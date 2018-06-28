Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка противопожарных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ареометр аэ-1 с пип." Кол-во: 4

"Позиция 2" "Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН-8М -80+60С L=400/160мм" Кол-во: 35

"Позиция 3" "Пробоотборник переносной металлический ППМН-333 для нефтепродуктов Д=48 мм" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01" Кол-во: 288

"Позиция 5" "Извещатель пожарный ручной ИП 535 ГАРАНТ-М" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Извещатель пожарный тепловой извещатель ИП 103-4/1 А2 "МАК-1" исп. 011 (с размыкающимся контактом)" Кол-во: 254

"Позиция 7" "Измеритель давления АДН-5.4.2, резьбовое соединение М20х1,5, диапазон 0-5кПа, токовый выход 4-20мА, класс точности 1,5, УХЛ, IP40, для непрерывного измерения значения избыточного давления воздуха, природных и других газов, неагрессивных к материалам " Кол-во: 5

"Позиция 8" "Основание базовое двухпроводное Е1000R для подключения извещателя ИП212-58 резистор цепи питания 1,5 кОм System Sensor" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Датчик индукционный ДИ-П-3-1600-Ст-Exia" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Оповещатель пожарный звуковой ТОН-1С-24" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Сигнализатор уровня СУ-115Р-0,25 стержневого типа, защищенный фторопластом с релейным коммутационным элементом, рабочая длинна 0,25м." Кол-во: 3

"Позиция 12" "Измеритель давления и разрежения АДР-0,25.4.1, выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений -0,25...0,25 кПа, класс точности 2,5, подключение при помощи рукава" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Датчик избыточного давления 415-ДИ-8168-0,15/1.6МПа-420-Т4-Р4-ГП" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-(-0,125+0,125)кПа-1,5-У3-IP40" Кол-во: 22

"Позиция 15" "Сигнализатор оксида углерода СОУ1, контроль СО (пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3)" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Термометр платиновый технический ТПТ-1-4-100П-А-4-С-200" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Ячейка электрохимическая на СН4 для СГГ-20Н ИБЯЛ.413.929.001" Кол-во: 9

"Позиция 18" "Элемент сенсорный для АСВ-1 ШДЕК.413228.003СБ" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Датчик фотоионизационный с нагревателем и платой электрометра в сборе для КОЛИОН-1В-06" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Микронасос тип 2002 для газоанализатора КОЛИОН" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Фильтр противопылевой ЯРКГ 740015.059 для газоанализатора КОЛИОН" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Фильтр-поглотитель (устройство для проверки нулевого сигнала) ЯРКГ 5.886.008 для газоанализатора КОЛИОН" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Датчик фотоионизационный с нагревателем и платой электрометра в сборе для КОЛИОН-1В-24" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Фильтр-поглотитель (устройство для проверки нулевого сигнала) ЯРКГ 5.886.015 для КОЛИОН-1В-24" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ НКСТ.425232.006" Кол-во: 30

"Позиция 26" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е-К2, (КВ12+КВ12) кабельные вводы Ф12 мм-К2, степень защиты-IP67. ТУ 4371-006-43082497-04" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВМ15, КВМ15, температурный класс A2" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 Свирель-12 12В, 95дБ ЯЛКГ.425 542.001ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-24", ЯЛКГ.425542.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 120

"Позиция 31" "Электрод контрольный БКГН.0114.200-04 к котлам ACS200 Classic" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ" Кол-во: 12

"Позиция 33" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Ех ИП535-1В-Н/Г-Б 18-рис.5 (R1=4,7кОМ)" Кол-во: 8

"Позиция 34" "Модуль преобразователя МП 24/12 В (исп.02) АЦДР.469445.075-02" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Счетчик горячей воды с присоединителями ВСГ-15-02 ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Счетчик жидкости на горячую воду ВСГ-20 (Ду 20, Ру 1,6 МПа)" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Счетчик жидкости на горячую воду ВСГ-32 (Ду 32, Ру 1,6 МПа)" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Счетчик холодной воды ВСХ-32, с присоединителями" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Датчик ИО 102-26/В, исполнение - 10 Аякс из антистатичного пластика черного цвета на металл, исполнение взрывобезопасное, нормально разомкнутый, металлорукав 700мм." Кол-во: 10

"Позиция 40" "Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) выносной для газоанализатора АНКАТ-7631Микро" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-19 (О2 0-30) для АНКАТ-7631Микро . Обозначение датчика в упаковке: ИБЯЛ.305649.040-16" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А АЦДР.425211.002" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02" Кол-во: 10

