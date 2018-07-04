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Номер извещения
31806545182
Уникальный номер закупки
18/4.3/0022040/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка камня тротуарного, плит дорожных, стоек железобетонных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году (0056/18/4.3/0022040/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
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Поставка камня тротуарного, плит дорожных, стоек железобетонных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 09:00 GMT +304.07.2018 09:0004.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камня тротуарного, плит дорожных, стоек железобетонных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2018 09:1004.07.2018 09:1004.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545182Дата и время вскрытия заявок Поставка камня тротуарного, плит дорожных, стоек железобетонных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545182Подведение итогов не позднее Поставка камня тротуарного, плит дорожных, стоек железобетонных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка камня тротуарного, плит дорожных, стоек железобетонных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году
Начальная цена
12 145 831,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
23.61.11.190
23.61.12.143
23.61.12.141
23.61.12.142
23.61.12.162
49.20.19.190
46.73
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 770
Кол-во: 520
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Кол-во: 650
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