Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "САНТЕХНИКА" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Вестник ценообразования и сметного нормирования" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Турбины и дизели" Кол-во: 1

"Позиция 5" "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Новости электротехники" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Коррозия "Территория Нефтегаз"" Кол-во: 1

"Позиция 8" "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 9" "ГЕОРИСК" Кол-во: 1

"Позиция 10" "АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ / INFORMATION TECHNOLOGIES MANAGER / IT MANAGER" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Комплект: Справочник специалиста по охране труда + Охрана труда в вопросах и ответах" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Современная лабораторная практика" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Главбух" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Берг-коллегия" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Охрана труда и социальное страхование" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Комплект: Справочник специалиста по охране труда + Нормативные акты по охране труда + Охрана труда в вопросах и ответах" Кол-во: 1

"Позиция 17" "ЮРИСТ КОМПАНИИ" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Экология производства +Актуальные новости законодательства + Справочники технологий и оборудования" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Вестник метролога" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Современные технологии автоматизации" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Хороший секретарь" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Справочник кадровика" Кол-во: 1

"Позиция 23" "ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Сияние Севера" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Республика" Кол-во: 1

"Позиция 26" "ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Газотурбинные технологии" Кол-во: 1

"Позиция 28" "БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 29" "ГЛАВБУХ" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Вестник хирургии" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Гинекология" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Главная медицинская сестра: журнал для руководителей среднего медперсонала" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Здравоохранение" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Кардиология" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Терапевт" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Ультразвуковая и функциональная диагностика" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Урология" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Медицинская статистика и оргметодработа в учреждения здравоохранения" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Главный врач" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Лечащий врач" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Физиотерапия, бальнеология и реабилитация" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Комсомольская правда" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Старшая медицинская сестра" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Сестринское дело" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Российский Неврологический журнал" Кол-во: 1

"Позиция 48" "INFORMATION SECURITY/ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Chip с DVD / Чип с DVD" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Ремонт & Сервис" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Радио" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Кадровое дело" Кол-во: 1

"Позиция 53" "LINUX FORMAT (ЛИНУКС ФОРМАТ)+DVD-ПРИЛОЖЕНИЕ" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Системный администратор" Кол-во: 1

"Позиция 55" "ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Сметные цены в строительстве (электронный вариант) на CD" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Вперед" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Пожарное дело" Кол-во: 1

"Позиция 61" "МИРОВОЙ СУДЬЯ с ежемесячным приложением. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Библиотека журнала "Главбух"" Кол-во: 1

"Позиция 63" "ЗАРПЛАТА" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Учет.Налоги.Право с приложением "Официальные документы"" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Газета Ленского района «Маяк»" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Гражданская защита" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Наука и техника в газовой промышленности" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда" Кол-во: 1

"Позиция 70" "PC Magazine / Russian Edition. Персональный компьютер сегодня" Кол-во: 1

"Позиция 71" "КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ"" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Двинская Правда" Кол-во: 1

"Позиция 73" "СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Энергетик" Кол-во: 1

"Позиция 75" "ВЕСТНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Контроль качества продукции" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Безопасность труда в промышленности" Кол-во: 1

"Позиция 78" "РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР" Кол-во: 1

"Позиция 79" "НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА" Кол-во: 1

"Позиция 80" "ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО" Кол-во: 1

"Позиция 81" "ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА+АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА + СПРАВОЧНИКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 82" "ПОЖАРНОЕ ДЕЛО" Кол-во: 1

"Позиция 83" "За рулём" Кол-во: 1

"Позиция 84" "РАДИО" Кол-во: 1

"Позиция 85" "АВТОСЕРВИС" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Библиотека инженера по охране труда" Кол-во: 1

"Позиция 87" "ГЛАВНАЯ КНИГА" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Княжпогостские вести" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Юридический справочник руководителя" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Охрана труда. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Вестник рентгенологии и радиологии" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Воздушный транспорт. Аэропорты" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Воздушный транспорт (с указателями)" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Вопросы Севера" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Газовая промышленность" Кол-во: 7

"Позиция 96" "Газотурбинные технологии" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Главбух" Кол-во: 15

"Позиция 98" "ГЛАВНАЯ КНИГА" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Главный метролог" Кол-во: 1