"Позиция 44" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12" Кол-во: 10

"Позиция 45" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е/ КВБ12, ЗГ" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-105-1-D (Сауна) ПАШК.425212.022 ТУ" Кол-во: 23

"Позиция 47" "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-105-1-G (Сауна-150) ПАШК.425212.022 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, ЗГ, температурный класс A3" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный ИП101-07е, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12, температурный класс A3" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Комплект элементов чувствительных точечных ТТЧЭ-2 УХЛ4 к анализатору ЩИТ-2 (в составе элемент измерительный 5В4.675.050-01 и элемент сравнительный 5В4.675.051-01)" Кол-во: 100

"Позиция 51" "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000-Ethernet АЦДР.426469.028 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Прибор приемно-контрольный и управления С 2000-АСПТ" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Прибор приемно-контрольный объектовый со встроенным передатчиком RS-202TP8 Рабочая частота: 433,92 МГц ±0,2% Излучаемая мощность: 10 мВт Выход на внешнюю антенну: под коаксиальный кабель 50 Ом Информационная емкость: 8 шлейфов охранно-пожарной сигнал" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Секундомер СОСпр-2б-2-010 (мех) ГОСТ 5072-79" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Сенсор газовый Figaro TGS-813" Кол-во: 15

"Позиция 57" "Тестер лазерный ЛТ (ECO 1000 RTU) для тестирования извещателей серий ЕСО1000 и других" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Устройство коммутационное УК-ВК/02 АЦДР.425412.002-02 ТУ" Кол-во: 25

"Позиция 59" "Устройство коммутационное УК-ВК/04, АЦДР.425412.002-04" Кол-во: 23

"Позиция 60" "Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.130-01 (СО 0-200) для газоанализатора АНКАТ-7631Микро . Обозначение в упаковке: ИБЯЛ.305649.035-85." Кол-во: 5

"Позиция 61" "Ячейка электрохимическая на СО для СОУ-1 ИБЯЛ.418.425.035-40" Кол-во: 21

"Позиция 62" "Ячейка электрохимическая на СО ИБЯЛ418.425.004 (в упаковке ИБЯЛ.305649.035-19) к Анкат 7621-01" Кол-во: 6

"Позиция 63" "Ячейка электрохимическая СОУ-1 ИБЯЛ.418425.035-105" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Термометр технический специальный жидкостной СП-2, прямой-П, №3, цена деления-2, предел измерения-(0+150)градусов С, длина верхней части-220 мм, длина нижней части-100 мм, СП-2П-№3-2-(0+150)-220-100" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Датчик избыточного давления перенастраиваемый МТ101-Т-У2(-40+80)-0,25-1,6МПа-2,5МПа-42-В1-М1-Н3-Р2" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Датчик загазованности 5.132.040 (состоит из элемента измерительного и компенсирующего) для газоанализатора СТМ-10" Кол-во: 10

"Позиция 67" "Модуль преобразования измерительный МИП-03 для СТМ-10 с выходом 4-20мА ИБЯЛ.413216.035-01" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Модуль преобразователя основного питания ИБЯЛ. 418112.034-01 МПОП" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Отражающее кольцо Oi-ring (Кат. № 003525-001) (ранее было кольца Oi-ring)" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищённый ИП-535-07еа-К2, (КВ12+КВ12) каб вводы Ф12 мм-К2, степ защ-IP67." Кол-во: 2

"Позиция 71" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-5М3 (ДИП-3М3)" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Извещатель пожарный дымовой тепло-дымовой с порогово-максимальным тепловым каналом ИП-212/101-18-А3 (ИДТ-2)" Кол-во: 20

"Позиция 73" "Преобразователь интерфейса АС4" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Измеритель микропроцессорный 2ТРМ0-Н-У" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Счетчик холодной и горячей воды АТЛАНТ ВСКМ 90-Ду32" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Рулетка Р20У3Г длиной 20 м, из углеродистой стали, класс точности 3, с грузом на вытяжном конце ленты" Кол-во: 15

"Позиция 77" "Термометр технический, марка ТТ-Жп, исполнение П-2, для замера темп. газа -35 +50 Lн 130 Lв 260мм" Кол-во: 300

"Позиция 78" "Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХ-15-02 ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Счетчик воды крыльчатый ВСХ-32 Класс В" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Счетчик воды крыльчатый ВСХ-20 Класс А" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Искатель скрытой проводки ЛИС 100" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Нивелир лазерный Лимка-Горизонт-ПЛ (Т) автоматический, дальность 20м, точность 2мм на 10м, строит одну горизонтальную и одну вертикальную плоскость с помощью линий." Кол-во: 2

