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    Главная / Торги / Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:3025.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543752

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025473/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0025473 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 30.05.2018 медтовары Б.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Одежда прочая и аксессуары

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Закупки и тендеры Пестициды и агрохимические продукты прочие

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые упаковочные

    Закупки и тендеры Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Часы всех видов

    Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Приборы оптические и фотографическое оборудование

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:30 GMT +325.06.2018 09:3025.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543752Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543752Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543752Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    5 793 107,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    26.60.13.110

    Ингаляторы

    26.60.13.190

    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки

    26.60.13.160

    Аппараты магнитотерапии

    26.51.66.111

    Динамометры общего назначения

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    26.51.51.110

    Термометры

    26.52.12.140

    Секундомеры

    26.60.12.124

    Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови

    26.60.11.121

    Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях

    26.70.17.140

    Негатоскопы

    26.60.12.122

    Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры

    26.60.13.150

    Аппараты ультразвуковой терапии

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    20.59.52.192

    Индикаторы

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    17.23.13.110

    Журналы регистрационные из бумаги или картона

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    22.22.14.000

    Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс

    22.22.12.000

    Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена

    22.19.71.110

    Презервативы

    14.19.32.120

    Одежда из нетканых материалов

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    22.19.60.119

    Перчатки резиновые прочие

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    20.59.52.110

    Пасты для лепки

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    21.20.10.111

    Препараты стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    14.19

    Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.52

    Производство часов

    26.60

    Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ника Хлор в гранулах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ника Экстра М Профи"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Ника Пероксам"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Хлорамин Б(фас 15кг расфасовка в мешке по 300,0) активный хлор 24-27%"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Бетасептин, 100мл, спрей кожный антисептик"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Дезсредство Ника-Экстра М, фасовка 1л"

    Кол-во: 45

    "Позиция 7"

    "Дезсредство Ника-Неодез, фасовка 1 л"

    Кол-во: 45

    "Позиция 8"

    "Акватабс банка, 60таб"

    Кол-во: 52

    "Позиция 9"

    "Перекись водорода мед. 33% (канистра 11,4 кг)"

    Кол-во: 114

    "Позиция 10"

    "Октенисепт (фас 50 мл)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Октенисепт (фас 1000 мл)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Октенидерм (фас 1 литр)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 13"

    "Ока Таб (банка 300 таб.)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 14"

    "Клорэндез таблетки 3,3г, 300 шт/уп ."

    Кол-во: 52

    "Позиция 15"

    "Жидкое мыло "Бетафлор" с дез. Эффектом 1 литр"

    Кол-во: 190

    "Позиция 16"

    "Бетасептин кожный антисептик, фасовка 1л, с дозатором"

    Кол-во: 41

    "Позиция 17"

    "МультиДез Тефлекс. дезсредство, для поверхностей фасовка 0,5л. Ооо "Софт Протектор""

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Амиксидин дезсредство, фасовка.1литр"

    Кол-во: 26

    "Позиция 19"

    "Амидез -тест (полоски индикаторные) уп (50шт)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 20"

    "Амидез (фас 1 л)"

    Кол-во: 106

    "Позиция 21"

