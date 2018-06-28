www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806542005
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028798/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.(№ 0056/18/4.3/0028798/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542005Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542005Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.
Начальная цена
5 556 444,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
26.51.66
28.29.22
28.29
46.69.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 35
Кол-во: 3
Кол-во: 288
Кол-во: 5
Кол-во: 254
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 120
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 23
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 23
Кол-во: 5
Кол-во: 21
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 23
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 250
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 47
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.