Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка труб большого диаметра для эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Транспортно-заготовительне расходы" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Труба 1420х18,7мм с заглушками, К60, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 7,4МПа, ТУ 1381-012-05757848-2005" Кол-во: 14

"Позиция 3" "Труба 1220х12мм с заглушками, К56, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа, ТУ 1381-012-05757848-2005" Кол-во: 19

"Позиция 4" "Труба 1220х12мм с заглушками, К55, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 13

"Позиция 5" "Труба 1020х11мм с заглушками, К52, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 30

"Позиция 6" "Труба 530х9мм с заглушками, К60, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 7,4МПа" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Труба 1220х15,2мм с заглушками, К60, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 7,4МПа" Кол-во: 22

"Позиция 8" "Труба 1220х12мм с заглушками, К60, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 7,4МПа" Кол-во: 22

"Позиция 9" "Труба 530х8мм с заглушками, К55, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Труба 530х8мм с заглушками, К52, KCU при t=-40C, KCV при t=0C, ИПГ при t=0C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Труба 1220х12мм с заглушками, К56, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Труба 1220х12мм с заглушками, К56, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа, ТУ 1381-012-05757848-2005" Кол-во: 19.87

"Позиция 13" "Труба 1020х11мм с заглушками, К52, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 30.57

"Позиция 14" "Труба 530х9мм с заглушками, К60, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 7,4МПа" Кол-во: 1.4

"Позиция 15" "Труба 530х8мм с заглушками, К55, KCU при t=-60C, KCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Pраб 5,4МПа" Кол-во: 3.1