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    Главная / Торги / Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0025534/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0025534/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541996

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025534/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0025534/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 18:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 25534.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 20.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Закупки и тендеры Услуги почтовой связи общего пользования Эта группировка не включает: - услуги по финансовому посредничеству, оказываемые почтово-сберегательными банками, и по почтовым безналичным расчетам (жирорасчетам), см. 64.19

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541996Дата и время вскрытия заявок Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541996Подведение итогов не позднее Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541996Подведение итогов не позднее Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

    Начальная цена

    17 797 076,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.30.15.299

    Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки

    32.30.15.220

    Изделия и принадлежности для туризма

    32.30.15.230

    Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе

    59.20.33.000

    Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными записями

    32.99.14.110

    Наборы пишущих принадлежностей

    32.99.12.110

    Ручки шариковые

    26.52.28.120

    Устройства записи времени

    28.99.14.190

    Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа, не включенное в другие группировки

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    58.14.19.000

    Журналы печатные прочие и периодические издания

    Классификатор ОКВЭД2

    47.78.3

    Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    53.10.1

    Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой газет и других периодических изданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "САНТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вестник ценообразования и сметного нормирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Турбины и дизели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Новости электротехники"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Коррозия "Территория Нефтегаз""

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ГЕОРИСК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ / INFORMATION TECHNOLOGIES MANAGER / IT MANAGER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Комплект: Справочник специалиста по охране труда + Охрана труда в вопросах и ответах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Современная лабораторная практика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Главбух"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Берг-коллегия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Охрана труда и социальное страхование"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект: Справочник специалиста по охране труда + Нормативные акты по охране труда + Охрана труда в вопросах и ответах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ЮРИСТ КОМПАНИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Экология производства +Актуальные новости законодательства + Справочники технологий и оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Вестник метролога"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Современные технологии автоматизации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Хороший секретарь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Справочник кадровика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Сияние Севера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Республика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Газотурбинные технологии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ГЛАВБУХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Вестник хирургии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Гинекология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Главная медицинская сестра: журнал для руководителей среднего медперсонала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Здравоохранение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кардиология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Терапевт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Ультразвуковая и функциональная диагностика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Урология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Медицинская статистика и оргметодработа в учреждения здравоохранения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Главный врач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Лечащий врач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Физиотерапия, бальнеология и реабилитация"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Комсомольская правда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Старшая медицинская сестра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Сестринское дело"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Российский Неврологический журнал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "INFORMATION SECURITY/ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Chip с DVD / Чип с DVD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Ремонт & Сервис"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Радио"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кадровое дело"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "LINUX FORMAT (ЛИНУКС ФОРМАТ)+DVD-ПРИЛОЖЕНИЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Системный администратор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Сметные цены в строительстве (электронный вариант) на CD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Вперед"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Пожарное дело"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "МИРОВОЙ СУДЬЯ с ежемесячным приложением. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Библиотека журнала "Главбух""

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "ЗАРПЛАТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Учет.Налоги.Право с приложением "Официальные документы""

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Газета Ленского района «Маяк»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Гражданская защита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Наука и техника в газовой промышленности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "PC Magazine / Russian Edition. Персональный компьютер сегодня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Двинская Правда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Энергетик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "ВЕСТНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Контроль качества продукции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Безопасность труда в промышленности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА+АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА + СПРАВОЧНИКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ПОЖАРНОЕ ДЕЛО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "За рулём"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "РАДИО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "АВТОСЕРВИС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Библиотека инженера по охране труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "ГЛАВНАЯ КНИГА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Княжпогостские вести"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Юридический справочник руководителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Охрана труда. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Вестник рентгенологии и радиологии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Воздушный транспорт. Аэропорты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Воздушный транспорт (с указателями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Вопросы Севера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Газовая промышленность"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "Газотурбинные технологии"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Главбух"

    Кол-во: 15

    "Позиция 98"

    "ГЛАВНАЯ КНИГА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Главный метролог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "ГОСЗАКУПКИ: ТЕНДЕРЫ, КОНКУРСЫ, ТОРГИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Грузовое и пассажирское хозяйство. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Делопроизводство и документооборот на предприятии"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Железнодорожные перевозки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "За рулем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Законодательная и прикладная метрология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "ЗАРПЛАТА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Компоненты и Технологии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Коррозия "Территория Нефтегаз""

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Методы менеджмента качества"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "МИР ТРАНСПОРТА /World of Transport and Transportation"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Музей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Налоговый Кодекс Российской Федерации (первая и вторая часть) издания при поддержке Российского налогового курьера."

