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Номер извещения
ГП805060
Уникальный номер закупки
18/2.2/0018090/Газмаш
Наименование закупки
Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Карина Олеговна
Место рассмотрения предложений
197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
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Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 11:00 GMT +306.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 12:0006.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805060Дата и время вскрытия заявок Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 18:0028.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805060Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805060Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Начальная цена
3 577 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
22.19.20.112
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
Кол-во: 50000
Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 11:00 GMT +306.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 12:0006.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805060Дата и время вскрытия заявок Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 18:0028.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805060Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805060Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Начальная цена
4 383 110,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
22.19.20.112
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 230000
Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 11:00 GMT +306.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 12:0006.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805060Дата и время вскрытия заявок Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 18:0028.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805060Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805060Подведение итогов не позднее Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнителей для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Начальная цена
4 693 332,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
22.19.20.112
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80000
Кол-во: 60000
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