"Позиция 100" "ГОСЗАКУПКИ: ТЕНДЕРЫ, КОНКУРСЫ, ТОРГИ" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Грузовое и пассажирское хозяйство. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Делопроизводство и документооборот на предприятии" Кол-во: 2

"Позиция 103" "ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ" Кол-во: 1

"Позиция 104" "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Железнодорожные перевозки" Кол-во: 1

"Позиция 106" "За рулем" Кол-во: 3

"Позиция 107" "Законодательная и прикладная метрология" Кол-во: 1

"Позиция 108" "ЗАРПЛАТА" Кол-во: 2

"Позиция 109" "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Компоненты и Технологии" Кол-во: 1

"Позиция 111" "КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Коррозия "Территория Нефтегаз"" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Методы менеджмента качества" Кол-во: 1

"Позиция 114" "МИР ТРАНСПОРТА /World of Transport and Transportation" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Музей" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Налоговый Кодекс Российской Федерации (первая и вторая часть) издания при поддержке Российского налогового курьера." Кол-во: 4

"Позиция 117" "Аргументы и Факты" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Ведомости" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Воздушный транспорт гражданской авиации" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Комсомольская правда - ежедневная газета + еженедельник с "Телепрограммой"" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Красный север (деловой вестник) (Вологда)" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Премьер - новости за неделю" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Республика" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Спасатель МЧС России" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Трибуна" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Учет.Налоги.Право с приложением "Официальные документы"" Кол-во: 2

"Позиция 127" "ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ с тематическими приложениями" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Oil & Gaz Journal/Нефтегазовый журнал" Кол-во: 1

"Позиция 129" "АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное Топливо" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Автоматика и телемеханика" Кол-во: 1

"Позиция 131" "АВТОТРАНСПОРТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ - РЕМОНТ" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Акты и комментарии для бухгалтера" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Арматура трубопроводная и энергитическая для различных сред, давлений и температур отечественных и зарубежных производителей, образцы продукции, схемы" Кол-во: 1

"Позиция 134" "АУДИТ" Кол-во: 1

"Позиция 135" "АУДИТОРСКИЕ ВЕДОМОСТИ" Кол-во: 2

"Позиция 136" "БСТ (Бюллетень строительной техники)" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Бухгалтерский учет" Кол-во: 7

"Позиция 138" "Бухгалтерский учет предприятия" Кол-во: 1

"Позиция 139" "ВЕСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Современные технологии автоматизации" Кол-во: 4

"Позиция 141" "Справочник кадровика" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Справочник специалиста по охране труда" Кол-во: 1

"Позиция 143" "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ"" Кол-во: 2

"Позиция 144" "СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО+BUSINESS EXCELLENCE/ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Территория "Нефтегаз"" Кол-во: 2

"Позиция 146" "ТехНадзор" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Технологии бетонов" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Транспорт на альтернативном топливе" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Трубопроводный транспорт: теория и практика" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Труд и зарплата" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Трудовое право" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Трудовые споры" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Учет в строительстве" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Учебные фильмы по ГО и ЧС (комплект 4 CD + 1 DVD)" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Финансовый директор" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Эксперт" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Энергосбережение" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Юрист компании" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Справочник специалиста по охране труда + нормативные акты по охране труда+ охрана труда в вопросах и ответах" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Энергобезопасность и энергосбережение" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Управление многоквартирным домом" Кол-во: 1

"Позиция 162" "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ"" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Цены и тарифы в ЖКХ" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Техническое обслуживание и ремонт" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Строительство. Экономика и управление." Кол-во: 1

"Позиция 166" "Налоговые споры. Юрист решит. Бухгалтер не допустит" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Налоговый учет для бухгалтера" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Наука и техника в газовой промышленности" Кол-во: 3

"Позиция 169" "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Нефть и газ Евразия /Oil&Gas Eurasia" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Новости рекламы" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Вопросы Севера" Кол-во: 1

"Позиция 173" "АВТОМАТИЗАЦИЯ И IТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Газовая промышленность" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Делопроизводство и документооборот на предприятии" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Российский налоговый курьер" Кол-во: 1

"Позиция 177" "За рулем" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Автомобиль и сервис" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Бассейны и сауны" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение." Кол-во: 1

