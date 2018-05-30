Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.( № 0056/18/4.3/0021408/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.( № 0056/18/4.3/0021408/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545159

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021408/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.( № 0056/18/4.3/0021408/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 21408-ДЯмбург.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545159Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545159Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545159Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных средств для розничной реализации населению вахтовых поселков Ямбург и Новозаполярный для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    7 650 263,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кальция хлорид р-р в/в введ. амп. 10% 10 мл №10/кальция хлорид/ДХФ. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кальция глюконат-Виал р-р д/ин 10% 10мл №10/кальция глюконат/Северная Корейская Фарм. Корпорация Китай"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Кальций-Д3 Никомед таб.жев.500мг + 200 МЕ № 20 с апельс. вкусом/-/Такеда Норвегия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Кальций Д3 Никомед 500мг + 200МЕ № 30 мятные табл. жев./-/Никомед /Такеда Германия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Кальций Д3 Никомед форте таб. жев. №30 лимон/колекальциферол + кальция карбонат/Такеда. Норвегия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Календулы настойка 40 мл/-/Ивановская ФФ. Россия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 7"

    "Кагоцел таб. 12 мг №10/-/Хемофарм /Ниармедик Россия"

    Кол-во: 450

    "Позиция 8"

    "Кавинтон таб. 5мг № 50/винпоцетин/Гедеон Рихтер-Рус Россия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 9"

    "Ихтиол супп. рект. 200 мг № 10/ихтиол/ДХФ. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Йокс спрей 30 мл/повидон-йод+ аллантоин/Тева Чехия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 11"

    "Йодомарин 200 таб. 200 мкг № 50/калия йодид/Берлин-Хеми /Менарини Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Йода спирт. р-р 5% 10мл/-/Обновление Россия"

    Кол-во: 470

    "Позиция 13"

    "Индометацин-Альтфарм супп. рек.100 мг №10/индометацин/Альтфарм. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Индометацин таб. 25мг № 30/индометацин/Софарма. Болгария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Индометацин мазь 10% 40г/индометацин/ВетПром Болгария"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Индапамид Хемофарм таб. 2.5мг № 30/индапамид/Хемофарм Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Индампамид-МВ Штада таб. пролон. дейст. 1.5мг № 30/индапамид/Хемофарм Россия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 18"

    "Ингалипт аэроз. 30 мл/-/Алтайвитамины. Россия"

    Кол-во: 260

    "Позиция 19"

    "Ингавирин капс. 90мг №7/имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты/Валента Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Имудон таб. № 40/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Импаза таб. № 20/-/Материа Медика Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Имодиум 2мг № 6 таб. д/рассасывания/лоперамид/Янссен-Силаг /Каталент Соединенное Королевство"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Иммунал капли 50мл/-/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Изофра спрей 12.5 мг/1 мл 15 мл/фрамицетин/Лаб. Бушара Рекордати Франция"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Каметон аэрозоль 30.0/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 26"

    "Клотримазол крем 1% 20 гр./клотримазол/Хиперион Румыния"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "Клотримазол ваг. таб. 100мг № 6/клотримазол/ГлаксоСмитКляйн Польша"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Клион-Д таб. вагин. 100 мг № 10/метронидазол+миконазол/Гедеон Рихтер-Рус"

    Кол-во: 70

    "Позиция 29"

    "Клей БФ-6 15 гр./-/Вертекс Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 30"

    "Кларитромицин - Тева таб. 500мг №10/кларитромицин/Плива Хорватия"

    Кол-во: 65

    "Позиция 31"

    "Кларитин таб. 10мг № 10/лоратадин/Шеринг-Плуг Бельгия"

    Кол-во: 245

    "Позиция 32"

    "Кетотифен таб. 1мг № 30/кетотифен/Софарма Болгария"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Кеторолак 0.03/мл 1мл №10/кеторолак/Эллара МЦ ООО Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Кеторол таб. 10 мг № 20/кеторолак/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 470

    "Позиция 35"

    "Кеторол р-р д/ин. амп. 1 мл № 10/кеторолак/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Кетопрофен гель 2.5% 30.0/кетопрофен/Борисовский ЗМП Беларусь"

    Кол-во: 95

    "Позиция 37"

    "Кетонал таб. п/о 100 мг № 20/кетопрофен/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Кетонал крем 5% 30г/кетопрофен/Салютас Германия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Кетанов таб. 10мг № 20 /кеторолак/Ранбакси /Терапиа Индия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Касторовое масло 30мл/-/Ивановская ФФ Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 41"

    "Карсил форте капс. 90мг № 30 /силимарин/Софарма Болгария"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Карсил драже 35 мг № 80/силимарин/Софарма Болгария"

    Кол-во: 70

    "Позиция 43"

    "Кардиомагнил таб. 75 мг+15.2 мг №30/-/Никомед /Такеда Германия"

    Кол-во: 310

    "Позиция 44"

    "Карведилол таб. 25мг №30/карведилол/Зентива. Чехия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Капсикам мазь 30 гр./-/Гриндекс Латвия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 46"

    "Капотен таб. 25 мг № 40/каптоприл/Акрихин Россия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 47"

    "Канефрон Н р-р 100мл/-/Бионорика Германия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 48"

    "Канефрон Н драже № 60/-/Бионорика Германия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Кандибиотик капли ушн. фл. 5мл/-/Гленмарк Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Ибупрофен таб п/о 200мг №20/ибупрофен/Медисорб. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Дротаверин 40мг №20 табл./дротаверин/Органика. Россия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 52"

    "Доппельгерц Энерготоник 250мл/-/Квессер Фарма Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "ДоппельГерц Актив Омега-3 капс. № 30/-/Квессер Фарма Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Доппельгерц Актив Менопауза таб. №30/-/Квессер Фарма Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Доппельгерц Актив Глюкозамин+ Хондроитин капс. № 30/-/Квессер Фарма Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Доппельгерц Актив Гинкго Билоба +В1+В2+В6 таб. № 30/-/Квессер Фарма Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Донормил таб.15мг № 30/доксиламин/Бристол Майерс Сквибб Франция"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Долобене гель 50 гр./гепарин натрий+ декспантенол+ диметилсульфоксид/Людвиг Меркле. Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Долгит крем 5% 50.0/ибупрофен/Dolorgiet Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Доктор Мом пастилки малина № 20/-/Юник. Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Доктор Мом пастилки лимон №20/-/Юник Индия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 62"

    "Доктор Мом пастилки клубника № 20/-/Юник. Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Доктор Мом Колд Раб мазь д/наружного применения 20 гр./-/Юник Индия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Доксициклин капс. 100 мг № 20/доксициклин/Белмедпрепараты. Беларусь"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Длянос спрей наз. 0.1% 10мл/ксилометазолин/Сандоз Прайвэт Индия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 66"

    "Дицинон таб. 250 мг №100/этамзилат/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Диротон таб. 5мг №14/лизиноприл/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 68"

    "Диротон таб. 20мг №28/лизиноприл/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 13

    "Позиция 69"

    "Диротон таб. 10мг №14/лизиноприл/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Дипроспан сусп. д/ин. 2мг+5мг/мл амп. 1мл №1/бетаметазон/Шеринг-Плуг Лабо Бельгия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Димексид концентрат д/пригот. р-ра 100мл/диметилсульфоксид/Йодные технологии и маркетинг Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Диклофенакол крем 1% 20 гр/диклофенак/Хиперион Румыния"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Диклофенак Хемофарм гель 1% 40.0 /диклофенак/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 210

    "Позиция 74"

    "Диклофенак Хемофарм р-р д/ин. 75 мг амп. 3 мл № 5/диклофенак/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 280

    "Позиция 75"

    "Дуба кора 50 гр./-/Здоровье Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 76"

    "Ибуклин таб. 325/400мг № 10/парацетамол + ибупрофен/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 77"

    "Зубная щетка Лесной Бальзам Три-актив средней жесткости/-/Майки Кампани Таиланд"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Зубная щетка Лесной Бальзам для ослабленных десен мягкая/-/Майки Кампани Таиланд"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Зубная щетка "Лесной бальзам " три-актив средней жесткости/-/Майки Камп.. Таиланд"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Зуб/паста Лесной Бальзам с экстр ромашки и облепихи 75 мл/-/Калина Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 81"

    "Зуб/паста Лесной Бальзам с экстр коры дуба и пихты 75мл/-/Калина Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 82"

    "Зуб/паста Лесной Бальзам для чувствительных зубов 75 мл (шиповник. алоэ. календула)/-/Калина Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Зуб/ополаск Лесной Бальзам с экстр ромаш и берёз соком фл. 250мл/-/Калина /Юнилевер Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Зуб/ополаск Лесной Бальзам с экстр коры дуба и пихты фл. 250мл/-/Калина /Юнилевер Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Зуб/ополаск Лесной Бальзам с масл кедр ореш/экстр шалфея фл. 250мл/-/Калина /Юнилевер Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Золотая Звезда бальзам жидкий 5мл/-/Данафа Вьетнам"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Золотая звезда бальзам 4 гр./-/Данафа Вьетнам"

    Кол-во: 240

    "Позиция 88"

    "Золотая Звезда бальзам 1.3г карандаш д/инг./-/Данафа Вьетнам"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Зодак таб. 10мг № 10/цетиризин/Зентива Чехия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 90"

    "Зовиракс крем 5% 5 гр./ацикловир/Глаксо Вэллком Соединенное Королевство"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Зитролид форте капс. 500 мг № 3/азитромицин/Валента Россия"

    Кол-во: 160

    "Позиция 92"

    "Зверобоя трава ф/пак. 1.5 гр. № 20/-/Красногорсклексредства. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 93"

    "Женьшеня настойка 25мл/-/Камелия Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 94"

    "Жанин др. № 21/этинилэстрадиол + диеногест/Байер Веймар Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Дюфастон таб. 10мг № 20/дидрогестерон/Эбботт /Верофарм Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Дюфалак сироп флакон 200мл/лактулоза/Эбботт Нидерланды"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Дюфалак сироп пакет 15мл № 10/лактулоза/Эббот Нидерланды"

    Кол-во: 7

    "Позиция 98"

    "Душицы трава ф/пак.1.5 гр. № 20/-/Иван-Чай. Россия"

    Кол-во: 76

    "Позиция 99"

    "Дуовит драже № 40/-/КРКА Словения"

    Кол-во: 110

    "Позиция 100"

    "Колдакт Флю Плюс капс. №10/-/Натко Фарма/Ранбакси Индия"

    Кол-во: 180

    "Позиция 101"

    "Л-тироксин 100 Берлин - Хеми таб. 100 мкг № 50/левотироксин натрий/Берлин Хеми. Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Лориста 50 мг № 30 табл./лозартан/Крка. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Лориста 25 мг № 30 табл./лозартан/Крка. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Лоратадин таб. 10мг № 10 /лоратадин/Вертекс Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 105"

    "Лопирел 75мг №14 табл п/о/клопидогрел/Актавис. Мальта"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Лоперамид таб.2 мг № 20 /лоперамид/Биоком. Россия"

    Кол-во: 320

    "Позиция 107"

    "Лозартан таб. 50 мг № 30/лозартан/Гедеон Рихтер. Венгрия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 108"

