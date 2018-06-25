Поставка медицинских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ника Хлор в гранулах" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Ника Экстра М Профи" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Ника Пероксам" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Хлорамин Б(фас 15кг расфасовка в мешке по 300,0) активный хлор 24-27%" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Бетасептин, 100мл, спрей кожный антисептик" Кол-во: 25

"Позиция 6" "Дезсредство Ника-Экстра М, фасовка 1л" Кол-во: 45

"Позиция 7" "Дезсредство Ника-Неодез, фасовка 1 л" Кол-во: 45

"Позиция 8" "Акватабс банка, 60таб" Кол-во: 52

"Позиция 9" "Перекись водорода мед. 33% (канистра 11,4 кг)" Кол-во: 114

"Позиция 10" "Октенисепт (фас 50 мл)" Кол-во: 50

"Позиция 11" "Октенисепт (фас 1000 мл)" Кол-во: 6

"Позиция 12" "Октенидерм (фас 1 литр)" Кол-во: 90

"Позиция 13" "Ока Таб (банка 300 таб.)" Кол-во: 72

"Позиция 14" "Клорэндез таблетки 3,3г, 300 шт/уп ." Кол-во: 52

"Позиция 15" "Жидкое мыло "Бетафлор" с дез. Эффектом 1 литр" Кол-во: 190

"Позиция 16" "Бетасептин кожный антисептик, фасовка 1л, с дозатором" Кол-во: 41

"Позиция 17" "МультиДез Тефлекс. дезсредство, для поверхностей фасовка 0,5л. Ооо "Софт Протектор"" Кол-во: 50

"Позиция 18" "Амиксидин дезсредство, фасовка.1литр" Кол-во: 26

"Позиция 19" "Амидез -тест (полоски индикаторные) уп (50шт)" Кол-во: 22

"Позиция 20" "Амидез (фас 1 л)" Кол-во: 106

"Позиция 21" "Азопирам С на 200 мл" Кол-во: 7

"Позиция 22" "Мультикалибратор Трукал, ДиаСис, 3 мл" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Глюкоза ДиаС Glucose GOD DiaS (10 min), 612 мл., КАТ.№ SB 10250022" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Набор для определения Общего белка ФС 510 мл (Total Protein FS) (11051010, 30.10.2011,--,РОССИЯ)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Набор реагентов для опр. сод "Альбумина ФС" ДиаС (125мл)" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Набор реагентов для кол-в опр. сод.креатинина в сыв. кр и моче "Креатинин ФС" 510 мл" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Набор реагентов для кол-в опр. сод.креатинина в сыв. кр и моче "Мочевина ФС" 510 мл" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Набор реагентов для количественного определения сод.мочевой к-ты"Мочевая кислота" ФС 510 мл" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Набор для опр. Билирубина TBIL Fs, Диа Сис, 510 мл, ГЕРМАНИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Набор для опр. Прямого билирубина Bilirubin Auto Direct Fs, Диа Сис, 510 мл, ГЕРМАНИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Набор реагентов для количественного определения содержания холестерина в сыв-ке (ХОЛЕСТЕРИН ФС), 612 мл" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Набор для опред.Холестерина высокоцй плотности HDL (125) мл Германия" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Набор для опред.Холестерина низкой плотности LDL (125) мл Германия" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Набор для опр.сод триглициридов в сыв-ке и плазме крови (ТРИГЛИЦИРИДЫ ФС), 612 мл" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Набор реагентов для количественного определения содержания АЛТ в сыв-ке (ALT (GPT) ФС), 510 мл" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Набор реагентов для количественного определения содержания АСТ в сыв-ке (AST (GOT) ФС), 510 мл" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Набор реагентов для определения общей активности а-Амилазы в сыв-ке крови и моче 510 мл" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Набор для определения активн.Щелочной фосфотазы ФС 510 мл" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Набор для определения Гамма - Глутамилтрансферазы ФС. Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.). 125мл(11041010, 30.10.2011,---, РОССИЯ)" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Набор реагентов для определения общей активности ЛДГ кинетическим методом в сыворотке крови, 125 мл" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Диагностикум латексный для опред.С-рект белка турбодиметрическим методом"СРБ ТУРБИ-АБРИС +", кат. № 301.2.200" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Набор для опред.С-рект белка "Абрис"(СРБ), 100 опред" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Набор реагентов РФ (экспресс- латекс) "Абрис" (100опр.) ( 012, 30.03.2012,- Россия)" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Дозатор одноканальный BIOHIT Proline 1000 - 5000 мкл" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Дозатор одноканальный BIOHIT Proline Plus 5 - 50 мкл" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Контрольная сыворотка Трулаб N, (5мл)ДиаСис…" Кол-во: 15

