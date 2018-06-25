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Номер извещения
31806543724
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024647/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:30 GMT +325.06.2018 09:3025.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543724Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543724Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
6 705 276,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
13.92.29.110
17.22.11.110
32.99.59.000
17.22.12.110
20.41.44.190
22.19.60.114
14.12.30.150
32.91.19.120
20.41.31.120
20.41.32.114
22.19.30.120
20.41.44.120
25.99.11.190
13.92.29.190
20.41.31.130
32.91.19.130
13.92.24.190
25.99.29.120
22.29.29.000
22.22.13.000
25.99.29.190
20.41.31.110
22.22.12.000
22.29.21.000
20.41.32.124
22.19.72.000
20.52.10.190
20.41.32.111
25.73.10.000
32.91.11.000
20.41.32.119
20.41.43.140
20.41.32.121
20.41.32.110
20.59.59
20.41.41.000
20.41.32.125
13.92
14.19
15.12
17.22
20.41
20.52
22.19
22.22
22.29
25.73
25.99
32.91
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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