    "Лозап плюс таб. 50мг +12.5мг №30/Лозартан. гидрохлортиазид/Зентива Чехия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 109"

    "Лозап таб. п/пл/об 100 мг № 30/лозартан/Zentiva/ Санека Фармасьютикал а.с. Словакия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Логест драже №21/этинилэстрадиол+ гестоден/Дельфарм Лилль Франция"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Липы цветки ф/пак.1.5 г № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Линкомицина г/хл капс. 250 мг № 20/линкомицин/Пр-во медикаментов. Россия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Линкас сироп от кашля фл. 150 мл/-/Хербион. Пакистан"

    Кол-во: 70

    "Позиция 114"

    "Линекс капс. №16/-/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 80

    "Позиция 115"

    "Линдинет 20 таб. № 21/этинилэстрадиол+ гестаген/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Бисопролол-Тева табл. п/пл/о 10мг №30/бисопролол/Тева. Венгрия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Бисопролол-Тева таб. п/о 5 мг №30/бисопролол/Тева Прайвэт Венгрия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 118"

    "Бисакодил таб. 5мг №30/бисакодил/Хемофарм. Сербия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 119"

    "Бисакодил супп.10 мг №10 /бисакодил/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Био Макс таб. п/о №30/-/Валента Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 121"

    "Бинт эластич. 3 м х 10 см с застежкой средней растяжимости/-/Тонус Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 122"

    "Бинт эласт. ИНТЕКС 8х150 с застежкой/-/Интертекстиль. Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 123"

    "Бинт трубчатый №4 /-/Интертекстиль. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Бинт трубчатый №3/-/Интертекстиль. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Бинт стерильн. 5х10см №1 Клинса/-/Навтекс. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "Бетадин суппозит. вагин. 200 мг № 7/Повидон-йод/Эгис Венгрия"

    Кол-во: 24

    "Позиция 127"

    "Бетагистин таб. 16 мг №30 /бетагистин/Пранафарм. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Беруши № 4/-/Биофармрус Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Беродуал Н аэрозоль д/инг. дозир. 50мкг+20мкг/1 доза 10мл (200 доз)/Ипратропия бромид + Фенотерол/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Бензилбензоат мазь 20% 25 гр./бензил бензоат/Тульская ФФ. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Белосалик мазь 30 гр./бетаметазон+ салициловая кислота/Белупо Хорватия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Белосалик лосьон 50 мл/бетаметазон+ салициловая кислота/Белупо Хорватия"

    Кол-во: 13

    "Позиция 133"

    "Белодерм мазь 0.05% 15 гр/бетаметазон/Белупо Хорватия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 134"

    "Белластезин таб. №10/Белладонны листьев экстракт+Бензокаин/ТХФП. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 135"

    "Беклазон Эко легкое дыхание аэрозоль 100мкг/доза 200 доз/Беклометазон/Нортон Вотерфорд/Айвэкс Фармасьютикалс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Безорнил мазь 10 гр. (в комп. с наконеч. 4 шт.)/-/Майинглонг Фарм Китай"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Бадяга гель д/тела 50.0 от синяков и ушибов/-/Бионор Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "АЦЦ ЛОНГ 600мг таб. №10/ацетилцистеин/Гермес /Салютас Германия"

    Кол-во: 65

    "Позиция 139"

    "Антигриппин д/взр. таб. шипучие со вкусом малины №10/Парацетамол+Хлорфенамин+[Аскорбиновая кислота]/Натур Продукт Нидерланды"

    Кол-во: 119

    "Позиция 140"

    "Амбробене сироп 15 мг/5 мл 100 мл/амброксол/Меркле Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 141"

    "Алоэ экстракт р-р д/п/к введения амп. 1 мл № 10/Алоэ древовидного листья/Ереванская ХФФ Армения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Алмагель сусп. д/пр./вн. 170 мл/альгельдрат +магния гидроксида/Балканфарма Болгария"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "Алмагель НЕО сусп. д/пр./вн. 10 мл № 20/альгельдрат +магния гидроксида/Балканфарма Болгария"

    Кол-во: 12

    "Позиция 144"

    "Алмагель А сусп. д/пр./вн. 170 мл/альгельдрат + магния гидроксида/Балканфарма Болгария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "Аллохол таб. № 24/активированный уголь+желчь+крапивы двудомной листья+чеснока посевного луковицы/УБФ Россия"

    Кол-во: 380

    "Позиция 146"

    "Аллопуринол- Эгис таб. 300 мг № 50/аллопуринол/Эгис. Венгрия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 147"

    "Аллопуринол- Эгис таб. 100 мг № 50/аллопуринол/Эгис. Венгрия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Актовегин р-р д/ин. амп. 40 мг/мл 2 мл № 25/-/Сотекс Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Акридерм СК мазь 15г/бетаметазона дипропионат/Акрихин Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 150"

    "Акридерм мазь 15.0/бетаметазона дипропионат/Акрихин Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 151"

    "Акридерм крем 15.0/бетаметазона дипропионат/Акрихин Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 152"

    "Акридерм ГК крем 15.0/Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол/Акрихин Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 153"

    "АкваМастер спрей 50 мл/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Аква Марис спрей наз. 30 мл/-/Ядран Хорватия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 155"

    "Азитромицин капс. 500 мг №3/азитромицин/Пр-во Медикаментов Россия"

    Кол-во: 230

    "Позиция 156"

    "Аевит капс. №20/ретинол+ токоферол/Минскинтеркапс Беларусь"

    Кол-во: 240

    "Позиция 157"

    "Адрианол капли наз. 10мл д/взрослых/фенилэфрин + трамазолин/Здравле Сербия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Адвантан мазь 0.1% 15.0/метилпреднизолон ацепонат/Интендис / Байер Хелскэр Италия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 159"

    "Адвантан крем 0.1% 15.0/метилпреднизолон ацепонат/Байер Хэлскер Италия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 160"

    "911-бадяга бальзам 100 мл./-/ТВИНС Тэк Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "5 дней Средство д/ног от пота и запаха пак 2.0 №10/-/Санкт-Петербургская ФФ Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 162"

    "5 дней Крем д/ног увлаж. с маслом виноградной косточки 30.0/-/Санкт-Петербургская ФФ Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 163"

    "5 ДНЕЙ Крем д/ног от пота и запаха ног 30.0/-/Санкт-Петербургская ФФ Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 164"

    "Амбробене таб. 30мг № 20 /амброксол/Меркле Германия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 165"

    "Анти-Ангин формула таб. д/рассасывания № 20/парацетамол. хлорфенамина малеат. аскорбиновая кислота/Х. тен Херкель Нидерланды"

    Кол-во: 60

    "Позиция 166"

    "Анти-Ангин формула пастилки д/рассасывания № 12/Тетракаин+Хлоргексидин+[Аскорбиновая кислота]/Натур Продукт Нидерланды"

    Кол-во: 40

    "Позиция 167"

    "Анти-ангин Формула пастилки №24/ацетиламинонитропропоксибензол/Натур Продукт Нидерланды"

    Кол-во: 33

    "Позиция 168"

    "Анестезол супп. №10/Бензокаин+Висмута субгаллат+Цинка оксид+[Левоментол]/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 169"

    "Андипал таб. №10/Бендазол+Метамизол натрия+Папаверин+Фенобарбитал/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 170"

    "АнвиМакс пор. д/приг. р-ра д/внутр. приема 5 гр. саше №12 (лимон)/-/ФармВилар Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 171"

    "АнвиМакс пор. д/приг. р-ра д/внутр. приема 5 гр. саше № 3 (малина)/-/ФармВилар Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Анаферон взрослый таб. № 20/-/Материа Медика Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 173"

    "Анаприлин таб. 40мг №50/пропранолол/ТХФП Россия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 174"

    "Анаприлин таб. 10мг №50/пропранолол/ТХФП Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "Анальгин 0.5 № 10 таб./метамизол натрия/Медисорб. Россия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 176"

    "Ампициллин таб. 250 мг № 20/ампициллин/Обновление. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 177"

    "Амосин таблетки 500 мг № 10/амоксициллин/Синтез Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 178"

    "Амосин пор. д/сусп. внутр. 500 мг пак. №10/амоксициллин/Синтез. Россия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Амоксициллин Хемофарм капс. 500мг №16/амоксициллин/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 370

    "Позиция 180"

    "Амоксиклав таб. 625мг №15/Амоксициллин + клавулановая кислота/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 90

    "Позиция 181"

    "Амоксиклав таб. 1000мг № 14/Амоксициллин + клавулановая кислота/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 40

    "Позиция 182"

    "Аммиак р-р 10% 40мл/аммиак/Тульская ФФ Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 183"

    "Амлодипин таб. 10мг №30/амлодипин/Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Амлодипин таб. 5 мг №30/амлодипин/Вертекс ЗАО Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Амитриптилин таб. 25мг № 50/амитриптилин/МЭЗ Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Амиодарон таб. 0.2 №30/амиодарон/Органика. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Амброксол-Хемофарм сироп 15мг/5мл 100мл/амброксол/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 188"

    "Амброгексал таб. 30мг №20/амброксол/Салютас Германия"

    Кол-во: 320

    "Позиция 189"

    "Бифиформ капс. №30/бифидобактерии+ энтеробактерии/Пфайзер Италия"

    Кол-во: 75

    "Позиция 190"

    "Глицерин фл. 40мл /глицерин/Самарамедпром Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 191"

    "Глицерин супп. рект. 2.11 г №10/глицерол/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 192"

    "Гипотиазид таб. 25 мг № 20/гидрохлоротиазид/Хиноин Венгрия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 193"

    "Гиоксизон мазь 10г/-/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 194"

    "Гинкоум капс. № 30/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Гидрокортизон мазь 1% 10 гр./гидрокортизон/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 196"

    "Гидрокортизон гл. мазь 0.5%- 3 гр./гидрокортизон/Ельфа. Польша"

    Кол-во: 25

    "Позиция 197"

    "Герпенокс РОКС гель стоматологический 9г/-/ЕвроКосМед-Ступино Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "Гербион сироп первоцвета 150мл/-/КРКА Словения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Гербион сироп подорожника 150мл/-/КРКА Словения"

    Кол-во: 70

    "Позиция 200"

    "Гепатромбин Г супп. рект. № 10/-/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Гепатромбин Г мазь д/наруж. и рект. прим. 20г/Гепарин натрия+Лауромакрогол 600+Преднизолон/Хемофарм. Сербия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 202"

    "Гепатрин капс. 0.33гр. № 30/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Гепариновая мазь 25 гр/гепарин/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 204"

    "Гепазолон супп. рект. № 10/Гепарин натрия+Лидокаин+Преднизолон/Альтфарм. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Генферон 500 000МЕ №10 супп./Бензокаин+Интерферон альфа-2b+Таурин/Биокад. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Гентамицин р-р д/ин. 4% амп. 2мл № 10/гентамицин/Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Гематоген "Русский" с витамином С 40.0/-/Фарм-Про Россия"

    Кол-во: 192

    "Позиция 208"

    "Гематоген "Русский" Новый с лесным орехом 40.0/-/Фарм-Про Россия"

    Кол-во: 240

    "Позиция 209"