"Позиция 47" "Diff AcT PAK (изотонический р-р)" Кол-во: 7

"Позиция 48" "Культер кленз (5л) промывающий раствор" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Контрольный реагент (3*3,3 мл) CULTER®4C®-ES CEll Control" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Пробирки Флоринского ПФХ1-14х60, 300 шт./уп., арт. 1002708" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови", 50 мл флакон" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Раствор по Май-Грюнвельду, 1 л" Кол-во: 4

"Позиция 53" ""Азапирам-СК, № 2, на 200 мл набор" Кол-во: 5

"Позиция 54" ""Клини Тест- Фенолфталеин", 1 % спиртовый раствор, 100 мл" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Антиген кардиолипиновый для реакции РМП" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Набор реагентов "Сыворотка для диагностики сифилиса" контрольная, слабоположительная для РСК. К-т №1/2 (10фл х 1мл)" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Набор реагентов "Сыворотка для диагностики сифилиса" контрольная, положительная для РСК. К-т №1/2 (10фл х 1мл)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Емкость из темного стекла с притертой крышкой, 125 мл" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Безопасный скарификатор "Норма", глубина прокола 1,8 мм (зелёная), 200шт/уп, REF 85.1016" Кол-во: 7

"Позиция 60" "Микроветты SARSTEDT с ЭДТА 200 мкл,100 шт/уп, REF 20.1288" Кол-во: 14

"Позиция 61" "Микропробирки для определения глюкозы с фторидом натрия и калия оксалатом, 250 мкл, 100 шт, кат. № 450481" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Капиляры для определения глюкозы с фторидом натрия и калия оксалатом, 250 мкл, 100 шт, кат. № 450437" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Пробирка Vacuette с активатором сгустка с гелем 4 мл (50шт/уп" Кол-во: 24

"Позиция 64" "Пробирка Вакуатта для гематологии с ЭДТА-К3 2 мл(50шт/уп" Кол-во: 15

"Позиция 65" "Пробирка Vacuette 9 ml, 16х 100, NH Sodium Hepari (50штуп), кат № 455051" Кол-во: 50

"Позиция 66" "Тест полоски "Комбур" 10 тест М для анализа мочи" Кол-во: 18

"Позиция 67" "Колибровочный набор Tru Cal U HDL/LDL ( 3 vk ) Dia Sis, Германия" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Журнал учета проведения предстерилизационной обработки ф366/у" Кол-во: 16

"Позиция 69" "Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые стерилизации Мед-ИС-В-180/60-1, 1000 шт" Кол-во: 19

"Позиция 70" "Альфа-Амилаза, кат №011.001( 200 определений) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 71" "АЛТ/ АСТ, кат. № 001 006 (200*200 определений)биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Билирубин(общий/прямой по Йендрашеку, кат. №003.012 (2*250 мл) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Альбумин, кат.№021.002 (200мл) монореагент биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Гемоглобин, кат.№ 015.013 (200мл) монореагент биохимические реактивы" Кол-во: 4

"Позиция 75" "Глюкоза, кат. № 005 002, (200мл) биохимические реактивы" Кол-во: 4

"Позиция 76" "Контрольный материал humatrol N с известными знач. в области патологии 135,11 2,5мл*2" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Контрольный материал humatrol Р с известными знач. в области патологии 135,12 2,5мл*2" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Мочевина, кат№008.002 (200мл)биохимические реактивы" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Креатинн, кат.№ 004 002 (200определений) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Ланцет автоматический MEDLANCE 2,0мм расходные материалы 200 шт./упак." Кол-во: 1

