юнипласт Ф4 длина 500мм ширина 500мм толщина 1мм ТУ 2244-007-30270292-2011" Кол-во: 8

"Позиция 75" "Лента фторопластовая Юнипласт Ф5 толщина 0,1мм ширина 60мм ТУ 2244-007-30270292-2011" Кол-во: 17

"Позиция 76" "Набивка Юнивест Н 6493 10х10 квадратного сечения, плетёная из арамидной пряжи ТУ 2573-006-30270292-2011" Кол-во: 15

"Позиция 77" "Комплект сервисного оборудования для обслуживания газобаллоных автомобилей в комплект входит: стенд проверки ГБО и дегазации 27.4431010; стенд для диагностики свечей зажигания SMC-100; стенд ультразвуковой очистки форсунок SMC-3000E NEW; течеискатель" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Пост контроля, аккумуляции и сброса газа. Высота трубы свечи от пола 8830 мм., габариты (мм) 20000х12300х8830, Комплектация: Основание с крышей, операторская, отбойник, блок аккумуляции. Блок аккумуляции состоит из 2-х секций на 10МПа и 5Мпа (30 балл" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Вулканизатор Комплекс - 1 для ремонта шин легковых и малых грузовых автомобилей. Позволяет производить ремонт повреждений на беговой дорожке, плече и боковине шин с посадочным диаметром от 12” до 16” и шириной профиля от 165 мм до 235 мм. Напряжение " Кол-во: 1

"Позиция 80" "Солидолонагнетатель электрический С 321 М (передвижной 350атм, бак 40л., питание 380В, мощность550Вт, масса 50 кг, габариты 595Х420Х825мм" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Фильтроэлемент к фильтру-пылеуловителю ОВН 30.01.02.000 (для адсорбера), ФЭЦ 135-440" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Кольцо 470х494х12 прокладка из резины МБС (для абсорбера 20А-1)" Кол-во: 36

"Позиция 84" "Ремень ЮНИТ C 3750 Lw/22х3700 ТУ 2563-011-30270292-2012" Кол-во: 10