    "Гематоген "Русский" медовый 40.0/-/Фарм-Про Россия"

    Кол-во: 240

    "Позиция 210"

    "Гематоген "Русский" детский 40.0/-/Фарм-Про Россия"

    Кол-во: 240

    "Позиция 211"

    "Гексорал ТАБС Классик таб.д/рассасыв. № 16 черная смородина/Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт/Юник Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Гексорал ТАБС Классик таб. д/рассасыв. №16 мед-лимон/Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт/Юник Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 213"

    "Гексорал ТАБС Классик таб. д/рассасыв. №16 лимон/Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт/Юник Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 214"

    "Глицин таб. подъяз. 100мг №50 (Биотики)/глицин/Биотики Россия"

    Кол-во: 500

    "Позиция 215"

    "Диклофенак таб. пролонг. д-я 100 мг № 20/диклофенак/Хемофарм Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 216"

    "Диклофенак супп. рект. 100 мг №10/диклофенак/Альтфарм Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 217"

    "Диклофенак гл. капли 0.1% 5 мл фл.-капельн./диклофенак/Синтез Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 218"

    "Диклоран плюс гель 30.0/Диклофенак. Метилсалицилат/Юник Индия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 219"

    "Диазолин драже 100мг №10/мебгидролин/Валента Россия"

    Кол-во: 210

    "Позиция 220"

    "Джес таб. №28/этинилэстрадиол + дроспиренон/Байер Веймар Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Детралекс таб. 500мг №30/диосмин+ гесперидин/Сервье /Сердикс Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 222"

    "Деринат 0.25% р-р д/мест. и нар. прим. 10мл флакон-капельница/дезоксирибонуклеат натрия/Техномедсервис. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Депантол супп. вагин. №10/-/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Де-нол таб. 120мг №112/висмута трикалия дицитрат/Р-Фарм/ Ортат Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 225"

    "Декспантенол мазь 5% 30 гр./декспантенол/Вертекс Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 226"

    "Дексаметазон гл. капли 0.1% 10 мл/дексаметазон/Обновление Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 227"

    "Дексалгин таб. 25мг №10/декскетопрофен/Менарини Мэнуф. Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Декарис таб. 150мг № 1/левамизол/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 229"

    "Дезал табл.5мг №10/-/Актавис Мальта"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Гутталакс капли 7.5 мг/мл 15мл/натрия пикосульфат/Институто де Ангели Италия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Гриппферон 10000МЕ/мл капли в нос 10.0/интерферон альфа-2/Фирн М. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Гриппофлю пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь пак.13 гр. № 10 (малина)/-/Марбиофарм Россия"

    Кол-во: 65

    "Позиция 233"

    "Грандаксин таб. 50мг № 20/тофизопам/Эгис Венгрия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 234"

    "Граммидин Нео таб. д/расс. № 18/грамицидин/Валента Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 235"

    "Граммидин Нео с анестетиком таб. д/расс. № 18/грамицидин /Валента Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Грамицидин С 0.0015 № 20/грамицидин/Обновление. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 237"

    "Горчичник пак. №10/-/Петрофарм Россия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 238"

    "Гомеовокс таб. № 60/-/Буарон Франция"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Гексорал ТАБС № 20 таб. д/рассасыв. /-/Юник Фармасьютикал Лабора Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Варфарин Никомед таб. 2.5мг №100/варфарин/Такеда Польша"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "Валосердин капли д/внутр. приема 15мл/варфарин/Московская ФФ Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 242"

    "Валокордин капли фл. 20 мл/Мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+хмеля соплодий масло+этилбромизовалерианат/Кревель Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 243"

    "Валидол таб. №10/Левоментола раствор в ментил изовалерате/Марбиофарм Россия"

    Кол-во: 270

    "Позиция 244"

    "Валз 80мг №28 табл п/пл/о/Валсартан/Актавис /Балканфарма Болгария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Валерианы экстракт таб. п/о 20 мг № 50/валсартан/Борисовский ЗМП Беларусь"

    Кол-во: 300

    "Позиция 246"

    "Валерианы настойка 25 мл/Валерианы корневища с корнями/Флора Кавказа Россия"

    Кол-во: 450

    "Позиция 247"

    "Валерианы корневища с корнями ф/пак. 1.5 гр. №20/Валерианы корневища с корнями/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 48

    "Позиция 248"

    "Вазелин мед. туба 30 гр/вазелин/Муромский ПСЗ Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 249"

    "Вагинорм-С таб. вагин. 250 мг № 6/Аскорбиновая кислота/Артезан Фарма Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Быструмгель 2.5% гель 30 гр./кетопрофен/Акрихин. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 251"

    "Брусники лист ф/пак. 1.5 гр.№ 20/Брусники листья/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 108

    "Позиция 252"

    "Бронхолитин сироп 125 гр/Глауцин+эфедрин+[базилика обыкновенного масло]/Софарма Болгария"

    Кол-во: 120

    "Позиция 253"

    "Бромгексин Берлин-Хеми таб. 8мг №25/бромгексин/Берлин-Хеми Германия"

    Кол-во: 260

    "Позиция 254"

    "Бриллиант зелен. р-р спирт 1% 10мл/Бриллиантовый зеленый/Обновление Россия"

    Кол-во: 230

    "Позиция 255"

    "Боярышника плоды 50 г/Боярышника плоды/Здоровье. Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 256"

    "Боярышника настойка 25мл/Боярышника плоды/Флора Кавказа Россия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 257"

    "Боро Плюс крем 25 гр./-/Эмами Индия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 258"

    "Борная кислота спирт. р-р 3 % 25 мл/борная кислота/Тульская ФФ Россия"

    Кол-во: 260

    "Позиция 259"

    "БОБС Леденцы от кашля 35.0 г. (мята-эвкалипт)/-/МАК-Иваново. Россия"

    Кол-во: 36

    "Позиция 260"

    "БОБС Леденцы от кашля 35.0 г. (медово-лимонные с витамином С)/-/МАК-Иваново. Россия"

    Кол-во: 36

    "Позиция 261"

    "БОБС Леденцы от кашля 35.0 г. (малиновый чай)/-/МАК-Иваново. Россия"

    Кол-во: 36

    "Позиция 262"

    "БОБС леденцы от кашля 35.0/-/МАК-Иваново Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 263"

    "Бифосин крем 1% 30г/бифоназол /Синтез. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 264"

    "Ватные диски №50/-/Коттон Клаб Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 265"

    "Гексорал аэр. 0.2% фл. 40мл/гексэтидин/Фамар Орлеан Франция"

    Кол-во: 105

    "Позиция 266"

    "Гексикон супп. вагин. 16 мг № 10/хлоргексидин/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 115

    "Позиция 267"

    "Гексавит драже № 50/поливитамины/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 82

    "Позиция 268"

    "Гевискон форте сусп. д/приема внутрь (мятная) пак. 10 мл № 12 (при беременности)/-/Рекитт Бенкизер Соединенное Королевство"

    Кол-во: 15

    "Позиция 269"

    "Гевискон (мята) жеват. таб. №16/Кальция карбонат+натрия алгинат+натрия гидрокарбонат/Рекитт Бенкизер Соединенное Королевство"

    Кол-во: 50

    "Позиция 270"

    "Гастал таб. № 30/Гидроталцит + магния гидроксид/Тева Польша"

    Кол-во: 58

    "Позиция 271"

    "Галазолин капли 0.1% 10 мл/ксилометазолин/Польфа Польша"

    Кол-во: 500

    "Позиция 272"

    "Вольтарен эмульгель 1% 20.0/Диклофенак/Новартис Консьюмер Швейцария"

    Кол-во: 70

    "Позиция 273"

    "Вода для инъекций амп. 5 мл № 10/вода/Гротекс Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 274"

    "Вишневского линимент 30 гр./Деготь+трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс/Алтайвитамины Россия"

    Кол-во: 180

    "Позиция 275"

    "Виферон супп. рект. 500 тыс. МЕ №10/интерферон альфа-2/Ферон Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "Витрум таб. № 30/Поливитамины+Минералы/Юнифарм США"

    Кол-во: 5

    "Позиция 277"

    "Ватные палочки №100/-/Гигровата Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 278"

    "Верапамила г/хл 40мг №30 табл./верапамил/Алкалоид. Македония"

    Кол-во: 5

    "Позиция 279"

    "Верошпирон таб. 25мг №20/спиронолактон/Гедеон Рихтер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Вестибо таб. 16мг №30/бетагистин/Каталент. Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Вечернее драже №60/-/Биокор. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 282"

    "Виагра таб. 50 мг № 1/сильденафил/Пфайзер ГмбХ - Германия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 283"

    "Витапрост суппозитории ректальные 10мг №10/Простаты экстракт/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Випросал В мазь 30г/Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки/Таллинский ФЗ Эстония"

    Кол-во: 60

    "Позиция 285"

    "Вильпрафен таб. 500мг №10/джозамицин/Теммлер Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 286"

    "Виброцил капли назальные 15мл/Диметинден+Фенилэфрин/Новартис Консьюмер Швейцария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Визин «Классический» капли глазн. 0.05% 15 мл/тетризолин/Кеата Фарма Канада"

    Кол-во: 168

    "Позиция 288"

    "Викс актив симптомакс плюс 5.0 №10 пор.(лимон)/Гвайфенезин+Парацетамол+Фенилэфрин /Рафтон Лаб. ЛТД Соединенное Королевство"

    Кол-во: 30

    "Позиция 289"

    "Меновазин р-р 40 мл/-/Гиппократ Россия"

    Кол-во: 280

    "Позиция 290"

    "Тимолол гл. капли 0.5% 5мл/тимолола малеат/Синтез Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 291"

    "Тимолол гл. капли 0.25% 5мл/тимолола малеат/Синтез Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Тизин ксило спрей 0.1% 10 мл/ксилометазолин/Фамар Орлеан Франция"

    Кол-во: 550

    "Позиция 293"

    "Тиамина хлорид р-р д/ин. амп. 5 % 1 мл № 10/тиамин/Ереванская ХФФ Армения"

    Кол-во: 40

    "Позиция 294"

    "Тетрациклин мазь 3% 15 гр./тетрациклин/Биосинтез. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 295"

    "Тетрациклин гл. мазь 1% 5 гр./тетрациклин/ТХФП. Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 296"

    "Тест на овуляцию № 5/-/Клевер Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 297"

    "Тест для опред. беременности "Гравитест ХЧГ" № 1/-/ИНД Диагностик Канада"

    Кол-во: 300

    "Позиция 298"

    "Тест для опред. беременности "Вера" № 1/-/Фактор-Мед Россия"

    Кол-во: 450

    "Позиция 299"

    "Термометр медицинский максимальный TVY-120/-/Амрус США"

    Кол-во: 204

    "Позиция 300"

    "Термикон крем 1%-15.0 /-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 301"

    "Тержинан ваг. таб. № 6/-/Софартекс Франция"

    Кол-во: 70

    "Позиция 302"

    "Тербинафин 1% - 15.0 крем д/наруж. прим./тербинафин/Вертекс. Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 303"

    "Терафлю Лар аэроз. 30 мл /-/Новартис Консьюмер Швейцария"

    Кол-во: 25

    "Позиция 304"