    "Азопирам С на 200 мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Мультикалибратор Трукал, ДиаСис, 3 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Глюкоза ДиаС Glucose GOD DiaS (10 min), 612 мл., КАТ.№ SB 10250022"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Набор для определения Общего белка ФС 510 мл (Total Protein FS) (11051010, 30.10.2011,--,РОССИЯ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов для опр. сод "Альбумина ФС" ДиаС (125мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов для кол-в опр. сод.креатинина в сыв. кр и моче "Креатинин ФС" 510 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов для кол-в опр. сод.креатинина в сыв. кр и моче "Мочевина ФС" 510 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов для количественного определения сод.мочевой к-ты"Мочевая кислота" ФС 510 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Набор для опр. Билирубина TBIL Fs, Диа Сис, 510 мл, ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор для опр. Прямого билирубина Bilirubin Auto Direct Fs, Диа Сис, 510 мл, ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов для количественного определения содержания холестерина в сыв-ке (ХОЛЕСТЕРИН ФС), 612 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Набор для опред.Холестерина высокоцй плотности HDL (125) мл Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Набор для опред.Холестерина низкой плотности LDL (125) мл Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Набор для опр.сод триглициридов в сыв-ке и плазме крови (ТРИГЛИЦИРИДЫ ФС), 612 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов для количественного определения содержания АЛТ в сыв-ке (ALT (GPT) ФС), 510 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов для количественного определения содержания АСТ в сыв-ке (AST (GOT) ФС), 510 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов для определения общей активности а-Амилазы в сыв-ке крови и моче 510 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Набор для определения активн.Щелочной фосфотазы ФС 510 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Набор для определения Гамма - Глутамилтрансферазы ФС. Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.). 125мл(11041010, 30.10.2011,---, РОССИЯ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов для определения общей активности ЛДГ кинетическим методом в сыворотке крови, 125 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Диагностикум латексный для опред.С-рект белка турбодиметрическим методом"СРБ ТУРБИ-АБРИС +", кат. № 301.2.200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Набор для опред.С-рект белка "Абрис"(СРБ), 100 опред"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Набор реагентов РФ (экспресс- латекс) "Абрис" (100опр.) ( 012, 30.03.2012,- Россия)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Дозатор одноканальный BIOHIT Proline 1000 - 5000 мкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Дозатор одноканальный BIOHIT Proline Plus 5 - 50 мкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Контрольная сыворотка Трулаб N, (5мл)ДиаСис…"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Diff AcT PAK (изотонический р-р)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    "Культер кленз (5л) промывающий раствор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Контрольный реагент (3*3,3 мл) CULTER®4C®-ES CEll Control"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Пробирки Флоринского ПФХ1-14х60, 300 шт./уп., арт. 1002708"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови", 50 мл флакон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Раствор по Май-Грюнвельду, 1 л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    ""Азапирам-СК, № 2, на 200 мл набор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    ""Клини Тест- Фенолфталеин", 1 % спиртовый раствор, 100 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Антиген кардиолипиновый для реакции РМП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Набор реагентов "Сыворотка для диагностики сифилиса" контрольная, слабоположительная для РСК. К-т №1/2 (10фл х 1мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Набор реагентов "Сыворотка для диагностики сифилиса" контрольная, положительная для РСК. К-т №1/2 (10фл х 1мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Емкость из темного стекла с притертой крышкой, 125 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Безопасный скарификатор "Норма", глубина прокола 1,8 мм (зелёная), 200шт/уп, REF 85.1016"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Микроветты SARSTEDT с ЭДТА 200 мкл,100 шт/уп, REF 20.1288"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Микропробирки для определения глюкозы с фторидом натрия и калия оксалатом, 250 мкл, 100 шт, кат. № 450481"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Капиляры для определения глюкозы с фторидом натрия и калия оксалатом, 250 мкл, 100 шт, кат. № 450437"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Пробирка Vacuette с активатором сгустка с гелем 4 мл (50шт/уп"

    Кол-во: 24

    "Позиция 64"

    "Пробирка Вакуатта для гематологии с ЭДТА-К3 2 мл(50шт/уп"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Пробирка Vacuette 9 ml, 16х 100, NH Sodium Hepari (50штуп), кат № 455051"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Тест полоски "Комбур" 10 тест М для анализа мочи"

    Кол-во: 18

    "Позиция 67"

    "Колибровочный набор Tru Cal U HDL/LDL ( 3 vk ) Dia Sis, Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Журнал учета проведения предстерилизационной обработки ф366/у"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые стерилизации Мед-ИС-В-180/60-1, 1000 шт"

    Кол-во: 19

    "Позиция 70"

    "Альфа-Амилаза, кат №011.001( 200 определений) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "АЛТ/ АСТ, кат. № 001 006 (200*200 определений)биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Билирубин(общий/прямой по Йендрашеку, кат. №003.012 (2*250 мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Альбумин, кат.№021.002 (200мл) монореагент биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Гемоглобин, кат.№ 015.013 (200мл) монореагент биохимические реактивы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Глюкоза, кат. № 005 002, (200мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Контрольный материал humatrol N с известными знач. в области патологии 135,11 2,5мл*2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Контрольный материал humatrol Р с известными знач. в области патологии 135,12 2,5мл*2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Мочевина, кат№008.002 (200мл)биохимические реактивы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Креатинн, кат.№ 004 002 (200определений) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Ланцет автоматический MEDLANCE 2,0мм расходные материалы 200 шт./упак."

