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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Кухонная утварь.

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Кухонная утварь.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543308Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543308

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038783/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Кухонная утварь.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    кух.утварь на размещение2.rar

    Изменения в извещении

    Об_изм_даты_ПИ_ЗП_23.07.2018.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    8-349-563371

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суржавская Тамара Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 08:00 GMT +306.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543308Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Дата и время вскрытия заявок

    06.07.2018 08:0006.07.2018 08:0006.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543308Дата и время вскрытия заявок «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 15:0031.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543308Подведение итогов не позднее «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543308Подведение итогов не позднее «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Кухонная утварь.

    Начальная цена

    1 586 295,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    31 725,91 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    31 725,91

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.23

    Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашка для чая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Ложка гарнирная нерж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Ложка разливная М-13 (150 мл.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Вилка столовая Оксфорд"

    Кол-во: 102

    "Позиция 5"

    "Ложка соусная нерж. 100 мл. (1с392)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Лопатка кулинарная большая (1с363)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Половник (ложка разливная) нерж. 0,75 л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Половник (ложка разливная) нерж. 0,25 л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Гастроемкость h 1\3 65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Гастроемкость 2/3, h 150ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Сковорода антипригарная d 32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Вилка столовая 18/10"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "Доска разделочная березовая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Доска разделочная березовая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Доска разделочная бук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Доска разделочная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "Кастрюля эмалированая 1,5 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кастрюля эмалированая 2л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кастрюля эмалированая 3л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кувшин с крышкой для воды 1,5 л."

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Кувшин б/крышки для воды 1 л."

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Кувшин стекляный 1,2л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Ложка гарнирная для вязкой каши"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Ложка гарнирная нерж."

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ложка для соуса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Ложка соусная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Нож для масла с784"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Нож универсальный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Ножи кухонные для хлеба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Пара чайная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Поднос металлический 60х37см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Поднос нескольз."

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Половник (ложка разливная) нерж. ( 1с344) 0,150л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Половник (ложка разливная) нерж. для компота м-13 0,150л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Половник 18/10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Нож для хлебных изделий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Нож поварской 24см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Нож поварской 30см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Нож для консервных банок"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Нож столовый Оксфорд"

    Кол-во: 102

    "Позиция 41"

    "Тарелка D-27см"

    Кол-во: 102

    "Позиция 42"

    "Чашка кофейная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 43"

    "Штопор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Стакан одноразовый пластиковый"

    Кол-во: 2002

    "Позиция 45"

    "Поднос пластиковый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Сервиз столовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Сервиз чайный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Сковорода антипригарная d 20см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Набор посуды эмалированный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Набор столовых приборов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Сахарница с дозаторм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Щипцы для раскладывания н/ст"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Щипцы многоцелевые 30 см."

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Солонка фарфоровая"

    Кол-во: 14

    "Позиция 56"

    "Доска разделочная ,тип 9"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Половник 0,5 л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Кисть кондитерская"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Гастроемкость 2/3, h 200мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Гастроемкость 2/3, h 65мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Кастрюля с крышкой 1,9л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Кастрюля с крышкой 12,7л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Кастрюля с крышкой 15,4л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Кастрюля с крышкой 2,7л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Кастрюля с крышкой 20,5л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Кастрюля с крышкой 3,2л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Кастрюля с крышкой 30,1л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Кастрюля с крышкой 42,9л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Кастрюля с крышкой 50л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Кастрюля с крышкой 5л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Кастрюля с крышкой 6,5л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Кастрюля с крышкой 9,8л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Ложка десертная 18,4см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Половник нерж. 0,5 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Салатник D-24см фарфор белый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Тарелка глубокая D-23 см"

    Кол-во: 48

    "Позиция 77"

    "Тарелка мелкая D-24см"

    Кол-во: 48

    "Позиция 78"

    "Тарелка плоская D-28см"

    Кол-во: 48

    "Позиция 79"

    "Тарелка суповая D-17,5см"

    Кол-во: 48

    "Позиция 80"

    "Термос 6л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Термос 15л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Термос Арктика 403-1500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Термос армейский ТВН-12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Чайная ложка 18/10"

    Кол-во: 48

    "Позиция 85"

    "Чайник эмалированный 2,8 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Чайник эмалированный 3,5 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Вилка поварская, 20 см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Сотейник 3,8л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Сотейник 5,8л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Ложка столовая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 91"

    "Лоток эмалированный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Поднос нескольз."

    Кол-во: 102

    "Позиция 93"

    "Салатник порционный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Салатник D-22,5см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Салфетница"

    Кол-во: 18

    "Позиция 96"

    "Набор стаканов"

    Кол-во: 102

    "Позиция 97"

    "Стакан "Европейский""

    Кол-во: 350

    "Позиция 98"

    "Тарелка суповая D- 22,5см"

    Кол-во: 102

    "Позиция 99"

    "Тарелки суповые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 100"

    "Тарелки мелкие столовые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Тарелки пирожковые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Венчик"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Ложка кофейная ALBA"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Ложка столовая Оксфорд"

    Кол-во: 102

    "Позиция 105"

    "Нож для нарезки18см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Лопатка кулинарная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Ложка чайная Оксфорд"

    Кол-во: 102

    "Позиция 108"

    "Нож для нарезки 30см."

    Кол-во: 8

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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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