"Позиция 81" "Мочевая кислота, кат.№ 012.002(100мл) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Общий белок, кат.№ 006.001 (1000мл) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Уриполиан-10Н ( тест полоски для мочевого анализатора )" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Ревматоидный фактор,кат.№ 052.011, латекс-слайд(100 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 85" "С-реактивный белок,кат.№ 051.011 латекс-слайд(100 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Триглицериды, кат.№ 017.011, (100мл)" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Устройства для исследования проб крови Microvette 100 мкл КЗ-ЭДТА 100шт./упак." Кол-во: 20

"Позиция 88" "Холестерин, кат.№ 013.012 (2*100мл) биохимические реактивы" Кол-во: 3

"Позиция 89" "Холестерин ЛПВП (HDL), кат.№ 013. 004 (2*50мл) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Холестерин ЛПНП (LDL), кат.№ 013. 006 (100 мл) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Щелочная фосфотаза, кат.№ 009.002 (200 определений) биохимические реактивы" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Журнал концентрациий рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств Основание СанПин 2.1.3.2630-10" Кол-во: 39

"Позиция 93" "Термобумага для анализатора URISYS 1100" Кол-во: 10

"Позиция 94" "ЦОЛИКЛОН анти-А, Пласт. фл.-капельн. 5 мл" Кол-во: 4

"Позиция 95" "ЦОЛИКЛОН Анти-В, Пласт. фл.-капельн. 5 мл" Кол-во: 4

"Позиция 96" "ЦОЛИКЛОН Анти-А1 (Лектин), Пласт. фл.-капельн. 5 мл" Кол-во: 4

"Позиция 97" "ЦОЛИКЛОН Анти-Асл, Пласт. фл.-капельн. 5 мл" Кол-во: 4

"Позиция 98" "ЦОЛИКЛОН Анти-D Супер, Пласт. фл.-капельн. 5 мл" Кол-во: 4

"Позиция 99" "ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG), Пласт. фл.-капельн. 5 мл" Кол-во: 4

"Позиция 100" "Гликозилированный гемоглобинoneHbA1c FS, Dia Sys набор реагентов" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Набор калибраторов DiaSys TruCal HbA1c набор реагентов" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Контрольная сыворотка DiaSys TruLab HbA1c liquid Level 1набор реагентов" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Контрольная сыворотка DiaSys TruLab HbA1c liquid Level 2 набор реагентов" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина" Кол-во: 1

"Позиция 105" "ДИАХИМ - Набор реагентов для клинического анализа кала" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Набор Mini Parasept Faecal Parasite Concentrator- REF 146400, пробирки концентраторы "Parasep"для забора и подготовки образцов кала, 40 шт/уп, Dia Sis" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Набор реагентов для микроскопического исследования фекалий по методу Като" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Набор для определения С-реактивного белка CRP FS Dia Sys" Кол-во: 2

"Позиция 109" "Контрольная сыворотка Tru Lab CRP" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Каклибратор Tru Cal CRP U (1-5 уровень)" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Наконечники Optifit Tip, Sortorius Biochit, 200 мкл, 1000 шт/уп, REF 790204" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Наконечники Optifit Tip, Sortorius Biochit, 1000 мкл, 400 шт/уп, REF 791005" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Пакеты бумажные самоклеящиеся "СтериТ"®, ПС-А2 ПС-В2, с химическим индикатором воздушной стерилизации ИСВС, 100х200 мм,100 шт/уп" Кол-во: 10

"Позиция 114" "Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки Руководство Р3.5.1904-04" Кол-во: 67

"Позиция 115" "Журнал учета проведения генеральных уборок основание СанПин 2.1.3.2630-10" Кол-во: 59

"Позиция 116" "Журнал работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф 257/у" Кол-во: 21

"Позиция 117" "Аппарат аэрофитотерапевтический «Фитотрон» АГЭД-01" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Весы медицинские ВМЭН-150" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Тонометр механический ИАД-01-1 (серии CLASSIC) комплектация 7(для педиатрии) вместо стандартной манжеты входят 3 ДЕТСКИЕ манжеты:7-12 см. (для новорожденных)11-19 см. (для детей)18-26 см. (для подростков) Г" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Тонометр механический ИАД-01-1 (серии CLASSIC) комплектация 3 (с увеличенной манжетой) входит: стетофонендоскоп + увеличенная манжета 36-54 см." Кол-во: 32