    "Терафлю (лимон) пор. пак. №10/-/Фамар Орлеан Франция"

    Кол-во: 328

    "Позиция 305"

    "Теотард ретард капс. 200мг № 40/теофиллин/КРКА /Вектор-Медика Словения"

    Кол-во: 15

    "Позиция 306"

    "Темпалгин таб. № 20/-/Софарма Болгария"

    Кол-во: 55

    "Позиция 307"

    "Теймурова паста 30 гр./-/Тульская ФФ Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 308"

    "Тафен назаль спрей 50мг/доза 200 доз/будесонид/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "Тауфон гл. капли 4% 10 мл/таурин/МЭЗ Россия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 310"

    "Тантум верде спрей 0.15% 30 мл/бензидамин/Ангелини Франческо Италия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 311"

    "Тавегил таб. 1 мг № 20/клемастин/Новартис/Фамар Италия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 312"

    "Таблетки от кашля № 10/-/ТХФП Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 313"

    "Табекс таб. 1.5мг № 100/цитизин/Софарма Болгария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 314"

    "Тинидазол таб. 500 мг №4/тинидазол/Акрихин. Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 315"

    "Фастум гель 2.5% 30 гр./кетопрофен/Менарини. Италия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 316"

    "Фарингосепт таб.10 мг № 20/амбазона моногидрат/Терапиа Румыния"

    Кол-во: 73

    "Позиция 317"

    "Фамотидин таб. п/о 20мг №30/фамотидин/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 318"

    "Урсосан капс. 250 мг № 50/урсодезоксихолевая кислота/Про Мед Чехия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "Уголь активированный таб. 250 мг №10/активированный уголь/Ирбитский ХФЗ Россия"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 320"

    "Турбослим «Кофе-Капучино» №10 саше по 9.5 г/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 321"

    "Трость металлическая с УПС опорная /-/Аверсус Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 322"

    "Тромбо АСС таб. 100 мг № 28/ацетилсалициловая кислота/Г.Л. Фарма/ Ланнахер Австрия"

    Кол-во: 240

    "Позиция 323"

    "Троксерутин капс. 300 мг №50 /троксерутин/Софарма. Болгария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 324"

    "Троксерутин 2% гель 40 г /троксерутин/Софарма. Болгария"

    Кол-во: 130

    "Позиция 325"

    "Троксевазин капс. 300 мг № 50/троксерутин/Балканфарма Болгария"

    Кол-во: 25

    "Позиция 326"

    "Трихопол таб. вагин. 500 мг № 10/метронидазол/Польфарма Польша"

    Кол-во: 12

    "Позиция 327"

    "Трихопол таб. 250 мг № 20/метронидазол/Польфарма Польша"

    Кол-во: 480

    "Позиция 328"

    "Триовит капс. №30/-/КРКА Словения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Триампур композитум №50 табл./гидрохлоротиазид+ триамтерен/АВД / Плива. Хорватия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Трентал р-р д/ин 100мг/5мл амп. 5мл №5/пентоксифиллин/Авентис / Санофи. Индия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Транексам таб. 250 мг № 30/транексамовая кислота/Обнинская ХФК Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 332"

    "Мовасин таб. 7.5мг №20/мелоксикам/Синтез. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 333"

    "Мовасин таб. 15мг №20/мелоксикам/Синтез. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 334"

    "Мовалис таб. 7.5 мг № 20/мелоксикам/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 335"

    "Мовалис таб. 15мг № 20/мелоксикам/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 336"

    "Мовалис р-р д/ин. 15мг/1.5мл амп. №3/мелоксикам/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 337"

    "Мирамистин 0.01 % р-р 150мл спрей фл. №1/бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорид/Инфамед Россия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 338"

    "Милдронат капс. 250мг № 40/мельдоний/Гриндекс Латвия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 339"

    "Микозорал шампунь 2% 60г/кетоконазол/Медана Фарма Польша"

    Кол-во: 15

    "Позиция 340"

    "Микодерил крем 1%-15.0/нафтифин/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 341"

    "Микодерил 1%-10мл р-р д/нар. прим./нафтифин/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 342"

    "Мидокалм таб. 150мг №30/толперизон/Гедеон Рихтер-Рус Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 343"

    "МИГ 400 таб. 400 мг № 10/ибупрофен/Берлин-Хеми /Менарини Германия"

    Кол-во: 280

    "Позиция 344"

    "Метронидазол таб. 500и мг №20/Метронидазол/Nycomed Pharma/ Такеда ГмбХ Дания"

    Кол-во: 50

    "Позиция 345"

    "Метронидазол таб. 250мг №24/метронидазол/Обновление Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 346"

    "Метрогил дента гель стоматологич. 20г/метронидазол. хлоргексидин/Юник Индия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 347"

    "Метоклопрамид 10мг №50 табл./метоклопрамид/МЭЗ. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 348"

    "Метилурациловая мазь 10% 25г/метилурацил/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 349"

    "Метилурацил супп. рек. 500 мг № 10/метилурацил/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 350"

    "Мыло детское 100 г/-/Свобода Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 351"

    "Нитроглицерин таб. 0.5 мг №40/нитроглицерин/Медисорб. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 352"

    "Нистатин таб. 500 000 ЕД №100/нистатин/Белмедпрепараты Беларусь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 353"

    "Нимесулид таб. 100 мг № 20/нимесулид/Реплекфарм /БФЗ Македония"

    Кол-во: 65

    "Позиция 354"

    "Нимесил гран. д/сусп. 100 мг пак. 2 гр. № 30/нимесулид/Менарини/ Файн Фудс Италия"

    Кол-во: 9

    "Позиция 355"

    "Никофлекс 50г мазь д/наруж. прим./-/Реанал. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 356"

    "Никотиновая кислота р-р д/ин. 1% 1мл № 10/никотиновая кислота/Органика Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 357"

    "Никоретте жев. резинка 4мг № 30 (свежая мята)/никотин/МакНил Швеция"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Неосмектин 3.0 № 10 пор. пак./диоктаэдрический смектин/Фармпроект /Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 359"

    "Нео-ангин №24 табл. с сахаром д/рассас./-/Дивафарма. Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 360"

    "Нейромультивит таб. № 20/-/Г.Л. Фарма/ Ланнахер Австрия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 361"

    "Небилет таб. 5 мг № 14/небиволол/Берлин-Хеми Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 362"

    "Наятокс мазь 20 гр./-/Мекофар Кемикал Вьетнам"

    Кол-во: 30

    "Позиция 363"

    "Нафтизин р-р 0.1 %- 15 мл фл.-капельница/нафазолин/Славянская аптека. Россия"

    Кол-во: 700

    "Позиция 364"

    "Натрия хлорид р-р д/ин.0.9% 5.0 № 10/натрия хлорид /Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 365"

    "Натальсид супп. рект. 0.25 №10/натрия альгинат/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 366"

    "Лимонтар таб. 250 мг № 30/-/Биотики Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 367"

    "Лимонника семян настойка 25мл/-/Вифитех Россия"

    Кол-во: 85

    "Позиция 368"

    "Лизобакт таб д/рассасыв №30/лизоцима гидрохлорид+пиридоксина гидрохлорид/Босналек. Босния и герц."

    Кол-во: 50

    "Позиция 369"

    "Лизиноприл таб 5мг № 30/лизиноприл/Вертекс. Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 370"

    "Лизиноприл таб 20 мг № 30/лизиноприл/Вертекс. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 371"

    "Лизиноприл таб 10 мг № 30/лизиноприл/Макиз Фарма Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 372"

    "Ливарол супп. вагин. 400 мг №5/кетоконазол/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 373"

    "Лен семена 100 г./-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 374"

    "Лейкопластырь Салипод 6х10 №1/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 375"

    "Л-тироксин 50 Берлин - Хеми табл. 50мкг №50/левотироксин натрий/Берлин Хеми. Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 376"

    "Мелоксикам таб. 15 мг № 20/мелоксикам/Вертекс Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 377"

    "Мелоксикам р-р в/м 10мг/мл 1.5мл №3/мелоксикам/Канонфарма/Гос. Завод МП Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 378"

    "Мелисса трава ф/пак. 1.5 гр. №20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 102

    "Позиция 379"

    "Мелаксен таб. 3мг № 12/мелатонин/Юнифарм США"

    Кол-во: 20

    "Позиция 380"

    "Мексидол таб. 125мг № 30/этилметилгидроксипиридин/Фармасофт/ЗиО-Здоровье Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 381"

    "Мексидол р-р д/ин. 5% 2мл №10/этилметилгидроксипиридин/Эллара/ Армавирск. БФ/ МЭЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 382"

    "Мезим форте таб. п/о № 20/панкреатин/Берлин-Хеми/ Берлин Фарма Россия"

    Кол-во: 430

    "Позиция 383"

    "Медифокс концентрат 5% 24 мл/перметрин/Фокс и Ко Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 384"

    "Матарен плюс 30.0 крем/мелоксикам/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 385"

    "Мастодинон капли фл. 50 мл/-/Бионорика Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 386"

    "Масло эвкалиптовое 10 мл/-/Лекус Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 387"

    "Масло чайного дерева 10мл/-/Лекус Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 388"

    "Масло пихтовое 30мл/-/Алтайский букет Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 389"

    "Масло персиковое косметическое 50 мл/-/Зеленый доктор Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 390"

    "Маска медицинская № 50/-/Вухан Китай"

    Кол-во: 50

    "Позиция 391"

    "Марлевый отрез 0.9м *5м Амелия/-/Гигровата. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 392"

    "Макситрол гл. капли 0.1% 5мл/-/Алкон-Куврер Бельгия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 393"

    "Максилак капс. №10 /-/Генексо Польша"

    Кол-во: 45

    "Позиция 394"

    "Максиколд Рино пор. д/приг. р-ра д/приема внутрь 15г №5/-/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 395"

    "Макропен таб. 400 мг № 16/мидекамицин/КРКА/ Радуга Продакшн Словения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Магнелис В6 таб. № 50/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 397"

    "Маалокс таб. № 20/альгельдрат + магния гидроксид/Санофи-Авентис. Италия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 398"

    "Маалокс таб. № 20/Альгельдрат+магния гидроксид/Санофи-Авентис Италия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 399"

    "Маалокс суспензия пакет 15 мл № 30/альгельдрат + магния гидроксид/Фарматис Франция"

    Кол-во: 20

    "Позиция 400"

    "Лейкопластырь мозольный Салипод 6х10 см/-/Верофарм. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 401"

    "Крем для ног "Пяточки" 30.0/-/Оксфорд ЛайфСайнсез Индия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 402"

    "Крем детский 40г/-/Свобода Россия"

    Кол-во: 190

    "Позиция 403"

    "Крем д/рук «Зеленая аптека» ромашкаи масло льна рег/усп. д/рук и ногтей рук 50мл/-/Эльфа Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 404"

    "Крем д/рук «Зеленая аптека» облепиха д/экстрасух. кожи рук 300мл./-/Эльфа Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 405"

    "Крем д/рук "Белоручка" Питание 75г/-/Аванта Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 406"

    "Крем д/ рук "Бархатные ручки" смягчающий 80г/-/Юнивелер Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 407"

    "Красавки экстракт супп. рект. 15мг №10/красавки экстракт/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 408"

