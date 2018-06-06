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Номер извещения
31806541831
Уникальный номер закупки
18/1.1/0038660/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (38660)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 12:00 GMT +306.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541831Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 11:1007.06.2018 11:1007.06.2018 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541831Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541831Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541831Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК1 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0001), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК2 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0002), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК4 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0004), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК5 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0005), в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
Начальная цена
40 275 891,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
09.10.11
09.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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