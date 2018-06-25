Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025428/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025428/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806545165

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025428/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025428/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 25428.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения - 2 от 22.06..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 09:1025.06.2018 09:1025.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545165Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545165Подведение итогов не позднее Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545165Подведение итогов не позднее Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»

    Начальная цена

    3 276 691,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180302 15х42х13мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180305 25х62х17мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 3"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180311 55х120х29мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180316 80х170х39мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180512 60х110х28мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180610 50х110х40мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180612 60х130х46мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60203 17х40х12мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180212 60х110х22мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80305 25х62х17мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80306 30х72х19мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80307 35х80х21мм ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80309 45х100х25мм ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80310 50х110х27мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80312 60х130х31мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 205 25х52х15мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный 7306 30х72х19"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7207 35х72х15мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-208 40х80х18мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-209 45х85х19мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7608А 40х90х27мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 22"

    "Подшипник 6-2007122А(32022х) роликовый конический ГОСТ 27365-87"

    Кол-во: 34

    "Позиция 23"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 6-7508А 40х80х19мм ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 32224 120х215х40мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный 46308 40х90х23мм ГОСТ 831-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60205 25х52х15мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 27"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 313А 65х140х33мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 201 12х32х10мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 29"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 204А 20х47х14мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-206АК 30х62х16мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 208К 40х80х18мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 208 40х80х18мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 210 50х90х20мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 214 70х125х24мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 305 25х62х17мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 22

    "Позиция 36"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 306 30х72х19мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 76

    "Позиция 37"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-307АК 35х80х21мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 58

    "Позиция 38"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 307К5 35х80х21мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 308 40х90х23мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 52

    "Позиция 40"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-308К4 40х90х23мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 309 45х100х25мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 26

    "Позиция 42"

    "Подшипник радиальный шариковый сферический двухрядный с отверстием цилиндрическим кольца внутреннего 1309 45х100х25мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-312 60х130х31мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 315 75х160х37мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 406АК"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 407 35х100х25мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 409 45х120х29мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 2309 45х100х25мм ГОСТ 8328-75"

    Кол-во: 25

    "Позиция 49"

    "Подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с отверстием цилиндрическим кольца внутреннего 3620 100х215х73мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7218 90х160х26мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7307А 35х80х18мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7309 45х100х22мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7311 55х120х25мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7609 45х100х30мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Подшипник 46412-А, шариковый радиально-упорный 1-рядный ГОСТ 831-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный 66412АК 60х150х35мм ГОСТ 831-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180202 15х35х11мм"

    Кол-во: 165

    "Позиция 58"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180203 17х40х12мм"

    Кол-во: 154

    "Позиция 59"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180204 20х47х14мм"

    Кол-во: 135

    "Позиция 60"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180206 30х62х16мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 107

    "Позиция 61"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180303 17х47х14мм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 62"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180304 20х52х15мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 63"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180306 30х72х19мм"

    Кол-во: 84

    "Позиция 64"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60305 25х62х17мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-50706УШ1 30х75х19мм ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 18

    "Позиция 66"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный В6-50307АКШ 35х80х21мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Подшипник 80203АС9 Двигатель"

    Кол-во: 9

    "Позиция 68"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 1000907 35х55х10мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Подшипник роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами 664818Д 89х100х42,5 мм КПП МАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 70"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80207 35х72х17мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими роликами без колец 64805 ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Подшипник ступицы заднего ведущего моста 32221 E CSN024720 КАМАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Подшипник радиальный роликовый конический однорядный метрической размерности 80х140х38,25мм 32216A DIN ISO 355 / DIN 720"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Подшипник раздаточного редуктора 8328 42206 ТМ-120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Подшипник раздаточного редуктора 2893 50309 ТМ-120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Подшипник раздаточного редуктора 2893 50216 ТМ-120"

    Кол-во: 21

    "Позиция 77"

