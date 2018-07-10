Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 0001/18/4.3/0033833/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018 Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    0001/18/4.3/0033833/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018 Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541205Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541205

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033833/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.3/0033833/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018 Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33833 для участника.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    33833_продление_22.06.2018.docx

    Изменения в извещении

    33833_продление_29.06.2018.docx

    Изменения в извещении

    33833_продление_06.07.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541205Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541205Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541205Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541205Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    52 743 961,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аквадистиллятор ДЭ-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки серии Steelco, модель DS 500 CDL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Аппарат рентгеновский дентальный цифровой Heliodent Plus , в комплекте с системой радиовизиографии XIOS XG Supreme, ПК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аппарат рентгеновский дентальный панорамный цифровой Orthophos XG-3 D Ready Ceph"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аппарат для проведения групповой аэрозольтерапии хлоридом натрия "Галогенератор АГГ-03" - 1 шт.; Препарат Аэрогалит - 500 шт. Светильник "Энергетичес кий кристалл" из монолита каменной соли - 6 шт.; Акустическая система - 1 шт..; Кресло для пациента "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Установка стоматологическая электрическая INTEGO CS/WH/W Sirona Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стерилизатор медицинский паровой Steelco VS 1/1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Компрессор безмасляный EKOM с отсасывающим агрегатом серии DUO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вошер для микропланшет PW 40 (шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дефибриллятор-монитор (ЭКГ, SP02, НИАД, ЭКС) ДКИ-Н-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Отсасыватель медицинский с педалью В-80А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Стерилизатор паровой STERIDENT ("Стеридент") Объём камеры : 25 литров, настольный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Машина термозапаивающая роторного типа PS100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Аппарат для вакуумного эндодермального массажа LPG Cellu М6 Integral"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Спирометр компьютерный пневмотахометрического типа Спиро-Спектр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Насос шприцевой ДШ-10, Висма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Аппарат для коррекции и моделирования фигуры DERMO SILUET (шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Аппарат Facial System evol"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стерилизатор горячевоздушный STERICELL Объём камеры: 55 литров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Мойка ультразвуковая Elmasonic S450H, 45 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический Стоматон-ММ (шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Светильник DENTA Mid 458EL - бестеневой для клиники, 4 лампы по 54 Вт Артикул: SD-5467 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Анализатор гематологический XN sysmex, вариант исполнения : XN-1000( DIFF)SA-10 в комплекте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Микроскоп бинокулярный Микмед 6 вариант 74 СТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Анализатор коагулометрический СА с принадлежностями, вариант исполнения СА-620 sysmex со страртовым комплектом реагентов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Анализатор биохимический автоматический cobas c 311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Анализатор автомат иммуноферментный Cobas е 411"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Фотометр планшетный Multiskan FC с инкубатором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Анализатор автоматический клеточного состава мочи Sysmex UF-500i с комплектом реагентов на 10000 исследований и дополнительным оборудованием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шкаф термостатирующий INCUCELL Объём камеры: 111 литров"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Светильник диагностический передвижной ЭМАЛЕД 200П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Аппарат электрохирургический высокочастотный с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции с самодиагностикой ЭХВЧ-300-03 "ЭФА-М" VIRIDIS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Диатермокоагулятор стоматологический ЭХВЧ-50РХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Мат терапевтический DETENSOR с силой вытяжения 18%. В комплекте: шейная опора"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить