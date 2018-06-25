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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:3025.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543724

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024647/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0024647 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 30.05.2018 хозтовары Б.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    Закупки и тендеры Одежда прочая и аксессуары

    Закупки и тендеры Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Клеи

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые упаковочные

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:30 GMT +325.06.2018 09:3025.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543724Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543724Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543724Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    6 705 276,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    13.92.29.110

    Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

    17.22.11.110

    Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    17.22.12.110

    Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    22.19.60.114

    Перчатки резиновые хозяйственные

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    32.91.19.120

    Кисти технические

    20.41.31.120

    Мыло хозяйственное твердое

    20.41.32.114

    Средства моющие для туалетов и ванных комнат

    22.19.30.120

    Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    20.41.44.120

    Порошки чистящие

    25.99.11.190

    Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или алюминия

    13.92.29.190

    Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

    20.41.31.130

    Мыло туалетное жидкое

    32.91.19.130

    Ерши

    13.92.24.190

    Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним наполнителем из любого материала, или изготовленные из губки или пластмасс

    25.99.29.120

    Лопаты

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    22.22.13.000

    Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    20.41.31.110

    Мыло туалетное твердое

    22.22.12.000

    Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    20.41.32.124

    Средства для смягчения изделий из тканей

    22.19.72.000

    Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой

    20.52.10.190

    Клеи прочие

    20.41.32.111

    Средства для мытья посуды

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    32.91.11.000

    Метлы и щетки для домашней уборки

    20.41.32.119

    Средства моющие прочие

    20.41.43.140

    Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие

    20.41.32.121

    Порошки стиральные

    20.41.32.110

    Средства моющие

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    20.41.41.000

    Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

    20.41.32.125

    Средства отбеливающие для стирки

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    14.19

    Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

    15.12

    Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    20.52

    Производство клеев

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    25.73

    Производство инструмента

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    32.91

    Производство метел и щеток

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость для мытья посуды «Лайма» (5л), с ароматом яблока"

    Кол-во: 82

    "Позиция 2"

    "Жидкость для мытья посуды «Пемолюкс» (450 мл), торговая марка «Пемолюкс»"

    Кол-во: 627

    "Позиция 3"

    "Кисточка для покраски 100 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 614

    "Позиция 4"

    "Кисточка для покраски 25 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 690

    "Позиция 5"

    "Кисточка для покраски 30 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 525

    "Позиция 6"

    "Кисточка для покраски 50 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 987

    "Позиция 7"

    "Кисточка для покраски 75 мм, производитель Россия"

    Кол-во: 795

    "Позиция 8"

    "Клей «Момент» 30мл*10шт»"

    Кол-во: 77

    "Позиция 9"

    "Коврик Престиж 60х90 арт.1172628 Коврик влаговпитывающий, ребристый материал ПВХ, винил"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Комплект для мытья окон (губка+сгон 25см) SVIP Россия, торговая марка Svip, производитель Россия"

    Кол-во: 62

    "Позиция 11"

    "Кондиционер для белья 1л."

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Корзина для бумаг 12 л. пластик, торговая марка Стамм, производитель Россия"

    Кол-во: 249

    "Позиция 13"

    "КРОТ средство для прочистки канализационных труб 1л."

    Кол-во: 319

    "Позиция 14"

    "Лента санитарная клейкая с надписью "Продезинфицировано""

    Кол-во: 3300

    "Позиция 15"

    "Лопата с черенком (совковая), производитель Россия"

    Кол-во: 409

    "Позиция 16"

    "Лопата с черенком (штыковая), производитель Россия"

    Кол-во: 472

    "Позиция 17"

    "Лопата снегоуборочная"

    Кол-во: 243

    "Позиция 18"

    "Метла уборочная полипропиленовая+Ручка деревянная 125 см, торговая марка Svip, производитель Россия"

    Кол-во: 259

    "Позиция 19"

    "Мешки для мусора 120 л 10шт/рулон, с завязками, плотность 75 мкм"

    Кол-во: 1376

    "Позиция 20"

    "Мешки для мусора 30л 50 шт/рулон, торговая марка отстутсвует, производитель Россия"

    Кол-во: 3107

    "Позиция 21"

    "Мешки для мусора, 120 л, комплект 10 шт., рулон, ПНД, прочные, 70×110 см, 18 мкм, черные, торговая марка отстутсвует, производитель Россия"

    Кол-во: 602

    "Позиция 22"

