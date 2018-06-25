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Номер извещения
31806545165
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025428/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0025428/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 09:1025.06.2018 09:1025.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545165Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545165Подведение итогов не позднее Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников и термошкафа для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
3 276 691,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
28.15
27.90.1
27.90
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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