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Номер извещения
31806541996
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025534/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году. Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0025534/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Закупки и тендеры Услуги почтовой связи общего пользования Эта группировка не включает: - услуги по финансовому посредничеству, оказываемые почтово-сберегательными банками, и по почтовым безналичным расчетам (жирорасчетам), см. 64.19
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541996Дата и время вскрытия заявок Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541996Подведение итогов не позднее Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сувенирной продукции, периодических печатных изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2018 году.
Начальная цена
17 797 076,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.30.15.299
32.30.15.220
32.30.15.230
59.20.33.000
32.99.14.110
32.99.12.110
26.52.28.120
28.99.14.190
58.19.19.190
58.14.19.000
47.78.3
53.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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