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Номер извещения
ГП805061
Уникальный номер закупки
18/2.2/0017832/Газмаш
Наименование закупки
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (4 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Карина Олеговна
Место рассмотрения предложений
197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
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Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 12:0018.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805061Дата и время вскрытия заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
1 046 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
13.20.31.123
13.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
Кол-во: 10000
Кол-во: 40000
Кол-во: 300000
Кол-во: 60000
Кол-во: 40000
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 12:0018.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805061Дата и время вскрытия заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
641 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
13.20.31.123
13.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400000
Кол-во: 800000
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 12:0018.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805061Дата и время вскрытия заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
1 050 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
13.20.31.123
13.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500000
Кол-во: 4000
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 12:0018.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805061Дата и время вскрытия заявок Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805061Подведение итогов не позднее Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лент, скотчей, пакетов, пленки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
4 022 089,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
13.20.31.123
13.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800000
Кол-во: 300000
Кол-во: 1000
Кол-во: 30000
Кол-во: 6000
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