    "Мешки для пылесоса Karcher, Columbus, Comac, Fiorentini, Nilfisk, Sprintus, Viper трехслойные синтетические Filtero KAR 07 Pro 7л 2шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Мешки для пылесоса Интерскол, Kress, Metabo, Starmix трехслойные синтетические Filtero INT 30 Pro 30л 5шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Мультидез д/сантехники 0,5 л,"

    Кол-во: 458

    "Позиция 25"

    "Мус.мешок 240 л.10 шт./ рул, торговая марка отстутсвует, производитель Россия"

    Кол-во: 587

    "Позиция 26"

    "Мус.мешок 60 л./30 шт в рул., торговая марка отстутсвует, производитель Россия"

    Кол-во: 2460

    "Позиция 27"

    "Мыло туалетное 100 г, в обвертке, производитель Россия"

    Кол-во: 17845

    "Позиция 28"

    "Мыло туалетное 200 г ГОСТ-28546-2002, Торговая марка ММЗ, производитель Россия"

    Кол-во: 1906

    "Позиция 29"

    "Жидкое мыло с перламутром Обьем 5л.,"

    Кол-во: 1022

    "Позиция 30"

    "Бак пластиковый для мусора- 120 л., зеленый, производитель Россия"

    Кол-во: 22

    "Позиция 31"

    "Бирка(брелок) для ключей, пластик с информационным окном длина 50 мм, инфо-окно 30х15 мм"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 32"

    "Бумага туалетная 200 м, ЛАЙМА эконом-универсал, комплект 12 штук/упак диспенсеры 601427, 600164"

    Кол-во: 585

    "Позиция 33"

    "Бумага туалетная ZEWA, 2х слойная 4 рул в упаковке, длина рулона 23 метра,ультра белая, растворяемая втулка"

    Кол-во: 4895

    "Позиция 34"

    "Бумага туалетная ZEWA, 3х слойная бытовая, спайка 4 шт./упак, длина 20,7 метра, ультра белая,растворяемая втулка"

    Кол-во: 2067

    "Позиция 35"

    "Бумага туалетная бытовая ZEWA 2х слойная 12 рул/ упак., длина рулона 23 метра,ультра белая, растворяемая втулка"

    Кол-во: 3349

    "Позиция 36"

    "Валик велюровый 180 мм размер, без шва, металический держатель и пластиковая ручка"

    Кол-во: 435

    "Позиция 37"

    "Валик малярный меховой ВМ100, длина 100 см , высота ворса 11 мм, металический держатель с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 456

    "Позиция 38"

    "Валик поролоновый размер 180 мм, высота ворса 12 мм, металический держатель с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 246

    "Позиция 39"

    "Ваниш 450 мл для цветного белья"

    Кол-во: 113

    "Позиция 40"

    "Ванночка для валика пластиковая 300*350 мм"

    Кол-во: 222

    "Позиция 41"

    "Ведро 6 л, цветное без крышки, пластиковое, пищевое"

    Кол-во: 55

    "Позиция 42"

    "Ведро оцинкованное 12л без крышки, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 421

    "Позиция 43"

    "Ведро оцинкованное 9 л., торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 132

    "Позиция 44"

    "Ведро пластиковое 10 л., без крышки, торговая марка отстутсвует, производитель Россия"

    Кол-во: 152

    "Позиция 45"

    "Ведро пластиковое 12 л., без крышки, торговая марка отстутсвует, производитель Россия"

    Кол-во: 62

    "Позиция 46"

    "Ведро пластмасовое 8л, производитель Россия"

    Кол-во: 91

    "Позиция 47"

    "Веник сорго "Люкс", прошивной, Высота 75-80 см. Высота ручки 40-45 см. Ширина рабочей поверхности 35 см"

    Кол-во: 1560

    "Позиция 48"

    "Вешалка-плечики пластиковая, Длина: 480 мм Ширина: 55 мм Цвет: черный"

    Кол-во: 580

    "Позиция 49"

    "Вилы садовые «Торнадо-4» Ширина рабочей части 205 мм Длина черенка 850 мм Количество зубьев 4 шт Вес 1,9 кг Материал черенка металл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Гель с усиленными свойствами для чистки раковин, унитазов, ванн, доместос 750 мл., производитель Россия"

    Кол-во: 1526

    "Позиция 51"

    "Грабли 12 витых зубц. с черенком"

    Кол-во: 127

    "Позиция 52"

    "Грабли веерные Серия "Эксперт" , 16 круглых зубцов, Черенок: деревянный, • Размер: 440х360 • Длина: 1735 мм"

    Кол-во: 178

    "Позиция 53"

    "Губка кух. А-10 "Макси Р" 100*70*25 10 шт в упак."

