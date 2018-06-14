Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (11,7) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (11,7) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (106) + Air (ост.) (ppm, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (106) + Air (ост.) (ppm, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 22

"Позиция 10" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (1,2) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (1,2) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (1,2) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (0,02) + CO2 (4) + N2 (ост.) + O2 (21) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: металлокомпозит, 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (530) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 2,5%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (530) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 2,5%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (4,15) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (3,3) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (3,3) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (24) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (24) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,25) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (65) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: алюминий, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 11

"Позиция 27" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (58) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 6%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (58) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 6%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (500) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (500) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (250) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 13

"Позиция 38" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (190) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (18) + Air (ост.) (ppm, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 44" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (125) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (125) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,05) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 7

"Позиция 51" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,05) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 11

"Позиция 52" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,94) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,94) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,94) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 12

"Позиция 61" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,44) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,44) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Смесь газовая поверочная (ПГС): C6H6 (174) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 5%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Смесь газовая поверочная (ПГС): C3H8 (0,2) + He (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (5) + C3H7SH (5) + i-C3H7SH (5) + C4H9SH (5) + i-C4H9SH (5) + sec-C4H9SH (5) + tert-C4H9SH (5) + CH3SH (5) + COS (5) + H2S (5) + He (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 5-литровом баллоне (тара пос" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (15) + C3H7SH (15) + i-C3H7SH (15) + C4H9SH (15) + i-C4H9SH (15) + sec-C4H9SH (15) + tert-C4H9SH (15) + CH3SH (15) + COS (15) + H2S (15) + He (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 5-литровом баллоне" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Газ поверочный нулевой: воздух, марка Б: O2 (20,9 %) + N2 (ост.)(об. доля), в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,05) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3" Кол-во: 7

"Позиция 74" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 6

"Позиция 77" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 8

"Позиция 79" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 6

"Позиция 80" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,11) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 8

"Позиция 81" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,11) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,11) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 8

"Позиция 86" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 13

"Позиция 87" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,82) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,82) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,82) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 14

"Позиция 91" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 16

"Позиция 92" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 17

"Позиция 93" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 9

"Позиция 95" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 20

"Позиция 96" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 16

"Позиция 97" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 6

"Позиция 99" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,00%) + i-C4H10 (0,15%) + C4H10 (0,15%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,00%) + i-C4H10 (0,15%) + C4H10 (0,15%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 2

"Позиция 101" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,00%) + i-C4H10 (0,15%) + C4H10 (0,15%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,45%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,45%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,25%) + C3H8 (0,20%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,07%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,07%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (5,25%) + C3H8 (2,30%) + i-C4H10 (0,36%) + C4H10 (0,50%) + neo-C5H12 (0,005%) + i-C5H12 (0,13%) + C5H12 (0,13%) + C6H14 (0,05%) + C6H6 (0,007%) + C7H16 (0,01%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,004%) + N2 (2,30%) + CO2 (0" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (3,00%) + C3H8 (0,02%) + i-C4H10 (0,02%) + C4H10 (0,002%) + neo-C5H12 (0,003%) + i-C5H12 (0,0017%) + C5H12 (0,0017%) + C6H14 (0,009%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,01%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,004%) + N2 (0,24%) +" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,25%) + C3H8 (0,55%) + i-C4H10 (0,09%) + C4H10 (0,07%) + neo-C5H12 (0,0007%) + i-C5H12 (0,008%) + C5H12 (0,008%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,0017%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,0017%) + N2 (0,80%) " Кол-во: 2

"Позиция 114" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,25%) + C3H8 (0,55%) + i-C4H10 (0,09%) + C4H10 (0,07%) + neo-C5H12 (0,0007%) + i-C5H12 (0,008%) + C5H12 (0,008%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,0017%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,0017%) + N2 (0,80%) " Кол-во: 1