"Позиция 83" "Комплект штырей заземления РЛПА.30177.004-1 м. к измерителю сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ (40+80 мм)" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-(-0,08+0,08)кПа-2,5-У3-IP40" Кол-во: 5

"Позиция 85" "Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212-Щ2.ИР" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Электрозапальник газовый, модернизированный с устройством зажигания ЭЗ-МЗ-02 Са2.769.008-02" Кол-во: 5

"Позиция 87" "Электрозапальник газовый модернизированный с устройством зажигания ЭЗ-М3-03 Са2.769.008-03 L=870мм" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Электрозапальник газовый ЭЗ-Н-07Са2.769.004-07" Кол-во: 8

"Позиция 89" "Электрозапальник газовый ЭЗ длина 500 исполнение 00" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Электрозапальник газовый ЭЗ /Са2.769.002-01 L=800 мм./" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Панель управления пневматическая ПП12.2-М8-УХЛ4.2" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-4 АСА4.070.076" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Комплект ЗИП в составе узла управления ЭПУУ-5" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Устройство запорно-пусковое В480 к 2МП-150-100-12 ТУ 25-09-044-07-98" Кол-во: 4

"Позиция 95" "Клапан дыхательный ч/н К 5852.00.000 предотвращает перепад давления в цистерне, а также обеспечивает герметичность цистерны, условное давление 0,0063....0,0080 Мпа, материал -алюминиевый сплав АК12" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Редуктор пропановый БПО-5-4" Кол-во: 7

"Позиция 97" "Пропановый резак KRASS Р1П-100 2117530 Код товара: 15601106" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Комплект ЗИП для плазменной резки К553-33 в составе: 1. Электрод Т 150 ТТ.09929- 50шт 2. Сопло Т 150 ТТ.09933 -50 шт 3. Завихритель Т 150 ТТ.09846- 25шт 4. Наконечник Т 150 ТТ.16511- 25шт 5. Ограничитель Т 150 ТТ354-01-25шт" Кол-во: 1

"Позиция 99" "РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ БПО-5-2" Кол-во: 9

"Позиция 100" "Редуктор кислородный БКО-50-4, БАМЗ" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Клапан обратный ОК-2А-01-0,15 (на редуктор, М16/М16), БАМЗ" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Клемма заземления МКЗ-31 Корд 315А магнитная" Кол-во: 6

"Позиция 103" "Баллон 5л.-45Д-150кгс/см² (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (вентиль ВК, резьба на выходе G 3/4) (кислород)" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Редуктор кислородный БКО-50-4, БАМЗ" Кол-во: 5

"Позиция 105" "Осциллятор ОСППЗ-300М-1 (Россия)" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Горелка аргонодуговая АГНИ-03/07М" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Оборудование для Газовой сварки Резак 62-5F" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Редуктор кислородный БКО-50-4, БАМЗ" Кол-во: 9

"Позиция 109" "Огнетушитель порошковый универсальный ОПУ-2" Кол-во: 1

"Позиция 110" "УСП-101-Р Устройство сигнально-пусковое для ручного пуска" Кол-во: 20

"Позиция 111" "Дренчер ДВГ-12 горизонтальный, белый, диам.12мм ДВО1-РГо 0,47-R1/2/В3 (Россия) Уточнить белые/латун-е" Кол-во: 30

"Позиция 112" "Термогигрометр ТКА-ПКМ-20" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Фильтр воздуха ФВ-6М" Кол-во: 18

"Позиция 114" "Комплект ЗИП в составе узла управления ЭПУУ-6" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Комплект запасных частей АСА 4.070.156 в составе узла управления ЭПУУ-7" Кол-во: 25

"Позиция 116" "Комплект ЗИП в составе узла управления ЭПУУ-8" Кол-во: 20

"Позиция 117" "Метрошток МШС-0,4, профиль круглого сечения, длина шкалы 4000мм, цена деления 1,0мм, состоит из 2 частей." Кол-во: 23

"Позиция 118" "Клапан обратный ОК-1П-01-0,3 (инструмент, М16/М16), БАМЗ" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Блок клапанный 0106 M T 2 2 D B 1 1" Кол-во: 6

"Позиция 120" "Рулетка с лотом для измерения уровня нефтепродуктов или подтоварной воды РЛ-20 Н-ПХП, 20м, из нерж.стали, № 39845-08 в Госреестре РФ, ГОСТ 7502-89" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Термометр керосиновый прямой ТТЖ-М 240/66 100C диапазон измерения от 0 до +100C цена деления шкалы 1C длина верхней части 240мм длина нижней части 66мм исп.1П-4 ТУ 25-2022.0006-90" Кол-во: 250