"Позиция 121" "Камера бактерицидная настольная "СПДС-2-К" объем камеры 57л, 510х360х410мм, Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09347 от 29.11.2010" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Негатоскоп общего назначения НР2-02 "ПОНИ" Размер экрана (ВхШ) 430 х 700 мм Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08051 от 22.06.2010" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Облучатель рециркулятор передвижной «ОРУБ п-3-5 «Кронт»" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Спирометр портативный УСПЦ-01 ортативный сухой спирометр используется для определения объема воздуха, выдыхаемого пациентом." Кол-во: 1

"Позиция 125" "секундомер СОПпр-2а-3-000, механический" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Сумка медицинская универсальная СМУ-03 сумка выполнена из водоотталкивающей синтетической ткани ПВХ, 395х250х250 мм, синяя" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Термометр медицинский электронный B.Well WT-04" Кол-во: 8

"Позиция 128" "Укладки (аптечки)"АнтиСПИД" (ВИЧ) астиковый футляр. Аптечка укомплектована в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 59, СанПиН 2.1.2.2631-10." Кол-во: 3

"Позиция 129" "Часы процедурные ПЧ-3" Кол-во: 3

"Позиция 130" "укладка противоэпидемическая УК -1М (для забора материала)" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Динамоментр кистевой ДК-50-э" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Динамоментр кистевой ДК-100-э предназначен для измерения мышечной силы кисти у детей и могут применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях. Основные детали изготовлены: силовая пружина из пружинной стали с никелевым покрыти" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Динамоментр реверсивный ДР-25 механический, для измерения силы мышц -антогонистов" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Угломер медициский универсальны (гониометр)" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Аппарат для гальванизации Поток-1" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный АЛМАГ-01 с источником питания переносного варианта" Кол-во: 2

"Позиция 137" "Аппарат для магнитоакустической терапии портативный "Мегафон -01"" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-03"" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Аппарат локальной гипотермии Холод-01" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Инголятор ультразвуковой стационарный "Альбедо"" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Алкотектор PRO-100 touch-M (PRO-100 touch-M (Р) алкометр с беспроводным принтером)" Кол-во: 19

"Позиция 142" "Контейнеры для отходов, пластик, класса А и Б педальные, на 15 л" Кол-во: 10

"Позиция 143" "ЕДПО-5-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 144" "ЕДПО-10-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 10 л" Кол-во: 20

"Позиция 145" "ЕДПО-3-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 3 л" Кол-во: 30

"Позиция 146" "ЕДПО-1-01 емкость для предстерилизационной обработки мединструментов на 1 л" Кол-во: 50

"Позиция 147" "Контейнер 125 мл, с винтовой крышкой, для сбора биоматериалов, в индивидуальной упаковке, стерильный" Кол-во: 1000

"Позиция 148" "Контейнер 60мл, с винтовой крышкой, с ложкой для сбора биоматериалов, в индивидуальной упаковке, стерильный" Кол-во: 300

"Позиция 149" "Емкости для сбора колюще-режущих медицинских отходов желтые 500мл" Кол-во: 200

"Позиция 150" "Пакет для утилизации мед. отходов, класс Б р500*600 , желтые" Кол-во: 2000

"Позиция 151" "Пакет для утилизации мед. отходов, класс А р500*600 , белые" Кол-во: 2000

"Позиция 152" "Презервативы латексные для УЗИ "АЗРИ", 100шт." Кол-во: 4

"Позиция 153" "Бахилы ЭКСТРА 35мкм, №50" Кол-во: 10000

"Позиция 154" "Подушечка для взятия кови из вены" Кол-во: 25

"Позиция 155" "Жгут для внутривенных манипуляций взрослый" Кол-во: 20

"Позиция 156" "Напальчник, 100шт. уп." Кол-во: 2

"Позиция 157" "Игла двухсторонняя для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer Flash Back (FBN), 21G.1*, 0,8х25мм,зеленый колпачок, (50шт/уп, 1000 шт/кор)" Кол-во: 40

