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Номер извещения
31806545204
Уникальный номер закупки
18/2.2/0003468/ТГСаратов
Наименование закупки
Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.(№0056/18/2.2/0003468/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 09:00 GMT +318.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545204Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 09:1018.06.2018 09:1018.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545204Дата и время вскрытия заявок Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545204Подведение итогов не позднее Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.
Начальная цена
12 309 733,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
24.20.21.000
24.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 19
Кол-во: 13
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 19.87
Кол-во: 30.57
Кол-во: 1.4
Кол-во: 3.1
Кол-во: 3.93
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