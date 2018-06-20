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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543898

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038784/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    товары для офиса на размещение.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Об_изм_даты_ПИ_ЗП_06.07.2018.xml

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    8-349-563371

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суржавская Тамара Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 08:00 GMT +320.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543898Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 15:0010.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543898Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543898Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Товары для офиса

    Начальная цена

    771 913,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23.000

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток для бумаг вертикальный А4, Стамм Тропик"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Линейка пластик 300мм Стамм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 3"

    "Ластик Комфорт"

    Кол-во: 211

    "Позиция 4"

    "Краска штемпельная синяя 70 мл Гамма"

    Кол-во: 99

    "Позиция 5"

    "Короб архивный 150мм"

    Кол-во: 197

    "Позиция 6"

    "Корзина для бумаг 10 л пластик"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Конверт почтовый А-4 с отрывной полосой с отрывной полосой фирменный Газпром связь С4, 229х324 бумага 90г/м2 силиконовая лента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Кнопки канцелярские 10ммх100шт10ммх100шт, STAFF эконом"

    Кол-во: 56

    "Позиция 9"

    "Книга учета 96л. клетка AttacheAttache офсет 70 г/м2 артикул 26586"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Книга канцелярская 192л, клетка AttacheAttache офсет 70 г/м2 артикул 27739"

    Кол-во: 31

    "Позиция 11"

    "Клей-карандаш Стандарт 15г"

    Кол-во: 980

    "Позиция 12"

    "Клей ПВА 65 мл"

    Кол-во: 186

    "Позиция 13"

    "Клей "Момент" 30 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Карандаш с ластиком черно-графитный Конструктор"

    Кол-во: 372

    "Позиция 15"

    "Калькулятор настольный Cello-666II"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Календарь квартальный трехблочный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Игла для прошивки документов, L 150мм сталь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Зажим для бумаг 51 мм12 штук в упаковке"

    Кол-во: 110

    "Позиция 19"

    "Зажим для бумаг 25 мм12 штук в упаковке"

    Кол-во: 110

    "Позиция 20"

    "Дырокол 30л, InФормат, 2 отверстия металлический корпус"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Ватман А-1, 610х860мм,100л/пач. ГОСТ 597-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Бумага для заметок с липким слоем 38х51мм POST-IT BASIC,12блх100л."

    Кол-во: 93

    "Позиция 23"

    "Бумага А4 Марафон СтандартА4 XEROX"

    Кол-во: 490

    "Позиция 24"

    "Бумага А3 Марафон СтандартА3 XEROX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Блокнот на спирали ф А5 клетка, 60л ф А5 клетка"

    Кол-во: 107

    "Позиция 26"

    "Блок-кубик 9Х9Х9см в пластиковом стакане 100 листов в блоке"

    Кол-во: 99

    "Позиция 27"

    "Блок с липким краем 76х102 мм,100л"

    Кол-во: 186

    "Позиция 28"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Штрих с разбавителем в наборе, 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Шило канцелярское малое ШМ-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Файл-вкладышА-4, 100шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Тетрадь А4 клетка 96 листов"

    Кол-во: 110

    "Позиция 33"

    "Степлер №10, до 15л"

    Кол-во: 31

    "Позиция 34"

    "Степлер 24/6 на 20листов"

    Кол-во: 31

    "Позиция 35"

    "Скрепки канцелярские 25 мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 36"

    "Скотч упаковочный 50Х66 мм 12 штук в упаковке, прозрачный"

    Кол-во: 197

    "Позиция 37"

    "Скобы для степлера №10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Скобы для степлера 24/6100шт/туба,inФОРМАТ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 39"

    "Ручка шариковая синяяBrauberg"

    Кол-во: 372

    "Позиция 40"

    "Ручка шариковая краснаяBrauberg"

    Кол-во: 56

    "Позиция 41"

    "Пружина для переплета 38 мм, 50 шт/уп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Пленка матовая А4 для ламинир.125мкм 100 микрон, 100шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Пленка 303x426мм А3 100 микрон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Папка-уголок А-4, жесткий пластикА-4, жесткий пластик"

    Кол-во: 980

    "Позиция 45"

    "Папка-регистратор А-4 с арочн.мех.80 ммА-4 с арочн.мех.80 мм Bantex"

    Кол-во: 490

    "Позиция 46"

    "Папка файлов А-4 на 60 кармановна 60 карманов"

    Кол-во: 110

    "Позиция 47"

    "Папка файлов А-4 на 40 кармановА-4 на 40 карманов"

    Кол-во: 110

    "Позиция 48"

    "Папка файлов А-4 на 100 карманов А-4 на 100 карманов"

    Кол-во: 56

    "Позиция 49"

    "Папка на 2-х кольцах 40мм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 50"

    "Папка д/бумаг архивная А-4, 80 мм крафт, корешок бумвинил, 4 х/б завязки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Ножницы канцелярскиес пластиковыми эллиптическими ручками"

    Кол-во: 197

    "Позиция 52"

    "Нож канцелярский 9 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Набор канцелярский, 13 предметов Erich Krause «Лидер»"

    Кол-во: 150

    "Позиция 54"

    "Лоток для бумаг горизонтальный Стамм, прозрачный тонированный голубой"

    Кол-во: 197

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