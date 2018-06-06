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Номер извещения
31806541842
Уникальный номер закупки
18/2.1/0030798/ДАстр
Наименование закупки
Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 30798
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 12:00 GMT +306.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541842Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 11:0007.06.2018 11:0007.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541842Дата и время вскрытия заявок Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541842Подведение итогов не позднее Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541842Подведение итогов не позднее Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по уходу за зелеными насаждениями на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Начальная цена
14 372 163,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
81.30.10
81.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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