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Мочевая кислота, кат.№ 012.002(100мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Общий белок, кат.№ 006.001 (1000мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Уриполиан-10Н ( тест полоски для мочевого анализатора )"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Ревматоидный фактор,кат.№ 052.011, латекс-слайд(100 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "С-реактивный белок,кат.№ 051.011 латекс-слайд(100 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Триглицериды, кат.№ 017.011, (100мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Устройства для исследования проб крови Microvette 100 мкл КЗ-ЭДТА 100шт./упак."

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Холестерин, кат.№ 013.012 (2*100мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Холестерин ЛПВП (HDL), кат.№ 013. 004 (2*50мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Холестерин ЛПНП (LDL), кат.№ 013. 006 (100 мл) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Щелочная фосфотаза, кат.№ 009.002 (200 определений) биохимические реактивы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Журнал концентрациий рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств Основание СанПин 2.1.3.2630-10"

    Кол-во: 39

    "Позиция 93"

    "Термобумага для анализатора URISYS 1100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "ЦОЛИКЛОН анти-А, Пласт. фл.-капельн. 5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-В, Пласт. фл.-капельн. 5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-А1 (Лектин), Пласт. фл.-капельн. 5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-Асл, Пласт. фл.-капельн. 5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-D Супер, Пласт. фл.-капельн. 5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG), Пласт. фл.-капельн. 5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Гликозилированный гемоглобинoneHbA1c FS, Dia Sys набор реагентов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Набор калибраторов DiaSys TruCal HbA1c набор реагентов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Контрольная сыворотка DiaSys TruLab HbA1c liquid Level 1набор реагентов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Контрольная сыворотка DiaSys TruLab HbA1c liquid Level 2 набор реагентов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "ДИАХИМ - Набор реагентов для клинического анализа кала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Набор Mini Parasept Faecal Parasite Concentrator- REF 146400, пробирки концентраторы "Parasep"для забора и подготовки образцов кала, 40 шт/уп, Dia Sis"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов для микроскопического исследования фекалий по методу Като"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Набор для определения С-реактивного белка CRP FS Dia Sys"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Контрольная сыворотка Tru Lab CRP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Каклибратор Tru Cal CRP U (1-5 уровень)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Наконечники Optifit Tip, Sortorius Biochit, 200 мкл, 1000 шт/уп, REF 790204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Наконечники Optifit Tip, Sortorius Biochit, 1000 мкл, 400 шт/уп, REF 791005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Пакеты бумажные самоклеящиеся "СтериТ"®, ПС-А2 ПС-В2, с химическим индикатором воздушной стерилизации ИСВС, 100х200 мм,100 шт/уп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки Руководство Р3.5.1904-04"

    Кол-во: 67

    "Позиция 115"

    "Журнал учета проведения генеральных уборок основание СанПин 2.1.3.2630-10"

    Кол-во: 59

    "Позиция 116"

    "Журнал работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф 257/у"

    Кол-во: 21

    "Позиция 117"

    "Аппарат аэрофитотерапевтический «Фитотрон» АГЭД-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Весы медицинские ВМЭН-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Тонометр механический ИАД-01-1 (серии CLASSIC) комплектация 7(для педиатрии) вместо стандартной манжеты входят 3 ДЕТСКИЕ манжеты:7-12 см. (для новорожденных)11-19 см. (для детей)18-26 см. (для подростков) Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Тонометр механический ИАД-01-1 (серии CLASSIC) комплектация 3 (с увеличенной манжетой) входит: стетофонендоскоп + увеличенная манжета 36-54 см."

    Кол-во: 32

    "Позиция 121"

    "Камера бактерицидная настольная "СПДС-2-К" объем камеры 57л, 510х360х410мм, Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09347 от 29.11.2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Негатоскоп общего назначения НР2-02 "ПОНИ" Размер экрана (ВхШ) 430 х 700 мм Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08051 от 22.06.2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Облучатель рециркулятор передвижной «ОРУБ п-3-5 «Кронт»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Спирометр портативный УСПЦ-01 ортативный сухой спирометр используется для определения объема воздуха, выдыхаемого пациентом."