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Аргументы и Факты"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Ведомости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Воздушный транспорт гражданской авиации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Комсомольская правда - ежедневная газета + еженедельник с "Телепрограммой""

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Красный север (деловой вестник) (Вологда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Премьер - новости за неделю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Республика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Спасатель МЧС России"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Трибуна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Учет.Налоги.Право с приложением "Официальные документы""

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ с тематическими приложениями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Oil & Gaz Journal/Нефтегазовый журнал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное Топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Автоматика и телемеханика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "АВТОТРАНСПОРТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ - РЕМОНТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Акты и комментарии для бухгалтера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Арматура трубопроводная и энергитическая для различных сред, давлений и температур отечественных и зарубежных производителей, образцы продукции, схемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "АУДИТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "АУДИТОРСКИЕ ВЕДОМОСТИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "БСТ (Бюллетень строительной техники)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Бухгалтерский учет"

    Кол-во: 7

    "Позиция 138"

    "Бухгалтерский учет предприятия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "ВЕСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Современные технологии автоматизации"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Справочник кадровика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Справочник специалиста по охране труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО+BUSINESS EXCELLENCE/ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Территория "Нефтегаз""

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "ТехНадзор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Технологии бетонов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Транспорт на альтернативном топливе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Трубопроводный транспорт: теория и практика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Труд и зарплата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Трудовое право"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Трудовые споры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Учет в строительстве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Учебные фильмы по ГО и ЧС (комплект 4 CD + 1 DVD)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Финансовый директор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Эксперт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Энергосбережение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Юрист компании"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Справочник специалиста по охране труда + нормативные акты по охране труда+ охрана труда в вопросах и ответах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Энергобезопасность и энергосбережение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Управление многоквартирным домом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Цены и тарифы в ЖКХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Техническое обслуживание и ремонт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Строительство. Экономика и управление."

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Налоговые споры. Юрист решит. Бухгалтер не допустит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Налоговый учет для бухгалтера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Наука и техника в газовой промышленности"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Нефть и газ Евразия /Oil&Gas Eurasia"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Новости рекламы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Вопросы Севера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "АВТОМАТИЗАЦИЯ И IТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Газовая промышленность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Делопроизводство и документооборот на предприятии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Российский налоговый курьер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "За рулем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Автомобиль и сервис"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Бассейны и сауны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение."

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Котельные установки и водоподготовка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "НАСОСНОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ВИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ. СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ, ОПИСАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Портфель инженера-эколога: водоснабжение и водоотведение (Октябрь 2014 г)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Сантехника, отопление, кондиционирование"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Охрана труда. Практикум"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Экономика и учёт труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Справочник секретаря и офис-менеджера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Комплект: Справочник кадровика + Для кадровика: Нормативные акты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Пожарная безопасность (правила и нормы) на CD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Справочник специалиста по охране труда + Нормативные акты по охране труда. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. ГЕОИНЖИНИРИНГ. КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Профиль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "ВСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Нефтегазовое оборудование. Бюллетень цен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: РЕГУЛИРОВАНИЕ. ПРАКТИКА. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "PSYCHOLOGIES (Психолоджис) - русское издание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Вестник образования России"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "МЕТОДИСТ C ПРИЛОЖЕНИЕМ "МАСТЕР-КЛАСС". Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Нормативные документы образовательного учреждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАНИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "ПОЖАРЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Популярная механика Русское Издание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Справочник руководителя образовательного учреждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Скорая медицинская помощь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Полный практикум в схемах, таблицах + 300 образцов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "HR-ХИТЫ. Практикум по управлению персоналом + комплект образцов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Пожарная безопасность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ. СПЕЦВЫПУСК журнала "Справочник экономиста" (апрель 2008) Е.В. Кистерева"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Материал ручки: металл. Вид механизма: поворотный; съемный колпачок, синий стержень. Тип стержня: шариковый; роллер Вес: 100 г. Цвет: темно-синий. Нанесение логотипа на ручки: тампопечать в 1 краску"

    Кол-во: 50

    "Позиция 215"

    "Материал ручки: пластик. Вид механизма: пружинный; синий стержень. Тип стержня: шариковый. Цвет: темно-синий. Нанесение логотипа на ручки: тампопечать в 1 краску"

    Кол-во: 100

    "Позиция 216"

    "Материал ручки: металл. Описание: Алюминиевый оксидированный корпус; клип, наконечник и кольца серебристые; синий стержень. Цвет: синий. Нанесение логотипа на ручки: гравировка."