"Позиция 115" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,60%) + C3H8 (0,08%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Транспортно заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Смесь поверочная газовая: H2S (4mg/m3) + COS (4mg/m3) + CH3SH (4mg/m3) + C2H5SH (4mg/m3) + i-C3H7SH (4mg/m3) + tert-C4H9SH (4mg/m3) + C3H7SH (4mg/m3) + sec-C4H9SH (4mg/m3) + i-C4H9SH (4mg/m3) + C4H9SH (4mg/m3) + CH4 (ост.), 1 разряд, в 5-литровом ба" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Смесь поверочная газовая: H2S (16mg/m3) + COS (16mg/m3) + CH3SH (16mg/m3) + C2H5SH (16mg/m3) + i-C3H7SH (16mg/m3) + tert-C4H9SH (16mg/m3) + C3H7SH (16mg/m3) + sec-C4H9SH (16mg/m3) + i-C4H9SH (16mg/m3) + C4H9SH (16mg/m3) + CH4 (ост.), 1 разряд, в 5-ли" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Смесь поверочная газовая: CO (190 mg/m3) + воздух (ост.), 2 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92." Кол-во: 2

"Позиция 120" "Смесь поверочная газовая: CH4 (115 мг/м3) + воздух (ост.), 2 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Смесь поверочная газовая: H2S (10mg/m3) + C2H5SH (10mg/m3) + CH4 (ост.), 1 разряд, в 5-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Смесь поверочная газовая: CO (47,5 mg/m3) + воздух (ост.), 2 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92. Баллон: алюминий, 2 дм3. Вентиль: латунь." Кол-во: 1

"Позиция 123" "Смесь поверочная газовая: CH4 (80 mg/m3) + воздух, 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Смесь поверочная газовая: CH4 (5 mg/m3) + воздух, 1 разряд, отн.погрешность аттест.значения не более 6%, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Смесь поверочная газовая: CH4 (1330 mg/m3) + воздух, 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 2%, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Смесь поверочная газовая: CH4 (1,2+/-0,06%) + воздух (ост.) (об.доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 3

"Позиция 127" "Смесь поверочная газовая: CH4 (1%) + воздух (ост.) (об. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9. Баллон: углеродистая сталь, 4 дм3. Вентиль: латунь." Кол-во: 3

"Позиция 128" "Смесь поверочная газовая: CH4 (1%) + воздух (ост.) (об. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9. Баллон: углеродистая сталь, 4 дм3. Вентиль: латунь." Кол-во: 1

"Позиция 129" "Смесь поверочная газовая: CH4 (0,77+/-0,05%) + воздух (ост.) (об.доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Смесь поверочная газовая: CH4 (0,66+/-0,02%) + воздух (ост.) (об.доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (4,40%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (3,00%) + C3H8 (0,02%) + CO2 (0,40%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,60%) + C3H8 (0,08%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (0,63%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (0,63%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 13

"Позиция 136" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (0,32%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (9) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (9) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (5) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (37,5) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (32,5) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (28) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (28) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 144" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (28) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (16) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (11) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + NO (180) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: металлокомпозит, 4дм3" Кол-во: 4

"Позиция 148" "Смесь газовая поверочная (ПГС): H2 (3,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Смесь газовая поверочная (ПГС): H2 (2) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (9,5) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (4,75) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3" Кол-во: 3

"Позиция 156" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,7) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,7) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,5) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,5) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 4

"Позиция 160" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,25) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,25) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (1,4%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 4

"Позиция 164" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,5%) + C3H8 (0,4%) + i-C4H10 (0,040%) + C4H10 (0,030%) + neo-C5H12 (0,003%) + i-C5H12 (0,005%) + C5H12 (0,003%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,003%) + C7H16 (0,003%) + C7H8 (0,003%) + C8H18 (0,003%) + N2 (0,60%) + CO" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,45%) + C3H8 (0,20%) + i-C4H10 (0,035%) + C4H10 (0,008%) + neo-C5H12 (0,0007%) + i-C5H12 (0,008%) + C5H12 (0,008%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,0017%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,0017%) + N2 (0,30%" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,00%) + C3H8 (0,25%) + i-C4H10 (0,055%) + n-C4H10 (0,055%) + neo-C5H12 (0,003%) + i-C5H12 (0,010%) + n-C5H12 (0,008%) +n-C6H14 (0,005%) + CO2 (0,060%) + N2 (0,80%) + O2 (0,008%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд," Кол-во: 1

