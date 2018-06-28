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Номер извещения
31806541985
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031187/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка газов технического назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.(№ 0056/18/4.3/0031187/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка газов технического назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541985Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газов технического назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541985Дата и время вскрытия заявок Поставка газов технического назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541985Подведение итогов не позднее Поставка газов технического назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газов технического назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.
Начальная цена
6 633 889,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
20.11.11
49.20.19.190
46.75
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 165
Кол-во: 1262
Кол-во: 101
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 4
Кол-во: 404
Кол-во: 391
Кол-во: 129
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