"Позиция 181" "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Котельные установки и водоподготовка" Кол-во: 1

"Позиция 183" "НАСОСНОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ВИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ. СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ, ОПИСАНИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Портфель инженера-эколога: водоснабжение и водоотведение (Октябрь 2014 г)" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Сантехника, отопление, кондиционирование" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Охрана труда. Практикум" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Экономика и учёт труда" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Справочник секретаря и офис-менеджера" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Комплект: Справочник кадровика + Для кадровика: Нормативные акты" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Пожарная безопасность (правила и нормы) на CD" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Справочник специалиста по охране труда + Нормативные акты по охране труда. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 192" "СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ"" Кол-во: 1

"Позиция 193" "ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. ГЕОИНЖИНИРИНГ. КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ" Кол-во: 1

"Позиция 194" "УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Профиль" Кол-во: 1

"Позиция 196" "ВСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Нефтегазовое оборудование. Бюллетень цен" Кол-во: 1

"Позиция 198" "ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: РЕГУЛИРОВАНИЕ. ПРАКТИКА. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ" Кол-во: 1

"Позиция 199" "PSYCHOLOGIES (Психолоджис) - русское издание" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Вестник образования России" Кол-во: 1

"Позиция 201" "ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ" Кол-во: 1

"Позиция 202" "ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" Кол-во: 1

"Позиция 203" "МЕТОДИСТ C ПРИЛОЖЕНИЕМ "МАСТЕР-КЛАСС". Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Нормативные документы образовательного учреждения" Кол-во: 1

"Позиция 205" "ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАНИИ" Кол-во: 1

"Позиция 206" "ПОЖАРЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Популярная механика Русское Издание" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Справочник руководителя образовательного учреждения" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Скорая медицинская помощь" Кол-во: 1

"Позиция 210" "КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Полный практикум в схемах, таблицах + 300 образцов" Кол-во: 1

"Позиция 211" "HR-ХИТЫ. Практикум по управлению персоналом + комплект образцов" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Пожарная безопасность" Кол-во: 1

"Позиция 213" "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ. СПЕЦВЫПУСК журнала "Справочник экономиста" (апрель 2008) Е.В. Кистерева" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Материал ручки: металл. Вид механизма: поворотный; съемный колпачок, синий стержень. Тип стержня: шариковый; роллер Вес: 100 г. Цвет: темно-синий. Нанесение логотипа на ручки: тампопечать в 1 краску" Кол-во: 50

"Позиция 215" "Материал ручки: пластик. Вид механизма: пружинный; синий стержень. Тип стержня: шариковый. Цвет: темно-синий. Нанесение логотипа на ручки: тампопечать в 1 краску" Кол-во: 100

"Позиция 216" "Материал ручки: металл. Описание: Алюминиевый оксидированный корпус; клип, наконечник и кольца серебристые; синий стержень. Цвет: синий. Нанесение логотипа на ручки: гравировка." Кол-во: 100

"Позиция 217" "Материал ручки: металл Описание: ручка шариковая со стилусом для сенсорных экранов, корпус - матовый лак. Клип, наконечник и кнопка серебристые. Цвет: синий, стержень синий. Нанесение логотипа на ручки: лазерная гравировка. " Кол-во: 100

"Позиция 218" "Материал: металл, искусственная кожа, размер: 17х21.5х3см. Цвет синий. Нанесение логотипа: тампопечать." Кол-во: 30

"Позиция 219" "Емкость 4000ч/20 Вт ч. В комплекте micro usb кабель. Литий полимерный аккумулятор Цвет: серебро. Материал: алюминий, пластик ABS силикон. Размер:12,4х5,9х1,3 см. Вес:110 гр. Коробка выполнена из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой" Кол-во: 50

"Позиция 220" "Объем 8 Гб. Инетрефейс 2.0 Материал: металл и акрил. Размеры: 62х16х5мм. 3D гравировка внутри, с синей подсветкой. Нанесение логотипа: гравировка." Кол-во: 300

"Позиция 221" "Объем: 16 Gb в форме кредитной карты Материал: пластик., цвет: белый Размер: 16Gb , 85х55х2. Нанесение логотипа: тампопечать, " Кол-во: 500