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "секундомер СОПпр-2а-3-000, механический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Сумка медицинская универсальная СМУ-03 сумка выполнена из водоотталкивающей синтетической ткани ПВХ, 395х250х250 мм, синяя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Термометр медицинский электронный B.Well WT-04"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "Укладки (аптечки)"АнтиСПИД" (ВИЧ) астиковый футляр. Аптечка укомплектована в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 59, СанПиН 2.1.2.2631-10."

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Часы процедурные ПЧ-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "укладка противоэпидемическая УК -1М (для забора материала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Динамоментр кистевой ДК-50-э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Динамоментр кистевой ДК-100-э предназначен для измерения мышечной силы кисти у детей и могут применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях. Основные детали изготовлены: силовая пружина из пружинной стали с никелевым покрыти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Динамоментр реверсивный ДР-25 механический, для измерения силы мышц -антогонистов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Угломер медициский универсальны (гониометр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Аппарат для гальванизации Поток-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный АЛМАГ-01 с источником питания переносного варианта"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Аппарат для магнитоакустической терапии портативный "Мегафон -01""

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-03""

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Аппарат локальной гипотермии Холод-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Инголятор ультразвуковой стационарный "Альбедо""

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Алкотектор PRO-100 touch-M (PRO-100 touch-M (Р) алкометр с беспроводным принтером)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 142"

    "Контейнеры для отходов, пластик, класса А и Б педальные, на 15 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "ЕДПО-5-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "ЕДПО-10-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 10 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "ЕДПО-3-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 3 л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 146"

    "ЕДПО-1-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 1 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Контейнер 125 мл, с винтовой крышкой, для сбора биоматериалов, в индивидуальной упаковке, стерильный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 148"

    "Контейнер 60мл, с винтовой крышкой, с ложкой для сбора биоматериалов, в индивидуальной упаковке, стерильный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 149"

    "Емкости для сбора колюще-режущих медицинских отходов желтые 500мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "Пакет для утилизации мед. отходов, класс Б р500*600 , желтые"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 151"

    "Пакет для утилизации мед. отходов, класс А р500*600 , белые"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 152"

    "Презервативы латексные для УЗИ "АЗРИ", 100шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Бахилы ЭКСТРА 35мкм, №50"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 154"

    "Подушечка для взятия кови из вены"

    Кол-во: 25

    "Позиция 155"

    "Жгут для внутривенных манипуляций взрослый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Напальчник, 100шт. уп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Игла двухсторонняя для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer Flash Back (FBN), 21G.1*, 0,8х25мм,зеленый колпачок, (50шт/уп, 1000 шт/кор)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 158"

    "Перчатки латексные нестерильные DERMAGRIP CLASSIC, размер S, 100 пар/уп"

    Кол-во: 23

    "Позиция 159"

    "Перчатки латексные нестерильные DERMAGRIP CLASSIC, размер M, 100 пар/уп"

    Кол-во: 116

    "Позиция 160"

    "Перчатки латексные нестерильные DERMAGRIP CLASSIC, размер L, 100 пар/уп"

    Кол-во: 81

    "Позиция 161"

    "Перчатки Смотровые Латексные Нестерильные Monoart® EURONDA, размер L, 100 пар/уп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования с валиком CLEAN SAFE (EL2), размер S, 100 пар/уп"

    Кол-во: 55

    "Позиция 163"

    "Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования с валиком CLEAN SAFE (EL2), размер М, 100 пар/уп"

    Кол-во: 31

    "Позиция 164"

    "Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования с валиком CLEAN SAFE (EL2) , размер L, 100 пар/уп"

    Кол-во: 23

    "Позиция 165"

    "Перчатки патологоанатомические нестерильные повышенной прочности(синие), DERMAGRIP , размер S, 100 пар/уп"

    Кол-во: 11

    "Позиция 166"

    "Перчатки патологоанатомические нестерильные повышенной прочности(синие), DERMAGRIP , размер M, 100 пар/уп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Перчатки патологоанатомические нестерильные повышенной прочности(синие), DERMAGRIP , размер L, 100 пар/уп"

    Кол-во: 8

    "Позиция 168"

