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    Главная / Торги / Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0031183/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0031183/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806542013

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031183/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0031183/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 18:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 31183-ТГУхта.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 07.06.18.doc

    Участникам отказ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 09:00 GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 09:1014.06.2018 09:1014.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542013Дата и время вскрытия заявок Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542013Подведение итогов не позднее Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542013Подведение итогов не позднее Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поверочных газовых смесей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

    Начальная цена

    16 446 480,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (11,7) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (11,7) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (106) + Air (ост.) (ppm, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (106) + Air (ост.) (ppm, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 22

    "Позиция 10"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (100) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (1,2) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (1,2) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (1,2) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (0,02) + CO2 (4) + N2 (ост.) + O2 (21) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: металлокомпозит, 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (530) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 2,5%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (530) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 2,5%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (4,15) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (3,3) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (3,3) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 10%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (24) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (24) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,25) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (65) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: алюминий, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 11

    "Позиция 27"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (58) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 6%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (58) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 6%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (500) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (500) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (250) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (25) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (20) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (190) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (18) + Air (ост.) (ppm, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (125) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (125) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO (124) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,05) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,05) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 52"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,94) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,94) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,94) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,44) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (0,44) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): C6H6 (174) + Air (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 5%, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): C3H8 (0,2) + He (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (5) + C3H7SH (5) + i-C3H7SH (5) + C4H9SH (5) + i-C4H9SH (5) + sec-C4H9SH (5) + tert-C4H9SH (5) + CH3SH (5) + COS (5) + H2S (5) + He (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 5-литровом баллоне (тара пос"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (15) + C3H7SH (15) + i-C3H7SH (15) + C4H9SH (15) + i-C4H9SH (15) + sec-C4H9SH (15) + tert-C4H9SH (15) + CH3SH (15) + COS (15) + H2S (15) + He (ост.) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 5-литровом баллоне"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Газ поверочный нулевой: воздух, марка Б: O2 (20,9 %) + N2 (ост.)(об. доля), в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Газ поверочный нулевой: N2 (99,999 %) (об. доля), марка А, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,05) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 40-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 40дм3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,11) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,11) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,11) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 13

    "Позиция 87"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,82) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,82) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,82) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 91"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 92"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,2) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 17

    "Позиция 93"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 95"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CH4 (1,1) + Air (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,00%) + i-C4H10 (0,15%) + C4H10 (0,15%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,00%) + i-C4H10 (0,15%) + C4H10 (0,15%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,00%) + i-C4H10 (0,15%) + C4H10 (0,15%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,70%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,45%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,45%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,25%) + C3H8 (0,20%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,07%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,07%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (5,25%) + C3H8 (2,30%) + i-C4H10 (0,36%) + C4H10 (0,50%) + neo-C5H12 (0,005%) + i-C5H12 (0,13%) + C5H12 (0,13%) + C6H14 (0,05%) + C6H6 (0,007%) + C7H16 (0,01%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,004%) + N2 (2,30%) + CO2 (0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (3,00%) + C3H8 (0,02%) + i-C4H10 (0,02%) + C4H10 (0,002%) + neo-C5H12 (0,003%) + i-C5H12 (0,0017%) + C5H12 (0,0017%) + C6H14 (0,009%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,01%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,004%) + N2 (0,24%) +"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,25%) + C3H8 (0,55%) + i-C4H10 (0,09%) + C4H10 (0,07%) + neo-C5H12 (0,0007%) + i-C5H12 (0,008%) + C5H12 (0,008%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,0017%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,0017%) + N2 (0,80%) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,25%) + C3H8 (0,55%) + i-C4H10 (0,09%) + C4H10 (0,07%) + neo-C5H12 (0,0007%) + i-C5H12 (0,008%) + C5H12 (0,008%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,0017%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,0017%) + N2 (0,80%) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,60%) + C3H8 (0,08%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Транспортно заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Смесь поверочная газовая: H2S (4mg/m3) + COS (4mg/m3) + CH3SH (4mg/m3) + C2H5SH (4mg/m3) + i-C3H7SH (4mg/m3) + tert-C4H9SH (4mg/m3) + C3H7SH (4mg/m3) + sec-C4H9SH (4mg/m3) + i-C4H9SH (4mg/m3) + C4H9SH (4mg/m3) + CH4 (ост.), 1 разряд, в 5-литровом ба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Смесь поверочная газовая: H2S (16mg/m3) + COS (16mg/m3) + CH3SH (16mg/m3) + C2H5SH (16mg/m3) + i-C3H7SH (16mg/m3) + tert-C4H9SH (16mg/m3) + C3H7SH (16mg/m3) + sec-C4H9SH (16mg/m3) + i-C4H9SH (16mg/m3) + C4H9SH (16mg/m3) + CH4 (ост.), 1 разряд, в 5-ли"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Смесь поверочная газовая: CO (190 mg/m3) + воздух (ост.), 2 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92."