"Позиция 158" "Перчатки латексные нестерильные DERMAGRIP CLASSIC, размер S, 100 пар/уп" Кол-во: 23

"Позиция 159" "Перчатки латексные нестерильные DERMAGRIP CLASSIC, размер M, 100 пар/уп" Кол-во: 116

"Позиция 160" "Перчатки латексные нестерильные DERMAGRIP CLASSIC, размер L, 100 пар/уп" Кол-во: 81

"Позиция 161" "Перчатки Смотровые Латексные Нестерильные Monoart® EURONDA, размер L, 100 пар/уп" Кол-во: 3

"Позиция 162" "Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования с валиком CLEAN SAFE (EL2), размер S, 100 пар/уп" Кол-во: 55

"Позиция 163" "Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования с валиком CLEAN SAFE (EL2), размер М, 100 пар/уп" Кол-во: 31

"Позиция 164" "Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования с валиком CLEAN SAFE (EL2) , размер L, 100 пар/уп" Кол-во: 23

"Позиция 165" "Перчатки патологоанатомические нестерильные повышенной прочности(синие), DERMAGRIP , размер S, 100 пар/уп" Кол-во: 11

"Позиция 166" "Перчатки патологоанатомические нестерильные повышенной прочности(синие), DERMAGRIP , размер M, 100 пар/уп" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Перчатки патологоанатомические нестерильные повышенной прочности(синие), DERMAGRIP , размер L, 100 пар/уп" Кол-во: 8

"Позиция 168" "Катетер внутривенный перефирический 18 G №50 зеленый с доп.портом" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Катетер внутривенный перефирический 20 G №50 розовый с доп.портом" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Катетер внутривенный перефирический 22 G №50 синий с доп.портом" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Катетер внутривенный перефирический 24 G №50 желтый с доп.портом" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Пипетки в индивидуальной упаковке" Кол-во: 20

"Позиция 173" "Система для в/венных инфузий №1" Кол-во: 2530

"Позиция 174" "Шприц Becton Dickinson 10,0 №100" Кол-во: 30

"Позиция 175" "Шприц Becton Dickinson 2,0 № 100" Кол-во: 60

"Позиция 176" "Шприц Becton Dickinson 5,0 № 100" Кол-во: 60

"Позиция 177" "Шприц Becton Dickinson 20,0 №80" Кол-во: 30

"Позиция 178" "Держатель для пробирки Vaccuette стандартный, нестерильный, 10 шт/уп, кат. № 450201" Кол-во: 100

"Позиция 179" "Йодоформ -10 гр., кристаллический, фармакопейный. Антисептическое средство. (Омега)" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Иглы Nipro, 100шт дентальные (0.3*25)" Кол-во: 16

"Позиция 181" "Диски ТОР ВМ 40шт., диаметр 14мм., метал.втулка (НК1.733 , желтый)" Кол-во: 20

"Позиция 182" "Диски ТОР ВМ 40шт., диаметр 14мм., метал.втулка (НК1.732 , зеленый)" Кол-во: 20

"Позиция 183" "Диски ТОР ВМ 40шт., диаметр 14мм., метал.втулка (НК1.731 , синий)" Кол-во: 20

"Позиция 184" "Детартрин Z / Detartrine Z - паста полировочная с цирконием , 45гр." Кол-во: 3

"Позиция 185" "Деконекс 50 Плюс 1литр (Deconex 50 PLUS) Концентр. ср-во для дез. и стерилизации изделий мед. назначения." Кол-во: 6

"Позиция 186" "Девит С, 3 гр. девитализирующая паста без мышьяка" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Девит АРС 3 гр. мышьяк, паста д/девитализации пульпы." Кол-во: 2

"Позиция 188" "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (30)" Кол-во: 5

"Позиция 189" "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (25)" Кол-во: 5

"Позиция 190" "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (20)" Кол-во: 5

"Позиция 191" "Гуттаперчевые штифты VDW ANTAEOS 120шт.конусность 02 (15)" Кол-во: 5

