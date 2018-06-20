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Номер извещения
31806544810
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028704/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка автомобилей бортового и аварийно-спасательного (2 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность» (№ 0060/18/4.3/0028704/Гбезопасн/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-37-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Поставка автомобиля бортового для Оренбургской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806544810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля бортового для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 14:0020.06.2018 14:0020.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806544810Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля бортового для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806544810Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля бортового для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля бортового для Оренбургской ВЧ
Начальная цена
6 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
45.1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка аварийно-спасательного автомобиля для Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806544810Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аварийно-спасательного автомобиля для Центральной ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 14:0020.06.2018 14:0020.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806544810Дата и время вскрытия заявок Поставка аварийно-спасательного автомобиля для Центральной ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806544810Подведение итогов не позднее Поставка аварийно-спасательного автомобиля для Центральной ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аварийно-спасательного автомобиля для Центральной ВЧ
Начальная цена
6 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
29.10.5
29.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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