    Кол-во: 100

    "Позиция 217"

    "Материал ручки: металл Описание: ручка шариковая со стилусом для сенсорных экранов, корпус - матовый лак. Клип, наконечник и кнопка серебристые. Цвет: синий, стержень синий. Нанесение логотипа на ручки: лазерная гравировка. "

    Кол-во: 100

    "Позиция 218"

    "Материал: металл, искусственная кожа, размер: 17х21.5х3см. Цвет синий. Нанесение логотипа: тампопечать."

    Кол-во: 30

    "Позиция 219"

    "Емкость 4000ч/20 Вт ч. В комплекте micro usb кабель. Литий полимерный аккумулятор Цвет: серебро. Материал: алюминий, пластик ABS силикон. Размер:12,4х5,9х1,3 см. Вес:110 гр. Коробка выполнена из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 220"

    "Объем 8 Гб. Инетрефейс 2.0 Материал: металл и акрил. Размеры: 62х16х5мм. 3D гравировка внутри, с синей подсветкой. Нанесение логотипа: гравировка."

    Кол-во: 300

    "Позиция 221"

    "Объем: 16 Gb в форме кредитной карты Материал: пластик., цвет: белый Размер: 16Gb , 85х55х2. Нанесение логотипа: тампопечать, "

    Кол-во: 500

    "Позиция 222"

    "Объем: 8 Гб, материал:ПВХ, размеры: 5,2х4,1х0,8см, цвет: белый. Нанесение логотипа: тампопечать, УФ-печать."

    Кол-во: 100

    "Позиция 223"

    "Материал: пластик, размер: 9,5х5,5х0,4см. Цвет: синий. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску."

    Кол-во: 100

    "Позиция 224"

    "Материал: пластик, полиэтилен Д=6см. Цвет синий. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску."

    Кол-во: 400

    "Позиция 225"

    "Размер: 122х92. Материал: алюминиевый каркас, полиэстер. Цвет синий. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску."

    Кол-во: 5

    "Позиция 226"

    "Размер: 67х85,5. Материал: алюминиевый каркас, полиэстер. Цвет синий. Нанесение логотипа: термопечать в 1 краску."

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Покрытие - мягкий прорезиненный пластик. Сертификация для контакта с пищевыми продуктами. Нанесение логотипа на термокружку и термос: тампопечать в 1 краску"

    Кол-во: 50

    "Позиция 228"

    "Материал: полиэстер 210 D/600 D 41,5х33см. С синей вставкой. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску."

    Кол-во: 600

    "Позиция 229"

    "Размер: 41х34х4см. Материал:300 D полиэстер. 2 отделения. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску."

    Кол-во: 400

    "Позиция 230"

    "Материал: хлопок, плотность 150 г/м3. цвет синий. Нанесение логотипа: вышивка."

    Кол-во: 200

    "Позиция 231"

    "Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м2, цвет: синий. Нанесение логотипа: вышивка. "

    Кол-во: 200

    "Позиция 232"

    "Материал: нейлон, цвет: синий, плотность 210 г/м2. Нанесение логотипа: тампопечать."

    Кол-во: 200

    "Позиция 233"

    "Материал: хлопок, Цвет: синяя с белым, плотность 340г/м2. Нанесение логотипа: тампопечать."

    Кол-во: 200

    "Позиция 234"

    "Материал: акрил, цвет: синий с белым. Нанесение логотипа: шеврон."

    Кол-во: 200

    "Позиция 235"

    "Материал: акрил, размер: 160х17см, цвет синий. Нанесение логотипа: шеврон."

    Кол-во: 200

    "Позиция 236"

    "Материал: натуральная кожа, металл, размер: 4 см, цвет: синий. Описание: водостойкие 3 АТМ, механизм (Miyota 2035), корпус из металла, кожаный ремешок, минеральное стекло, D=40 мм, ширина ремешка - 20 мм, длина ремешка - 200 мм. Нанесение логотипа: "

    Кол-во: 50

    "Позиция 237"

    "Материал: акрил, размер: 11,5х11х1,5см. Нанесение логотипа: лазерная гравировка."