"Позиция 192" "Гильзы для зубных коронок(100 шт.) ВЕГА (9)" Кол-во: 3

"Позиция 193" "Гильзы для зубных коронок (100 шт.) ВЕГА (8)" Кол-во: 3

"Позиция 194" "Гильзы для зубных коронок (100 шт.) ВЕГА (7)" Кол-во: 6

"Позиция 195" "Гильзы для зубных коронок (100 шт.) ВЕГА (12)" Кол-во: 6

"Позиция 196" "Воск моделировочный для мостовидных протезов, 55гр. Производство "Стома". Украина" Кол-во: 8

"Позиция 197" "Валики Euronda ватные, 300 гр. 650 шт. (2)" Кол-во: 60

"Позиция 198" "Бумажные штифты,кон.02,VDW . ANTAEOS (200шт) (15-40)" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Бумажные штифты №30 L=29 VDW" Кол-во: 6

"Позиция 200" "Бумажные штифты №25 L=29 VDW" Кол-во: 14

"Позиция 201" "Бумажные штифты №20 L=29 VDW" Кол-во: 6

"Позиция 202" "Бумажные штифты №15 L=29 VDW" Кол-во: 6

"Позиция 203" "бор алм. Ппламевидная широкая 257" Кол-во: 15

"Позиция 204" "бор алм. Конусная усеченная 173" Кол-во: 10

"Позиция 205" "бор алм. Конусная 170" Кол-во: 20

"Позиция 206" "бор алм. Конусная 165" Кол-во: 20

"Позиция 207" "бор алм. Цилиндрические с конусом на торце 130" Кол-во: 20

"Позиция 208" "бор алм. Цилиндрические 111" Кол-во: 10

"Позиция 209" "бор алм. Цилиндрические 110" Кол-во: 10

"Позиция 210" "бор алм. Цилиндрические 109" Кол-во: 10

"Позиция 211" "бор алм. Сферические 001" Кол-во: 80

"Позиция 212" "Ангидрин жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей, жидкость 20 мл." Кол-во: 5

"Позиция 213" "Адгезор оригинал /Adgesor/ цинкфосфатный цемент 80гр.порош.+55г жидк." Кол-во: 12

"Позиция 214" "Адгезор карбофайн /Adgesor Carbofine/ - цинкполикарбоксилатный цемент. Жидкость 40 г., порошок 80г." Кол-во: 5

"Позиция 215" "Адгезив Сингл Бонд /Adper Single Bond 2 однокомпонетный стомат. адгезив, 6мл." Кол-во: 12

"Позиция 216" "Ионобонд / Ionobond - рентгеноконтрастный стекло-иономерный прокладочный цемент с химической адгезией к дентину и зубной эмали. Не содержит фосфорной кислоты и мономеров. Выделяет ионы фтора, предотвращая вторичный кариес. Цвет близок к универсальном" Кол-во: 6

"Позиция 217" "наконечник турбинный 4-х канальный НТС 300-05 М4" Кол-во: 2

"Позиция 218" "наконечник прямой для микромотора НППМ - 40" Кол-во: 1

"Позиция 219" "наконечник угловой для микромотора НППМ - 40" Кол-во: 1

"Позиция 220" "АЛЬГИНАТНАЯ МАССА ORTOPRINT 500гр" Кол-во: 5

"Позиция 221" "альгинатная масса YPEEN 800гр" Кол-во: 10

"Позиция 222" "наконечник для стоматологических орошений, металлический дугообразный с отверстиями" Кол-во: 10

"Позиция 223" "Припой серебряный ПСрМц-37/40г с флюсом (40г)" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Эндометазон N набор / Endomethasone N к-т: порошок14г, жидкость10мл." Кол-во: 4

"Позиция 225" "Деконекс Dental BB готовый пр. д/стоматолог. Для дизенфекций (1л)" Кол-во: 4

"Позиция 226" "Стабилизированный раствор гипохлорита натрия Белодез 3%" Кол-во: 6

"Позиция 227" "Щетка полировальная нейлоновая, чаша 4мм б. головка, РВ-005" Кол-во: 10

"Позиция 228" "Хедстрем Файлы/Hedstroem-Files ANTAEOS Ручные (1уп-6шт). (L25, 15-40) ISO 15-40" Кол-во: 12