    "Катетер внутривенный перефирический 18 G №50 зеленый с доп.портом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Катетер внутривенный перефирический 20 G №50 розовый с доп.портом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Катетер внутривенный перефирический 22 G №50 синий с доп.портом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Катетер внутривенный перефирический 24 G №50 желтый с доп.портом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Пипетки в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Система для в/венных инфузий №1"

    Кол-во: 2530

    "Позиция 174"

    "Шприц Becton Dickinson 10,0 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 175"

    "Шприц Becton Dickinson 2,0 № 100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 176"

    "Шприц Becton Dickinson 5,0 № 100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 177"

    "Шприц Becton Dickinson 20,0 №80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Держатель для пробирки Vaccuette стандартный, нестерильный, 10 шт/уп, кат. № 450201"

    Кол-во: 100

    "Позиция 179"

    "Йодоформ -10 гр., кристаллический, фармакопейный. Антисептическое средство. (Омега)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Иглы Nipro, 100шт дентальные (0.3*25)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 181"

    "Диски ТОР ВМ 40шт., диаметр 14мм., метал.втулка (НК1.733 , желтый)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 182"

    "Диски ТОР ВМ 40шт., диаметр 14мм., метал.втулка (НК1.732 , зеленый)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Диски ТОР ВМ 40шт., диаметр 14мм., метал.втулка (НК1.731 , синий)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Детартрин Z / Detartrine Z - паста полировочная с цирконием , 45гр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Деконекс 50 Плюс 1литр (Deconex 50 PLUS) Концентр. ср-во для дез. и стерилизации изделий мед. назначения."

    Кол-во: 6

    "Позиция 186"

    "Девит С, 3 гр. девитализирующая паста без мышьяка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Девит АРС 3 гр. мышьяк, паста д/девитализации пульпы."

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (30)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (25)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (20)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (15)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Гильзы для зубных коронок(100 шт.) ВЕГА (9)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Гильзы для зубных коронок (100 шт.) ВЕГА (8)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Гильзы для зубных коронок (100 шт.) ВЕГА (7)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 195"

    "Гильзы для зубных коронок (100 шт.) ВЕГА (12)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 196"

    "Воск моделировочный для мостовидных протезов, 55гр. Производство "Стома". Украина"

    Кол-во: 8

    "Позиция 197"

    "Валики Euronda ватные, 300 гр. 650 шт. (2)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 198"

    "Бумажные штифты,кон.02,VDW . ANTAEOS (200шт) (15-40)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Бумажные штифты №30 L=29 VDW"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Бумажные штифты №25 L=29 VDW"

    Кол-во: 14

    "Позиция 201"

    "Бумажные штифты №20 L=29 VDW"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Бумажные штифты №15 L=29 VDW"

    Кол-во: 6

    "Позиция 203"

    "бор алм. Ппламевидная широкая 257"

    Кол-во: 15

    "Позиция 204"

    "бор алм. Конусная усеченная 173"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "бор алм. Конусная 170"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "бор алм. Конусная 165"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "бор алм. Цилиндрические с конусом на торце 130"

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "бор алм. Цилиндрические 111"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "бор алм. Цилиндрические 110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "бор алм. Цилиндрические 109"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "бор алм. Сферические 001"

    Кол-во: 80

    "Позиция 212"

    "Ангидрин жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей, жидкость 20 мл."

    Кол-во: 5

    "Позиция 213"

    "Адгезор оригинал /Adgesor/ цинкфосфатный цемент 80гр.порош.+55г жидк."

    Кол-во: 12

    "Позиция 214"

    "Адгезор карбофайн /Adgesor Carbofine/ - цинкполикарбоксилатный цемент. Жидкость 40 г., порошок 80г."

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Адгезив Сингл Бонд /Adper Single Bond 2 однокомпонетный стомат. адгезив, 6мл."

