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    Главная / Торги / Поставка материально-технических ресурсов для объекта «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС», «Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК», "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", «Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды», «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС».

    Поставка материально-технических ресурсов для объекта «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС», «Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК», "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", «Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды», «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 06:0009.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806542637

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038687/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материально-технических ресурсов для объекта «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 1 УСКиС», «Система пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Пангодинской базы ПТОиК», "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме", «Система пожаро-охранной сигнализации базы Надымского УТТиСТ в п. Пангоды», «Система пожаро-охранной сигнализации и оповещения о пожаре базы № 2 УСКиС».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 06:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2. Техническая часть.DOCX

    Документация_о_ЗП.docx

    Приложение 1. Проект Договора.doc

    Приложение 3. Методика 18_4.3_0038687_ДНадым.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-98-76

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Klimenko.NA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клименко Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2018 06:00 GMT +309.06.2018 06:0009.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 07:0009.06.2018 07:0009.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542637Дата и время вскрытия заявок Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542637Подведение итогов не позднее Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542637Подведение итогов не позднее Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая 8А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материально-технических ресурсов для объекта "Система пожаро-охранной сигнализации" базы Надымского УТТиСТ в г. Надыме"

    Начальная цена

    2 478 087,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок индикации С2000-БИ SMD АЦДР.426469.015-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 Аякс исполнение 00 ПАШК.425119.008 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сигнализатор давления универсальный (IP33) с ниппель и прокладкой для СДУ-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Установка автоматическая газового пожаротушения (технологическая часть), в составе: 1. Модуль газового пожаротушения (в комплекте с защитным колпаком), МГП-16-100 - 1шт., 2. Модуль газового пожаротушения (в комплекте с защитным колпаком), МГП-16-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф монтажный с обогревом ТШ-1 ТУ 4372-026-31006686-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Считыватель брелоков Считыватель-2 (исполнение 01) АЦДР.685151.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КП, 24 В, 105 дБ, пластиковый корпус ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12-КПМ1-НИ ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Источник питания резервированный РИП-12 RS АЦДР.436534.004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (НКСТ.425232.004) ТУ 4371-004-65983999-2011"

    Кол-во: 9

    "Позиция 12"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-141 ТУ 4371-005-12215496-00"

    Кол-во: 22

    "Позиция 13"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-26 Север АТФЕ.425211.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 Спектрон-601 в корпусе из АБС пластика СПЕК.425248.600 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ АЦДР.426469.015-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ АЦДР.425664.001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Блок контроля линий оповещения БКЛО-12"

    Кол-во: 14

    "Позиция 20"

    "Прибор управления оповещателями ОСА-1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 21"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4371-022-2 3072522-2000"

    Кол-во: 33

    "Позиция 22"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02 АЦДР.425412.002-02 ТУ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ АЦДР.425664.001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 24"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ1, пластиковый корпус, 12 В, 20 мА, 105 дБ ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 117

    "Позиция 25"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИП212-52 ИПДЛ-52 двухпозиционный с дальностью 8-100 метров, габариты 185х150х140 мм, температурный режим (-30+55)С ТУ 4371-007-44373676-04"

    Кол-во: 17

    "Позиция 26"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП105-1-D Сауна ПАШК425212.022ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (НКСТ.425232.004) ТУ 4371-004-65983999-2011"

    Кол-во: 43

    "Позиция 28"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-26 Север АТФЕ.425211.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 ДАЗ 100.328.000"

    Кол-во: 160

    "Позиция 30"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М ТУ 4371-005-122154-96-00"

    Кол-во: 285

    "Позиция 31"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Источник питания СКАТ-1200Т исп. 12/20 12 В 12 А до 20 А при наличии АКБ 1х17-250 Ач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Источник питания СКАТ-1200У2 12В 10А корпус под АКБ2х26 Ач холодный пуск СС ТР ПБ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 34"

    "Пульт централизованного наблюдения Риф Стринг RS-201PN ТУ 6571-011-56723727-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИП212-52 ИПДЛ-52 двухпозиционный с дальностью 8-100 метров, габариты 185х150х140 мм, температурный режим (-30+55)С ТУ 4371-007-44373676-04"

    Кол-во: 21

    "Позиция 36"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2 ДАЗ 100.328.000"

    Кол-во: 99

    "Позиция 37"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (НКСТ.425232.004) ТУ 4371-004-65983999-2011"

    Кол-во: 33

    "Позиция 38"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ExИП 535-1В-А-К ТУ 4371-091-12150638-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП101-1В/В-НС-К-1 ТУ 4371-118-12150638-2004"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М ТУ 4371-005-122154-96-00"

    Кол-во: 113

    "Позиция 41"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4371-022-2 3072522-2000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 52

    "Позиция 43"

    "Прибор Сигнал 20 П SMD ГОСТ 26342-84"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Радиомодем Спектр-433 (исполнение пылевлагозащитное IP65) скорость передачи в эфире до 76800 бод БАКП.464426.004ТУ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Источник питания СКАТ-1200У2 12В 10А корпус под АКБ2х26 Ач холодный пуск СС ТР ПБ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП101-18-А2R1 исп.01 МАК-ДМ исп.01 ТУ 4371-002-29903734-02"

    Кол-во: 49

    "Позиция 47"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ЦФСК.425232.001) ЦФСК.425232.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Блок приемно-контрольный Сигнал-20П АЦДР.425533.001-01-ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-03 для конотроля напряжения в шлейфе с двухцветным индикатором . Габариты 55х55х21 мм, температурный режим от -30 до + 55С ТУ 4371-005-44373676-03"

    Кол-во: 27

    "Позиция 50"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ (НКСТ.425232.006) ТУ 4371-001-65983999-2010"

    Кол-во: 307

    "Позиция 51"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ЦФСК.425232.001) ЦФСК.425232.001 ТУ"

    Кол-во: 34

    "Позиция 52"

    "Считыватель Touch Memory Cчитыватель-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой О23 12В, 95дБ Свирель-12 ЯЛКГ.425542.001ТУ"

    Кол-во: 91

    "Позиция 55"

    "Шкаф пожарной сигнализации ШПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ АЦДР.425664.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Передатчик тревожной сигнализации Риф Стринг RS-201TF-RR ТУ 6571-011-56723727"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р для обнаружения продуктов горения дальность действия от 8 до 150 м контролируемая площадь не более 1350 м2 напряжение питания (8-28)В рабочая температура (-25+55)С степень защиты оболочки IP41 ТУ 437"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Приемник выносной Риф Стринг RS-201RD ТУ 6571-011-56723727-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Прибор Сигнал 20 П SMD ГОСТ 26342-84"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Бокс 2х17Ач-12В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Блок контроля линий оповещения БКЛО-12"

    Кол-во: 7

    "Позиция 64"

    "Ключ идентификатор электронный Touch memory"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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