"Позиция 229" "Филтек Ультимэйт ХТпроф.набор/Filtek Ultimate ХТ Professional kit 4гр х 12 шт.(3М)" Кол-во: 2

"Позиция 230" "Филтек Z250 набор/ FILTEK Z 250 6020 E универс. реставрац. материал с однокомп. адгезивом "Singl Bond Dental Adhesive system" Комплект:8 шприцев (A1, A2 , A3 , A3.5 , B3 , C2 , D3 , UD) по 4 гр.,праймер/адгезив-6 мл., протравливаюший гель 3мл.,аксесс" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Травек -37 -гель протравления зубной эмали и дентина (3 шпр*2,5 мл .,=20кап )37%-фосфорная кислота высшей квалификации ОМЕГА" Кол-во: 10

"Позиция 232" "Спрей для обработки наконечников универсальный "Petrolub" 500мл" Кол-во: 2

"Позиция 233" "Пульпоэкстракторы №1-5, 100шт. Россия L=30мм КМИЗ" Кол-во: 6

"Позиция 234" "Полоски №1.050НК, 25шт, для снятия излишка материала" Кол-во: 6

"Позиция 235" "Паркан (септодонт) 3% (250 мл) Для обработки корневых каналов" Кол-во: 3

"Позиция 236" "Нить Z-Twist "Gingi-pak Max" ретракционная (2,74м) ( 2)" Кол-во: 2

"Позиция 237" "Микроаппликаторы "Euronda" (100шт.) Аппликаторы Fine (fine size )" Кол-во: 12

"Позиция 238" "Матрицы №1.390 металлические толщина в рулоне (ширина- 6мм; длина- 3м) (35мкм толщина )" Кол-во: 7

"Позиция 239" "Лентуло / Lentulo каналонаполнитель машинный (1уп-4шт) MAILLEFER (L25, 001)" Кол-во: 15

"Позиция 240" "К-Файлы/K-Files ANTAEOS Ручные (1уп-6ш) (L25, 15-40)" Кол-во: 15

"Позиция 241" "Крезофен / Cresophene-антисептик для каналов, 13мл." Кол-во: 3

"Позиция 242" "Корекционная бумага для пломб Артикуляционная бумага комби красно-синяя 144л. 71мк" Кол-во: 7

"Позиция 243" "Клин Полиш / Clean-Polish (50г). паста полировочная стомат. Kerr Hawe" Кол-во: 3

"Позиция 244" "Керр в наборе Herculite XRV Herculite General Kit" Кол-во: 3

"Позиция 245" "Keer Herculite XRV Ultra А3 дентин (шприц, 5г)" Кол-во: 4

"Позиция 246" "Keer Herculite XRV Ultra А2 дентин (шприц, 5г)" Кол-во: 4

"Позиция 247" "Kerr Herculite XRV Ultra Enamel А3 (шприц, 4г)" Кол-во: 10

"Позиция 248" "Kerr Herculite XRV Ultra Enamel А2 (шприц, 4г)" Кол-во: 10

"Позиция 249" "Kerr REVOLUTION А3 (4шпр.*1г), жидкотекучий светополимерный материал" Кол-во: 10

"Позиция 250" "Kerr REVOLUTION А2 (4шпр.*1г), жидкотекучий светополимерный материал" Кол-во: 10

"Позиция 251" "Каризма Комби набор / CHARISMA Combi Комплект: 8 шприцев по 4 гр., адгезив 4 мл., протравливаюший гель 5 мл." Кол-во: 1

"Позиция 252" "Кальцимол ЛЦ (1047) с/о прокл. материал туба 5гх2 ВОКО" Кол-во: 5

"Позиция 253" "Ионосит / Ionosit Baseliner - Светоотверждаемый компомерный материал для изолирующих прокладок.20 шпр. по 0,33 гр." Кол-во: 6

"Позиция 254" "Дентин-паста, 50гр." Кол-во: 5

"Позиция 255" "Раствор по Романовскому, 1 л" Кол-во: 2

"Позиция 256" "Метиленого синего раствор водный 1%, 1000мл" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Масло иммерсионное Минм Мед,100 мл" Кол-во: 1