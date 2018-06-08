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    Главная / Торги / Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025429/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025429/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545140Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545140

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025429/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025429/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 25429.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия текстильные технического назначения прочие

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545140Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545140Дата и время вскрытия заявок Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545140Подведение итогов не позднее Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545140Подведение итогов не позднее Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гаражного оборудования, ЗИП к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Начальная цена

    18 536 692,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    22.19.30

    Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96

    Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    23.20

    Производство огнеупорных изделий

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набивка Юнивест Н 645 6х6 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая восьмиугольного сечения ГТ-6-M9-R-B 775/20/25/9/1,6 марка стали 08КП европейский аналог C.S. ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 480/16/22/8,0 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-400-100 ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Прокладка ГТ-6-M8-R-O 265/11/18/5,5 08КП ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 480/22/30/11 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-400-160 ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 205/13/20/6,5 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-150-160 ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Прокладка ГТ-6-M8-R-O 160/11/18/5,5 08КП ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 130/11/18/5,5 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-80-160 ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 95/11/18/5,5 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-50-160 ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Прокладка фланцевая цельнометалическая овального сечения ГТ-6-M8-R-O 50/8/14/4,0 марка стали 08КП европейский аналог C.S. по ОСТ 26-845-73, АТК 26-18-6-93, ОСТ 26.260.461-99 размер 1-25-160 ТУ 3700-003-30270292-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Ремень ЮНИТ B 1400 Lw/17х1360 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Шнур резиновый ЮТЭК круглого сечения, диаметром 12 мм, из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2531-015-30270292-2013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Шнур резиновый ЮТЭК круглого сечения, диаметром 6 мм, из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2531-015-30270292-2013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Ремень ЮНИТ C 3150 Lw/22х3100 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Ремень ЮНИТ C 2500 Lw/22х2450 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 5мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 3мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Рукав Teks LGP-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х4 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х3 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х2 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х1,5 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Лист уплотнительный безасбестовый Юнивест Л 235 1500х1500х1 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Шнур Юнитерм 476 оплетенный алюминиевым и кремниевым волокном, армированный проволокой из алюминиевых и кремниевых волокон, с размером ф10 мм ТУ 1593-008-30270292-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Набивка Юнивест Н 605 16х16 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Набивка Юнивест Н 6051 10х10 квадратного сечения, плетёная из высококачественной графитовой пряжи, армированной инконелевой проволокой ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Набивка Юнивест Н 6051 6х6 квадратного сечения, плетёная из высококачественной графитовой пряжи, армированной инконелевой проволокой ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Набивка Юнивест Н 645 12х12 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Набивка Юнивест Н 645 5х5 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Набивка Юнивест Н 605 10х10 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Набивка Юнивест Н 605 8х8 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Набивка Юнивест Н 605 6х6 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной хлопчатобумажной нитью ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Лист Юнивест Л 260 из экспандированного графита, перфорированный фольгой из нержавеющей стали 3х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Прокладка спирально-навитая фланцевая ЮТЭС-12 тип Г (GA) давление 1,6МПа, условный проход 100мм, ф127хф147хф161х4,5мм ТУ 3742-004-30270292-2011"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Прокладка спирально-навитая ЮТЭС-123-16" 600 тип Д (GIA), номинальный диаметр трубы 16" дюймов, класс давления 600 фунтов ТУ 3742-004-30270292-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Прокладка спирально-навитая ЮТЭС-123-12" 600 тип Д (GIA), номинальный диаметр трубы 12" дюймов, класс давления 600 фунтов ТУ 3742-004-30270292-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Прокладка спирально-навитая фланцевая ЮТЭС-2 тип А (NF) давление 6,3МПа, условный проход 50мм, ф73хф87х3,2мм ТУ 3742-004-30270292-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Набивка Юнивест Н 6051 8х8 квадратного сечения, плетёная из высококачественной графитовой пряжи, армированной инконелевой проволокой ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Доставка МТР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 395

    "Позиция 41"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 300

    "Позиция 42"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1180мм, внешняя длина 1193мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Ремень ЮНИТ B 1400 Lw/17х1360 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Набивка Юнивест Н 614 4х4 квадратного сечения, плетёная из графитной пряжи, армированной стеклонитью ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Набивка Юнивест Н 645 10х10 квадратного сечения, плетёная из экспандированной чистой графитовой пряжи, основанной на нити из натуральных волокон, импрегнированная политетрафлюороэтиленом (PTFE) ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 4х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 2х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Рукав Teks FORP-DS-1,6 (до-55С) d=76/92 P=16 bar ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 1мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 14

