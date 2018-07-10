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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806541205
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033833/ТГМосква
Наименование закупки
0001/18/4.3/0033833/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018 Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541205Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541205Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541205Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Начальная цена
52 743 961,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
26.60.12.140
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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