    "Подшипник раздаточного редуктора 8328 42207 ТМ-120"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 1000916 80х110х16мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Подшипник передней крышки 409.1308023 УАЗ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 80"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 1000913 65х90х13мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 81"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 104 20х42х12"

    Кол-во: 23

    "Позиция 82"

    "Подшипник 2313М ТМ-120"

    Кол-во: 16

    "Позиция 83"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60306 30х72х19мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60310 50х110х27мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60312 60х130х31мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60314 70х150х35мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с двухсторонним уплотнением 180204АС17 20х47х14мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60304 20х52х15мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 206 30х62х16мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 203"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Подшипник 180204 АКС17 вала рулевого управления Уаз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Подшипник 207 Б"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Подшипник 307"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60026 6х19х6мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Подшипник радиально-упорный шариковый двухрядный 3208 40х80х30,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Подшипник упорный шариковый одинарный с кольцом свободным и кольцом подкладным 18308 40х78х28,5мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 6-180305 25х62х17мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180501 12х32х14мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180502 15х35х14мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 6-180310 50х110х27мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 101"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180606 30х72х27мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 102"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 60307 35х80х21мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180308 40х90х23мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 104"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 203А 17х42х12"

    Кол-во: 17

    "Позиция 105"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 1160304к 20х52х18 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 26

    "Позиция 106"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-205К 25х52х15 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 11

    "Позиция 107"

    "Подшипник 20-3522 нососа отбора мощности ЗИП к дизелям М640, М623 Звезда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с односторонним уплотнением 160205 25х52х15мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 109"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 102304М 20х52х15мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 160703 17х62х20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 6-180603К1С9 17х47х19мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 40

    "Позиция 112"

    "Подшипник радиальный шариково-роликовый двурядный с двухсторонним уплотнением и с валиком 6-3НР25155ЕС30 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный В76-360710АУС9Ш 50х82х20"

    Кол-во: 13

    "Позиция 114"

    "Подшипник упорный шариковый однорядный 108710 50х80х22мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с двухсторонним уплотнением 180502К3С9 ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 18

    "Позиция 116"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6-203А 17х40х12мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 45

    "Позиция 117"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 305а, д=25/62 мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Подшипник 6-5НР1724ЕС30 ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 18

    "Позиция 119"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 7310 50х110х23мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с двухсторонним уплотнением 180206К5 ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 50208А 40х80х18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 6У-7510АШ 50х90х19мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Подшипник радиальный роликовый конический однорядный 32018Х ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 50313АК ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Подшипник радиальный роликовый цилиндрический однорядный 264706 30х44х33"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Подшипник радиальный роликовый игольчатый двухрядный 664916Е 81х92х42"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180205К1С17 25х52х15мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 128"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с односторонним уплотнением 160208 40х80х18мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный ШМ30ЕТУ-500 натяжения гусеницы ТМ-120 ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 116 бортового редуктора ТМ-120 ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 220 100х180х34мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 132"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими без кольца внутреннего 92610 К4М 110х50х40 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 133"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 144903 18х28х11,5 мм КПП МАЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 134"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 76-180307К4С9Ш2У 35х80х21мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 12310КМ 50х110х27мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Подшипник роликовый радиальный игольчатый 904700К2С10 16х10х9,1 мм КПП УРАЛ ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 70

    "Позиция 137"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180605 25х62х24мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 138"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Щит управления регулирующим клапаном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Щит управления циркуляционным насосом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Щит управления возд. клапанами ЩУН 12452"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Щит управления клапанами ЩУН 12451"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 32314К1М ГОСТ 8328-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 311 55х120х29мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 145"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 2311 55х120х29мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 146"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 2313 65х140х33мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный 46320 100х215х47мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180201 12х32х10мм ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 121

    "Позиция 149"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180207 35х72х17мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 150"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180208 40х80х18мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 151"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180209 45х85х19мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 152"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с уплотнением двухсторонним 180211 55х100х21мм"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить