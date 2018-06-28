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    Главная / Торги / Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.(№ 0056/18/4.3/0028798/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.(№ 0056/18/4.3/0028798/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806542005

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028798/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.(№ 0056/18/4.3/0028798/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 18:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 28798.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 20.06.18.doc

    Участникам отмена от 09.07.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542005Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542005Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542005Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.

    Начальная цена

    5 556 444,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки

    28.29.22

    Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    46.69.7

    Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ареометр аэ-1 с пип."

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН-8М -80+60С L=400/160мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 3"

    "Пробоотборник переносной металлический ППМН-333 для нефтепродуктов Д=48 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01"

    Кол-во: 288

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный ручной ИП 535 ГАРАНТ-М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный тепловой извещатель ИП 103-4/1 А2 "МАК-1" исп. 011 (с размыкающимся контактом)"

    Кол-во: 254

    "Позиция 7"

    "Измеритель давления АДН-5.4.2, резьбовое соединение М20х1,5, диапазон 0-5кПа, токовый выход 4-20мА, класс точности 1,5, УХЛ, IP40, для непрерывного измерения значения избыточного давления воздуха, природных и других газов, неагрессивных к материалам "

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Основание базовое двухпроводное Е1000R для подключения извещателя ИП212-58 резистор цепи питания 1,5 кОм System Sensor"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Датчик индукционный ДИ-П-3-1600-Ст-Exia"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Оповещатель пожарный звуковой ТОН-1С-24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Сигнализатор уровня СУ-115Р-0,25 стержневого типа, защищенный фторопластом с релейным коммутационным элементом, рабочая длинна 0,25м."

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Измеритель давления и разрежения АДР-0,25.4.1, выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений -0,25...0,25 кПа, класс точности 2,5, подключение при помощи рукава"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Датчик избыточного давления 415-ДИ-8168-0,15/1.6МПа-420-Т4-Р4-ГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-(-0,125+0,125)кПа-1,5-У3-IP40"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Сигнализатор оксида углерода СОУ1, контроль СО (пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Термометр платиновый технический ТПТ-1-4-100П-А-4-С-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ячейка электрохимическая на СН4 для СГГ-20Н ИБЯЛ.413.929.001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Элемент сенсорный для АСВ-1 ШДЕК.413228.003СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Датчик фотоионизационный с нагревателем и платой электрометра в сборе для КОЛИОН-1В-06"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Микронасос тип 2002 для газоанализатора КОЛИОН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Фильтр противопылевой ЯРКГ 740015.059 для газоанализатора КОЛИОН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Фильтр-поглотитель (устройство для проверки нулевого сигнала) ЯРКГ 5.886.008 для газоанализатора КОЛИОН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Датчик фотоионизационный с нагревателем и платой электрометра в сборе для КОЛИОН-1В-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Фильтр-поглотитель (устройство для проверки нулевого сигнала) ЯРКГ 5.886.015 для КОЛИОН-1В-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ НКСТ.425232.006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е-К2, (КВ12+КВ12) кабельные вводы Ф12 мм-К2, степень защиты-IP67. ТУ 4371-006-43082497-04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВМ15, КВМ15, температурный класс A2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 Свирель-12 12В, 95дБ ЯЛКГ.425 542.001ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-24", ЯЛКГ.425542.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 120

    "Позиция 31"

    "Электрод контрольный БКГН.0114.200-04 к котлам ACS200 Classic"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Ех ИП535-1В-Н/Г-Б 18-рис.5 (R1=4,7кОМ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Модуль преобразователя МП 24/12 В (исп.02) АЦДР.469445.075-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Счетчик горячей воды с присоединителями ВСГ-15-02 ТУ 4213-200-18151455-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Счетчик жидкости на горячую воду ВСГ-20 (Ду 20, Ру 1,6 МПа)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Счетчик жидкости на горячую воду ВСГ-32 (Ду 32, Ру 1,6 МПа)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Счетчик холодной воды ВСХ-32, с присоединителями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Датчик ИО 102-26/В, исполнение - 10 Аякс из антистатичного пластика черного цвета на металл, исполнение взрывобезопасное, нормально разомкнутый, металлорукав 700мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) выносной для газоанализатора АНКАТ-7631Микро"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-19 (О2 0-30) для АНКАТ-7631Микро . Обозначение датчика в упаковке: ИБЯЛ.305649.040-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Извещатель пожарный  ручной адресный ИПР513-3А АЦДР.425211.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е/ КВБ12, ЗГ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-105-1-D (Сауна) ПАШК.425212.022 ТУ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 47"

    "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-105-1-G (Сауна-150) ПАШК.425212.022 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, ЗГ, температурный класс A3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12, температурный класс A3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Комплект элементов чувствительных точечных ТТЧЭ-2 УХЛ4 к анализатору ЩИТ-2 (в составе элемент измерительный 5В4.675.050-01 и элемент сравнительный 5В4.675.051-01)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000-Ethernet АЦДР.426469.028 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Прибор приемно-контрольный и управления С 2000-АСПТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Прибор приемно-контрольный объектовый со встроенным передатчиком RS-202TP8 Рабочая частота: 433,92 МГц ±0,2% Излучаемая мощность: 10 мВт Выход на внешнюю антенну: под коаксиальный кабель 50 Ом Информационная емкость: 8 шлейфов охранно-пожарной сигнал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Секундомер СОСпр-2б-2-010 (мех) ГОСТ 5072-79"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Сенсор газовый Figaro TGS-813"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Тестер лазерный ЛТ (ECO 1000 RTU) для тестирования извещателей серий ЕСО1000 и других"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02 АЦДР.425412.002-02 ТУ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 59"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/04, АЦДР.425412.002-04"

    Кол-во: 23

    "Позиция 60"

    "Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.130-01 (СО 0-200) для газоанализатора АНКАТ-7631Микро . Обозначение в упаковке: ИБЯЛ.305649.035-85."

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Ячейка электрохимическая на СО для СОУ-1 ИБЯЛ.418.425.035-40"

    Кол-во: 21

    "Позиция 62"

    "Ячейка электрохимическая на СО ИБЯЛ418.425.004 (в упаковке ИБЯЛ.305649.035-19) к Анкат 7621-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Ячейка электрохимическая СОУ-1 ИБЯЛ.418425.035-105"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Термометр технический специальный жидкостной СП-2, прямой-П, №3, цена деления-2, предел измерения-(0+150)градусов С, длина верхней части-220 мм, длина нижней части-100 мм, СП-2П-№3-2-(0+150)-220-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Датчик избыточного давления перенастраиваемый МТ101-Т-У2(-40+80)-0,25-1,6МПа-2,5МПа-42-В1-М1-Н3-Р2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Датчик загазованности 5.132.040 (состоит из элемента измерительного и компенсирующего) для газоанализатора СТМ-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Модуль преобразования измерительный МИП-03 для СТМ-10 с выходом 4-20мА ИБЯЛ.413216.035-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Модуль преобразователя основного питания ИБЯЛ. 418112.034-01 МПОП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Отражающее кольцо Oi-ring (Кат. № 003525-001) (ранее было кольца Oi-ring)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищённый ИП-535-07еа-К2, (КВ12+КВ12) каб вводы Ф12 мм-К2, степ защ-IP67."

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-5М3 (ДИП-3М3)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Извещатель пожарный дымовой тепло-дымовой с порогово-максимальным тепловым каналом ИП-212/101-18-А3 (ИДТ-2)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Преобразователь интерфейса АС4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Измеритель микропроцессорный 2ТРМ0-Н-У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Счетчик холодной и горячей воды АТЛАНТ ВСКМ 90-Ду32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Рулетка Р20У3Г длиной 20 м, из углеродистой стали, класс точности 3, с грузом на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Термометр технический, марка ТТ-Жп, исполнение П-2, для замера темп. газа -35 +50 Lн 130 Lв 260мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 78"

    "Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХ-15-02 ТУ 4213-200-18151455-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Счетчик воды крыльчатый ВСХ-32 Класс В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Счетчик воды крыльчатый ВСХ-20 Класс А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Искатель скрытой проводки ЛИС 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Нивелир лазерный Лимка-Горизонт-ПЛ (Т) автоматический, дальность 20м, точность 2мм на 10м, строит одну горизонтальную и одну вертикальную плоскость с помощью линий."

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Комплект штырей заземления РЛПА.30177.004-1 м. к измерителю сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ (40+80 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-(-0,08+0,08)кПа-2,5-У3-IP40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212-Щ2.ИР"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Электрозапальник газовый, модернизированный с устройством зажигания ЭЗ-МЗ-02 Са2.769.008-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Электрозапальник газовый модернизированный с устройством зажигания ЭЗ-М3-03 Са2.769.008-03 L=870мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Электрозапальник газовый ЭЗ-Н-07Са2.769.004-07"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Электрозапальник газовый ЭЗ длина 500 исполнение 00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Электрозапальник газовый ЭЗ /Са2.769.002-01 L=800 мм./"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Панель управления пневматическая ПП12.2-М8-УХЛ4.2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-4 АСА4.070.076"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Комплект ЗИП в составе узла управления ЭПУУ-5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Устройство запорно-пусковое В480 к 2МП-150-100-12 ТУ 25-09-044-07-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Клапан дыхательный ч/н К 5852.00.000 предотвращает перепад давления в цистерне, а также обеспечивает герметичность цистерны, условное давление 0,0063....0,0080 Мпа, материал -алюминиевый сплав АК12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 97"

    "Пропановый резак KRASS Р1П-100 2117530 Код товара: 15601106"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Комплект ЗИП для плазменной резки К553-33 в составе: 1. Электрод Т 150 ТТ.09929- 50шт 2. Сопло Т 150 ТТ.09933 -50 шт 3. Завихритель Т 150 ТТ.09846- 25шт 4. Наконечник Т 150 ТТ.16511- 25шт 5. Ограничитель Т 150 ТТ354-01-25шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ БПО-5-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 100"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4, БАМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Клапан обратный ОК-2А-01-0,15 (на редуктор, М16/М16), БАМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Клемма заземления МКЗ-31 Корд 315А магнитная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Баллон 5л.-45Д-150кгс/см² (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (вентиль ВК, резьба на выходе G 3/4) (кислород)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4, БАМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Осциллятор ОСППЗ-300М-1 (Россия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Горелка аргонодуговая АГНИ-03/07М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Оборудование для Газовой сварки Резак 62-5F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4, БАМЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 109"

    "Огнетушитель порошковый универсальный ОПУ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "УСП-101-Р Устройство сигнально-пусковое для ручного пуска"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Дренчер ДВГ-12 горизонтальный, белый, диам.12мм ДВО1-РГо 0,47-R1/2/В3 (Россия) Уточнить белые/латун-е"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Термогигрометр ТКА-ПКМ-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Фильтр воздуха ФВ-6М"

    Кол-во: 18

    "Позиция 114"

    "Комплект ЗИП в составе узла управления ЭПУУ-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Комплект запасных частей АСА 4.070.156 в составе узла управления ЭПУУ-7"

    Кол-во: 25

    "Позиция 116"

    "Комплект ЗИП в составе узла управления ЭПУУ-8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Метрошток МШС-0,4, профиль круглого сечения, длина шкалы 4000мм, цена деления 1,0мм, состоит из 2 частей."

    Кол-во: 23

    "Позиция 118"

    "Клапан обратный ОК-1П-01-0,3 (инструмент, М16/М16), БАМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Блок клапанный 0106 M T 2 2 D B 1 1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Рулетка с лотом для измерения уровня нефтепродуктов или подтоварной воды РЛ-20 Н-ПХП, 20м, из нерж.стали, № 39845-08 в Госреестре РФ, ГОСТ 7502-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Термометр керосиновый прямой ТТЖ-М 240/66 100C диапазон измерения от 0 до +100C цена деления шкалы 1C длина верхней части 240мм длина нижней части 66мм исп.1П-4 ТУ 25-2022.0006-90"

    Кол-во: 250

    "Позиция 122"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, в составе: Монтажное устройство (НКСТ.425921.015) - 1шт ИП 212-83СМ (НКСТ 425231.005 ТУ)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 123"

    "Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывобезопасный ИП-103-4/1 МАК-1 ИБ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Усилитель мощности Тромбон УМ4-360 мощность 360/480 Вт, Код 80000621"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИПД-3.4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 126"

    "Датчик движения ДД009. Мошность лампы 600-1100 Вт, угол обзора 180°, дальность 12м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 127"

    "Дальномер лазерный Интерскол ЛД-60, для измерения расстояния, диапазон измерений 0,05-60м, точность +-1,5мм, единица измерения 1мм, класс лазера II, время непрерывной работы до 5000 измерений."

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Адаптер сотовой связи с источником питания АССВ-030, Стандарт сотовой связи GSM 900/1800, габаритные размеры 190х138х81 мм Масса 0,4 кг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ АЦДР.426469.030"

    Кол-во: 7

    "Позиция 131"

    "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 132"

    "Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Датчик (ИБЯЛ.413226.023) в упаковке ИБЯЛ.305649.030 к СТМ-30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 134"

    "Датчик загазованности 5.132.040 (состоит из элемента измерительного и компенсирующего) для газоанализатора СТМ-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 135"

    "Термометр технический жидкостной ТТЖ-М, исполнение-1П прямой, номер-4, предел измерения-(0+100)грС, цена деления-1, длина верхней части-240 мм, длина нижней части-163 мм. ТТЖ-М-1П-4-(0+100)-1-240-163"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Счетчик воды универсальный крыльчатый ВСКМ 90/20 Ду20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 АЦДР.425412.004-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР ИЯНД.425211.040 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 47

    "Позиция 140"

    "Извещатель пожарный ручной неадресный ИП535 «ГАРАНТ»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащ ИП-103-4/1-А2 (МАК-1) исполнение 011 ИБ с замыкающимся контактом"

    Кол-во: 80

    "Позиция 142"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 019-1-15 Пикет-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Прибор приемно-контрольный с аккумулятором Delta DTM 1207 (12В, ёмкость 7Ахчас) С2000-АСПТ АЦДР.425533.002-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Амперметр постоянного тока М42301, предел измерения-(0-20) А, кл точн-1,5, наружный шунт-75 мВ. М42301-(0-20)А-1,5-шунт75мВ. ТУ25-7504.132-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Электрод ЭСК-10601/7 комбинированный с разъёмом СР-50 (К 80.7)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Реле давления RT 116 017-520366 Danfoss присоединение G 0,375А дюймов, максимальный перепад давления 0,1-10бар, IP66"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Измеритель давления и разрежения АДР-0,25.4.1, выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений -0,25...0,25 кПа, класс точности 2,5, подключение при помощи рукава"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Сигнал-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Блок индикации С-2000 БИ SMD с для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Устройство контроля шлейфа МАЯК-ШС1, напряжение питания от 9 до 30 В, номинальный ток потребления 40 мкА, IP66, 40х40х15 мм, рабочая температура от -30 до + 55C"

    Кол-во: 13

    "Позиция 153"

    "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП 101-18-А2R ИБ исп.01 (МАК-ДМ ИБ исп.01)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Датчик движения ИКД 1-1 с силовым модулем СБ3-С-ВР"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Термометр технический угловой ТТУ, исполнение-М6, цена деления-2, предел измерения-(0+200)грС, длина верхней части-240 мм, длина нижней части-104 мм, защитная оправа-О2У, длина верхней части оправы-285 мм, нижней части-104 мм. ТТУ-М6-2-(0+200)-240-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Электродержатель HANDY 300"

    Кол-во: 10

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    • Гибкий подход при рассмотрении
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