    "Крапивы лист ф/пак. 1.5 гр № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 409"

    "Костыли опорные металич. д/взрослых/пара/-/Аверсус Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 410"

    "Корнерегель глазной гель 5% 5г/декспантенол/Д-р Герхард Манн Германия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 411"

    "Коринфар таб. 10мг № 50/нифедипин/Тева /Плива Хорватия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 412"

    "Коринфар ретард таб. 20мг №50/нифедипин/Плива Хорватия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 413"

    "Корвалол фл. 25мл/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 410

    "Позиция 414"

    "Контрактубекс гель 20 гр./-/Мерц Фарма Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 415"

    "Конкор таб. 5мг №30/бисопролол/Мерк Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 416"

    "Конкор таб. 10мг №30/бисопролол/Мерк Германия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 417"

    "Компливит офтальмо № 30 /-/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 418"

    "Компливит Мама таб. № 30/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 419"

    "Компливит Кальций Д3 500мг + 200МЕ таб.жев. № 30 апельсин/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 420"

    "Компливит таб. № 60/-/Уфимский ВЗРоссия"

    Кол-во: 220

    "Позиция 421"

    "Комбифлокс таб. п/пл/о 500+200 мг № 20/орнидазол + офлоксацин/Микро Лабс ЛТД Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 422"

    "Комбилипен ТАБС таб. № 30/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 423"

    "Комбилипен р-р д/ин. амп. 2 мл №10/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 424"

    "Колдрекс Хотрем пор. д/пригот. р-ра пак. № 10 мед-лимон/-/СмитКляйн Бичем Испания"

    Кол-во: 130

    "Позиция 425"

    "Креон капс. 10000ЕД № 20/панкреатин/Эбботт Германия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 426"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4х10 см/-/Верофарм. Россия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 427"

    "Лейкопластырь бакт. 2.3 х 7.2 см № 1/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 900

    "Позиция 428"

    "Лейкопластырь 5 х 500см в катушке/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 429"

    "Лейкопластырь 3 х 500см в катушке/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 430"

    "Лейкопластырь 2 х 500см в катушке/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 431"

    "Лейкопластырь 1 х 500см в катушке/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 432"

    "Лейколастырь перцовый 10см х 18см № 1/-/Верофарм Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 433"

    "Левофлоксацин 500мг №5 табл п/о/левофлоксацин/Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 434"

    "Левомицетин таб. 500мг № 10 /хлорамфеникол/Оболенское Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 435"

    "Левомицетин 0.25% 10мл гл.капли/хлорамфеникол/Диафарм. Россия"

    Кол-во: 110

    "Позиция 436"

    "Левомеколь мазь 40 гр./хлорамфеникол+ метилурацил/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 160

    "Позиция 437"

    "Ларипронт таб. № 20/-/Октобер Фарма Египет"

    Кол-во: 35

    "Позиция 438"

    "Ламинарии слоевище 50.0/-/Здоровье Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 439"

    "Ламизил крем 1% 15г/тербинафин/Новартис Консьюмер Швейцария"

    Кол-во: 35

    "Позиция 440"

    "Лактофильтрум таб. № 60/-/АВВА РУС Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 441"

    "Лаксигал капли 7.5мг/мл 10 мл/натрия пикосульфат/Тева. Чехия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 442"

    "Лакалют Актив зубная паста 75 мл/-/Д-р Тайс Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 443"

    "Лазолван таб. 30мг № 20/амброксол/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 444"

    "Лазолван сироп 30мг/5мл 100мл/амброксол/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 445"

    "Лавомакс таб. п/о 125 мг № 6/тилорон/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 446"

    "Лавакол порошок пак. 14.0 № 15/-/МФФ. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 447"

    "Кукурузы столбики с рыльцами 50 гр./-/Здоровье Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 448"

    "Ксилометазолин спрей 0.1% 10мл/ксилометазолин/Випс-Мед Россия"

    Кол-во: 430

    "Позиция 449"

    "Ксилен капли наз. 0.1% 10 мл с крышкой-капельницей фл./ксилометазолин/Лэнс-Фарм Россия"

    Кол-во: 450

    "Позиция 450"

    "Аципол капс. 10 млн. КОЕ № 30/Лактобактерии ацидофильные+Грибки кефирные/Лекко Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 451"

    "Ацилакт супп. вагин. № 10/Лактобактерии ацидофильные/Витафарма Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 452"

    "Ацикловир таб. 200мг №20/ацикловир/Акрихин. Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 453"

    "Ацикловир мазь 5% 10 г/ацикловир/Алтайвитамины Россия"

    Кол-во: 500

    "Позиция 454"

    "Ацикловир глазная мазь 3% 5 г./ацикловир/Синтез Россия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 455"

    "Ацетилсалициловая к-та таб. 0.5 № 10/ацетилсалициловая кислота/Борисовский ЗМП Беларусь"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 456"

    "Афобазол таб. 10мг № 60/морфолиноэтилтиоэтокси-бензимидазола дигидрохлорид/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 457"

    "Ауробин мазь 20 г/-/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 458"

    "Атровент Н аэр. д/инг. 20 мкг/доза 200 доз фл. 10 мл/ипратропия бромид/Берингер Ингельхайм Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 459"

    "Атенолол Никомед таб. 50мг №30/атенолол/Никомед /Такеда Германия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 460"

    "Атаракс таб. 25мг № 25/гидроксизина гидрохлорид/ЮСБ Фарма Бельгия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 461"

    "Аспаркам таб. № 60/калия и магния аспарагинат/Фармапол-волга. Россия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 462"

    "Аскофен П таб. №10/ацетилсалициловая кислота + парацетамол+ кофеин-бензоат натрия/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 280

    "Позиция 463"

    "Аскорутин таб. № 50/аскорбиновая кислота. рутозид/Медисорб Россия"

    Кол-во: 220

    "Позиция 464"

    "Аскорил Экспекторант сироп 100мл/Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол/Гленмарк Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 465"

    "Аскорил таб. №10/Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол/Гленмарк Индия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 466"

    "Аскорбиновая кислота драже 0.05 № 200/аскорбиновая кислота/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 360

    "Позиция 467"

    "Асковит таб. шип. 1.0 №10 (апельсин)/аскорбиновая кислота/Натур Продукт Нидерланды"

    Кол-во: 46

    "Позиция 468"

    "Асепта зубная паста сенситив 75мл/-/Вертекс Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 469"

    "Асепта бальзам для десен Адгезивный 10г/-/Вертекс Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 470"

    "Арбидол капс. 100мг №10/умифеновир/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 320

    "Позиция 471"

    "Апизартрон мазь 20 гр./-/Лихтенхельдт Германия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 472"

    "Анузол супп.рек. №10/Белладонны листьев экстракт+трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс+цинка сульфат/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 473"

    "Антигриппин-АНВИ капс. № 20/-/Фармпроект Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 474"

    "АЦЦ гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь 200мг пак. № 20/ацетилцистеин/Линдофарм/ Салютас Германия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 475"

    "Бифидумбактерин капс. 5 доз № 30/Бифидобактерии бифидум/Экополис Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 476"

    "Напальчники медицинский латексный 100шт/-/АМТ-трейд. Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 477"

    "Нанопласт форте пластырь обезбол.. противовоспалит. 9х12 см №3/-/Гуйчжоу Мяояо Китай"

    Кол-во: 70

    "Позиция 478"

    "Налгезин 275мг № 10 табл/напроксен натрия/КРКА. Словения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 479"

    "Найз гель 1% 20.0/нимесулид/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 480"

    "Найз 100мг № 20 табл./нимесулид/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 190

    "Позиция 481"

    "Назол наз. спрей 0.025 мг/доза фл. 10 мл/оксиметазолин/Институт де Ангели. Италия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 482"

    "Назол Адванс спрей назальн. 0.025мг/доза фл 10 мл/оксиметазолин/Институто де Ангели Италия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 483"

    "Називин спрей 0.05% 10мл/оксиметазолин/Мерк Германия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 484"

    "Мяты перечной лист ф/пак. 1.5 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 104

    "Позиция 485"

    "Оциллококцинум гран. гомеопат. 6 доз/-/Буарон Франция"

    Кол-во: 45

    "Позиция 486"

    "Релиф Адванс супп. рект. № 12/-/Институто де Ангели Италия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 487"

    "Релаксозан Эвалар таб. № 20/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 488"

    "Регулон таб. №21/-/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 489"

    "Регидрон пор доз №20/декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат/Рецифарм. Испания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 490"

    "Ревит драже № 100/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 176

    "Позиция 491"

    "Ревалгин № 20/-/Шрея. Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 492"

    "Расторопша пак 100.0/-/Биокор. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 493"

    "Ранитидин таб. 150 мг №20/ранитидин/Акрихин Россия"

    Кол-во: 280

    "Позиция 494"

    "Радевит Актив мазь 35г/-/Ретиноиды Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 495"

    "Пустырника трава ф/пак. 1.5гр № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 38

    "Позиция 496"

    "Пустырника настойка 25 мл/-/Камелия Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 497"

    "Пустырник экстракт таб. 0.014 №10/-/Вифитех Россия"

    Кол-во: 320

    "Позиция 498"

    "Пустырник Форте Эвалар таб. № 40/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 499"

    "Простудокс пор. д/приг. р-ра 5.0 № 5 (черн. смородина)/-/Синтез. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 500"

    "Простатилен супп. 30мг №10/-/Цитомед Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 501"

    "Простамол УНО капс. 320 мг № 60/-/Каталент /Берлин-Фарма Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 502"

    "Пропосол аэроз. 50 гр./-/Алтайвитамины Россия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 503"

    "Прополиса настойка 25мл/-/Бэгриф Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 504"

    "Пропанорм таб 150мг №50/пропафенон/Про Мед. Чехия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 505"

    "Проктоседил мазь 10 гр./-/Авентис /Санофи Индия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 506"

    "Проктоседил М рект. капс. № 20/-/Авентис /Санофи Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 507"

    "Проктозан супп. №10/-/Штада Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 508"

    "Проктозан мазь рект. 20.0 /-/Штада Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 509"

    "Прокто-гливенол супп. 400 мг № 10/трибенозид+ лидокаин/Делфарм Унинж Франция"

    Кол-во: 10

    "Позиция 510"

    "Релиф мазь 28.4г/-/Сагмел /Фармар США"

    Кол-во: 35

    "Позиция 511"

    "Санорин капли наз. 0.1%-10 мл/нафазолин/Тева Чехия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 512"

    "Сальбутамол аэр. 100 мкг/доза 90 доз 12 мл/сальбутамол/Алтайвитамины Россия"

    Кол-во: 23

    "Позиция 513"

    "Салфетки стер 16х14 см №10/-/Навтекс Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 514"

    "Салфетки влажные д/интимной гигиены № 15/-/Гранд Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 515"

    "Салфетка прединьекц. спиртовая 60х60мм №1/-/Випс-Мед. Россия"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 516"

    "Салицилово-цинковая паста 25.0/-/Тульская ФФ. Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 517"

    "Салициловой к-ты спиртов. р-р 2% 40мл фл/салициловая кислота/Ивановская ФФ Россия"

    Кол-во: 190

    "Позиция 518"