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Материал: текстиль 11х8 см"

    Кол-во: 800

    "Позиция 239"

    "Материал: пластик, цвет: синий, размер: 18,5x8,5x1,9см. Нанесение логотипа: тампопечать."

    Кол-во: 600

    "Позиция 240"

    "Материал: глянцевая бумага, 130-150г/м2, размер формата до А5, на пластиковой палочке (в сборе), длина пластиковой палочки 37 см. Нанесение логотипа: двухсторонняя полноцветная печать. "

    Кол-во: 600

    "Позиция 241"

    "Материал: ткань шелк полиэфирный, плотность 70 граммобработка горячий срез, размер: 15*22 см, длина пластиковой палочки с навершием 40см. Нанесение логотипа: полноцветная прямая печать."

    Кол-во: 600

    "Позиция 242"

    "Материал: флажный шелк, размер: Размер 150х100см, Односторонний. Тип изображения: полноцвет. Нанесение логотипа: полноцветная прямая печать."

    Кол-во: 50

    "Позиция 243"

    "Материал: латекс, форма: круглая, размер:5", цвет:синий. Нанесение логотипа:тампопечать."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 244"

    "Материал ПНД, прорубная укрепленная ручка, цвет: синий, 50*40мм, толщина 50 мкм. Нанесение логотипа:шелкография."

    Кол-во: 200

    "Позиция 245"

    "Материал ПНД, прорубная укрепленная ручка, цвет: синий, размер: 30*40мм, толщина 50 мкм.Нанесение логотипа:шелкография."

    Кол-во: 200

    "Позиция 246"

    "Пакет бумажный 300х400х120 мм, синий с логотипом ООО"Газпром трансгаз Ухта", бумага мелованная 200 гр, печать офсет 1+1 , ламинация глянец 25-27 мкм, люверсы металлические 5,5 мм, шнур полипропиленовый 5 мм, подложка ручки и донышко из картона 280 г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 247"

    "Пакет бумажный 23x36x10, синий с логотипом ООО"Газпром трансгаз Ухта", VIP, бумага мелованная 200 гр, печать офсет 1+1 логотип Газпрома, ламинация глянец 25-27 мкм, люверсы металлические 5,5 мм, шнур полипропиленовый 5 мм, подложка ручки и донышко из"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 248"

    "Идеи Вашего Дома"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Арматура трубопроводная и энергетическая для различных сред, давлений и температур отечественных и зарубежных производителей, образцы продукции, схемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Тотемские вести"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Кадастр недвижимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Электрооборудование: эксплуатация ремонт, полный справочник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Сварочное производство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Изобретательство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Красный Север (среда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Стоматолог-практик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Экология промышленного производства"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "ЗА РУЛЕМ + МОТО. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    ""Новый день" - местная газета (Нюксеница)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "За рулём + Рейс. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Химия и жизнь XXI век"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Системы безопасности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Российская газета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Твой чудесный сад"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "ВЕТЕРАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Красный север (деловой вестник) (Вологда)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 276"

    "Красный Север (среда)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 277"

    "СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Строительная газета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Сельская Новь (Вологодская область,Череповец)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Наша жизнь (Вологодская область, Бабаево)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Речь (Вологодская область,Череповец)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Сельская правда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "ВЕСТНИК СВЯЗИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "НАУКА И ЖИЗНЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "ИНЖЕНЕР"

    Кол-во: 1

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    "Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «Документы и комментарии»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Практика противокоррозионной защиты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения"

    Кол-во: 1

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    "Нормативные акты по охране труда"

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    "Нормирование и оплата труда в промышленности"

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    "НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

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    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Основания, фундаменты и механика грунтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Охрана труда в вопросах и ответах"

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    "Позиция 297"

    "ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Пожаровзрывобезопасность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Полный привод 4х4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Пресс-служба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Промышленные АСУ и контроллеры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Регион (Коми)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 304"

    "Российский налоговый курьер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 305"

    "СЕРТИФИКАЦИЯ с приложением "Менеджмент: горизонты ИСО""

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Налоги. Бухгалтерский учет. Законодательство. Аудит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Вы и ваш компьютер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Радиолюбитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Газета Волжские зори"

    Кол-во: 3

    "Позиция 312"

    "Звезда"

    Кол-во: 7

    "Позиция 313"

    "Пятое колесо"

    Кол-во: 1

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