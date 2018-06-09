Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Блок индикации С2000-БИ SMD АЦДР.426469.015-01" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 Аякс исполнение 00 ПАШК.425119.008 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Сигнализатор давления универсальный (IP33) с ниппель и прокладкой для СДУ-М" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Установка автоматическая газового пожаротушения (технологическая часть), в составе: 1. Модуль газового пожаротушения (в комплекте с защитным колпаком), МГП-16-100 - 1шт., 2. Модуль газового пожаротушения (в комплекте с защитным колпаком), МГП-16-100" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1 ТУ 4372-026-31006686-2011" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Считыватель брелоков Считыватель-2 (исполнение 01) АЦДР.685151.00" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КП, 24 В, 105 дБ, пластиковый корпус ТУ 4372-001-49518441-99" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12-КПМ1-НИ ТУ 4372-001-49518441-99" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Источник питания резервированный РИП-12 RS АЦДР.436534.004" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (НКСТ.425232.004) ТУ 4371-004-65983999-2011" Кол-во: 9

"Позиция 12" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-141 ТУ 4371-005-12215496-00" Кол-во: 22

"Позиция 13" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-26 Север АТФЕ.425211.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 Спектрон-601 в корпусе из АБС пластика СПЕК.425248.600 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ АЦДР.426469.015-02" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ АЦДР.425664.001" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Блок контроля линий оповещения БКЛО-12" Кол-во: 14

"Позиция 20" "Прибор управления оповещателями ОСА-1" Кол-во: 13

"Позиция 21" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4371-022-2 3072522-2000" Кол-во: 33

"Позиция 22" "Устройство коммутационное УК-ВК/02 АЦДР.425412.002-02 ТУ" Кол-во: 11

"Позиция 23" "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ АЦДР.425664.001" Кол-во: 14

"Позиция 24" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ1, пластиковый корпус, 12 В, 20 мА, 105 дБ ТУ 4372-001-49518441-99" Кол-во: 117

"Позиция 25" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИП212-52 ИПДЛ-52 двухпозиционный с дальностью 8-100 метров, габариты 185х150х140 мм, температурный режим (-30+55)С ТУ 4371-007-44373676-04" Кол-во: 17

"Позиция 26" "Извещатель пожарный тепловой ИП105-1-D Сауна ПАШК425212.022ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (НКСТ.425232.004) ТУ 4371-004-65983999-2011" Кол-во: 43

"Позиция 28" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-26 Север АТФЕ.425211.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 ДАЗ 100.328.000" Кол-во: 160

"Позиция 30" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М ТУ 4371-005-122154-96-00" Кол-во: 285

"Позиция 31" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Источник питания СКАТ-1200Т исп. 12/20 12 В 12 А до 20 А при наличии АКБ 1х17-250 Ач" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Источник питания СКАТ-1200У2 12В 10А корпус под АКБ2х26 Ач холодный пуск СС ТР ПБ" Кол-во: 14

"Позиция 34" "Пульт централизованного наблюдения Риф Стринг RS-201PN ТУ 6571-011-56723727-2001" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИП212-52 ИПДЛ-52 двухпозиционный с дальностью 8-100 метров, габариты 185х150х140 мм, температурный режим (-30+55)С ТУ 4371-007-44373676-04" Кол-во: 21

"Позиция 36" "Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 ДАЗ 100.328.000" Кол-во: 99

"Позиция 37" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (НКСТ.425232.004) ТУ 4371-004-65983999-2011" Кол-во: 33

"Позиция 38" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ExИП 535-1В-А-К ТУ 4371-091-12150638-2002" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП101-1В/В-НС-К-1 ТУ 4371-118-12150638-2004" Кол-во: 7

"Позиция 40" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М ТУ 4371-005-122154-96-00" Кол-во: 113

"Позиция 41" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4371-022-2 3072522-2000" Кол-во: 24

"Позиция 42" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ ТУ 4372-001-49518441-99" Кол-во: 52

"Позиция 43" "Прибор Сигнал 20 П SMD ГОСТ 26342-84" Кол-во: 8

"Позиция 44" "Радиомодем Спектр-433 (исполнение пылевлагозащитное IP65) скорость передачи в эфире до 76800 бод БАКП.464426.004ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 45" "Источник питания СКАТ-1200У2 12В 10А корпус под АКБ2х26 Ач холодный пуск СС ТР ПБ" Кол-во: 7

"Позиция 46" "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП101-18-А2R1 исп.01 МАК-ДМ исп.01 ТУ 4371-002-29903734-02" Кол-во: 49

"Позиция 47" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ЦФСК.425232.001) ЦФСК.425232.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Блок приемно-контрольный Сигнал-20П АЦДР.425533.001-01-ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Устройство шлейфовое контрольное УШК-03 для конотроля напряжения в шлейфе с двухцветным индикатором . Габариты 55х55х21 мм, температурный режим от -30 до + 55С ТУ 4371-005-44373676-03" Кол-во: 27

"Позиция 50" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ (НКСТ.425232.006) ТУ 4371-001-65983999-2010" Кол-во: 307

"Позиция 51" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ЦФСК.425232.001) ЦФСК.425232.001 ТУ" Кол-во: 34

"Позиция 52" "Считыватель Touch Memory Cчитыватель-2" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01" Кол-во: 7

"Позиция 54" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой О23 12В, 95дБ Свирель-12 ЯЛКГ.425542.001ТУ" Кол-во: 91

"Позиция 55" "Шкаф пожарной сигнализации ШПС" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ АЦДР.425664.001" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Передатчик тревожной сигнализации Риф Стринг RS-201TF-RR ТУ 6571-011-56723727" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р для обнаружения продуктов горения дальность действия от 8 до 150 м контролируемая площадь не более 1350 м2 напряжение питания (8-28)В рабочая температура (-25+55)С степень защиты оболочки IP41 ТУ 437" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Приемник выносной Риф Стринг RS-201RD ТУ 6571-011-56723727-2001" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Прибор Сигнал 20 П SMD ГОСТ 26342-84" Кол-во: 16

"Позиция 62" "Бокс 2х17Ач-12В" Кол-во: 5

"Позиция 63" "Блок контроля линий оповещения БКЛО-12" Кол-во: 7