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (115 мг/м3) + воздух (ост.), 2 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Смесь поверочная газовая: H2S (10mg/m3) + C2H5SH (10mg/m3) + CH4 (ост.), 1 разряд, в 5-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Смесь поверочная газовая: CO (47,5 mg/m3) + воздух (ост.), 2 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92. Баллон: алюминий, 2 дм3. Вентиль: латунь."

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (80 mg/m3) + воздух, 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 4%, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (5 mg/m3) + воздух, 1 разряд, отн.погрешность аттест.значения не более 6%, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (1330 mg/m3) + воздух, 1 разряд отн.погрешность аттест.значения не более 2%, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (1,2+/-0,06%) + воздух (ост.) (об.доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (1%) + воздух (ост.) (об. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9. Баллон: углеродистая сталь, 4 дм3. Вентиль: латунь."

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (1%) + воздух (ост.) (об. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9. Баллон: углеродистая сталь, 4 дм3. Вентиль: латунь."

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (0,77+/-0,05%) + воздух (ост.) (об.доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Смесь поверочная газовая: CH4 (0,66+/-0,02%) + воздух (ост.) (об.доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм. 9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (4,40%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 2-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (3,00%) + C3H8 (0,02%) + CO2 (0,40%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (2,60%) + C3H8 (0,08%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне ТУ 6-16-2956-92 изм.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (0,63%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (0,63%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 13

    "Позиция 136"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (0,32%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (9) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (9) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (5) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (37,5) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (32,5) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (28) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (28) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (28) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (16) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + O2 (11) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): N2 (ост.) + NO (180) (mg/m3, массовая концентрация), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: металлокомпозит, 4дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): H2 (3,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): H2 (2) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (9,5) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (4,75) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,95) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 4дм3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,7) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2дм3; Вентиль: латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,7) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,5) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,5) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,5) + Air (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 10-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 10дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,25) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): CO2 (0,25) + N2 (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: 2дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (1,4%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,5%) + C3H8 (0,4%) + i-C4H10 (0,040%) + C4H10 (0,030%) + neo-C5H12 (0,003%) + i-C5H12 (0,005%) + C5H12 (0,003%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,003%) + C7H16 (0,003%) + C7H8 (0,003%) + C8H18 (0,003%) + N2 (0,60%) + CO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,45%) + C3H8 (0,20%) + i-C4H10 (0,035%) + C4H10 (0,008%) + neo-C5H12 (0,0007%) + i-C5H12 (0,008%) + C5H12 (0,008%) + C6H14 (0,003%) + C6H6 (0,0017%) + C7H16 (0,0017%) + C7H8 (0,0017%) + C8H18 (0,0017%) + N2 (0,30%"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (1,00%) + C3H8 (0,25%) + i-C4H10 (0,055%) + n-C4H10 (0,055%) + neo-C5H12 (0,003%) + i-C5H12 (0,010%) + n-C5H12 (0,008%) +n-C6H14 (0,005%) + CO2 (0,060%) + N2 (0,80%) + O2 (0,008%) + CH4 (ост.) (мол. доля), 1 разряд,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Смесь поверочная газовая ИПГ: C2H6 (0,9%) + C6H6 (0,003%) + n-C8H18 (0,004%) + C7H8 (0,003%) + N2 (0,6%) + CO2 (0,04%) + C3H8 (0,1%) + C4H10 (0,03%) + i-C4H10 (0,03%) + O2 (0,009%) + C5H12 (0,01%) + i-C5H12 (0,01%) + n-C6H14 (0,004%) + H2 (0,007%) + "

