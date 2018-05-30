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Номер извещения
31806545174
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024175/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров и бумажной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0024175/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка канцелярских товаров и бумажной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и бумажной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545174Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и бумажной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545174Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и бумажной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и бумажной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
24 702 464,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
15.12.12.191
22.29.21.000
25.99.23.000
25.99.29.190
32.99.12.120
32.99.12.110
17.23.13.195
17.23.13.194
32.99.16.120
17.23.13.190
25.71.13.110
22.19.20.112
32.99.13.130
25.93.14.140
32.99.15.110
20.52.10.190
58.19.19.190
25.93.14.130
17.12.14.119
32.99.15.120
32.99.16.110
17.21.15.120
32.99.15.140
32.99.14.110
25.71.11.120
22.19.73.119
22.29.29.000
17.21.15.110
20.30.22.160
20.30.24.110
25.71.11.130
26.51.33.141
17.12.14.182
58.19.13.120
17.23.13.193
22.22.19.000
24.34.13.110
22.29.25.000
32.99.16.140
17.12.14.110
46.49
46.76
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 5
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Кол-во: 4500
Кол-во: 600
Кол-во: 220
Кол-во: 1156
Кол-во: 74
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