"Позиция 167" "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (0,9%) + C6H6 (0,003%) + n-C8H18 (0,004%) + C7H8 (0,003%) + N2 (0,6%) + CO2 (0,04%) + C3H8 (0,1%) + C4H10 (0,03%) + i-C4H10 (0,03%) + O2 (0,009%) + C5H12 (0,01%) + i-C5H12 (0,01%) + n-C6H14 (0,004%) + H2 (0,007%) + " Кол-во: 3

"Позиция 168" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (7,5) + C3H8 (2,9) + C4H10 (0,7) + i-C4H10 (0,4) + C5H12 (0,16) + i-C5H12 (0,16) + neo-C5H12 (0,02) + C6H6 (0,005) + C6H14 н-гексан (0,1) + C7H8 (0,005) + C7H16 н-гептан (0,01) + C8H18 н-октан (0,01) + CH4 (ост.) + " Кол-во: 1

"Позиция 169" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (3) + C3H8 (0,07) + C4H10 (0,01) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,002) + i-C5H12 (0,003) + neo-C5H12 (0,004) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,008) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,02) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4 (о" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (3) + C3H8 (0,035) + C4H10 (0,005) + i-C4H10 (0,03) + C5H12 (0,001) + i-C5H12 (0,001) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,001) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,001) + C7H16 н-гептан (0,001) + C8H18 н-октан (0,001) + CH4" Кол-во: 5

"Позиция 171" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,6) + C3H8 (0,18) + C4H10 (0,007) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,002) + i-C5H12 (0,003) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,002) + C6H14 н-гексан (0,006) + C7H8 (0,002) + C7H16 н-гептан (0,01) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4" Кол-во: 12

"Позиция 172" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,3) + C3H8 (0,35) + C4H10 (0,05) + i-C4H10 (0,05) + C5H12 (0,008) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,002) + CH" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,3) + C3H8 (0,35) + C4H10 (0,05) + i-C4H10 (0,05) + C5H12 (0,008) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,002) + CH" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,2) + C3H8 (0,5) + C4H10 (0,15) + i-C4H10 (0,15) + C5H12 (0,04) + i-C5H12 (0,04) + neo-C5H12 (0,005) + C6H6 (0,005) + C6H14 н-гексан (0,015) + C7H8 (0,005) + C8H18 н-октан (0,015) + CH4 (ост.) + CO2 (0,15) + H2 (0" Кол-во: 3

"Позиция 175" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,1) + C3H8 (0,4) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,07) + C5H12 (0,006) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,009) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,006) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4 (" Кол-во: 4

"Позиция 176" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,1%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 27

"Позиция 177" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,1%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 13

"Позиция 178" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,1%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 4

"Позиция 179" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,5%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,5%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 11

"Позиция 181" "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,5%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь" Кол-во: 3

"Позиция 182" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,6) + C3H8 (0,5) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,08) + C5H12 (0,01) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H14 н-гексан (0,01) + CH4 (ост.) + CO2 (0,09) + N2 (0,7) + O2 (0,005) (%, молярная доля), 1 разряд, в 9-ли" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,9) + C3H8 (0,4) + C4H10 (0,055) + i-C4H10 (0,06) + C5H12 (0,006) + i-C5H12 (0,008) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,006) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,006) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4" Кол-во: 4

"Позиция 184" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,9) + C3H8 (0,4) + C4H10 (0,055) + i-C4H10 (0,06) + C5H12 (0,006) + i-C5H12 (0,008) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,006) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,006) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,6) + C3H8 (0,5) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,08) + C5H12 (0,01) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,003) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4 " Кол-во: 3

"Позиция 186" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,7) + C3H8 (0,45) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,07) + C5H12 (0,01) + i-C5H12 (0,012) + neo-C5H12 (0,001) + C6H6 (0,005) + C6H14 н-гексан (0,01) + C7H8 (0,005) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,005) + CH4 " Кол-во: 3