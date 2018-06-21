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Номер извещения
31806543021
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023706/ДНадым
Наименование закупки
Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 08:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудковская Альбина Андреевна
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
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Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 08:00 GMT +321.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 08:0021.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543021Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 13:0020.07.2018 13:0020.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543021Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Начальная цена
7 959 300,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
159 186,01 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
27.90.40.190
21.20.10.229
16.29.14.199
32.50
86.90.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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