    "Рутацид 500мг № 20 табл./гидротальцит/КРКА. Словения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 519"

    "Румикоз капс. 100 мг № 15/итраконазол/Валента Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 520"

    "Ротокан экстракт фл. 25мл/-/Вифитех Россия"

    Кол-во: 190

    "Позиция 521"

    "Ромашки цветки ф/п 1.5 гр. № 20/-/Красногорсклексредства. Россия"

    Кол-во: 252

    "Позиция 522"

    "Родиолы розовой экстракт 30 мл/родиолы розовой экстракт/Камелия. Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 523"

    "Ринофлуимуцил спрей наз. 10мл/ацетилцистеин + туаминогептан/Замбон Италия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 524"

    "Риностоп капли наз. 0.1% 10мл/ксилометазолин/Лекко/ Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 500

    "Позиция 525"

    "Ринонорм спрей назал. 0.1% 15 мл/ксилометазолин/Меркле ГмбХ (sc) Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 526"

    "Риниколд таб. № 10/-/Шрея Индия"

    Кол-во: 160

    "Позиция 527"

    "Ринзасип пор. д/приг.р-ра 5 гр. № 5 (лимон с вит С)/-/Юник Индия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 528"

    "Ринза таб. № 10/-/Юник. Индия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 529"

    "Рибоксин таб. 200 мг № 50/инозин/Биохимик Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 530"

    "Репейное масло с крапивой 100мл /-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 531"

    "Ренни таб. жев № 12 без сахара (мята)/кальция карбонат + магния гидроксикарбонат/Байер Санте Франция"

    Кол-во: 110

    "Позиция 532"

    "Ремантадин таб. 50 мг №20/римантадин/Биохимик. Россия"

    Кол-во: 230

    "Позиция 533"

    "Релиф супп. рект. № 12/-/Институто де Ангели /Сагмел Италия"

    Кол-во: 73

    "Позиция 534"

    "Прокладки Олвейс Ультра найт № 7/-/Проктер энд Гембл США"

    Кол-во: 60

    "Позиция 535"

    "Пиридоксина г/хл 5% 1мл №10 р-р д/ин. амп/пиридоксин/Борисовский ЗМП. Беларусь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 536"

    "Пирацетам капс 0.4 г № 60/пирацетам/Озон. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 537"

    "Пирантел таб. 250мг № 3/пирантел/Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 538"

    "Пиона уклоняющегося настойка 25мл/-/Ивановская ФФ. Россия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 539"

    "Пиносол капли 10 мл/-/Санека Фарм. Словакия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 540"

    "Пимафуцин супп. вагин. 100 мг №3/натамицин/Теммлер / Астеллас Италия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 541"

    "Пимафуцин крем 2% 30г/натамицин/Теммлер / Астеллас Италия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 542"

    "Пилокарпин капли глаз. 1% 5мл/пилокарпин/Диафарм. Россия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 543"

    "Перчатки смотровые латексные н/стер L №50 пар/-/СФМ. Германия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 544"

    "Перца водяного экстракт фл. 25 мл/-/Камелия Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 545"

    "Персен таб. № 40/-/Лек Фарма. Словения"

    Кол-во: 30

    "Позиция 546"

    "Перекись водорода р-р 3 % 100 мл/водорода пероксид/Росбио. Россия"

    Кол-во: 750

    "Позиция 547"

    "Пенталгин таб. №12/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 548"

    "Пензитал таб. № 20/панкреатин/Шрея Индия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 549"

    "Парацетамол таб. 500мг №10/парацетамол/Тюменский ХФЗ Россия"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 550"

    "Парацетамол сироп или сусп. д/внутр. приема 120 мг/5 мл фл. 100 мл/парацетамол/Синтез Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 551"

    "Парацетамол - Альтфарм супп.рект. 250мг №10/парацетамол/Альтфарм. Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 552"

    "Папаверина гидрохлорид суппозитории 20мг № 10/папаверин/Нижегородский ХФЗ Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 553"

    "Пантенол-Д мазь д/наружн. прим. 5% туба 25 г/декспантенол/Ядран Хорватия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 554"

    "Пантенол спрей д/наруж. прим. 4.63% 130 гр./декспантенол/Аэрофарм/Анкерфарм. Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 555"

    "Панкреатин таб. 25ЕД № 60/панкреатин/Ирбитский ХФЗ Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 556"

    "Панзинорм форте таб. 20 000 ЕД № 30/панкреатин/Крка-Рус Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 557"

    "Панангин таб. п/о № 50/калия и магния аспарагинат/Гедеон Рихтер-Рус Россия"

    Кол-во: 160

    "Позиция 558"

    "Палин капс. 200 мг № 20/пипемидиновая кислота/Лек/ Сотекс Словения"

    Кол-во: 80

    "Позиция 559"

    "Пиридоксина г/хл р-р д/ин 5% 1мл № 10/пиридоксин/Борисовский ЗМП Беларусь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 560"

    "Прокладки Олвейс Ультра лайт №10/-/Проктер энд Гембл США"

    Кол-во: 95

    "Позиция 561"

    "Прокладки Олвейс классик нормал №9/-/Хигинетт США"

    Кол-во: 80

    "Позиция 562"

    "Прокладки Натурелла Ультра нормал №10/-/Проктер энд Гембл США"

    Кол-во: 55

    "Позиция 563"

    "Прокладки KOTEX ежедневные № 20/-/Кимберли Кларк Китай"

    Кол-во: 150

    "Позиция 564"

    "Престариум А таб. 5 мг № 30/периндоприл/Сердикс Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 565"

    "Презерватив "Contex" Tornado №3/-/АВК Полифарм. СК Соединенное Королевство"

    Кол-во: 12

    "Позиция 566"

    "Презерватив "Contex" Light №3/-/ЛРС Продактс Соединенное Королевство"

    Кол-во: 86

    "Позиция 567"

    "Презерватив "Contex" Imperial №3/-/АВК Полифарм Соединенное Королевство"

    Кол-во: 36

    "Позиция 568"

    "Презерватив "Contex" Classic №3/-/ЛРС Продактс Соединенное Королевство"

    Кол-во: 80

    "Позиция 569"

    "Презерватив " Визит " № 3 ультратонкие/-/СПР Продуктионс. Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 570"

    "Преднизолон 5 мг №100 табл. (ГЕДЕОН РИХТЕР)/преднизолон/Гедеон Рихтер. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 571"

    "Преднизол 30мг/1мл №3 р-р д/ин. амп./преднизолон/Аджио. Индия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 572"

    "Полидекса с фенилэфрином спрей наз. 15 мл/дексаметазон. неомицин. полимиксин Б/Софартекс Франция"

    Кол-во: 58

    "Позиция 573"

    "Полижинакс капс. вагин. № 6/-/Каталент /Иннотера Шузи Франция"

    Кол-во: 55

    "Позиция 574"

    "Полинадим капли глазные 10мл/дифенгидрамин + нафазолин/Синтез. Россия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 575"

    "Полиоксидоний лиоф. д/пригот. р-ра д/ин. и местн. применен. 6 мг фл. № 5/азоксимер/Петровакс Россия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 576"

    "Полудан пор. д/пригот. гл. капель 100 Ед фл. №1/-/Лэнс-Фарм Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 577"

    "Полыни трава 50г/-/Здоровье Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 578"

    "Пояс эластичный "УНГА-РУС" р. 4/-/Тонус/ Протек-СВМ. Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 579"

    "Пояс эластичный "УНГА-РУС" р. 3/-/Тонус/ Протек-СВМ. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 580"

    "Пояс эластичный "УНГА-РУС" р. 2/-/Тонус/ Протек-СВМ. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 581"

    "Помада «Антигерпесная» 3 г/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 582"

    "Помада гигиенич. «Фруктовый поцелуй» 3.5г в ассортименте/-/Мишель Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 583"

    "Постинор таб. 0.75 мг №2/левоноргестрел/Гедеон Рихтер. Венгрия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 584"

    "Сиофор таб. 500мг № 60/метформина гидрохлорид/Менарини /Берлин-Хеми Германия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 585"

    "Синтомицина линимент 10% 25г/хлорамфеникол/Тульская ФФ. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 586"

    "Синекод сироп фл. 1.5мг/мл 200мл/бутамирата цитрат/Новартис Консьюмер Швейцария"

    Кол-во: 50

    "Позиция 587"

    "Синафлан мазь 0.025 % 15г/флюоцинолона ацетонид/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 588"

    "Силимар табл. 100мг №30/экстракт плодов расторопши пятнистой/Вилар. Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 589"

    "Септолете паст. № 30/-/КРКА Словения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 590"

    "Сенна листья ф/пак. 1.5 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 142

    "Позиция 591"

    "Сенаде таб. 13.5мг № 500/сеннозид А+В/Ципла Индия"

    Кол-во: 13

    "Позиция 592"

    "Селмевит таб. № 30/-/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 593"

    "Сбор успокоительный №3 ф/пак. 2 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 122

    "Позиция 594"

    "Сбор урологический ф/пак. 2 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 142

    "Позиция 595"

    "Сбор желчегонный № 3 ф/пак 2 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 112

    "Позиция 596"

    "Сбор желудочный №3 ф/пак. 2 гр. № 20/-/Красногорсклексредства. Россия"

    Кол-во: 56

    "Позиция 597"

    "Сбор желудочно - кишечный (Фитогастрол) ф/пак. 2 гр. №20/-/Красногорсклексредства. Россия"

    Кол-во: 86

    "Позиция 598"

    "Сбор грудной № 4 ф/пак. 2 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 192

    "Позиция 599"

    "Сбор витаминный № 2 50 гр./-/Здоровье Россия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 600"

    "Сбор "Арфазетин" ф/пак. 2 гр. № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 64

    "Позиция 601"

    "Сафоцид таб. № 4/флуконазол + азитромицин + секнидазол/Лайка Лэбс/ Скопинский ФЗ/Хемофарм Индия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 602"

    "Смекта пор. д/пригот. суспензии 3 гр. № 10 (ваниль)/смектит диоктаэдрический/Бофур Ипсен Франция"

    Кол-во: 25

    "Позиция 603"

    "Супрастин р-р д/и амп. 2 % 1 мл №5/хлоропирамин/Эгис Венгрия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 604"

    "Супрадин №10 табл. шип./-/Байер/Делфарм. Франция"

    Кол-во: 30

    "Позиция 605"

    "Суперчистотел р-р д/наруж. применен. 3.6 мл/-/Олеос Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 606"

    "Сумамед таб. п/о 500 мг № 3/азитромицин/Плива Хорватия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 607"

    "Сульфацил натрия гл. капли 20% -1.5 мл № 2 тюб.-капельница/сульфацетамид/МЭЗ Россия"

    Кол-во: 260

    "Позиция 608"

    "Сукразит (заменитель сахара) таб. № 300/-/Бискол Израиль"

    Кол-во: 40

    "Позиция 609"

    "Стрептоцида линимент 5% 30г/сульфаниламид/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 43

    "Позиция 610"

    "Стрепсилс таб. № 24 ментол/эвкалипт/-/Рекитт Бенкизер Соединенное Королевство"

    Кол-во: 132

    "Позиция 611"

