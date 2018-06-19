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Номер извещения
31806542048
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039398/ГТранс
Наименование закупки
Поставка запасных частей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 75-23-03
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
pam@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пустовалов Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
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Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 10:0519.06.2018 10:0519.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542048Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 21:0003.07.2018 21:0003.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542048Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 21:0003.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542048Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году
Начальная цена
796 725,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
29.32
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
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Кол-во: 4
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Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
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Кол-во: 4
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Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 4
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