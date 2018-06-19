Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году

    Поставка запасных частей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806542048

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039398/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация для Участника ЗП 39398 с изменениями от 29.06.18.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-03

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    pam@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пустовалов Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 10:0519.06.2018 10:0519.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542048Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 21:0003.07.2018 21:0003.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542048Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 21:0003.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542048Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для пассажирского автотранспорта для Сургутского филиала в 2018 году

    Начальная цена

    796 725,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунка топливная ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шланг для АВД Karcher HDS 8/18 - 4M (10 м.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ролик натяжной "Bosch" Уаз-3163"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Ступица задняя в сборе Уаз-3163"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Заднего габаритного огня с цоколем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Автошина 275/50 R20, Зимняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Сцепление, комплект ГАЗ-3221 Евро-4 (дв. УМЗ-4216),"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шампунь для автомойки Karcher"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Бак для воды УАЗ-3163 Бачок омывателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Автошина 275/50 R20 NOK летняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лампочка: дальний,ближний свет,габариты 12 В, W3W"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Щетка для поломоечной машины "Керхер BD 40/25C""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Датчик коленчатого вала на УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Трубка топливная высокого давления для ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Фильтр салонный для Уаз-3163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Насос отопителя салона дополнительный для Уаз-3163"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный Bosch Корвет -750 А Suzuki 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Патрубок на ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Тент на катер Корвет-750А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Датчик давления масла УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Прокладка клапанной крышки 6204118810 ГАЗ-3221Евро-4 (дв. УМЗ-4216),"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Бачок расширительный УАЗ-3163 дв.ЗМЗ-409"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Насос омывателя на Уаз-3163"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Пленка ПВХ липкая самоклеящаяся белая (рулон)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шланг гидравлический D 16 УАЗ-3163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пленка самоклеящаяся синяя (рулон)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Прокладка пробковая для Ricoh FT4615 ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Подшипник выжимной УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Термостат на ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Реле поворотов на Уаз-3163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Винт гребной лодочный S250/27830"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Ремень генератора 1370 на ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Патрубок для Уаз-3163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Выключатель фары для УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Цилиндр сцепления рабочий для УАЗ-3163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Цилиндр сцепления главный УАЗ-3163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Ручка дверная для ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Колодки тормозные задние ГАЗ-3221 дв. 4216,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Изолента ПВХ цвет черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Колодки тормозные задние для УАЗ-3163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Стартер с редуктором AZJ3124-12В. 2.5 кВт для Уаз-3163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Свечи зажигания NGK"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Датчик температуры аварийный ОЖ ТМ 111А для ГАЗ-3221 Евро-4 (дв. УМЗ-4216)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Колодки тормозные передние для УАЗ-3163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Фильтр масляный для ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Коврики автомобильные ГАЗ-3221 (передние)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Герметик (прокладка) ABRO автомобильный силиконовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Герметик силиконовый высокотемпературный Алтеко"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Винт гребной лодочный Корвет -750 А Suzuki 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Датчик коленчатого вала для ГАЗ-3221 Евро-4 (дв. УМЗ-4216"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Фильтр масляный Корвет -750 А Suzuki 250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Генератор 24/25 для ГАЗ-3221 Евро-4 (дв. УМЗ-4216),"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Очиститель стекол HG5622 500мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Ремень привода водяного насоса 1-11х10-1180 для Уаз-3163"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Жидкость ВД-40 100 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Автошина 225/45/17 Nokian HKPL 2 зимняя шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Диск тормозной для УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Колодки тормозные передние для ГАЗ-3221 дв. 4216"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Автошина 235/65/17 Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Шестерня распредвала Д-260 для ГАЗ-3221 дв. УМЗ-4216 евро-4,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Жидкость для поломоечной машины Karcher"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Сцепление, комплект для УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Автошина 185/75 R16C VS22 Зимняя шипованная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Катушка зажигания Б-115 для УАЗ-3163 дв. ЗМЗ-409"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Ступица передняя в сборе для УАЗ-3163"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Фильтр топливный для лодки Корвет -750 А Suzuki 250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Грузики балансировочные (для колес)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Жидкость для омывания стекла незамерзающая Скайлюкс-30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Кольцо форсунки для ГАЗ-3221 Евро-4 (дв. УМЗ-4216),"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить