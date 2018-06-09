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Номер извещения
31806544103
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031048/ДАстр
Наименование закупки
Поставка средства Полисепт для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" 0101/18/4.3/0031048/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-64-25
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
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Поставка средства Полисепт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 09:00 GMT +309.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806544103Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средства Полисепт414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806544103Дата и время вскрытия заявок Поставка средства Полисепт414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 07:3026.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806544103Подведение итогов не позднее Поставка средства Полисепт414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средства Полисепт
Начальная цена
5 018 430,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
20.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7300
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