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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для лифтов

    Поставка запасных частей для лифтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2019 11:0022.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541446Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541446

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0040234/Лазурная

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для лифтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин А. В.

    Место рассмотрения предложений

    354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

    Закупки и тендеры Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Закупки и тендеры Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для лифтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.11.2019 11:00 GMT +322.11.2019 11:0022.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541446Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Дата и время вскрытия заявок

    22.11.2019 23:5022.11.2019 23:5022.11.2019 23:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541446Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Подведение итогов не позднее

    02.12.2019 14:0002.12.2019 14:0002.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541446Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.12.201902.12.2019 14:0002.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541446Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для лифтов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для лифтов

    Начальная цена

    540 874,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Классификатор ОКПД2

    26.12.10.000

    Платы печатные смонтированные

    25.93.11.120

    Канаты из черных металлов без электрической изоляции

    27.11.26.000

    Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

    22.19.40.120

    Ремни приводные прорезиненные

    22.29.99.000

    Операции процесса производства прочих пластмассовых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    28.25.20.110

    Вентиляторы общего назначения

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    27.33.13.140

    Контакторы электромагнитные

    27.32.13.190

    Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    10.82

    Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

    22.19.4

    Производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из вулканизированной резины

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    28.25.2

    Производство вентиляторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор 12А (4NO) КМ991713"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Контактор 25А КМ258414"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Контактор 40А. КМ1363922"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Контактор 65А. КМ1363929"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Контактор 80А. KM258557"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кронштейн крепления кнопок KM392712H01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Вентилятор охлаждения лебедки KM255063"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Датчик позиционный KM86420G01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вкладыш башмака противовеса KM85119R09"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Вкладыш башмака кабины KM85119R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Ремень ДК. KM259571"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Ремень тахогенератора FI264125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Тахогенератор КМ258970"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Плата привода дверей MK88998G01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Доп. контакты (1NC, 3NO). КМ51215931"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Доп. контакты (2NC, 2NO). КМ995910"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Контактор 12А (3NO, 1NC) КМ991711"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Доп. контакты (1NC, 3NO). КМ256623"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Доп. контакты (2NC, 2NO). КМ258732"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Трос ДК. КМ 88286G01"

    Кол-во: 6

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