    "Стрепсилс с витамином С таб. № 24/-/Рекитт Бенкизер Соединенное Королевство"

    Кол-во: 96

    "Позиция 612"

    "Стрепсилс Интенсив таб. № 24 мед/лимон/-/Рекитт Бенкизер Соединенное Королевство"

    Кол-во: 160

    "Позиция 613"

    "Стоптуссин таб.4 мг/100 мг № 20/-/Тева Польша"

    Кол-во: 30

    "Позиция 614"

    "Стопдиар таб.. покр. пленочной оболочкой. 100 мг №24/нифуроксазид/Гедеон Рихтер Польша"

    Кол-во: 65

    "Позиция 615"

    "Стопангин спрей 30 мл/гексэтидин/Тева Чехия"

    Кол-во: 68

    "Позиция 616"

    "Стоматофит экстр. жидк. 50мл/-/Фитофарм Кленка Польша"

    Кол-во: 150

    "Позиция 617"

    "Спринцовка пластизольная ПВХ ИБ-9 ирригационная (270мл)/-/Альфапластик. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 618"

    "Спринцовка пластизольная ПВХ ИБ-8 ирригационная (220мл)/-/Альфапластик. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 619"

    "Спасатель бальзам 30 г./-/ЛЮМИ Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 620"

    "Спазмалгон таб. № 20/-/Балканфарма/ Здравле Сербия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 621"

    "Софрадекс гл/ушн. капли 5мл/-/Санофи Индия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 622"

    "Сотагексал таб. 160 мг № 20/соталол/Салютас. Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 623"

    "Солкосерил мазь 5% 20 гр./-/Легаси Швейцария"

    Кол-во: 40

    "Позиция 624"

    "Солкосерил дентальная адгезивная паста 5гр./-/Легаси Швейцария"

    Кол-во: 15

    "Позиция 625"

    "Солкосерил гл. гель 20% 5 г./-/Легаси Швейцария"

    Кол-во: 15

    "Позиция 626"

    "Снуп спрей 0.1% 15 мл/ксилометазолин/Урсафарм /Штада"

    Кол-во: 250

    "Позиция 627"

    "Фезам капс. № 60/пирацетам + циннаризин/Балканфарма/ Здравле Сербия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 628"

    "Экзодерил крем 1% 15 гр./нафтифин/Сандоз Австрия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 629"

    "Эгилок таб. 25 мг № 60/метопролола тартрат/Эгис. Венгрия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 630"

    "Эвкалипт-М таб. д/рассасывания № 20/-/Х. тен Херкель Нидерланды"

    Кол-во: 40

    "Позиция 631"

    "Эвкалипт-М пастилки № 12 (Натур Продукт)/-/Натур Продукт Нидерланды"

    Кол-во: 30

    "Позиция 632"

    "Эвкалипта настойка 25мл/-/Флора Кавказа"

    Кол-во: 130

    "Позиция 633"

    "Шприц однораз с иглой 3мл № 100/-/СФМ Германия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 634"

    "Шприц 5мл №100/-/СФМ. Германия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 635"

    "Шприц 2 мл №100/-/СФМ. Германия"

    Кол-во: 18

    "Позиция 636"

    "Шиповника плоды 100 гр./-/Здоровье. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 637"

    "Шалфея листья 50гр./-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 58

    "Позиция 638"

    "Шалфей Эвалар таб. № 20/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 639"

    "Шалфей пастилки № 12 (Натур продукт)/-/Натур Продукт Нидерланды"

    Кол-во: 40

    "Позиция 640"

    "Чабреца трава ф/пак. 1.5 гр № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 56

    "Позиция 641"

    "Цитрамон П таб. №10/-/Обновление Россия"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 642"

    "Цитовир-3 капс. № 12/тимоген натрия+бендазол+аскорбиновая кислота/Цитомед. Финляндия Финляндия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 643"

    "Цистон таб. № 100/-/Хималая Индия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 644"

    "Ципрофлоксацин табл. 500мг №10/ципрофлоксацин/Озон. Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 645"

    "Ципрофлоксацин гл/ушн. капли 0.3% 5 мл/ципрофлоксацин/Синтез Россия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 646"

    "Ципромед капли ушные 0.3% 10 мл фл. - капельн./ципрофлоксацин/Сентисс Фарма Индия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 647"

    "Ципролет таб. п/пл/о500 мг № 10/ципрофлоксацин/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 648"

    "Ципролет гл. капли 0.3% 5мл/ципрофлоксацин/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 190

    "Позиция 649"

    "Циннаризин таб. 25 мг № 50/циннаризин/Софарма Болгария"

    Кол-во: 20

    "Позиция 650"

    "Циклоферон таб. 150 мг №20/меглюмина акридонацетат/Полисан. Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 651"

    "Циклоферон р-р д/ин. 12.5% амп. 2мл № 5/-/Полисан Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 652"

    "Экзодерил раствор 1% 10 мл/нафтифин/Сандоз /Глобофарм Австрия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 653"

    "Ярина таб. № 21/дросперинон. этинилэстрадиол/Байер Веймар/ Байер Фарма Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 654"

    "Юниэнзим с МПС таб. п/о № 20/-/Юникем Лаб.ЛТД"

    Кол-во: 50

    "Позиция 655"

    "Юнидокс Солютаб таб. 100 мг № 10/доксициклин/Астеллас /Ортат Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 656"

    "Эхинацеи настойка фл. 50 мл/-/Тульская ФФ Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 657"

    "Эуфиллин таб. 150мг №30/аминофиллин/Органика. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 658"

    "Эутирокс таб. 100мг № 100/левотироксин натрий/Мерк. Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 659"

    "Эстровэл таб. № 30/-/Внешторг /Валеант Россия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 660"

    "Эссливер форте капс. № 50/-/Наброс Фарма /Нижфарм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 661"

    "Эссенциале форте Н капс. 300 мг № 30/-/Наттерманн Германия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 662"

    "Эспумизан капс. 40 мг № 25/симетикон/Берлин-Хеми Германия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 663"

    "Эреспал таб.. покр. пленочной оболочкой. 80 мг № 30/фенспирид/Сердикс Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 664"

    "Эргоферон таб. д/рассасывания № 20/-/Материа Медика Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 665"

    "Эрвы шерстистой трава 30 г/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 52

    "Позиция 666"

    "Энтеросгель паста 225 г/-/Силма Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 667"

    "Энзистал-П №20 табл п/о/панкреатин/Торрент Фарм Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 668"

    "Энап таб. 5 мг № 20/эналаприл/Крка-Рус Россия"

    Кол-во: 145

    "Позиция 669"

    "Энап таб. 20мг № 20/эналаприл/КРКА Словения"

    Кол-во: 55

    "Позиция 670"

    "Энап таб. 10мг № 20/эналаприл/Крка-Рус Россия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 671"

    "Энап Н 10мг+25мг №20 табл./эналаприл+ гидрохлоротиазид/КРКА. Словения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 672"

    "Энап HL таб. 10мг/12.5мг №20/эналаприл+ гидрохлоротиазид/КРКА. Словения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 673"

    "Эмокси-оптик гл. капли 1% 5мл/метилэтилпиридинол/Синтез Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 674"

    "Элоком мазь 0.1% 15 г/мометазон/Шеринг-Плуг Лабо Бельгия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 675"

    "Элоком крем 0.1% 15г/мометазон/Шеринг-Плуг Лабо Бельгия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 676"

    "Элеутерококка экстракт жидкий 50 мл/-/Вифитех Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 677"

    "Ци-клим таб. 0.2 г № 60/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 678"

    "Фолиевая кислота таб. 1 мг № 50/фолиевая кислота/Борисовский ЗМП Беларусь"

    Кол-во: 170

    "Позиция 679"

    "Флюкостат капс. 150мг №1/флуконазол/Фармстандарт Россия"

    Кол-во: 210

    "Позиция 680"

    "Флуцинар мазь 0.025% 15 гр./флуоцинолона ацетонид/Фармзавод Ельфа Польша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 681"

    "Флуоксетин 10мг №20 капс./флуоксетин/Биоком. Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 682"

    "Флуконазол капс. 150мг №1/флуконазол/Вертекс Россия"

    Кол-во: 450

    "Позиция 683"

    "Флуимуцил 600мг №10 таб.раств./ацетилцистеин/Замбон. Швейцария"

    Кол-во: 70

    "Позиция 684"

    "Фиточай «Тибетский» ф/пак. 2.0 № 20 /-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 685"

    "Фиточай «Опалиховский» ф/пак. 2.0 № 20 /-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 686"

    "Фиточай «Дивный вечер» ф/пак. 2.0 № 20 /-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 687"

    "Фитосвечи ушные (классика) шт. № 2/-/Реамед Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 688"

    "Фитолизин паста 100 гр./-/Хербапол Польша"

    Кол-во: 35

    "Позиция 689"

    "Фенотропил таб. 100мг № 30/фенилпирацетам/Валента. Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 690"

    "Фенотропил таб. 100 мг № 10/фенотропил/Валента Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 691"

    "Фенибут таб. 250 мг № 20/фенибут/МЭЗ Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 692"

    "Феназепам таб.1 мг № 50/феназепам/Валента Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 693"

    "Фемостон конти таб. 1мг/5 мг № 28/-/Эбботт Биолоджикалз Нидерланды"

    Кол-во: 5

    "Позиция 694"

    "Фортранс пор. д/приг. р-ра д/приема внутрь 64.0 пак. №4/макрогол/Бофур Ипсен Франция"

    Кол-во: 33

    "Позиция 695"

    "Цианокобаламин р-р д/ин. 500 мкг амп. 1 мл № 10/цианокобаламин/Борисовский ЗМП Беларусь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 696"

    "Цефтриаксон пор. д/ин. фл. 1г № 1/цефтриаксон/Биохимик Россия"

    Кол-во: 350

    "Позиция 697"

    "Цефотаксим пор. д/ин. фл. 1г № 1/цефотаксим/Биохимик Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 698"

    "Цефалексин капс. 500 мг № 16/цефалексин/Хемофарм. Сербия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 699"

    "Цетрин таб. 10 мг № 20/цетиризин/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 110

    "Позиция 700"

    "Целестодерм В мазь 0.1% 15 гр. /бетаметазон/Шеринг-Плау. Бельгия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 701"

    "Целестодерм В мазь 0.1% 30 гр./бетаметазон/Шеринг-Плуг Лабо Бельгия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 702"

    "Целестодерм В с гарамицином крем 0.1% 15 гр./бетаметазон + гентамицин/Шеринг-Плау. Бельгия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 703"

    "Хофитол таб. 200 мг № 60/-/Роза-Фитофарм Франция"

    Кол-во: 20

    "Позиция 704"

    "Хондроитин-АКОС 5% 30г мазь д/нар. прим./хондроитина сульфат/Синтез. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 705"

    "Холосас сироп фл. 300 гр./-/Алтайвитамины Россия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 706"

    "Хлоргексидин р-р 0.05% 100мл пластик. флакон/хлоргексидина биглюконат/Росбио Россия"

    Кол-во: 680

    "Позиция 707"

    "Хилак форте капли фл. 30мл/-/Меркле Германия"

    Кол-во: 13

    "Позиция 708"