    Кол-во: 12

    "Позиция 216"

    "Ионобонд / Ionobond - рентгеноконтрастный стекло-иономерный прокладочный цемент с химической адгезией к дентину и зубной эмали. Не содержит фосфорной кислоты и мономеров. Выделяет ионы фтора, предотвращая вторичный кариес. Цвет близок к универсальном"

    Кол-во: 6

    "Позиция 217"

    "наконечник турбинный 4-х канальный НТС 300-05 М4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "наконечник прямой для микромотора НППМ - 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "наконечник угловой для микромотора НППМ - 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "АЛЬГИНАТНАЯ МАССА ORTOPRINT 500гр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "альгинатная масса YPEEN 800гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "наконечник для стоматологических орошений, металлический дугообразный с отверстиями"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Припой серебряный ПСрМц-37/40г с флюсом (40г)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Эндометазон N набор / Endomethasone N к-т: порошок14г, жидкость10мл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Деконекс Dental BB готовый пр. д/стоматолог. Для дизенфекций (1л)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Стабилизированный раствор гипохлорита натрия Белодез 3%"

    Кол-во: 6

    "Позиция 227"

    "Щетка полировальная нейлоновая, чаша 4мм б. головка, РВ-005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Хедстрем Файлы/Hedstroem-Files ANTAEOS Ручные (1уп-6шт). (L25, 15-40) ISO 15-40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 229"

    "Филтек Ультимэйт ХТпроф.набор/Filtek Ultimate ХТ Professional kit 4гр х 12 шт.(3М)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Филтек Z250 набор/ FILTEK Z 250 6020 E универс. реставрац. материал с однокомп. адгезивом "Singl Bond Dental Adhesive system" Комплект:8 шприцев (A1, A2 , A3 , A3.5 , B3 , C2 , D3 , UD) по 4 гр.,праймер/адгезив-6 мл., протравливаюший гель 3мл.,аксесс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Травек -37 -гель протравления зубной эмали и дентина (3 шпр*2,5 мл .,=20кап )37%-фосфорная кислота высшей квалификации ОМЕГА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Спрей для обработки наконечников универсальный "Petrolub" 500мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Пульпоэкстракторы №1-5, 100шт. Россия L=30мм КМИЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "Полоски №1.050НК, 25шт, для снятия излишка материала"

    Кол-во: 6

    "Позиция 235"

    "Паркан (септодонт) 3% (250 мл) Для обработки корневых каналов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "Нить Z-Twist "Gingi-pak Max" ретракционная (2,74м) ( 2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Микроаппликаторы "Euronda" (100шт.) Аппликаторы Fine (fine size )"

    Кол-во: 12

    "Позиция 238"

    "Матрицы №1.390 металлические толщина в рулоне (ширина- 6мм; длина- 3м) (35мкм толщина )"

    Кол-во: 7

    "Позиция 239"

    "Лентуло / Lentulo каналонаполнитель машинный (1уп-4шт) MAILLEFER (L25, 001)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 240"

    "К-Файлы/K-Files ANTAEOS Ручные (1уп-6ш) (L25, 15-40)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "Крезофен / Cresophene-антисептик для каналов, 13мл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Корекционная бумага для пломб Артикуляционная бумага комби красно-синяя 144л. 71мк"

    Кол-во: 7

    "Позиция 243"

    "Клин Полиш / Clean-Polish (50г). паста полировочная стомат. Kerr Hawe"

    Кол-во: 3

    "Позиция 244"

    "Керр в наборе Herculite XRV Herculite General Kit"

    Кол-во: 3

    "Позиция 245"

    "Keer Herculite XRV Ultra А3 дентин (шприц, 5г)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Keer Herculite XRV Ultra А2 дентин (шприц, 5г)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Kerr Herculite XRV Ultra Enamel А3 (шприц, 4г)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Kerr Herculite XRV Ultra Enamel А2 (шприц, 4г)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Kerr REVOLUTION А3 (4шпр.*1г), жидкотекучий светополимерный материал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Kerr REVOLUTION А2 (4шпр.*1г), жидкотекучий светополимерный материал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Каризма Комби набор / CHARISMA Combi Комплект: 8 шприцев по 4 гр., адгезив 4 мл., протравливаюший гель 5 мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Кальцимол ЛЦ (1047) с/о прокл. материал туба 5гх2 ВОКО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Ионосит / Ionosit Baseliner - Светоотверждаемый компомерный материал для изолирующих прокладок.20 шпр. по 0,33 гр."

    Кол-во: 6

    "Позиция 254"

    "Дентин-паста, 50гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 255"

    "Раствор по Романовскому, 1 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Метиленого синего раствор водный 1%, 1000мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Масло иммерсионное Минм Мед,100 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "лак "Компосеал"флак. 15 мл"

    Кол-во: 1

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