"Позиция 122" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, в составе: Монтажное устройство (НКСТ.425921.015) - 1шт ИП 212-83СМ (НКСТ 425231.005 ТУ)" Кол-во: 80

"Позиция 123" "Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывобезопасный ИП-103-4/1 МАК-1 ИБ" Кол-во: 40

"Позиция 124" "Усилитель мощности Тромбон УМ4-360 мощность 360/480 Вт, Код 80000621" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИПД-3.4" Кол-во: 80

"Позиция 126" "Датчик движения ДД009. Мошность лампы 600-1100 Вт, угол обзора 180°, дальность 12м" Кол-во: 15

"Позиция 127" "Дальномер лазерный Интерскол ЛД-60, для измерения расстояния, диапазон измерений 0,05-60м, точность +-1,5мм, единица измерения 1мм, класс лазера II, время непрерывной работы до 5000 измерений." Кол-во: 6

"Позиция 128" "Адаптер сотовой связи с источником питания АССВ-030, Стандарт сотовой связи GSM 900/1800, габаритные размеры 190х138х81 мм Масса 0,4 кг." Кол-во: 3

"Позиция 129" "Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ АЦДР.426469.030" Кол-во: 7

"Позиция 131" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ" Кол-во: 7

"Позиция 132" "Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П" Кол-во: 8

"Позиция 133" "Датчик (ИБЯЛ.413226.023) в упаковке ИБЯЛ.305649.030 к СТМ-30" Кол-во: 7

"Позиция 134" "Датчик загазованности 5.132.040 (состоит из элемента измерительного и компенсирующего) для газоанализатора СТМ-10" Кол-во: 100

"Позиция 135" "Термометр технический жидкостной ТТЖ-М, исполнение-1П прямой, номер-4, предел измерения-(0+100)грС, цена деления-1, длина верхней части-240 мм, длина нижней части-163 мм. ТТЖ-М-1П-4-(0+100)-1-240-163" Кол-во: 5

"Позиция 136" "Счетчик воды универсальный крыльчатый ВСКМ 90/20 Ду20" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 АЦДР.425412.004-02" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР ИЯНД.425211.040 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ" Кол-во: 47

"Позиция 140" "Извещатель пожарный ручной неадресный ИП535 «ГАРАНТ»" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Извещатель пожарный тепловой взрывозащ ИП-103-4/1-А2 (МАК-1) исполнение 011 ИБ с замыкающимся контактом" Кол-во: 80

"Позиция 142" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 019-1-15 Пикет-2" Кол-во: 3

"Позиция 143" "Прибор приемно-контрольный с аккумулятором Delta DTM 1207 (12В, ёмкость 7Ахчас) С2000-АСПТ АЦДР.425533.002-01" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Амперметр постоянного тока М42301, предел измерения-(0-20) А, кл точн-1,5, наружный шунт-75 мВ. М42301-(0-20)А-1,5-шунт75мВ. ТУ25-7504.132-2007" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Электрод ЭСК-10601/7 комбинированный с разъёмом СР-50 (К 80.7)" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01" Кол-во: 8

"Позиция 147" "Реле давления RT 116 017-520366 Danfoss присоединение G 0,375А дюймов, максимальный перепад давления 0,1-10бар, IP66" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Измеритель давления и разрежения АДР-0,25.4.1, выходной сигнал 4-20 мА, диапазон измерений -0,25...0,25 кПа, класс точности 2,5, подключение при помощи рукава" Кол-во: 4

"Позиция 149" "Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П" Кол-во: 4

"Позиция 150" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Сигнал-10" Кол-во: 3

"Позиция 151" "Блок индикации С-2000 БИ SMD с для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Устройство контроля шлейфа МАЯК-ШС1, напряжение питания от 9 до 30 В, номинальный ток потребления 40 мкА, IP66, 40х40х15 мм, рабочая температура от -30 до + 55C" Кол-во: 13

"Позиция 153" "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП 101-18-А2R ИБ исп.01 (МАК-ДМ ИБ исп.01)" Кол-во: 5

"Позиция 154" "Датчик движения ИКД 1-1 с силовым модулем СБ3-С-ВР" Кол-во: 15

"Позиция 155" "Термометр технический угловой ТТУ, исполнение-М6, цена деления-2, предел измерения-(0+200)грС, длина верхней части-240 мм, длина нижней части-104 мм, защитная оправа-О2У, длина верхней части оправы-285 мм, нижней части-104 мм. ТТУ-М6-2-(0+200)-240-10" Кол-во: 5