    Кол-во: 738

    "Позиция 54"

    "Дезенфицирующее средство "Бетадез" ЗАО "Медлекспром", торговая марка Бетадез, производитель Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 55"

    "Дезенфицирующее средство "Ока-Таб" ООО "Завод оргсинтез ОКА", Торговая марка Ока-Таб, производитель Россия"

    Кол-во: 51

    "Позиция 56"

    "Ершик для унитаза с подставкой напольный, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 263

    "Позиция 57"

    "Жидкое мыло с перламутром 500 мл."

    Кол-во: 425

    "Позиция 58"

    "Средство чистящее от ржавчины и налета Cillit, 450мл"

    Кол-во: 594

    "Позиция 59"

    "Стиральный порошок Tide Лимон 900 г"

    Кол-во: 57

    "Позиция 60"

    "Стиральный порошок Миф Автомат 2 кг, торговая марка Миф, производитель Россия"

    Кол-во: 307

    "Позиция 61"

    "Стральный порошок Миф автомат 9 кг, производитель Россия"

    Кол-во: 114

    "Позиция 62"

    "Супер тряпка, 25х40см, вискозная перфорир.универсальн., 70 шт/рул производитель Россия"

    Кол-во: 38

    "Позиция 63"

    "Сучкорез СИБИН 40206 Код товара: 15554432 Стальные лезвия из стали Ст45 Вес, кг: 0,73 Габариты, мм: 500 x 30 x 200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Таблетки для сливного бачка WC, 2х50г, блистер, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Тачка 113 ZP PROFI Грузоподъёмность: максимально 150 кг Объем кузова (корыта): 110 литров Толщина металла кузова (корыта): 0,8 мм (оцинковка) Вес тачки: 14,6 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Тачка ЗУБР садово-строительная, для транспортировки различных грузов при выполнении строительных, ремонтных или садовых работ, грузоподъемность 200кг, объем 90л, резиновое пневматическое колесо диаметром 400 мм, арт.39901"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Тряпка для мытья пола ЛАЙМА эконом, 80х100 см, 80% хлопок, 20% полиэстер, плотность 180 г/м2, 600836"

    Кол-во: 1030

    "Позиция 68"

    "Тяпка само заточная с деревянным черенком . Размер 170*45 мм"

    Кол-во: 59

    "Позиция 69"

    "Урна с педалью (10 л) хром D=200, Н=310"

    Кол-во: 213

    "Позиция 70"

    "Хлорамин Б меш.15 кг. В мешке пакеты фасовка 300гр-50шт, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 229

    "Позиция 71"

    "Хлорные таблетки дезенфицирующие хлор.таблетки 1кг, 320 шт/ упак представляет собой таблетки белого цвета, круглой правильной формы весом 3,32 ± 0,18 г."

    Кол-во: 86

    "Позиция 72"

    "ХПП (холстопрошивное полотно) 1,5м *50 м, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 73"

    "Черенок для лопат тип 4 длина 1300мм диаметр 40 мм ГОСТ 19596-87, производитель Россия"

    Кол-во: 235

    "Позиция 74"

    "Швабра отжимная для пола ПВА А07 57247, 1211299"

    Кол-во: 74

    "Позиция 75"

    "Шланг поливочный гидроагрегат Д=3/4 20 м с катушкой и фитингами"

    Кол-во: 14

    "Позиция 76"

    "Шланг поливочный Ф20ММ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 77"

    "Щетка для ванн "Утюжок", производитель Россия"

    Кол-во: 126

    "Позиция 78"

    "Щетка для подметания пола + совок пластмассовый с длинной ручкой "Ленивка", Мультипласт, 1211106, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 107

    "Позиция 79"

    "Щетка жесткая д/сильных загрязнений +рукоятка арт.132687торговая марка Svip, производитель Россия"

    Кол-во: 92

    "Позиция 80"

    "Щетка обувная. Щетино-щеточное предприятие «ТАРРИ»,Щетка 26в"

    Кол-во: 103

    "Позиция 81"

    "Щетка одежная. Щетино-щеточное предприятие «ТАРРИ», Щетка 28с"

    Кол-во: 76

    "Позиция 82"

    "Средство чистящее для унитазов Comet 500 мл, Лимон, производитель Россия"

    Кол-во: 1192

    "Позиция 83"

    "Мыло хозяйственное 100гр, торговая марка ММЗ, производитель Россия"

    Кол-во: 1860

    "Позиция 84"

    "Мыло хозяйственное 200гр, торговая марка ММЗ, производитель Россия"

