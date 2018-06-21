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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543220Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806543220

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038782/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    стенды на размещение.rar

    Изменения в извещении

    Об_изм_даты_ПИ_ЗП_03.07.2018 38782.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    8-349-563371

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суржавская Тамара Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 08:00 GMT +321.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543220Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 08:0021.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543220Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543220Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543220Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Стенды информационные, знаки и плакаты.

    Начальная цена

    913 600,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зн.Кнопка включ.установ.пож.автоматики"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Зн.Звук.оповещ.пож.тревоги F11,100х100, пластик ПВХ 2мм, 100х100мм"

    Кол-во: 240

    "Позиция 3"

    "Зн.Аптечка пер.мед.пом. ЕС01,200х200мм, ЕС01, пластик ПВХ 2мм, длина стороны квадрата 200мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ 200х200 пл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Плакат запрещающий "Не включать! Работают люди" Размеры: 200х100 СО 153-34.03.603-20 03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Плакаты вспомогательные 3.1.22 "Ответственный за противопожарное состояние" СО 153-34.03.603-20 03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Плакат указательный "ЗАЗЕМЛЕНО". Размеры: 200х100 СО 153-34.03.603-20 03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Плакат предупреждающий "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ". Размеры: Сторона треугольника 300 СО 153-34.03.603-20 03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Плакат предписывающий "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ". Размеры: 250х250 СО 153-34.03.603-20 03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Плакат указательный "ЗАЗЕМЛЕНО". Размеры: 200х100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Плакат предупреждающий "Стой! Напряжение" 300х150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Плакат предупреждающий "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ". Размеры: Сторона треугольника 300"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Стенд Уголок ГО и ЧС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Стенд информационный для уголка потребителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Штендер "Газоопасные работы". Рама желтая (615х1200; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка;)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Штендер "Огневые работы" КМЗ-051 (труба диаметром 15 мм 615х1200 мм Металл 0,8 мм оцинкованный, пленка светоотражающая) ТУ 5216-001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Стенды по охране труда (по согласованному эскизу с глубокими карманами) 1700х1200; Пластик ПВХ 4 мм на стойках"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Стенд информационный 1200х1000, пластик ПВХ 4мм, 6 карманов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Плакат "Ключевые правила безопасности ПАО "Газпром" 1250х900, пластик ПВХ 4 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Стенд информационный 1700х1200, пластик ПВХ 4мм, 8 карманов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Стенд по охране труда 1700х1200, пластик ПВХ 4мм, 9 карманов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Плакат предписывающий "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ". Размеры: 250х250"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Плакат запрещающий "Не включать! Работают люди" Размеры: 200х100"

    Кол-во: 32

    "Позиция 24"

    "Зн.Место курения D03, 200х200,ПВХ 2мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стенд Электроинструмент 1500х1200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Стенд Уголок охраны труда 1400х1200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Стенд Пожарная безопасность 1000х1000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Стенд Перв мед. пом. при пораж. эл.током"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Стенд информационный 1500х1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Плакат Заземлено, пласт. ПВХ 2мм, 50х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Пл.Указатель напряжения 380В А18, 100х50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Пл.Указатель напряжения 220В А14, 100х50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Пл.Не открывать!Работают люди A03,200х100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Пл.Не включать!Работают люди A01,200х100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Пл.Заземлено A12, 200х100, Пластик ПВХ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖ 50х50мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "ОПАСНОСТЬ ПОРАЖ.ЭЛ.ТОКОМ 100х100 плен"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Знак Указатель запасного выхода"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Знак Указатель выхода 150х300мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Знак Тел. для использ. при пож. кв.200мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Знак Пожарный кран кв.200мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 43"

    "Знак Осторожно! Электрическое напряжение"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Знак Опасность пораж. эл. током кв.50мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Знак Направление к эвакуац.выходу налево"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Знак Направление к эвак. выходу направо"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Знак Напр. к эвак. выходу прямо (слева)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Знак Напр. к эв.вых. по лест.вниз направ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Знак Напр. к эв.вых. по лест.вниз налево"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Знак Запрещается курить!"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Знак Запрещ. польз. откр. огнем и курить"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Знак Выход здесь (правосторон.) 200х200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Знак Выход здесь (левосторонний) 200х200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Знак без.Место курения 150*150 ПВХ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Знак Аптечка первой мед. помощи 150х150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Зн.Пожарный кран F02, 100х100, Пленка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Зн.Ответственный за противопож.состояние"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Зн.Огнетушитель F04, 200х200, Пластик, F04, пластик ПВХ 2 мм, 200х200 мм,"

    Кол-во: 70

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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