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (7,5) + C3H8 (2,9) + C4H10 (0,7) + i-C4H10 (0,4) + C5H12 (0,16) + i-C5H12 (0,16) + neo-C5H12 (0,02) + C6H6 (0,005) + C6H14 н-гексан (0,1) + C7H8 (0,005) + C7H16 н-гептан (0,01) + C8H18 н-октан (0,01) + CH4 (ост.) + "

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (3) + C3H8 (0,07) + C4H10 (0,01) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,002) + i-C5H12 (0,003) + neo-C5H12 (0,004) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,008) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,02) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4 (о"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (3) + C3H8 (0,035) + C4H10 (0,005) + i-C4H10 (0,03) + C5H12 (0,001) + i-C5H12 (0,001) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,001) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,001) + C7H16 н-гептан (0,001) + C8H18 н-октан (0,001) + CH4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 171"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,6) + C3H8 (0,18) + C4H10 (0,007) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,002) + i-C5H12 (0,003) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,002) + C6H14 н-гексан (0,006) + C7H8 (0,002) + C7H16 н-гептан (0,01) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 172"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,3) + C3H8 (0,35) + C4H10 (0,05) + i-C4H10 (0,05) + C5H12 (0,008) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,002) + CH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,3) + C3H8 (0,35) + C4H10 (0,05) + i-C4H10 (0,05) + C5H12 (0,008) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,002) + CH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,2) + C3H8 (0,5) + C4H10 (0,15) + i-C4H10 (0,15) + C5H12 (0,04) + i-C5H12 (0,04) + neo-C5H12 (0,005) + C6H6 (0,005) + C6H14 н-гексан (0,015) + C7H8 (0,005) + C8H18 н-октан (0,015) + CH4 (ост.) + CO2 (0,15) + H2 (0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (2,1) + C3H8 (0,4) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,07) + C5H12 (0,006) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,009) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,006) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4 ("

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,1%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 27

    "Позиция 177"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,1%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 13

    "Позиция 178"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,1%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,5%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,5%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 11

    "Позиция 181"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): метан CH4 (2,5%) + воздух (ост.) (%, объемная доля), 2 разряд, в 2-литровом баллоне (тара поставщика) ТУ 6-16-2956-92. Баллон: углеродистая сталь, 2 дм3. Вентиль: латунь"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,6) + C3H8 (0,5) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,08) + C5H12 (0,01) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H14 н-гексан (0,01) + CH4 (ост.) + CO2 (0,09) + N2 (0,7) + O2 (0,005) (%, молярная доля), 1 разряд, в 9-ли"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,9) + C3H8 (0,4) + C4H10 (0,055) + i-C4H10 (0,06) + C5H12 (0,006) + i-C5H12 (0,008) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,006) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,006) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,9) + C3H8 (0,4) + C4H10 (0,055) + i-C4H10 (0,06) + C5H12 (0,006) + i-C5H12 (0,008) + neo-C5H12 (0,003) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,006) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,006) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,6) + C3H8 (0,5) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,08) + C5H12 (0,01) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,003) + C8H18 н-октан (0,003) + CH4 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,7) + C3H8 (0,45) + C4H10 (0,07) + i-C4H10 (0,07) + C5H12 (0,01) + i-C5H12 (0,012) + neo-C5H12 (0,001) + C6H6 (0,005) + C6H14 н-гексан (0,01) + C7H8 (0,005) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,005) + CH4 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,9) + C3H8 (0,35) + C4H10 (0,05) + i-C4H10 (0,05) + C5H12 (0,008) + i-C5H12 (0,01) + neo-C5H12 (0,0015) + C6H6 (0,003) + C6H14 н-гексан (0,005) + C7H8 (0,003) + C7H16 н-гептан (0,005) + C8H18 н-октан (0,002) + CH"

    Кол-во: 1

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