    Кол-во: 11101

    "Позиция 85"

    "Набор кистей 10 шт (в наборе 3флейцевые 3/4", 1", 1,5") две круглые (размеры №02, №04), три для масляной краски, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 68

    "Позиция 86"

    "Освежитель воздуха Glade 300 мл, торговая марка Glade, производитель Россия"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 87"

    "Перчатки рабочие трикотажные с точечным ПВХ покрытием износоустойчивые, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 10740

    "Позиция 88"

    "Перчатки хозяйственные темно-синие, 25 пар в упаковке М, L, торговая марка отсутствует, производитель Россия"

    Кол-во: 2147

    "Позиция 89"

    "Полироль для мебели Pronto «Классик» (аэрозоль, 250мл)"

    Кол-во: 267

    "Позиция 90"

    "Полотенца бумажные листовые стандарт 1-сл. Т-0222 упаковка: 20 пачек по 250 листов"

    Кол-во: 56

    "Позиция 91"

    "Полотенца бумажные рулонные , 2 рулона в упаковке, 2-х слойные (2×18 м), торговая марка "Лайма", 22×23 см, белые"

    Кол-во: 1736

    "Позиция 92"

    "Полотенца бумажные рулонные, 6 рулонов в упаковке, 2-х слойные(6х170м), торговая марка " Лайма" Lime Matic,белые арт 193052"

    Кол-во: 67

    "Позиция 93"

    "Порошок стиральный Миф-Универсал 400 гр.автомат, производитель Россия"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 94"

    "про-брайт Мелисса жидкий освежитель фрутелла , объем 500мл"

    Кол-во: 150

    "Позиция 95"

    "Рожок для обуви пластмассовый 28,5см, цвета микс"

    Кол-во: 80

    "Позиция 96"

    "Салфетка из микрофибры 75*50, производитель Россия"

    Кол-во: 288

    "Позиция 97"

    "Салфетка из микрофибры. Повышенной плотности 60х50 см, производитель Россия"

    Кол-во: 246

    "Позиция 98"

    "Салфетка универсальная ЛАЙМА, микрофибра, 30х30 см, 601242"

    Кол-во: 864

    "Позиция 99"

    "Салфетки бумажные 24*24 100 шт/упак., белые целлюлозные, торговая марка ЛАЙМА, Россия"

    Кол-во: 1350

    "Позиция 100"

    "Салфетки универсальные, комплект 3 шт., 30х38 см, ЛАЙМА, вискозные, для сухой и влажной уборки, К4022"

    Кол-во: 711

    "Позиция 101"

    "Санита (Sanita) антижир гель средство для чистки кухонных плит 500мл"

    Кол-во: 48

    "Позиция 102"

    "Секатор 210 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 40107 Код товара: 15055114"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Совок с длинной ручкой, торговая марка Svip, производитель Россия"

    Кол-во: 139

    "Позиция 104"

    "Средство для мытья полов Mr. Proper 500мл. производитель Россия"

    Кол-во: 1049

    "Позиция 105"

    "Средство для мытья стекол и зеркал с нашатырным спиртом с отдушкой, флакон с курком, 500 мл, торговая марка Стекломой, производитель Россия"

    Кол-во: 846

    "Позиция 106"

    "Средство моющее Сорти супер Эконом мешок 20 кг, торговая марка Сорти, производитель Россия"

    Кол-во: 9

    "Позиция 107"

    "Средство моющее универсальное ЭКСПРЕСС, 5 л. ТУ 2383-018-5266280-2002, производитель Россия"

    Кол-во: 115

    "Позиция 108"

    "Средство от накипи, Антинакипин 75г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Средство от насекомых Дихлофос, 250 мл, торговая марка Дихлофос, производитель Россия"

    Кол-во: 116

    "Позиция 110"

    "Средство отбеливающее BELIZNA Concentrate 1 л, торговая марка Белизна, производитель Россия"

    Кол-во: 1046

    "Позиция 111"

    "Чистящее средство универсальное Mr. Proper, отдушки в ассортименте (500 мл)"

    Кол-во: 290

    "Позиция 112"

    "Чистящий гель Comet 0,5л Лимон"

    Кол-во: 297

    "Позиция 113"

    "Чистящий порошок ПЕМОЛЮКС Лимон ПЭТ 400 гр/36 , торговая марка Пемолюкс, производитель Россия"

    Кол-во: 1390

    "Позиция 114"

    "Швабра для пола деревянная, длина черенка 120-130 см, рабочая часть 35х3.5"

    Кол-во: 6

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