"Позиция 222" "Объем: 8 Гб, материал:ПВХ, размеры: 5,2х4,1х0,8см, цвет: белый. Нанесение логотипа: тампопечать, УФ-печать." Кол-во: 100

"Позиция 223" "Материал: пластик, размер: 9,5х5,5х0,4см. Цвет: синий. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску." Кол-во: 100

"Позиция 224" "Материал: пластик, полиэтилен Д=6см. Цвет синий. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску." Кол-во: 400

"Позиция 225" "Размер: 122х92. Материал: алюминиевый каркас, полиэстер. Цвет синий. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску." Кол-во: 5

"Позиция 226" "Размер: 67х85,5. Материал: алюминиевый каркас, полиэстер. Цвет синий. Нанесение логотипа: термопечать в 1 краску." Кол-во: 5

"Позиция 227" "Покрытие - мягкий прорезиненный пластик. Сертификация для контакта с пищевыми продуктами. Нанесение логотипа на термокружку и термос: тампопечать в 1 краску" Кол-во: 50

"Позиция 228" "Материал: полиэстер 210 D/600 D 41,5х33см. С синей вставкой. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску." Кол-во: 600

"Позиция 229" "Размер: 41х34х4см. Материал:300 D полиэстер. 2 отделения. Нанесение логотипа: тампопечать в 1 краску." Кол-во: 400

"Позиция 230" "Материал: хлопок, плотность 150 г/м3. цвет синий. Нанесение логотипа: вышивка." Кол-во: 200

"Позиция 231" "Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м2, цвет: синий. Нанесение логотипа: вышивка. " Кол-во: 200

"Позиция 232" "Материал: нейлон, цвет: синий, плотность 210 г/м2. Нанесение логотипа: тампопечать." Кол-во: 200

"Позиция 233" "Материал: хлопок, Цвет: синяя с белым, плотность 340г/м2. Нанесение логотипа: тампопечать." Кол-во: 200

"Позиция 234" "Материал: акрил, цвет: синий с белым. Нанесение логотипа: шеврон." Кол-во: 200

"Позиция 235" "Материал: акрил, размер: 160х17см, цвет синий. Нанесение логотипа: шеврон." Кол-во: 200

"Позиция 236" "Материал: натуральная кожа, металл, размер: 4 см, цвет: синий. Описание: водостойкие 3 АТМ, механизм (Miyota 2035), корпус из металла, кожаный ремешок, минеральное стекло, D=40 мм, ширина ремешка - 20 мм, длина ремешка - 200 мм. Нанесение логотипа: " Кол-во: 50

"Позиция 237" "Материал: акрил, размер: 11,5х11х1,5см. Нанесение логотипа: лазерная гравировка." Кол-во: 20

"Позиция 238" "Материал: текстиль 11х8 см" Кол-во: 800

"Позиция 239" "Материал: пластик, цвет: синий, размер: 18,5x8,5x1,9см. Нанесение логотипа: тампопечать." Кол-во: 600

"Позиция 240" "Материал: глянцевая бумага, 130-150г/м2, размер формата до А5, на пластиковой палочке (в сборе), длина пластиковой палочки 37 см. Нанесение логотипа: двухсторонняя полноцветная печать. " Кол-во: 600

"Позиция 241" "Материал: ткань шелк полиэфирный, плотность 70 граммобработка горячий срез, размер: 15*22 см, длина пластиковой палочки с навершием 40см. Нанесение логотипа: полноцветная прямая печать." Кол-во: 600

"Позиция 242" "Материал: флажный шелк, размер: Размер 150х100см, Односторонний. Тип изображения: полноцвет. Нанесение логотипа: полноцветная прямая печать." Кол-во: 50

"Позиция 243" "Материал: латекс, форма: круглая, размер:5", цвет:синий. Нанесение логотипа:тампопечать." Кол-во: 1000

"Позиция 244" "Материал ПНД, прорубная укрепленная ручка, цвет: синий, 50*40мм, толщина 50 мкм. Нанесение логотипа:шелкография." Кол-во: 200

"Позиция 245" "Материал ПНД, прорубная укрепленная ручка, цвет: синий, размер: 30*40мм, толщина 50 мкм.Нанесение логотипа:шелкография." Кол-во: 200