    "Хилак форте капли фл. 100 мл/-/Меркле Германия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 709"

    "Халиксол сироп 30 мг/10 мл фл. 100 мл/амброксол/Эгис Венгрия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 710"

    "Фуросемид таб. 40 мг №50/фуросемид/Софарма. Болгария"

    Кол-во: 80

    "Позиция 711"

    "Фурациллин таб. 0.02 г № 10/нитрофурал/Анжеро-Судженский ХФЗ"

    Кол-во: 320

    "Позиция 712"

    "Фуразолидон таб. 50мг № 20/фуразолидон/Анжеро-Судженский ХФЗ. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 713"

    "Фурадонин таб. 100мг №20/нитрофурантоин/Олайнфарм. Латвия"

    Кол-во: 110

    "Позиция 714"

    "Фукорцин р-р 25 мл/-/Тульская ФФ. Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 715"

    "Фторокорт мазь 0.1% 15г/триамцинолон/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 716"

    "Фромилид Уно таб. пролонг. д-я 500мг № 5/кларитромицин/КРКА Словения"

    Кол-во: 40

    "Позиция 717"

    "Фосфонциале капс. №30/«эссенциальные» фосфолипиды (липоид С 100)/Канофарма. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 718"

    "Фосфалюгель 20% 10.4/16.0 пак. № 20/-/Фарматис Франция"

    Кол-во: 13

    "Позиция 719"

    "Нурофен экспресс НЕО 200 мг № 12 табл./ибупрофен/Рекитт Бенкизер. СК Великобритания"

    Кол-во: 12

    "Позиция 720"

    "Нурофен Экспресс гель 5% 50 гр./ибупрофен/Рекитт Бенкизер/ Фармасиерра Соединенное Королевство"

    Кол-во: 40

    "Позиция 721"

    "Нурофен таб. п/о 200 мг № 10/ибупрофен/Рекитт Бенкизер Соединенное Королевство"

    Кол-во: 124

    "Позиция 722"

    "Но-шпа таб. 40 мг №24/дротаверин/Хиноин Венгрия"

    Кол-во: 220

    "Позиция 723"

    "Но-шпа 40мг №100 табл./дротаверин/Хиноин. Венгрия Венгрия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 724"

    "Нормодипин таб. 5 мг № 30/амлодипин/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 725"

    "Нормакс гл/ушн. капли 0.3% 5мл/норфлоксацин/Ипка Лаб. ЛТД Индия"

    Кол-во: 140

    "Позиция 726"

    "Норваск таб. 5 мг №14/амлодипин/Пфайзер. Германия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 727"

    "Ноотропил таб. 800мг № 30/пирацетам/ЮСБ Фарма Бельгия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 728"

    "Ноотроп капс. 400мг № 48/-/ВИС Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 729"

    "Ноопепт таб. 10мг №50/этиловый эфир фенилацетил-L-пролилилглицина/Лекко/ Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 730"

    "Нолицин таб. 400мг № 10/норфлоксацин/Крка-Рус Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 731"

    "Нолицин таб. 400 мг № 20/норфлоксацин/Крка-Рус Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 732"

    "Нолипрел А форте таб. п/о 5 мг/1.25 мг №30/периндоприл + индапамид/Сердикс Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 733"

    "Нолипрел А таб. п/о 2.5мг+0.625мг № 30/периндоприл + индапамид/Сердикс Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 734"

    "Ноготков цветки ф/пак. 1.5гр. №20/-/Красногорсклексредства. Россия"

    Кол-во: 48

    "Позиция 735"

    "Ново-Пассит таб. п/о № 10/-/Ивакс Чехия"

    Кол-во: 170

    "Позиция 736"

    "Ново-Пассит раствор 100 мл/-/Ивакс Чехия"

    Кол-во: 250

    "Позиция 737"

    "Новокаин 0.5% 5мл №10/прокаин/Органика. Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 738"

    "Новобисмол таб. 120 мг № 56/висмута трикалия дицитрат/Фармпроект /Фармстандарт. Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 739"

    "Новинет таб. № 21/-/Гедеон Рихтер Венгрия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 740"

    "Новиган таб. №20/-/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 90

    "Позиция 741"

    "Нитроспрей 10мл 0.4/доза 200 доз/нитроглицерин/Фармстандарт-Лексредства Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 742"

    "Нитросорбид таб. 10мг № 60/изосорбида динитрат/Фармапол-Волга. Россия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 743"

    "Нурофен Экспресс форте капс. 400 мг № 10/ибупрофен/Рекитт Бенкизер. СК Великобритания"

    Кол-во: 12

    "Позиция 744"

    "Офтальмоферон гл. капли 10 мл/-/Фирн М Россия"

    Кол-во: 66

    "Позиция 745"

    "Офтагель гл. гель 2.5 мг/г фл. 10 гр./карбомер/Урсафарм Германия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 746"

    "Офломелид мазь 30.0/-/Синтез Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 747"

    "Офлоксацин таб. 200 мг № 10/офлоксацин/Синтез Россия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 748"

    "Отривин спрей 0.1 % 10 мл/ксилометазолин/Новартис Консьюмер Швейцария"

    Кол-во: 60

    "Позиция 749"

    "Отипакс капли ушн. 15мл (16 г)/феназон + лидокаин/Биокодекс Франция"

    Кол-во: 70

    "Позиция 750"

    "Отинум капли ушн. 20 % 10 г/холин салицилат/Ай Си Эн Польфа Жешув Польша"

    Кол-во: 80

    "Позиция 751"

    "Освежитель для п/рта Mintorol спрей Стронг 25мл/-/Фреш Минт Восток Беларусь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 752"

    "Освежитель для п/рта Mintorol спрей Противотабак 25мл/-/Фреш Минт Восток Беларусь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 753"

    "Освежитель для п/рта Mintorol спрей Лимон + 25мл/-/Фреш Минт Восток Беларусь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 754"

    "Ортосифона листья ф/пак. 1.5 гр. № 20/-/Здоровье. Россия"

    Кол-во: 68

    "Позиция 755"

    "Орсотен капс. 120 мг № 42/орлистат/Крка-Рус Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 756"

    "Орнидазол таб. 500 мг № 10/орнидазол/Вертекс Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 757"

    "Омнитус таб. 50 мг № 10/бутамирата цитрат/Хемофарм. Сербия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 758"

    "Омепразол капс. 20мг № 30/Омепразол/Акрихин Россия"

    Кол-во: 350

    "Позиция 759"

    "Омез капс. 20мг №30/омепразол/Д-р Реддис Индия"

    Кол-во: 335

    "Позиция 760"

    "Олазоль аэроз. 80.0/-/Алтайвитамины. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 761"

    "Оксолиновая мазь 0.25% 10 гр./оксолин/Нижфарм. Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 762"

    "Окомистин 0.01% 10мл капли гл./бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорида моногидрат (мирамистин)/Славянская аптека/ Инфамед. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 763"

    "Овипол Клио супп. вагин. 500 мкг № 15/эстриол/Фармаприм /Акрихин Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 764"

    "Овестин супп. вагин. 0.5 мг № 15/эстриол/Юнитер Индастрис/ Органон Франция"

    Кол-во: 4

    "Позиция 765"

    "Облепиховое масло супп. рект. 0.5г № 10/-/Нижфарм Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 766"

    "О.Б. тампоны нормал № 8/-/Джонсон и Джонсон Франция"

    Кол-во: 20

    "Позиция 767"

    "Нитроксолин 0.05 № 50/нитроксолин/ТХФП. Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 768"

    "Мультифорт д/взрослых таб. шип №14/-/СантэФарм. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 769"

    "Мультимакс №30 табл./-/Юнифарм. США"

    Кол-во: 15

    "Позиция 770"

    "Мукалтин таб. 50мг № 10/экстракт травы алтея +натрия бикарбонат/ТХФП. Россия"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 771"

    "Мотилак таб. 10мг № 30/домперидон/Верофарм Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 772"

    "Монурал пор. для приг. сусп. 3г №1/фосфомицин/Замбон Свитцерланд Швейцария"

    Кол-во: 18

    "Позиция 773"

    "Момат 0.1% 15.0 крем д/наруж. прим./мометазона фуроат/Гленмарк. Индия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 774"

    "Трависил сироп фл. 100мл/-/Плетхико Фарм.. Индия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 775"

    "Торвакард таб. 10 мг № 30/аторвастатин/Зентива Словакия"

    Кол-во: 81

    "Позиция 776"

    "Тонометр UA 668 автомат/-/АНД компани Япония"

    Кол-во: 5

    "Позиция 777"

    "Толокнянки листья ф/пак. 1.5 гр № 20/-/Красногорсклексредства Россия"

    Кол-во: 94

    "Позиция 778"

    "Токоферола ацетат капс. 50 % 0.2 № 10/токоферол/ЛЮМИ Россия"

    Кол-во: 350

    "Позиция 779"

    "Тобрадекс глазн. капли 5мл/-/Алкон-Куврер Бельгия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 780"

    "Тиосульфат натрия 30% амп. 10.0 № 10/натрия тиосульфат/ОАО "Новосибхимфарм" - Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 781"

    "Супрастин таб. 25 мг № 20/хлоропирамин/Эгис Венгрия"

    Кол-во: 220

    "Позиция 782"

    "Слеза натуральная капли глазные 15 мл/-/Алкон-Куврер Бельгия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 783"

    "Слабилен 0.75% 15мл капли д/пр. вн./натрия пикосульфат/Лэнс Фарм/ Верофарм. Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 784"

    "Скорая помощь крем-бальзам ранозаживляющий 75 мл/-/КоролевФарм. Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 785"

    "Скорая помощь крем-бальзам от синяков и ушибов 75 мл/-/Фора-Фарм Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 786"

    "Сирдалуд таб .2 мг № 30/тизанидин/Новартис Саглик Гида Турция"

    Кол-во: 70

    "Позиция 787"

    "Сиофор таб. 850 мг №60/метформина гидрохлорид/Берлин-Хеми / Менарини Германия"

    Кол-во: 35

    "Позиция 788"

    "Фитолакс таб. 0.5г № 20/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 789"

    "Финлепсин 200мг таб. №50/карбамазепин/Тева. Польша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 790"

    "Финалгон мазь 20 гр./нонивамид.никобоксил/Глобофарм/ Берингер Ингельхайм Австрия"

    Кол-во: 45

    "Позиция 791"

    "Фильтрум-СТИ таб 400мг №10/лигнин гидролизный/АВВА РУС Россия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 792"

    "Фильтрум-СТИ 400мг №50 табл./лигнин гидролизный/АВВА. Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 793"

    "Фестал драже № 20/-/Авентис /Санофи Индия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 794"

    "Фервекс пор. д/пригот. р-ра с сахаром № 8 (малина)/-/Бристол Майерс Сквибб Франция"

    Кол-во: 150

    "Позиция 795"

    "Фенюльс капс. №10/-/Ранбакси /Терапиа Индия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 796"

    "Салфетки влажные очищ. универсальные № 15/-/ЗетТекнолоджи Россия"

    Кол-во: 130

    "Позиция 797"

    "Овесол таб. 250мг № 40/-/Эвалар Россия"

    Кол-во: 30

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить