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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" ( для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0039158/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Поставка комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" ( для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0039158/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запасных частейПо адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543873

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039158/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" ( для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0039158/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДОЗП_18_ДАстр-4.3-0039158_изменен.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-64-30

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запасных частейПо адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543873Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных запасных частейПо адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 07:3003.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543873Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частейПо адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543873Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частейПо адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей

    Начальная цена

    935 722,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор автомобильный свинцовый стартерный 6СТ-132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Амортизатор 3302-2905006 ГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Амортизатор подвески задней 3110-2915006-01 ГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Барабан тормозной задний 3110-3502070 ГАЗ-3110"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Генератор 464.3701 МТЗ-82.1 УМТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Гидромотор аксиально-поршневой 310.3.56.03.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Гидроусилитель руля 3110-3400011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Группа поршневая(комплект - гильза, поршень, кольца уплотнительные, кольца антикавитационные) отдельно 238НБ-1004008-Б МАЗ-64229"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Диск сцепления ведомый 70-1601133 МТЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Корзина сцепления МТЗ-82 усиленная БЗТДиА Каталожный №80-1601090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Котёл паровой 35.01.00.000 ППУА производительность по пару 1600 кг/ч температура пара 310С давление пара 10 Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Масленка прямая (резьбовая) тип 1 для пластичных материалов с резьбой М10х1 номер 2, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным 1.2. Ц6.хр. ГОСТ 19853-74"

    Кол-во: 31

    "Позиция 13"

    "Насос водяной 240-1307012-А1 МТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Насос водяной ПТ-25 для ППУна базе а/м КАМАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Насос топливный(бензонасос электрический) 31622-1139020 УАЗ-3163 Patriot"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Опора шаровая 31105-2904412-55 верхняя Газ-31105"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Опора шаровая Газ-31105 (нижняя)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Полуось 50-2407082-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Привод стартера 24.3708600 МТЗ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Радиатор охлаждения 130У.13.010-1 Бульдозер Б-10м.1111-1Е ЧТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Радиатор охлаждения 3-х рядный под кондиционер 3163-1301010-11, УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Радиатор системы охлаждения двигателя четырехрядный 70У-1301010 МТЗ-80 в сборе, медный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Сайлентблок рессоры 3302-2902027 ГАЗ-3302"

    Кол-во: 19

    "Позиция 24"

    "Стартер 25.3708-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Стартер двигателей 6012.3708, ЗМЗ 405, ЗМЗ 406 ГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Стартер СТ-24.3708000 Амкодор 702ЕА-01, ТО-49"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Турбокомпрессор ТКР-8,5С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Тяга рулевая продольная 3302-3414014 ГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Электромагнит управления 151,3747 исп II МОАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Энергоаккумулятор КАМАЗ 20/20"

    Кол-во: 8

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