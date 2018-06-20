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Номер извещения
31806544558
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025441/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка противопожарного оборудования и СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
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Поставка противопожарного оборудования и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 08:00 GMT +320.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806544558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарного оборудования и СИЗ194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806544558Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарного оборудования и СИЗ194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 18:0025.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806544558Подведение итогов не позднее Поставка противопожарного оборудования и СИЗ194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарного оборудования и СИЗ
Начальная цена
6 020 570,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
32.99.11.120
32.99.11.199
14.12.30.190
32.99.59.000
20.59.52.130
32.99.11.140
14.12
20.59
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 430
Кол-во: 65
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Кол-во: 3
Кол-во: 300
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