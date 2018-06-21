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Номер извещения
31806542158
Уникальный номер закупки
18/2.1/0020483/ГПереработка
Наименование закупки
Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» (20483)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 18:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542158Дата и время окончания срока приема заявок Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 11:2022.06.2018 11:2022.06.2018 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542158Дата и время вскрытия заявок Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542158Подведение итогов не позднее Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542158Подведение итогов не позднее Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Содержание дорог, площадок и проездов с твердым покрытием для нужд завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г. Сургут ХМАО-Югра) в 2018 -2021 гг. для нужд ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
60 739 727,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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