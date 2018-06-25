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Номер извещения
31806543752
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025473/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:30 GMT +325.06.2018 09:3025.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543752Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543752Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Начальная цена
5 793 107,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
26.60.13.110
26.60.13.190
26.60.13.160
26.51.66.111
21.20.24.170
26.51.51.110
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26.60.12.124
26.60.11.121
26.70.17.140
26.60.12.122
26.60.13.150
21.20.23.111
20.59.52.192
23.19.23.110
17.23.13.110
20.20.14.000
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22.22
23.19
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26.70
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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