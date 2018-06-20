Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм термоагрессивностойкий из полимерных материалов ТАСК Предназначен для защиты противопожарных и аварийно-спасательных служб от агрессивных сред:повышенных тепловых воздействий возникающих при тушении пожаров,проведении разведки и спасении людей" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Костюм термоагрессивностойкий из полимерных материалов ТАСК Предназначен для защиты противопожарных и аварийно-спасательных служб от агрессивных сред:повышенных тепловых воздействий возникающих при тушении пожаров,проведении разведки и спасении людей" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Оборудование сушильное ПТС "Бриз" в комплекте с блоком подачи воздуха ПТС "Бриз"-00 предназначено для сушки 4 костюмов химзащиты одновременно. Габариты, мм.:2720х750х1950, мощность 1,0 кВт. Масса 72 кг. Срок службы не менее 10 лет." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Пенообразователь синтетический биоразлагаемый общего назначения для тушения пожаров классов А и В ПО-6У (в бочках) ТУ 2481-001-14532723-2003" Кол-во: 32

"Позиция 5" "Самоспасатель ГДЗК Самоспасатель ГДЗК (газодымозащитный защитный комплект)" Кол-во: 200

"Позиция 6" "Комплект отбора проб КПО-1М для отбора проб почвы, воздуха и других материалов зараженных радиоактивными веществами, токсичными химикатами и бактериологическими средствами" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Палатка ТПП-1 для проверки противогазов" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Самоспасатель универсальный фильтрующий малогабаритный ШАНС-Е ГОСТ 22.9.09-2005" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Комплект дегазационный ИДК-1М ТУ 5251-008-84051273-2011" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II-III степени НПС-Апполо артикул 013 03 ТУ 9393-013-42965160-2005" Кол-во: 12

"Позиция 11" "Костюм хлопчатобумажный охлаждающий КХО-3 ТУ 2 188-80" Кол-во: 18

"Позиция 12" "Покрывало спасательное термозащитное золотистого цвета вес изделия – 60 г, размер – 160 х 210 см, прочность на разрыв – до 200 кг, размер упаковки – 8х14х1 см" Кол-во: 430

"Позиция 13" "Комплект КИМГЗ Юнита" Кол-во: 65

"Позиция 14" "Палатка ТПП-1 для проверки противогазов" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Костюм противочумный Кварц-1М в комплектации: комбинезон, шлем-маска (с панорамной маской БРИЗ-4301 (ППМ-88), бахилы прорезиненные, перчатки латексные, фильтр ФСУ-МБ." Кол-во: 3

"Позиция 16" "Пакет перевязочный медицинский индивидуальный ППИ-1 (повязка-подушечка из нетканого полотна подвижная, из нетканого полотна неподвижная, марлевый бинт, безопасная булавка, двухслойная герметичная упаковка - внутренняя упаковка из подпергамента и внеш" Кол-во: 300