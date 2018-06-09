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Номер извещения
31806542637
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038687/ДНадым
Наименование закупки
Поставка материально-технических ресурсов для объекта «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС», «Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК», "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", «Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды», «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 06:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-98-76
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Klimenko.NA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клименко Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А
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Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 06:00 GMT +309.06.2018 06:0009.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 07:0009.06.2018 07:0009.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542637Дата и время вскрытия заявок Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542637Подведение итогов не позднее Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542637Подведение итогов не позднее Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"
Начальная цена
2 478 087,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
26.51
27.90
28.1
26.51
27.90
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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