"Позиция 246" "Пакет бумажный 300х400х120 мм, синий с логотипом ООО"Газпром трансгаз Ухта", бумага мелованная 200 гр, печать офсет 1+1 , ламинация глянец 25-27 мкм, люверсы металлические 5,5 мм, шнур полипропиленовый 5 мм, подложка ручки и донышко из картона 280 г" Кол-во: 500

"Позиция 247" "Пакет бумажный 23x36x10, синий с логотипом ООО"Газпром трансгаз Ухта", VIP, бумага мелованная 200 гр, печать офсет 1+1 логотип Газпрома, ламинация глянец 25-27 мкм, люверсы металлические 5,5 мм, шнур полипропиленовый 5 мм, подложка ручки и донышко из" Кол-во: 1000

"Позиция 248" "Идеи Вашего Дома" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Арматура трубопроводная и энергетическая для различных сред, давлений и температур отечественных и зарубежных производителей, образцы продукции, схемы" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Тотемские вести" Кол-во: 1

"Позиция 251" "ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ"" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Кадастр недвижимости" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Электрооборудование: эксплуатация ремонт, полный справочник" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Сварочное производство" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Изобретательство" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Красный Север (среда)" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Стоматолог-практик" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Экология промышленного производства" Кол-во: 1

"Позиция 259" "ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ" Кол-во: 1

"Позиция 260" "ЗА РУЛЕМ + МОТО. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 261" ""Новый день" - местная газета (Нюксеница)" Кол-во: 1

"Позиция 262" "СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ + в подарок ЗАДАТЬ ВОПРОС + "СЕРВИС ФОРМ"" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" Кол-во: 1

"Позиция 264" "За рулём + Рейс. Комплект" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Химия и жизнь XXI век" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Системы безопасности" Кол-во: 1

"Позиция 267" "В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ" Кол-во: 1

"Позиция 268" "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Российская газета" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Твой чудесный сад" Кол-во: 1

"Позиция 271" "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ" Кол-во: 1

"Позиция 272" "ВЕТЕРАН" Кол-во: 1

"Позиция 273" "ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ" Кол-во: 1

"Позиция 274" "Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ"" Кол-во: 1

"Позиция 275" "Красный север (деловой вестник) (Вологда)" Кол-во: 3

"Позиция 276" "Красный Север (среда)" Кол-во: 3

"Позиция 277" "СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Строительная газета" Кол-во: 1

"Позиция 279" "ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Сельская Новь (Вологодская область,Череповец)" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Наша жизнь (Вологодская область, Бабаево)" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Речь (Вологодская область,Череповец)" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Сельская правда" Кол-во: 1

"Позиция 284" "ВЕСТНИК СВЯЗИ" Кол-во: 1

"Позиция 285" "НАУКА И ЖИЗНЬ" Кол-во: 1

"Позиция 286" "ИНЖЕНЕР" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «Документы и комментарии»" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Практика противокоррозионной защиты" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения" Кол-во: 1

"Позиция 290" "Нормативные акты по охране труда" Кол-во: 1

"Позиция 291" "Нормирование и оплата труда в промышленности" Кол-во: 2

"Позиция 292" "НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Кол-во: 1

"Позиция 293" "НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ" Кол-во: 1

"Позиция 294" "НОРМИРОВАНИЕ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Основания, фундаменты и механика грунтов" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Охрана труда в вопросах и ответах" Кол-во: 1

"Позиция 297" "ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА" Кол-во: 1

"Позиция 298" "ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Пожаровзрывобезопасность" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Полный привод 4х4" Кол-во: 2

"Позиция 301" "Пресс-служба" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Промышленные АСУ и контроллеры" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Регион (Коми)" Кол-во: 3

"Позиция 304" "Российский налоговый курьер" Кол-во: 8

"Позиция 305" "СЕРТИФИКАЦИЯ с приложением "Менеджмент: горизонты ИСО"" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Налоги. Бухгалтерский учет. Законодательство. Аудит" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии" Кол-во: 1

"Позиция 308" "АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Вы и ваш компьютер" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Радиолюбитель" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Газета Волжские зори" Кол-во: 3

"Позиция 312" "Звезда" Кол-во: 7