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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0038835/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0038835/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)По адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543808

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038835/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0038835/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДОЗП_18_ДАстр-4.3-0038835_изменен.zip

    Участникам_14.06.2018.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-64-30

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Оборудование для кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)По адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543808Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)По адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 07:3003.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543808Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)По адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543808Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)По адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    2 649 730,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    28.25.12

    Производство оборудования для кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель-ионизатор воздуха Супер Плюс Ион.Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц 220 В Потребляемая мощность до 5 Вт Объём обслуживаемого помещения от 20 м3 до 50 м3 Размер улавливаемых частиц в пределах 0,3-100 мкм Эффективность очист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Плитка электрическая Centek CT-1507, мощность - 2000 Вт, 2 чугунные конфорки, Усиленный корпус"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter,обычный, уборка: сухая и влажная, без мешка для сбора пыли ГОСТ 26119-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Холодильник Атлант МХМ 2835-00, общий объем 280 л двухкамерный ГОСТ 26119-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кондиционер General F08HRN18,производительность охлаждения (кВт): 2.34 Производительность обогрева (кВт): 2.34 Электропитание (В): 220-240/50/1 Площадь кондиционируемого помещения (м2): до 19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сплит-система Lessar LS-H09KKA2A / LU-H09KKA2A.Рекомендуемая площадь помещения, м² до 27 Модель внутреннего блока LS-H09KKA2A Модель наружного блока LU-H09KKA2A Холодопроизводительность, BTU 9000 Холодопроизводительность, кВт 2.53 Теплопроизводи"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Фотоаппарат CANON EOS 1200D KIT 18-55 III черный, число эффективных пикселов 18 млн ГОСТ 26119-97"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Пылесос с пылесборником Samsung SC4140. Макс. мощность всасывания 320 Вт, Объем пылесборника 3 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Холодильник Саратов 1614М (КШ 160), однокамерный, класс A, морозильник сверху, общий объем 165 л ГОСТ 26119-97"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Холодильник Pozis RK-102A, двухкамерный, класс A+, общий объем 285 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Сплит-система Lessar LS-H12KKA2A / LU-H12KKA2A. Рекомендуемая площадь помещения, м² до 36 Модель внутреннего блока LS-H12KKA2A Модель наружного блока LU-H12KKA2A Холодопроизводительность, BTU 12000 Холодопроизводительность, кВт 3.51 Теплопроизво"

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Пылесос для оргтехники 3M field service vacuum. Мотор мощность ( 1 л.с ) 736 Вт, (1 шарикоподшипник и 1 подшипник скольжения - смазки не требует)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Утюг Philips GC3803/30, мощность 2400 Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Диспенсер электрический Smixx-16L/E .Тип установки Напольный, Мощность нагрева 550Вт, Мощность охлаждения 90Вт."

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Кофемашина эспрессо BOSCHE TES50129RW. Объем 1.7 л Мощность 1600 Вт Используемый кофе зерновой, молотый Тип нагревателя термоблок Тип приготовления эспрессо автоматическое Количество степеней помола 5 Материал корпуса пластик Давление помпы 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Фен BOSCH PHD1100, мощность 1200 Вт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Устройство для сушки посуды ПЭ-2000.Максимальная температура нагрева воздуха - 65± 5°С Максимальное время непрерывной работы - 8 ч Максимальная потребляемая мощность - 1000 Вт Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В Габаритные разме"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Кофеварка Centek CT-1141 Black 1200мл капельная для молотого кофе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Сплит-система Lessar LS-H07KKA2A / LU-H07KKA2A. Рекомендуемая площадь помещения, м² до 21 Модель внутреннего блока LS-H07KKA2A Модель наружного блока LU-H07KKA2A Холодопроизводительность, BTU 7000 Холодопроизводительность, кВт 2.05 Теплопроизвод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Обогреватель масляный Ресанта ОМ- 9Н. Напряжение В - 220-240 Мощность, Вт - 2000 Количество секций - 9 Габариты, см - 45×16×65 Вес нетто, кг - 9,1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Чайник BOSCH TWK6001 , объем 1.7 л, мощность 2400 Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Сушилка для рук Neoclima NHD-2.0, мощность, кВ 2000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Тепловентилятор Balu BHP-3.000CL,тепловая пушка, мощность обогрева 3000 Вт"

    Кол-во: 10

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