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Номер извещения
31806541446
Уникальный номер закупки
18/4.3/0040234/Лазурная
Наименование закупки
Поставка запасных частей для лифтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
Zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин А. В.
Место рассмотрения предложений
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Закупки и тендеры Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.11.2019 11:00 GMT +322.11.2019 11:0022.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541446Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Дата и время вскрытия заявок
22.11.2019 23:5022.11.2019 23:5022.11.2019 23:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541446Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Подведение итогов не позднее
02.12.2019 14:0002.12.2019 14:0002.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541446Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для лифтов
Начальная цена
540 874,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
26.12.10.000
25.93.11.120
27.11.26.000
22.19.40.120
22.29.99.000
26.51.66.190
28.25.20.110
27.12.31.000
27.33.13.140
27.32.13.190
10.82
22.19.4
22.29
26.51.6
27.11
27.12
27.32
28.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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