    "Позиция 50"

    "Пластина с тканевой прокладкой ЮТЭК толщиной 4мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 21

    "Позиция 51"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 2мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 26

    "Позиция 52"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 3350мм, внешняя длина 3368мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 3150мм, внешняя длина 3168мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 2120мм, внешняя длина 2138мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Ремень клиновой ЮНИТ SPA 1900 Lw/1918 La ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 56"

    "Ремень клиновой ЮНИТ SPA 1700 Lw/1718La ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 22

    "Позиция 57"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1600мм, внешняя длина 1613мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 1500мм, внешняя длина 1518мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 18

    "Позиция 59"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1500мм, внешняя длина 1513мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 60"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 1400мм, внешняя длина 1413мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 18

    "Позиция 61"

    "Ремень клиновой Юнит SPZ 1320 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPA, ширина верхнего основания 12,7мм, высота 10мм, расчетная длина 900мм, внешняя длина 918мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Ремень клиновой обернутый Юнит узкое сечение SPZ, ширина верхнего основания 9,7мм, высота 8мм, расчетная длина 900мм, внешняя длина 913мм, DIN 7753/1; ISO 4184 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Ремень клиновой ЮНИТ SPZ 850 Lw/863La ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Картон изоляционный Юнитерм ВА-700 1000х1000х3 ТУ 1593-009-30270292-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Шнур изоляционный Юнитерм 454 d=30 ТУ 1593-008-30270292-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Ткань изоляционная Юнитерм 302 1000х3,0мм ТУ 1593-008-30270292-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 3х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 9

    "Позиция 69"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1,5х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 19

    "Позиция 71"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 0,5х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 16

    "Позиция 72"

    "Пластина Юнипласт Ф4 длина 500мм ширина 500мм толщина 3мм ТУ 2244-007-30270292-2011"

    Кол-во: 7

    "Позиция 73"

    "Пластина Юнипласт Ф4 длина 500мм ширина 500мм толщина 2мм ТУ 2244-007-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Пластина Юнипласт Ф4 длина 500мм ширина 500мм толщина 1мм ТУ 2244-007-30270292-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Лента фторопластовая Юнипласт Ф5 толщина 0,1мм ширина 60мм ТУ 2244-007-30270292-2011"

    Кол-во: 17

    "Позиция 76"

    "Набивка Юнивест Н 6493 10х10 квадратного сечения, плетёная из арамидной пряжи ТУ 2573-006-30270292-2011"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Комплект сервисного оборудования для обслуживания газобаллоных автомобилей в комплект входит: стенд проверки ГБО и дегазации 27.4431010; стенд для диагностики свечей зажигания SMC-100; стенд ультразвуковой очистки форсунок SMC-3000E NEW; течеискатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Пост контроля, аккумуляции и сброса газа. Высота трубы свечи от пола 8830 мм., габариты (мм) 20000х12300х8830, Комплектация: Основание с крышей, операторская, отбойник, блок аккумуляции. Блок аккумуляции состоит из 2-х секций на 10МПа и 5Мпа (30 балл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Вулканизатор Комплекс - 1 для ремонта шин легковых и малых грузовых автомобилей. Позволяет производить ремонт повреждений на беговой дорожке, плече и боковине шин с посадочным диаметром от 12” до 16” и шириной профиля от 165 мм до 235 мм. Напряжение "

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Солидолонагнетатель электрический С 321 М (передвижной 350атм, бак 40л., питание 380В, мощность550Вт, масса 50 кг, габариты 595Х420Х825мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Фильтроэлемент к фильтру-пылеуловителю ОВН 30.01.02.000 (для адсорбера), ФЭЦ 135-440"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Кольцо 470х494х12 прокладка из резины МБС (для абсорбера 20А-1)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 84"

    "Ремень ЮНИТ C 3750 Lw/22х3700 ТУ 2563-011-30270292-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Прокладка 1-400-10,0-2 ОСТ 26.260.461-99"

    Кол-во: 100

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